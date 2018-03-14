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13.03.2018 23:55  Заявлено о выявлении 13 серьёзных уязвимостей в процессорах AMD

Компания CTS Labs заявила о выявлении 13 серьёзных проблем с безопасностью в процессорах AMD, предварительная информация о которых изложена на специально подготовленном сайте amdflaws.com, а также в PDF-отчёте. Детали о данных проблемах остаются нераскрытыми. Компания AMD воздержалась от комментариев до завершения анализа имеющихся сведений.

Объявление было неоднозначно воспринято среди специалистов по безопасности, так как доступная в настоящее время информация носит поверхностный характер, изобилует маркетинговыми утверждениями и нестыкуется в мелочах. Ранее о компании CTS Labs никто не слышал, сайт не поддерживает HTTPS, объявление сделано необычным для фирм, специализирующихся на безопасности, путём - заявление о наличии проблем было растиражировано в прессе без предоставления AMD времени на изучение результатов исследования (уже после анонса дано 24 часа до публикации деталей, вместо обычно предоставляемых 90 дней). Не получены CVE-идентификаторы для проблем. Не исключается, что уязвимости могут оказаться фикцией, вброшенной для стимулирования падения цены на акции AMD на фондовом рынке.

Проблемы разделены на 4 класса и охватывают процессоры Ryzen, EPYC, Ryzen Pro и Ryzen Mobile, применяемые на ПК, ноутбуках, серверах и смартфонах. Для эксплуатации всех проблем требуются права администратора, что существенно снижает их опасность.

  • Первый класс проблем, получивший кодовое имя MasterKey, затрагивает процессоры EPYC и Ryzen, и позволяет отключить выполнение функций, выполняемых на уровне отдельного защищённого процессора (AMD Security Processor), обеспечивающего выполнение TPM-модулей (Trusted Platform Module). Например, можно отключить TPM-модули Firmware и Secure Encrypted Virtualization. Эксплуатация уязвимости производится путём перепрошивки BIOS в обход HVM (AMD Hardware Validated Boot).
  • Второй класс проблем, представленных под кодовым именем Chimera, эксплутирует бэкдор в чипcетах Ryzen и Ryzen Pro и позволяет удалённо выполнить код на уровне чипсета и атаковать прикреплённые к чипсету устройства, такие как SATA, USB, PCIe и сетевой адаптер. При помощи уязвимости можно организовать перехват передаваемых данных или обойти защиту памяти через манипуляции с DMA.
  • Третий класс проблем, получивших имя Ryzenfall, затрагивает процессоры Ryzen, Ryzen Pro и Ryzen Mobile, и позволяет атакующему внедрить вредоносный код в аппаратно изолированное окружение AMD Secure OS, работу которого координирует отдельный процессор PSP (Platform Security Processor) на базе архитектуры ARM. В результате атаки можно получить доступ к закрытым областям памяти, таким как Secure Management RAM и AMD Secure Processor Fenced DRAM.
  • Четвёртый класс проблем, которым присвоено имя Fallout, затрагивает процессоры EPYC и позволяет выполнить код в аппаратно изолированном окружении AMD Secure OS. Описание Fallout аналогично проблеме Ryzenfall.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.anandtech.com/show...)
  2. OpenNews: Уязвимость в процессорах AMD, позволяющая получить контроль над TPM-окружением
  3. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  4. OpenNews: Intel устранил удалённую уязвимость в технологии AMT (Active Management Technology)
  5. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
  6. OpenNews: Эндрю Таненбаум поблагодарил Intel за использование MINIX в прошивке Management Engine 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: amd, cpu
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  • 1.1, dr Equivalent, 00:15, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –5 +/
    А вот и АМД подтянулись...
     
     
  • 2.7, VINRARUS, 00:49, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Не АМД, а ЦП на Zen.
    Процесоры FX например не подвержены судя по всему :Р
     
  • 1.2, Аноним, 00:17, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Их офис: https://i.imgur.com/OkWlIxA.jpg
     
  • 1.3, Аноним, 00:19, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Выделить жирным шрифтом ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 00:25, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Будь это правдой, было бы весьма забавно Ну а аргументы против ни о чём если че... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Аноним, 00:28, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Нужно еще дописать Не исключается, что владельцы тех СМИ, которые распространи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.19, анонимус, 02:57, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > с рептилоидами из планеты Нибиру

    Они внутри планеты живут? Спалился рептилоид на мелочах, о таком обычные люди не знают.

     
  • 1.6, Аноним, 00:38, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Как-то немножко фуфлом повеяло от сопоставления заголовка и содержимого новости ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Ivan_83, 01:06, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Про Chimera - там забавно.
    В начале они доказывают что чипсет это склейка отдельных контроллеров асмедиа и даже прошивка и дрова типа одни, потом про уязвимости говорят.
    Но эти контроллеры распаяны много где, 1061 даже отдельно продают на платах расширения.

    И про бристоль риджы ни слова, и про прочие, хотя там наверняка один и тот же PSP.

     
  • 1.9, Ан, 01:08, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    После второго абзаца можно не читать.
    Если уязвимости действительно есть, то это так не заявляется. А вот раскрутиться так действительно можно. Если уязвимость сообщить и дать 90 дней на пофиксить, так об этом узнают лишь малое количество людей. А вот если кричать что уязвимость есть, они её нашли, и она не исправлена. Так тут СМИ сразу набросятся и растиражируют.
    В общем нужно ждать деталей.
     
  • 1.10, Anon4ik, 01:33, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сначала intel, теперь amd... Все на PowerPC!
     
  • 1.11, vitalif, 01:34, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поломали TPM? Да и отлично. Не должно быть в системе никаких TPM
     
     
  • 2.12, Ivan_83, 01:39, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это новая длительная стратегия по навязываю DRM.
    TPM никто не покупал отдельный, теперь его насильно встроили, заодно в html или куда там пропихнули бинарные модули для дрм.
    Через 5 лет они это соединят или попробуют.
     
     
  • 3.17, анонимус, 02:40, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие бинарные модули в HTML?
    Если не разбираетесь в теме - не пишите бред.
    И DRM от W3C не имеет прямого отношения к HTML.
     
  • 1.13, Аноним, 01:44, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    канал на ютубе создан Дата регистрации: 10 мар. 2018 г.
     
  • 1.14, Не тот Аноним, 01:47, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот даже наверно можно поддержать AMD, если они после разбирательств подаст в суд на CTS Labs за урон репутации. Насколько, интересно в США опасно делать такие заявления? И есть ли механизмы разумного правового урегулирования таких ситуаций.
    Может просто в отличие от Intel у AMD нет отдела костоломов, которые если че, прийдут домой или это незавидная участь жывущего на подачках?
    Так же ж можно создать фирму-тролля с мощным отделом пропаганды и маркетинга, которая будет популяризировать известные errata Intel и профинансировать ее мог бы например МЦСТ
     
     
  • 2.16, Crazy Alex, 02:15, 14/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там, скорее всего, подавать не на кого
     
  • 1.15, Аноним, 01:58, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как же я буду ржать, если этот вброс приведет в итоге к Интелу)
     
  • 1.18, Отражение луны, 02:41, 14/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вангую, что это Интел подсуетился, ибо вместо продажи сведений самой компании или сторонним лицам решили просто бесцельно пальнуть как можно громче.
     

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