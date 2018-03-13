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13.03.2018 13:35  Эрик Реймонд основал проект по созданию открытого источника бесперебойного питания

Эрик Рэймонд (Eric S. Raymond), один из основателей организации OSI (Open Source Initiative), стоявший у истоков движения открытого ПО, представил проект UPSide, в рамках которого началась работа по созданию открытого оборудования с реализацией источника бесперебойного питания (ИБП). Проект возник как реакция на недовольство текущей ситуацией на рынке ИБП, производители которых применяют сомнительные технические решения, недокументированные протоколы управления и неудобные системы контроля, а также перекладывают скрыто затраты на потребителей (применение аккумуляторов с коротким жизненным циклом).

В рамках проекта планируется выработать набор ключевых требований и разработать спецификацию, дающую возможность самостоятельно собрать высококачественный ИБП из типовых деталей, которые имеются в продаже на радиорынках или специализированных магазинах электроники. Итогом работы станет публикация под свободными лицензиями принципиальной схемы, раскладки платы, полного перечня деталей и подробной инструкции по сборке, а также развитие необходимых для работы открытых драйверов и прошивок.

Первый прототип устройства будет иметь мощность 300-400Вт и обеспечивать время автономной работы в 15 минут. Реймонд предлагает использовать в проекте гелевый аккумулятор, выдерживающий большое число циклов перезарядки, который будет служить существенно дольше обычных аккумуляторов ИБП. Для точного отражения характеристик батареи планируется использовать микроконтроллер класса Arduino и интеллектуальные датчик, похожий на применяемые в электродвигателях и учитывающий не только выходное напряжение, но и ток разрядки и температуру аккумулятора. Подобный датчик позволит точно прогнозировать оставшиеся время автономной работы, состояние зарядки и заранее предупреждать об ухудшении характеристик аккумулятора.

Информация о текущем состоянии и предупреждения будут выводится в текстовом виде на встроенный экран, точно и ясно, без неоднозначных трактовок и необходимости расшифровки странного мигания светодиодов. Для взаимодействия с внешними устройствами будет предусмотрен USB-порт для мониторинга, протокол взаимодействия с которым будет полностью документирован и прост в реализации (рассматривается возможность использования JSON по аналогии с GPSD).

  1. Главная ссылка к новости (https://hardware.slashdot.org/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ups, upside
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  • 1.1, Аноним, 16:31, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +12 +/
    один из тех редких проектов, достойных уважения. Будующее за OpenSource
     
     
  • 2.7, fi, 16:38, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Да, давно пора! это ж сколько крови попили эти юпсы!!!
     
  • 2.41, ГН, 18:37, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > Будующее

    Нам нужен свободный учебник русского языка!

     
     
  • 3.47, Аноним, 18:49, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Тебе просто обидно что дело OpenSource живет и развиваеться Вот и придираешься ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 16:32, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    угу, угу - очередной libreups ценой дороже самолета и, ну конечно же, способный ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 16:34, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А уже были либреУПСы?
     
  • 2.20, Аноним, 17:29, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А что ему будет мешать питать комп с Виндой ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Аноним, 18:00, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    придумают что-нибудь, я в них верю победить управление питанием в очень-швабoдн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 16:33, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –9 +/
    Бесперебойники-миф За всю жизнь не видел ни одного рабочего, хотя в офисе валя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 16:38, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Может это эпичная китайчатина Юзал бичовый APCшник, который вполне себе тянул н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, Вячеслав, 16:40, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Стоит дома уже какой год APC Back-UPS 500. После отключения питания еще минут 15 свободно доделываю дела и сохраняю документы. Так что проверенно. Работает.
     
  • 2.35, Аноним 80_уровня, 18:11, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Батарейки менять пробовал, да?
     
  • 2.44, Андрей, 18:43, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это твоя судьба.
    Сходи к бабке, она тебе выпишет. Ну... отвар там... люлей от сглаза. Ну ты понял.
     
  • 1.4, Аноним, 16:33, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Даже вот удивлён Открытые компы уже делают, а открытый бесперебойник, который д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Виталик Бутерин, 17:47, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В "Радио" конца 90-х - начала 00-х была статья со схемой и печатной платой.
     
  • 1.6, VimCoder, 16:35, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    На самом деле годно, рынок UPS как понос включая и APC..
     
  • 1.10, Аноним, 16:47, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Достойное занятие дедушке. Выйду на пенсию - тоже что-нибудь замастырю.
     
  • 1.11, Ivan_83, 16:58, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    "гелевый аккумулятор, выдерживающий большое число циклов перезарядки" - это типа тяговый чтоли!?
    Так тяговый не способен и не рассчитан работать в ИПБ подобного типа, он рассчитан на отдачу не большого тока длительное время.

    А те АКБ что сейчас, типа тоже с гелем, которые в упсах - это обычные, там циклов не так уж много.

    Мне вот было бы много интереснее упс на литий****х акб, там реально и циклов много, и скорость заряда и размеры меньше.

     
     
  • 2.32, пох, 18:06, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > "гелевый аккумулятор, выдерживающий большое число циклов перезарядки" - это типа тяговый
    > чтоли!?

    нет, это типовая дельта или кто-то в этом же роде. Используется в основном в солнечных батареях (стационарных, понятное дело) - где актуально "большое число циклов перезарядки".
    Для ups нахрен не нужно, если, конечно, вы не под бомбежкой хостинг организовали. Но часто используется, потому что в общем-то не сильно дороже сеточных и выдерживает грубое обращение, типа работы на боку.

    > Мне вот было бы много интереснее упс на литий****х акб, там реально
    > и циклов много, и скорость заряда и размеры меньше.

    и стоить будет на вес золота (или даже дороже, литий, собака, легкий)

    впрочем, данная поделка в любом случае будет стоить как золотой мост, эти ребята по другому не умеют.

     
  • 1.12, DAV, 16:58, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как ни странно, но нормальные бесперебойники есть, и выпускаются в Москве.
    Мы их успешно используем для запитки оборудования в стойках.
    Из минусов -- советский дизайн и огромная масса (за счёт торроидального трансформатора).
    Внешний вид нам без разницы, а с весом только один раз борешься -- при установке.
    Зато даёт качественный синус, и использует внешние батарейки.
    На мониторчике вполне читаемая информация и куча тонких настроек.
    Вполне так себе разумное импортозамещение.
    Как обозвать их не рекламируя -- не знаю.
     
     
  • 2.14, VimCoder, 17:16, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > огромная масса

    Клевый вброс, но не взлетит ненужно!

     
  • 2.17, qq, 17:25, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это же "конструктор" из инвертора и внешних аккумуляторов, а не готовое решение для дома?
     
  • 2.18, Аноним, 17:25, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А нафига для питания компов качественный синус Ведь всё-равно, все блоки питани... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Andrey Mitrofanov, 18:10, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Зато даёт качественный синус
    > А нафига для питания компов качественный синус? В

    Точно!

    Без бескислородных проводов и тёплово лампогого звука -- всё полумеры.

     
  • 2.19, iklingen, 17:28, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Наводку не дашь на "нормальные бесперебойники советского дизайна"?
     
     
  • 3.40, DAV, 18:25, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не бытовое железо.
    Хотя на даче у меня под небольшой нагрузкой (светодиодной, ок. 30 вт.) до пяти дней держит с двумя автомобильными батарейками по 110АЧ.
    Про синус тоже оказалось важным. Некоторые современные инструменты, например Dremel -- наотрез отказываются работать от генераторов без инвертора. Не нравятся им полумеры.
    Ищи слово МАП.
     
     
  • 4.45, iklingen, 18:46, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, спасибо... действительно не бытовое, особенно Малина-2 - крутой там, видимо, софт!
     
  • 1.13, Аноним, 17:11, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А проект по созданию открытого коврика для мышки никто не хочет создать?
     
     
  • 2.15, VimCoder, 17:18, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А проект по созданию открытого коврика для мышки никто не хочет создать?

    И открытые шаблоны фальшполов для печати подрядчиками на 3Д принтере не выходя из здания заказчика :D

     
  • 2.27, Виталик Бутерин, 17:49, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Рано еще, лет через 5-10 будет в треде.
     
  • 2.36, Andrey Mitrofanov, 18:12, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А проект по созданию открытого коврика для мышки никто не хочет создать?

    Вожу свои оптические по столу...

    Пользуйся на здоровье.

    CC0.

     
  • 1.16, электронщег, 17:20, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Лучше подскажите, где достать нормальных аккумуляторов для ИБП. Мне кажется, что наш рынок завален каким-то адским хламом, не работающим дольше года-двух. В то же время аккумулятор из моего первого бесперебойника, купленного ещё в 2002, проработал без малого лет 10 (!), в конце срока держа компьютер примерно минуту.
     
     
  • 2.22, Аноним, 17:34, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    везет у меня что купленный в 95 году, что в 2005, что в 2015, все дружно подохл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Аноним, 17:54, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    очень важен температурный режим, при 30 градусах вокруг аккумулятора, подохнет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.33, пох, 18:10, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лучше подскажите, где достать нормальных аккумуляторов для ИБП.

    "все - одинаковые!"

    > рынок завален каким-то адским хламом, не работающим дольше года-двух. В то

    ну вам уже написали - займитесь охлаждением.
    Ну и до кучи - возможно в начале 200х у вас было лучше с электричеством (хотя это и странно, у меня вот - наоборот. По этой причине первый аккумулятор сдох за два года, а второй как раз лет 10 прожил - именно потому, что ups стал почти и не нужен. ups по сей день тот же - условия их работы не менялись ни на градус. Оба какие-то совершенно безродные китайские.)


     
  • 1.21, Аноним, 17:32, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    когда-то очень давно искал универсальный софт для бесперебойников, ибо фирменны ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Аноним, 17:35, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И откуда это взяли В оригинали фигурирует Unix SBC , причём для прототипа испо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Anonymoustus, 17:38, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Отличная идея. Вместо рисования стотысячногно эмотикона кто-то научится что-то делать мозгом и руками для собственной же пользы.
     
  • 1.25, Аноним, 17:41, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот экран зря делают На тех же APC SmartUPS никакого загадочного мигания светод... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 17:51, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно же будет заменять вышедшую из строя плату электроники фирменных UPSов на о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Виталик Бутерин, 17:59, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Объявить что-ли о создании проекта OpenReceiver, в рамках которого будет вестись разработка полностью ОТКРЫТОГО приемника прямого усиления? Для новизны прикрутить к давно известным схемам ардуино (для мигания светодиодом-индиктором включения)... нет, в тoпкy ардуину, для общественного резонанса прикрутим армдуину с линуксом и каким нибудь модным веб-фреймверком (задача та же - мигать светодиодом).  
     
     
  • 2.37, пох, 18:12, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Объявить что-ли о создании проекта OpenReceiver, в рамках которого будет вестись разработка
    > полностью ОТКРЫТОГО приемника прямого усиления? Для новизны прикрутить к давно известным
    > схемам ардуино (для мигания светодиодом-индиктором включения)... нет, в тoпкy ардуину,

    да, прикрутите banana pi, он еще музыку сможет играть, если с приемом в этом месте проблемы. Ардуина для дешевок.

     
  • 1.38, Аноним, 18:15, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Вопрос надобности ИБП При выключении света жёсткий диск не падает стоит ссд а... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.39, Восемдесят Восемь, 18:19, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Читайте книгу Владимира Алексеевича Истархова "Сияние Нуля", изучайте эфиродинамику и делайте Безтопливные Генераторы как у Александра Мишина или у Романова.
     
  • 1.42, ГН, 18:42, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё через 50 лет кто-нибудь придумает создать DC-DC UPS на литии. Нахрена всё преобразовывать в синус с потерями и потом обратно в постоянку, опять с потерями, и всё это на аккумах прошлого века, тоже с потерями?
     
  • 1.43, Аноним, 18:42, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Даешь открытый проект полноценного стационарного ПК не какого нибудь Arduinо R... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.48, Аноним, 18:50, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Майнер?
    Глупое существо должно страдать.
     
  • 1.46, Аноним, 18:49, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Цена как за два любых других будет Ненужно Как и свободные нуоты, цена неопра... весь текст скрыт [показать]
     

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