13.03.2018 13:35  Эрик Реймонд основал проект по созданию открытого источника бесперебойного питания

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|1.11, Ivan_83, 16:58, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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"гелевый аккумулятор, выдерживающий большое число циклов перезарядки" - это типа тяговый чтоли!?
Так тяговый не способен и не рассчитан работать в ИПБ подобного типа, он рассчитан на отдачу не большого тока длительное время.
А те АКБ что сейчас, типа тоже с гелем, которые в упсах - это обычные, там циклов не так уж много.
Мне вот было бы много интереснее упс на литий****х акб, там реально и циклов много, и скорость заряда и размеры меньше.
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|2.32, пох, 18:06, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> "гелевый аккумулятор, выдерживающий большое число циклов перезарядки" - это типа тяговый
> чтоли!?
нет, это типовая дельта или кто-то в этом же роде. Используется в основном в солнечных батареях (стационарных, понятное дело) - где актуально "большое число циклов перезарядки".
Для ups нахрен не нужно, если, конечно, вы не под бомбежкой хостинг организовали. Но часто используется, потому что в общем-то не сильно дороже сеточных и выдерживает грубое обращение, типа работы на боку.
> Мне вот было бы много интереснее упс на литий****х акб, там реально
> и циклов много, и скорость заряда и размеры меньше.
и стоить будет на вес золота (или даже дороже, литий, собака, легкий)
впрочем, данная поделка в любом случае будет стоить как золотой мост, эти ребята по другому не умеют.
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|1.12, DAV, 16:58, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Как ни странно, но нормальные бесперебойники есть, и выпускаются в Москве.
Мы их успешно используем для запитки оборудования в стойках.
Из минусов -- советский дизайн и огромная масса (за счёт торроидального трансформатора).
Внешний вид нам без разницы, а с весом только один раз борешься -- при установке.
Зато даёт качественный синус, и использует внешние батарейки.
На мониторчике вполне читаемая информация и куча тонких настроек.
Вполне так себе разумное импортозамещение.
Как обозвать их не рекламируя -- не знаю.
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|3.40, DAV, 18:25, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это не бытовое железо.
Хотя на даче у меня под небольшой нагрузкой (светодиодной, ок. 30 вт.) до пяти дней держит с двумя автомобильными батарейками по 110АЧ.
Про синус тоже оказалось важным. Некоторые современные инструменты, например Dremel -- наотрез отказываются работать от генераторов без инвертора. Не нравятся им полумеры.
Ищи слово МАП.
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|1.16, электронщег, 17:20, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+5 +/–
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Лучше подскажите, где достать нормальных аккумуляторов для ИБП. Мне кажется, что наш рынок завален каким-то адским хламом, не работающим дольше года-двух. В то же время аккумулятор из моего первого бесперебойника, купленного ещё в 2002, проработал без малого лет 10 (!), в конце срока держа компьютер примерно минуту.
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|2.33, пох, 18:10, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Лучше подскажите, где достать нормальных аккумуляторов для ИБП.
"все - одинаковые!"
> рынок завален каким-то адским хламом, не работающим дольше года-двух. В то
ну вам уже написали - займитесь охлаждением.
Ну и до кучи - возможно в начале 200х у вас было лучше с электричеством (хотя это и странно, у меня вот - наоборот. По этой причине первый аккумулятор сдох за два года, а второй как раз лет 10 прожил - именно потому, что ups стал почти и не нужен. ups по сей день тот же - условия их работы не менялись ни на градус. Оба какие-то совершенно безродные китайские.)
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|1.30, Виталик Бутерин, 17:59, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Объявить что-ли о создании проекта OpenReceiver, в рамках которого будет вестись разработка полностью ОТКРЫТОГО приемника прямого усиления? Для новизны прикрутить к давно известным схемам ардуино (для мигания светодиодом-индиктором включения)... нет, в тoпкy ардуину, для общественного резонанса прикрутим армдуину с линуксом и каким нибудь модным веб-фреймверком (задача та же - мигать светодиодом).
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|2.37, пох, 18:12, 13/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Объявить что-ли о создании проекта OpenReceiver, в рамках которого будет вестись разработка
> полностью ОТКРЫТОГО приемника прямого усиления? Для новизны прикрутить к давно известным
> схемам ардуино (для мигания светодиодом-индиктором включения)... нет, в тoпкy ардуину,
да, прикрутите banana pi, он еще музыку сможет играть, если с приемом в этом месте проблемы. Ардуина для дешевок.
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|1.42, ГН, 18:42, 13/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ещё через 50 лет кто-нибудь придумает создать DC-DC UPS на литии. Нахрена всё преобразовывать в синус с потерями и потом обратно в постоянку, опять с потерями, и всё это на аккумах прошлого века, тоже с потерями?
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