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24.03.2018 21:42  Атака на уязвимые серверы с Cacti для майнинга криптовалюты

Компания Trend Micro сообщила о выявлении атаки на серверы с открытым доступом к web-интерфейсу необновлённой и некорректно настроенной системы мониторинга Cacti. В ходе атаки осуществляется запуск на сервере кода для майнинга криптовалюты Monero. В настоящее время на связанном с атакой кошельке уже накопилось около 320 XMR, что по текущему курсу соответствует 69 тысяч долларов США.

Утверждается, что для запуска кода используется уязвимость в плагине Network Weathermap, которая была устранена ещё в 2013 году (в отчёте Trend Micro упоминается CVE-2013-2618, но это XSS и, вероятно, атака производится через другую уязвимость, например через CVE-2013-1435, позволяющую выполнить shell-код через манипуляцию с параметрами snmp.php и rrd.php). Через эксплуатацию уязвимости на сервер загружается подставной скрипт conn.php (или cools.php) с бэкдором, который в дальнейшем используется для загрузки кода майнинга, похожего на код, который ранее применялся в ходе атаки на серверы Jenkins.

Вопросы вызывает то, что код загружаемого атакующими скрипта запускается с правами root и записывается в /etc/rc.local. Не уточняется каким образом осуществляется получение прав root, возможно атака производится только на определённые типовые серверы, в которых Cacti, запускается под пользователем root. В пользу этой гипотезы также говорит нетипичное для систем мониторинга наличие доступа к Cacti без аутентификации и использование достаточно специфичного внешнего плагина Network Weathermap.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.trendmicro.com/tr...)
  2. OpenNews: Атакующие заработали 3.3 млн долларов, организовав майнинг на уязвимых серверах Jenkins
  3. OpenNews: Релиз системы мониторинга Cacti 0.8.7h с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, TYPO3, Dovecot, ownCloud и Cacti
  5. OpenNews: Релиз системы мониторинга Cacti 0.8.8h с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Релиз системы мониторинга Cacti 1.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cacti, miner
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  • 1.1, pavlinux, 21:52, 24/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Все в плюсе - 69К у посанов, Trend Micro - реклама, промоушен для Сacti. ИЧСХ, за это никому ничего не будет.)
     
     
  • 2.2, Crazy Alex, 21:53, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    А кому и что за это должно быть? Разве что тупopылым сисадминам, держащим дыры шестилетней давности - и то если хоть какой-то реальный ущерб обнаружится.
     
     
  • 3.3, pavlinux, 21:56, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    > А кому и что за это должно быть?

    Не знаю как у нас, а в США статьи: "Незаконное использование вычислительных ресурсов" и "Внедрение вредоносного кода".


    А, дык, Статья 273 п.2 УК РФ.

    2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а равно причинившие крупный ущерб или [b]совершенные из корыстной заинтересованности[/b], -

     
     
  • 4.5, rshadow, 22:03, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Это ты админов предлагаешь сажать, за незакрытые дыры старше 5 лет? гы гы
     
     
  • 5.7, pavlinux, 22:08, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Я даже могу пароль не ставить на рута - залезешь, тебе ..зды, а не мне.
    Ну а если жить по законам джунглей, то да, кто сильнее тот и прав.

    Дверь открываемая с ноги - считается не существующей.
    Государство без атомного оружия - сборище биомассы на расходники.

     
     
  • 6.10, rshadow, 22:17, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Где вы берете эту траву? От простой шутейки, до атомного оружия и биомассы всего за пару минут догоняет.
     
     
  • 7.11, pavlinux, 22:30, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Алкашку Зинку посадили на 3 года за сп..жженый огурец из Пятерочки и
    Мавроди за мильярд столько же :)

    Я к тому, что такая показуха на безнаказанности маининга ведет
    к нестабильностям всяким. В первую очередь в низших слоях населения.
    "Если пару задротов склеозников надергали 70k$,то почему бы качку
    срайона не отжать мобилу у такого же майнера, с оправкой в реанимацию".

     
  • 1.4, Аноним, 22:03, 24/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    То, что они атаковав чуть больше 200 серверов за пару месяцев заработали 70000 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 22:14, 24/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Сейчас тьма разных стартапов, впаривающих облачные сервисы и собранные на коленк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, pavlinux, 22:07, 24/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Прикроют нахрен всю эту лавочку, если не будет гос. регулятора.
    Никакой финансовой системе не нужны такие внезапные миллионеры.
     
  • 1.12, Аноним, 22:31, 24/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    какие благородные нынче хакеры пошли
     

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