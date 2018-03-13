13.03.2018 13:35  Эрик Реймонд основал проект по созданию открытого источника бесперебойного питания

Эрик Рэймонд (Eric S. Raymond), один из основателей организации OSI (Open Source Initiative), стоявший у истоков движения открытого ПО, представил проект UPSide, в рамках которого началась работа по созданию открытого оборудования с реализацией источника бесперебойного питания (ИБП). Проект возник как реакция на недовольство текущей ситуацией на рынке ИБП, производители которых применяют сомнительные технические решения, недокументированные протоколы управления и неудобные системы контроля, а также перекладывают скрыто затраты на потребителей (применение аккумуляторов с коротким жизненным циклом).

В рамках проекта планируется выработать набор ключевых требований и разработать спецификацию, дающую возможность самостоятельно собрать высококачественный ИБП из типовых деталей, которые имеются в продаже на радиорынках или специализированных магазинах электроники. Итогом работы станет публикация под свободными лицензиями принципиальной схемы, раскладки платы, полного перечня деталей и подробной инструкции по сборке, а также развитие необходимых для работы открытых драйверов и прошивок.

Первый прототип устройства будет иметь мощность 300-400Вт и обеспечивать время автономной работы в 15 минут. Реймонд предлагает использовать в проекте гелевый аккумулятор, выдерживающий большое число циклов перезарядки, который будет служить существенно дольше обычных аккумуляторов ИБП. Для точного отражения характеристик батареи планируется использовать микроконтроллер класса Arduino и интеллектуальные датчик, похожий на применяемые в электродвигателях и учитывающий не только выходное напряжение, но и ток разрядки и температуру аккумулятора. Подобный датчик позволит точно прогнозировать оставшиеся время автономной работы, состояние зарядки и заранее предупреждать об ухудшении характеристик аккумулятора.

Информация о текущем состоянии и предупреждения будут выводится в текстовом виде на встроенный экран, точно и ясно, без неоднозначных трактовок и необходимости расшифровки странного мигания светодиодов. Для взаимодействия с внешними устройствами будет предусмотрен USB-порт для мониторинга, протокол взаимодействия с которым будет полностью документирован и прост в реализации (рассматривается возможность использования JSON по аналогии с GPSD).



