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15.03.2018 23:47  Linux Foundation развивает новый гипервизор ACRN для встраиваемых устройств

Организация Linux Foundation представила проект по развитию нового гипервизора ACRN, рассчитанного на применение во встраиваемой технике и устройствах интернета вещей (IoT). Код гипервизора основан на предоставленных компанией Intel наработках по созданию легковесного гипервизора для встраиваемых устройств и распространяется под лицензией BSD.

Гипервизор рассчитан на минимизацию накладных расходов, готовность для задач, работающих в режиме реального времени, и обеспечение высокой надёжности, пригодной для использования в критически важных системах. ACRN относится к гепервизорам первого типа (выполняется непосредственно поверх оборудования) и позволяет одновременно выполнять несколько гостевых систем, в качестве которых могут выступать Linux-дистрибутивы, RTOS, Android и другие ОС. Проект пытается занять нишу между гипервизорами, применяемыми в облачных системах и датацентрах, и гипервизорами для промышленных систем с жестким разделением ресурсов.

Новый гипервизор может использоваться на устройствах с ограниченными ресурсами и состоит из всего 25 тысяч строк кода (для сравнения применяемые в облачных системах гипервизоры насчитывают около 150 тысяч строк кода). При этом ACRN гарантирует низкие задержки (low latency) и адекватную отзывчивость при взаимодействии с оборудованием. Поддерживается виртуализация ресурсов CPU, ввода/вывода, сетевой подсистемы, операций с графикой и звуком. Для совместного обращения к общим для всех VM ресурсам предоставляется набор медиаторов ввода/вывода.

В качестве примера использования ACRN приводятся электронные блоки управления, приборные панели и автомобильные информационные системы, но гипервизор также хорошо подходит для потребительских IoT-устройств и других встраиваемых применений. Проект состоит из двух основных компонентов: гипервизора и связанной с ним модели устройств c богатым набором медиаторов ввода/вывода, осуществляющих организацию совместного доступа к устройствам между гостевыми системами. Управление гипервизором осуществляется из сервисной ОС, которая выполняет функции хост-системы и содержит компоненты для трансляции обращений других гостевых систем к оборудованию.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Для процессоров MIPS представлен первый открытый гипервизор
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  4. OpenNews: Проект Xen представил Unikraft для выполнения приложений поверх гипервизора
  5. OpenNews: Доступен новый экспериментальный гипервизор KSM
  6. OpenNews: Первый выпуск гипервизора Bareflank
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: acrn, hypervisor, virtual, embdedded
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  • 1, An, 00:39, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Круто, на встраиваемых устройствах самое оно
     
  • 2, Аноним, 00:43, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Интересно а на мои wifi выключатели домашние станет а если да то что мне это да... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним, 00:45, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кластер виртуализированых выключателей
     
  • 4, EHLO, 01:01, 16/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прослойка для совместимости, в том числе лицензионной.
    Чтобы блобы проприетарные запускать.
     

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