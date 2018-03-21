21.03.2018 11:44  Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах

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|1.6, Pahanivo, 12:36, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Ээээ для того чтобы сделать DNS over HTTP надо сначала подключится к этому HTTP, но сначала надо зарезолвить его адрес ...
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|1.8, 0x0, 12:46, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Здесь как не крути, но у кого-то всегда будет возможность контролировать информацию о хостах, которые открывают пользователи :)
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|3.57, 0x0, 14:57, 21/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А провайдер ‒ это, как правило, "сосед", который может больше, чем нужно тобою интересоваться и делиться инфо с другими интересующимися :)
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|1.20, Zenitur, 13:24, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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1). Скачиваем Tor Browser >= 7.5
2). Открываем about:support
3). Смотрим "Операционная система"
4). Анонимность!
На самом деле, надо открывать баг-репорт, потому что в Firefox 45 так не было
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|1.40, An, 13:53, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Эт как в том мультике ... "...Если говорят, что народ не пострадает - это значит спасайся кто может..."
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|1.51, username, 14:16, 21/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Похоже комментирующие просто не в теме как обстоят дела с безопасным днс. Если кратко - никак.
Мы проиграли, безопасной реализации в массах не будет потому как все куплено, никто не хочет отдавать этот инструмент контроля.
DoH этот по сути отчаянная попытка хоть как то сдвинуть с мертвой точки ситуацию. Причем рабочий, причем уже сейчас рабочий. Сейчас три публичных сервера есть для DoH клиентов, один от лицокниги, другой от гугла третий от сабжа. Хотите свой - прекрасно. На гитхабе есть пару реализаций сервера.
Нужно что то решать уже сейчас. Никакой dnscrypt dnss+ не будет внедрен массово, это все шумиха для отвода глаз и затягивания процесса.
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