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16.03.2018 19:04  На соревновании Pwn2Own 2018 продемонстрированы взломы Firefox, Edge и Safari

Завершился второй заключительный день соревнования Pwn2Own 2018, ежегодно проводимого в рамках конференции CanSecWest в Ванкувере. На соревновании были продемонстрированы рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей в Firefox, Edge и Safari (две разные атаки), которые привели к успешному выполнению кода атакующего в системе. Также частично проведена атака на VirtualBox, которая не была доведена до конца. Суммарный размер выплат составил 267 тысяч долларов (общий призовой фонд составляет 2 млн долларов). Номинации за взлом Chrome, nginx, Apache httpd, OpenSSL, SMB-подсистемы Windows, vMware Workstation, Hyper-V Client, Adobe Reader, MS Office 365 ProPlus и MS Outlook остались невостребованными.

Разработчики Mozilla уже сформировали обновления Firefox 59.0.1 и 52.7.2, в которых устранена продемонстрированная в ходе соревнования уязвимость. Детали по уязвимости пока не обнародованы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2018 появились номинации за взлом nginx, OpenSSL и Virtualbox
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2017 продемонстрированы взломы Ubuntu и Firefox
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2014 продемонстрированы взломы Chrome, Chrome OS, Firefox, IE, Safari и Flash
  5. OpenNews: Firefox не примет участие в соревнованиях Pwn2Own 2016
  6. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2015 продемонстрированы взломы Firefox, Chrome, Safari и IE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pwn2own, firefox
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  • 1.1, Аноним, 19:15, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Хром уже никому не нужен после выхода божественного квантума ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, sadasd, 19:27, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    FF как был тормознутым по части GUI, так и остался.
     
     
  • 3.3, Аноним, 19:43, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    60 0beta The new CSS engine introduced in Firefox Quantum 57 0 is now used for... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.4, Аноним, 19:43, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не внедрили все фишки квантума ещё Много кода старого, одна только фишка новая ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 19:50, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А есть эти детали по другим уязимостям, пусть старым и исправленным Мне просто ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 19:55, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Достаточно включить скрипты Это такие же программы как с расширением ехе ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 20:05, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Все проще и прозаичнее, вот ошибки CVE-2018-5146 Out of bounds memory write in ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Ordu, 20:15, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Придётся растоманам и libvorbis на расте переписывать. Хы.
     

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