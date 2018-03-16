16.03.2018 08:41  Атака по майнингу криптовалюты на незащищённых серверах PostgreSQL

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|1.10, Сергей, 11:18, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]
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Майнинг здесь просто использование некорректных настройках самого скл, ломается ведь учетная запись posgres, после чего доступно выполнение любого кода с правами этой учетной записи, а там можно не только майнить...
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|1.11, лютый жабист__, 11:22, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Что-то непонятно, на CPU уже давно не майнят, а редиски килобаксы монерой рубят....
Гуглим monero benchmarks и monero mining calculator.
Выходит, что ксеон 8 ядерный выдаёт 24килохэшей, а приносит это 612 баксов в месяц. Учитывая, что preemtible instance у того же гугля стоит НАМНОГО дешевле, зачем заморачиваться со взломами?
Майнеры опеннета, ау?
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|2.28, пох, 13:36, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Что-то непонятно, на CPU уже давно не майнят, а редиски килобаксы монерой рубят....
такая же херня :-(
причем запускал я ровно то, что (если верить этим исследователям, а я б и ломанного гроша за них не дал) запускают троянцы (не стал только хакать на предмет отъема несчастных 5% у автора) - получил такое, что проще тот сервер сдать во вторчермет, за корпус больше дадут, он у него дубовый.
> Выходит, что ксеон 8 ядерный выдаёт 24килохэшей, а приносит это 612 баксов в месяц.
чего-то ты не то гуглил - или оно устарело лет на пять.
у меня 24ядра (правда, не хватило кэша чтоб использовать все, но 14 поднялись), и результат - просто вот курам на смех.
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|1.19, Нанобот, 12:12, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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хакеры используют сервера postgres для майнинга криптовалют, но админы postgres-серверов не заметили разницы, поскольку postgres как жрал 100% cpu до заражения, так и продолжил жрать 100% cpu после заражения
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|3.29, хозяин, 13:37, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> но при этом прекратил работать на хозяина, а стал майнить для кацкеров
да я, честно говоря, и раньше подозревал, что не он на меня, а я на него работаю :-(
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