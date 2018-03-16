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16.03.2018 08:41  Атака по майнингу криптовалюты на незащищённых серверах PostgreSQL

Исследователи из компании Imperva, поддерживающей honeypot с незащищёнными и уязвимыми СУБД для изучения атак на них, сообщили о выявлении вредоносной активности, нацеленной на организацию скрытого майнинга криптовалюты через СУБД PostgreSQL. Атака интересна тем, что вредоносный код для майнинга загружается с использованием методов стеганографии и спрятан в PNG-изображении.

Для выполнения вредоносного кода в PostgreSQL добавлялась написанная на языке Си UDF-функция (User-defined function) sys_eval, позволяющая выполнить в системе любой код (передаёт входные параметры в вызовы system или popen). Для добавления функции в системный каталог PostgreSQL скомпилированный код передавался в виде Large Object с его дальнейшим экспортом в файл при помощи вызова lo_export.

В ходе атаки данная UDF-функция была использована для выполнения команд в системе при помощи вызова "SELECT sys_eval('код')", используя PostgreSQL в качестве бэкдора или SQL-Shell. После получения контроля над сервером с PostgreSQL и установки UDF-функции sys_eval атакующие загружали картинку с публичного хостинга изображений imagehousing.com, извлекали скрытый в картинке код для майнинга криптовалюты Monero (XMR) и запускали его. В настоящее время, в используемом в ходе атаки кошельке накопилось 312.5 XMR, что по сегодняшнему курсу соответствует 65 тысячам долларов США (неделю назад было $117 тысяч).

Сообщается, что для получения доступа к СУБД осуществлялся подбор пароля (brute force) для учётной записи postgres, создаваемой по умолчанию. Судя по всему, атака носит целевой характер и направлена на поражение какого-то облачного провайдера или оператора хостинга, предоставляющего доступ к PostgreSQL c применением некорректных с точки зрения безопасности настроек. Например, поисковая система Shodan находит более 709 тысяч PostgreSQL-серверов с открытым сетевым портом 5432, из которых 80 тысяч предоставляются Amazon AWS. Также возможно, что атака используется для организации скрытого майнинга на уже взломанных серверах, поражённых каким-то иным способом (например, через эксплуатацию уязвимости в другом сервисе или web-приложении с эскалацией привилегий) и использующих PostgreSQL как точку для получения скрытого доступа извне.

Вероятность атаки на обычные серверы минимальна, так как по умолчанию доступ к СУБД PostgreSQL открыт только с локального хоста, а библиотеки с реализацией пользовательских функций на языке Си необходимо загружать в системную директорию или необходимо изменение настроек PostgreSQL (т.е. для атаки нужны полномочия администратора СУБД). Также не исключено, что атака может производиться и через серверы MySQL, так как аналогичная вредоносная UDF-функция на языке Си доступна и для данной СУБД.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.imperva.com/blog/2...)
  2. OpenNews: В рекламных сетях выявлено вредоносное ПО, скрытое в графических баннерах
  3. OpenNews: Мошенники смогли разместить на YouTube рекламу с кодом для майнинга криптовалюты
  4. OpenNews: Выявлено вредоносное ПО, использующее уязвимые СУБД Redis для майнинга криптовалют
  5. OpenNews: Вредоносное ПО организует майнинг криптовалют на серверах с незакрытыми уязвимостями
  6. OpenNews: Атакующие заработали 3.3 млн долларов, организовав майнинг на уязвимых серверах Jenkins
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: postgresql, mallware
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  • 1.1, Аноним, 10:45, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +17 +/
    включаю ютуб, а там майнер. Включаю постгрес, а там тоже майнер. Уже боюсь утюг включать.
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 10:47, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    Ага, а как включишь майнер в попытке намайнить хоть что-то, так он тебе тупо греет процессор и толку 0.
     
     
  • 3.3, Аноним, 10:51, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    вся суть современного IT
     
  • 2.6, EuPhobos, 10:58, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Ты ещё про спикеры и наушники забыл, а то смотри, через звук майнер залетит)
     
     
  • 3.23, Аноним, 12:33, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Майнить будет подсознание :)
     
  • 2.8, An, 11:06, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А с учётом предыдущей темы скоро в и утюгах, и  в холодильниках будет.
     
  • 2.9, Аноним, 11:17, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Он от этого только нагреется... А это основная функция утюга!11
     
     
  • 3.30, Аноним, 13:39, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Утюг с майнером Да это прекрасная идея для стартапа ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Andrey Mitrofanov, 14:13, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Он от этого только нагреется... А это основная функция утюга!11
    > Утюг с майнером? Да это прекрасная идея для стартапа!

    UR SLOW!1  https://www.ixbt.com/news/2018/03/14/qarnot-qc-1.html

     
  • 2.27, amonymous, 13:10, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там как раз гипервизор для встраиваемых устройств разрабатывают. Чтобы можно было майнить в каждом холодильнике.
     
  • 1.4, Аноним, 10:53, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    udf функции есть во многих СУБД т е не исключено, что и в других такое повторит... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 10:56, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Офигенная стеганография: dd skip=...
     
  • 1.7, YetAnotherOnanym, 11:03, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Вот это я понимаю, эксплойт, не то что какой-то там скрипт на бидоне.
     
     
  • 2.13, Andrey Mitrofanov, 11:27, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Вот это я понимаю, эксплойт, не то что какой-то там скрипт на
    > бидоне.

    Ты всйо перепутал!

    В теме не "ксплойт", а пейлоад. Ксплойтят в новости выше _уязвимые_ ханипоты.

     
  • 1.10, Сергей, 11:18, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Майнинг здесь просто использование некорректных настройках самого скл, ломается ведь учетная запись posgres, после чего доступно выполнение любого кода с правами этой учетной записи, а там можно не только майнить...
     
  • 1.11, лютый жабист__, 11:22, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Что-то непонятно, на CPU уже давно не майнят, а редиски килобаксы монерой рубят....  

    Гуглим monero benchmarks и monero mining calculator.

    Выходит, что ксеон 8 ядерный выдаёт 24килохэшей, а приносит это 612 баксов в месяц. Учитывая, что preemtible instance у того же гугля стоит НАМНОГО дешевле, зачем заморачиваться со взломами?

    Майнеры опеннета, ау?

     
     
  • 2.12, лютый жабист__, 11:25, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Всё, сам понял, 8X XEON PHI 7220 это не проц
     
  • 2.28, пох, 13:36, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что-то непонятно, на CPU уже давно не майнят, а редиски килобаксы монерой рубят....  

    такая же херня :-(
    причем запускал я ровно то, что (если верить этим исследователям, а я б и ломанного гроша за них не дал) запускают троянцы (не стал только хакать на предмет отъема несчастных 5% у автора) - получил такое, что проще тот сервер сдать во вторчермет, за корпус больше дадут, он у него дубовый.

    > Выходит, что ксеон 8 ядерный выдаёт 24килохэшей, а приносит это 612 баксов в месяц.

    чего-то ты не то гуглил - или оно устарело  лет на пять.

    у меня 24ядра (правда, не хватило кэша чтоб использовать все, но 14 поднялись), и результат - просто вот курам на смех.

     
  • 1.14, ыы, 11:33, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    не смогли майнер на чистом sql написать...вот и пришлось извращатся...
     
     
  • 2.26, bvs23bkv33, 12:56, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    на Pro*C
     
  • 1.15, Аноним, 11:43, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    такое ощущение что огромная куча народа помешалась на майнинге.
     
     
  • 2.16, Аноним, 11:50, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Только впечатление? Я в этом уверен. Уже года два как.
     
  • 1.17, 0x501D, 11:56, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Красота то какая!!!
     
  • 1.18, srgaz, 11:59, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как я понимаю локально все это происходит! Ну если так зачем столько гемора?
     
  • 1.19, Нанобот, 12:12, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    хакеры используют сервера postgres для майнинга криптовалют, но админы postgres-серверов не заметили разницы, поскольку postgres как жрал 100% cpu до заражения, так и продолжил жрать 100% cpu после заражения
     
     
  • 2.21, анонимус_б6_выпуск_3, 12:16, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    но при этом прекратил работать на хозяина, а стал майнить для кацкеров
     
     
  • 3.29, хозяин, 13:37, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > но при этом прекратил работать на хозяина, а стал майнить для кацкеров

    да я, честно говоря, и раньше подозревал, что не он на меня, а я на него работаю :-(

     
  • 2.32, Аноним, 14:27, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Поменяй ник на "Микробот", ты ведь мелкая мягкая манька, торговать сюда пришла
     
  • 1.20, Нанобот, 12:16, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нужно было сразу делать хранимую процедуру sys_mine и майнить sql-запросами вида 'select coin from sys_mine('XMR')'  #оптимизация
     
  • 1.22, Coocos, 12:28, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только amd64? На S390X не сработает.
     
     
  • 2.25, Аноним, 12:37, 16/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверное, если скомпилить эту функцию в код S390X, то сработает.
     

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