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21.03.2018 11:44  Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах

Разработчики Mozilla намерены провести в ночных сборках Firefox тестирование нового резолвера TTR (Trusted Recursive Resolver), предоставляющего возможность отправки DNS-запросов поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS). Тестирование планируют провести в режиме opt-out (по умолчанию включено, но пользователь может выключить).

DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками по подмене DNS-трафика, противостояния блокировкам на уровне DNS или для оганизации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.

Проблема состоит в том, что для определённой категории пользователей Firefox Nightly при тестировании нового протокола все DNS-запросы по умолчанию планируется перенаправлять на сторонний DoH-сервер, который принадлежит компании Cloudflare. Запросы будут перенаправляться в режиме зеркалирования для сверки с работой штатного резолвера. Таким образом, Cloudflare сможет полностью контролировать информацию о хостах, которые открывают пользователи, принимающие участие в тестировании. Так как тестирование будет активировано без явного согласия пользователей и потребует изменения настроек для отключения, подобный шаг может негативно сказаться на репутации Mozilla в области сохранения приватности.

В свете скандала с утечкой данных пользователей Facebook многие разработчики Mozilla выступили против проведения тестирования в изначально запланированном виде. Вместо активации без ведома пользователя предлагается выводить запрос с предложением принять участие в тестировании с обозначением всех возможных угроз, связанных с передачей данных посторонней компании, и активировать тест только если пользователь явно согласился с предложением (простого информирования недостаточно).

Сторонники проведения тестирования в исходном виде утверждают, что приватность пользователей не пострадает, так как Mozilla заключила соглашение с Cloudflare в котором запрещено сохранение полученных от пользователей данных и их передача третьим лицам. Оппоненты парируют, что соглашение не защитит от утечек в результате ошибок (например, могут быть случайно оставлены логи) или злого умысла отдельных сотрудников.

В финальных выпусках Firefox начальная поддержка DoH ожидается в версии 60, но по умолчанию будет отключена и потребует явного изменения настроек в about:config. Настройка network.trr.mode=0 полностью отключат TRR; 1 - используется DNS или TRR, в зависимости от того, что быстрее; 2 - используется TRR по умолчанию, а DNS как запасной вариант; 3 - используется только TRR; 4 - режим зеркалирования при котором TRR и DNS задействованы параллельно. DoH-сервер определяется в настройке network.trr.uri. В настоящее время доступно два экспериментальных публичных сервера "https://dns.cloudflare.com/.well-known/dns" и "https://dns.google.com/experimental".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Некоторым пользователям Firefox навязано непонятное дополнение Looking Glass
  3. OpenNews: В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах
  4. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  5. OpenNews: Уязвимость в Cloudflare привела к утечке конфиденциальной информации клиентов
  6. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: firefox, dns
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  • 1.1, Аноним, 12:14, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ха. Годно. Провы, мухлющие с подменой DNS, аки бакланы, пролетают мимо...
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:28, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    Угу, и пользователи, юзающий dnscrypt 124 vpn -- также пролетают мимо, теперь... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 12:49, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну да, тут, конечно, не все гладко Но пусть лучше будет такая возможность, чтоб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, Аноним, 13:24, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не туда смотрите На гаджетах сейчас установить dnscrypt можно только через рути... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.58, dimqua, 15:00, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот только DNS-запросы отправляет не только браузер, а значит, нужность DNSCrypt эта фича не отменяет.
     
  • 3.18, Аноним, 13:23, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что за крик а драги нет? С VPN все просто, с dnscrypt - отрубить в FF эту фичу.
     
  • 1.2, Аноним, 12:20, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Хорошее начало, но про то, что Cloudflare это общий проект АНБ с Китайцами, в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 13:25, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нам АНБ не почем. Это вам там за бугром угроза ))
     
     
  • 3.35, Аноним, 13:43, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У нас своих желающий регулировать, перлюстрировать, логировать на полгода хоть... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.39, Аноним, 13:49, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Так вот и первая задача от этих г регуляторов скрыть свои запросы А кто там ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.38, Аноним, 13:49, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Cloudflare - они ребята щедрые, - достанется и тебе https blog cloudflare com... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.41, Аноним, 13:53, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ураденные данные - это украденные протекшие В оперативных целях использоватьт м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 12:27, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Пора сделать протокол EoH - everything over http А кому-то семиуровневая модель... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 12:39, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/BOSH_(protocol)
     
  • 1.5, Аноним, 12:31, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Давно ждал подобной фичи, вот только тут масса подводных камней в реализации.
     
     
  • 2.49, Аноним, 14:12, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Надо было не ждать, а польтзваться. Давно куча решений существует
     
  • 2.59, dimqua, 15:03, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Каких именно?
     
  • 1.6, Pahanivo, 12:36, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ээээ для того чтобы сделать DNS over HTTP надо сначала подключится к этому HTTP, но сначала надо зарезолвить его адрес ...
     
     
  • 2.14, тютю, 13:07, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    но это же нужно будет сделать только раз, в отличие от
     
  • 2.24, Аноним, 13:27, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    HTTPS а не HTTP. Чего там надо то сделать?
     
  • 2.45, Аноним, 14:02, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Для вашего удобства адрес будет неизменным - 8.8.8.8
     
  • 1.8, 0x0, 12:46, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Здесь как не крути, но у кого-то всегда будет возможность контролировать информацию о хостах, которые открывают пользователи :)
     
     
  • 2.10, 0x0, 12:50, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    всегда 8210 это в смысле, что пользователь никак не может резолвить в одино... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.11, Аноним, 12:52, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Тогда пусть кто-то принимает соответствующий закон, и отгребает потом, когда а... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Аноним, 13:39, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да плевать Лишь бы не ваша контора это делала Да товаристч майор ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, Аноним, 13:28, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Всегда кто то кого то контролирует! Вы о чем?
     
  • 1.12, Аноним, 12:52, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ага, надо понимать, что через 8 8 8 8 ничто и никому не утекает и никто ничего н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:54, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Есали провайдер резолвит его на себя - может и не утекать
     
     
  • 3.57, 0x0, 14:57, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А провайдер ‒ это, как правило, "сосед", который может больше, чем нужно тобою интересоваться и делиться инфо с другими интересующимися :)
     
  • 2.29, Аноним, 13:34, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну а это тут причем?
     
     
  • 3.46, Аноним, 14:05, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    При том, что Cloudflare узнает поменяет хосты это ужас-ужас, а с гуглом все норм... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.48, Аноним, 14:10, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну так тестирование ЖЕ Пишите в багрепорт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 13:16, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Мне кажется, в этой фразе отражена квинтессенция отношения Mozilla к личным данн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Володька, 13:21, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Tor
    > NSA
    > Приватность

    Ну ты понел.

     
     
  • 3.19, Аноним, 13:23, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    >Рептилоиды
     
  • 3.27, Аноним, 13:32, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не понял. И чо?
     
  • 2.22, Аноним, 13:25, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А как это сделать Есть готовая ссылка ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, Аноним, 13:41, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ЛОВИ - Torproject org ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.36, Аноним, 13:45, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Самое простое - ставь Proxifier и создавай правило как душе угодно Там же есть ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.50, Аноним, 14:12, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В файле конфигурации демона tor есть директива 171 DNSPort 187 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, Аноним, 13:40, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Т е вы в новости ничего не поняли ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.16, xdroid, 13:18, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    1. Покупаем VPN с поддержкой DNS-серверов.

    2. Идем на ipleak.net...

    3. Profit!

     
     
  • 2.30, Аноним, 13:37, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    С поддержкой чего Если я на VPS подниму openvpn и пропишу dns 8 8 8 8 работать... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Namka, 13:42, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    С поддержкой собственных DNS, видимо. Или DNS большого брата тебе больше нравится?
     
     
  • 4.37, Аноним, 13:46, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кому что, а я могу и dnscrypt поставить.
     
  • 1.20, Zenitur, 13:24, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    1). Скачиваем Tor Browser >= 7.5
    2). Открываем about:support
    3). Смотрим "Операционная система"
    4). Анонимность!

    На самом деле, надо открывать баг-репорт, потому что в Firefox 45 так не было

     
     
  • 2.25, Володька, 13:28, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    И ты конечно не открыл его?
     
  • 2.28, Аноним, 13:33, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Срочно!!!! Пиши! Смотришь в книгу - видишь фигу!
     
  • 1.40, An, 13:53, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эт как в том мультике ... "...Если говорят, что народ не пострадает - это значит спасайся кто может..."  
     
     
  • 2.43, Аноним, 13:58, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Это всего лишь тестирование В работе это пользовать нельзя Просто кто то гонет... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.42, Аноним, 13:56, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    теперь я понял зачем они с гулоидами натягивают всем хттс кто не понял - чтобы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.44, Аноним, 13:59, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Точно И они то знают как применить эти персональные данные на полную катушку ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.47, Аноним, 14:07, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Существующая система изжила себя Все эти накостыляния создают больше проблем, ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.52, username, 14:19, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    О чем вы говорите, мы тут в 2018 (!транспорт!) не можем на tls перевести потому что бабло и закостенелость системы.
    Безопасность сверху нагородим хоть какой то прогресс и польза.
     
  • 1.51, username, 14:16, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Похоже комментирующие просто не в теме как обстоят дела с безопасным днс. Если кратко - никак.
    Мы проиграли, безопасной реализации в массах не будет потому как все куплено, никто не хочет отдавать этот инструмент контроля.
    DoH этот по сути отчаянная попытка хоть как то сдвинуть с мертвой точки ситуацию. Причем рабочий, причем уже сейчас рабочий.  Сейчас три публичных сервера есть для DoH клиентов, один от лицокниги, другой от гугла третий от сабжа. Хотите свой - прекрасно. На гитхабе есть пару реализаций сервера.
    Нужно что то решать уже сейчас. Никакой dnscrypt dnss+ не будет внедрен массово, это все шумиха для отвода глаз и затягивания процесса.
     
  • 1.53, Аноним, 14:27, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    днс крипт для гиков, а толпа будет сидеть на том, что ей дают - этого то и доста... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.54, Аноним, 14:37, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да-да, этого достаточно, чтобы гоогле, пейсбук, и прочим дефолтным DoH сервисам... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.55, username, 14:41, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ставьте себе сервер, делитесь только с собой.
     
     
  • 4.60, dimqua, 15:11, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но тогда отпадает весь смысл массового внедрения этой фичи.
     
  • 1.56, Нанобот, 14:49, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >соглашение не защитит от ... злого умысла отдельных сотрудников

    да кому сдались эти ихние днс-запросы?

     

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