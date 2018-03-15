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15.03.2018 11:47  Intel представил проект по развитию открытых прошивок для звуковых чипов

Компания Intel представила новый открытый проект Sound Open Firmware (SOF), который передан под покровительство организации Linux Foundation. В рамках проекта будет развиваться открытая прошивка для связанных с обработкой звука DSP-чипов и сопутствующий SDK c инструментарием для разработчиков прошивок, заинтересованных в применении современных DSP для обработки сигналов и звука.

До сих пор, несмотря на наличие открытых драйверов, код прошивок для звуковых чипов оставался закрытым и поставлялся в форме бинарных блобов. Компания Intel намерена изменить положение дел и перейти на использование открытых прошивок для DSP, что позволит более оперативно исправлять и диагностировать проблемы в прошивке, а также даст пользователям возможность самостоятельно адаптировать прошивки для своих нужд, вносить специфичные оптимизации и создавать легковесные варианты прошивок, содержащие только необходимую в продукте функциональность.

Изначально SOF обеспечивает поддержку платформ Intel Baytrail и Cherrytrail c архитектурой DSP Cadence/Tensilica Xtensa, но ядро прошивки не привязано к конкретным чипам и может быть адаптировано для любого стороннего звукового оборудования. Прошивка имеет модульную архитектуру и предоставляет гибкие средства кастомизации, что позволяет легко портировать её на различные платформы и новые архитектуры DSP.

Для разработчиков предлагается инструментарий, включающий специализированный отладчик для выявления и устранения проблем при цифровой обработке звука, эмулятор DSP и хост-системы (на основе QEMU), утилиты сборки образов прошивок и преобразования прошивок в различные форматы. Код прошивки написан на языке Си и поставляется под лицензиями BSD и MIT. Драйверы для хост-систем поставляются под лицензиями BSD и GPL. Разработка SOF ведётся в инфраструктуре проекта ALSA.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
  3. OpenNews: Релиз flashrom 1.0, утилиты для перепрошивки Flash-чипов
  4. OpenNews: Эндрю Таненбаум поблагодарил Intel за использование MINIX в прошивке Management Engine 11
  5. OpenNews: Google развивает открытую замену прошивкам UEFI
  6. OpenNews: Для MIPS-устройств разработан метод соблюдения требований FCC для использования свободных прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dsp, firmware, sound, audio, intel
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  • 1.1, Аноним, 12:18, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Неужели уязвимости в ME, аппаратные Meltdown и Spectre заставили Штеуд немного п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Anonimkus, 12:19, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Нет.
     
  • 1.3, Аноним, 12:31, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А открыть код ME они не хотят?
     
     
  • 2.4, ввввв, 12:35, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А открыть код ME они не хотят?

    всё равно прошить его они ключей не дадут

     
     
  • 3.8, Аноним, 13:27, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тут была новость про некий набор утилей от Гугла, который в т ч чистит этот ME ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Аноним, 13:42, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не от гугла, а от энтузиастов, не набор утилей, а питон-скрипт Работает он бл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.21, пгуыыцрщ, 14:02, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Посоны ис Positive Technologies зопилили выпиливание бес выпиливания черес недокументированный бит, который был заререзвирован специально под АНБ типа. А питон скрипт рипает,и инагда может сфейлить.
     
  • 3.13, Аноним, 13:38, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ничего, программатором прошьём Было бы, что шить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Crazy Alex, 14:50, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно не запустится без правильной подписи. С другой стороны - мало там дыр находили? Ещё найдутся, да и старую дырявую прошивку туда залить вроде можно было...
     
  • 2.24, Аноним, 14:40, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да могут и дать, что это даст А вот инструмента собрать подписанный firmware ва... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, лютый жабист__, 13:07, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что только не придумают, лишь бы процы приличные не делать.... новости почитаешь, то интель на броадкома поглядывает, то умные очки рожает... а процы где? :(
     
  • 1.6, Moomintroll, 13:24, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > бинарных блобов

    Да сколько ж можно!?!?!?

    BLOB == Binary Large OBject

     
     
  • 2.9, Аноним, 13:29, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Binary Large Object BLOB
     
  • 2.10, Аноним, 13:30, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Масло масляное :)
     
  • 2.20, wiki, 14:01, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    binary linked object
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Блоб
     
  • 1.7, Anonymoustus, 13:24, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Компания Intel намерена изменить положение дел и перейти на использование открытых прошивок для DSP

    Стесняюсь спросить: какие звуковые DSP производит Штеуд?

    А про ME и мельдоний уже задали вопрос выше.

     
     
  • 2.11, Аноним, 13:32, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Возможно, что они вынашивают планы по реализации этих DSP на прикупленных FPGA A... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, Аноним, 13:45, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В новости же написано Intel использует DSP стороннего производителя Cadence Ten... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, ввввв, 13:53, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Стесняюсь спросить: какие звуковые DSP производит Штеуд?
    > В новости же написано. Intel использует DSP стороннего производителя Cadence/Tensilica
    > Xtensa.

    он их IP блоки использует, например ядра процессоров такие как xtensa

     
  • 2.18, ввввв, 13:52, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Компания Intel намерена изменить положение дел и перейти на использование открытых прошивок для DSP
    > Стесняюсь спросить: какие звуковые DSP производит Штеуд?

    звуковые карты в их соках содержат dsp


     
  • 1.12, Аноним, 13:33, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пора добавлять поддержку микширования и з​акапывать п​yльсу?
     
     
  • 2.14, Аноним, 13:41, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Для недокарточек давно есть dmix намного давнее, чем пульса, кстати ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.23, Аноним, 14:17, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пульс нужен не для микширования потоков с которым вполне справляется alsa, в т ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, Вандам, 13:47, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы код прошивок для проца открыли. И ME выпилили.
     
     
  • 2.22, НяшМяш, 14:11, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Умельцы и так уже Intel без денег оставляют путём скальпирования, замены пасты на ЖМ и разгона вместо покупки новых процессоров. Теперь вы хотите, чтобы умельцы ещё и разгон сделали на процессорах без К и не Z чипсетах, да ещё перестали сливать свои данные?
     

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