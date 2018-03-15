15.03.2018 11:47  Intel представил проект по развитию открытых прошивок для звуковых чипов

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|5.21, пгуыыцрщ, 14:02, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Посоны ис Positive Technologies зопилили выпиливание бес выпиливания черес недокументированный бит, который был заререзвирован специально под АНБ типа. А питон скрипт рипает,и инагда может сфейлить.
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|1.7, Anonymoustus, 13:24, 15/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Компания Intel намерена изменить положение дел и перейти на использование открытых прошивок для DSP
Стесняюсь спросить: какие звуковые DSP производит Штеуд?
А про ME и мельдоний уже задали вопрос выше.
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|3.19, ввввв, 13:53, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Стесняюсь спросить: какие звуковые DSP производит Штеуд?
> В новости же написано. Intel использует DSP стороннего производителя Cadence/Tensilica
> Xtensa.
он их IP блоки использует, например ядра процессоров такие как xtensa
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|2.18, ввввв, 13:52, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> Компания Intel намерена изменить положение дел и перейти на использование открытых прошивок для DSP
> Стесняюсь спросить: какие звуковые DSP производит Штеуд?
звуковые карты в их соках содержат dsp
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|2.22, НяшМяш, 14:11, 15/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Умельцы и так уже Intel без денег оставляют путём скальпирования, замены пасты на ЖМ и разгона вместо покупки новых процессоров. Теперь вы хотите, чтобы умельцы ещё и разгон сделали на процессорах без К и не Z чипсетах, да ещё перестали сливать свои данные?
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