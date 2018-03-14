13.03.2018 23:55  Заявлено о выявлении 13 серьёзных уязвимостей в процессорах AMD

|
|
|
|1.8, Ivan_83, 01:06, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
Про Chimera - там забавно.
В начале они доказывают что чипсет это склейка отдельных контроллеров асмедиа и даже прошивка и дрова типа одни, потом про уязвимости говорят.
Но эти контроллеры распаяны много где, 1061 даже отдельно продают на платах расширения.
И про бристоль риджы ни слова, и про прочие, хотя там наверняка один и тот же PSP.
|
|1.9, Ан, 01:08, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
После второго абзаца можно не читать.
Если уязвимости действительно есть, то это так не заявляется. А вот раскрутиться так действительно можно. Если уязвимость сообщить и дать 90 дней на пофиксить, так об этом узнают лишь малое количество людей. А вот если кричать что уязвимость есть, они её нашли, и она не исправлена. Так тут СМИ сразу набросятся и растиражируют.
В общем нужно ждать деталей.
|
|
|
|2.12, Ivan_83, 01:39, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Это новая длительная стратегия по навязываю DRM.
TPM никто не покупал отдельный, теперь его насильно встроили, заодно в html или куда там пропихнули бинарные модули для дрм.
Через 5 лет они это соединят или попробуют.
|
|1.14, Не тот Аноним, 01:47, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Вот даже наверно можно поддержать AMD, если они после разбирательств подаст в суд на CTS Labs за урон репутации. Насколько, интересно в США опасно делать такие заявления? И есть ли механизмы разумного правового урегулирования таких ситуаций.
Может просто в отличие от Intel у AMD нет отдела костоломов, которые если че, прийдут домой или это незавидная участь жывущего на подачках?
Так же ж можно создать фирму-тролля с мощным отделом пропаганды и маркетинга, которая будет популяризировать известные errata Intel и профинансировать ее мог бы например МЦСТ
|