12.03.2018 12:58  Разработчики OpenBSD развивают новый метод защиты стека

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|1.3, X4asd, 13:27, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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сначало полумал не плохая идея. а теперь думаю...
> При совершении системного вызова осуществляется проверка регистра с указателем на стек.
ну и какой толк от этой проверки?
гаджет вместо вызова системных вызовов -- будет делать библиотечный вызов libc..
всё на что остаётся надеяться -- это рандомизация адресов символов библиотеки
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|2.19, Ordu, 15:13, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> гаджет вместо вызова системных вызовов -- будет делать библиотечный вызов libc..
Да пускай он как хочет делает, но ему придётся возиться с тем, чтобы указатель стека указывал бы на стек, а не в кучу и не в код.
> какой толк от этой проверки?
Это практически бесплатный способ создать проблем вредоносному коду и снизить риски переполнения стека. Он не серебряная пуля, и не решит всех проблем выхода связанных с переполнением стека, но во многих ситуациях он справится.
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|2.13, saahriktu, 14:22, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Защищать может кому-то и надо. Но, если перестараться, то получится концлагерь, где юзеру запрещают делать шаг влево или вправо. Хакеры 70-х вообще с подозрением относились к секурности, видели в ней инструменты воздействия на них со стороны администраторов. И когда появилась первая реализация паролей юзеров хакеры рекомендовали друг-другу использовать пустые пароли (в т.ч. чтобы терминалы отсутствующих на месте людей не простаивали без дела).
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|4.16, saahriktu, 14:58, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В те годы домашних (и не только) персоналок как таковых ещё не было. Машины тогда занимали большие залы вне дома, а люди работали на них через терминалы.
Самая большая ошибка - приводить аналогии из материального мира для информации. Дерево или камень нельзя вот просто взять и скопировать. А информацию можно. И у того, у кого она была, она при этом никуда не исчезла. А вот если не закрыть квартиру, то из неё таки всё вынесут и того, что вынесут, у владельца уже не останется. То, что может быть такая информация, которую люди не желают выкладывать в открытый доступ, - это уже другой вопрос.
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|5.20, ыы, 15:30, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>А информацию можно. И у того, у кого она была, она при этом никуда не исчезла.
Это расхожее ложное рассуждение проистекающее от невежества.
Ведь и содержимое квартиры тоже ценно не само по себе...а только в силу некой ценности существующей благодаря отношению к нему людей. например если квартира заполнена снегом зимой- то ценность вынесенного..невелика...
Информация так же имеет ценность. И если вы копируете информацию, то ввиду ее большей распространенности ценность ее может существенно меняться.
То есть копируя информацию - вы уменьшаете ее ценность. и неважно потерял владелец ценность от того что ее унесли руками и ногами, или оттого что ее уменьшили до нуля путем копирования. ценность то потеряна.
Только это имеет значение.
А рассуждения что дескать можно скопировать- у вас не убудет - это просто от необразованности, невежества, жадности.
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|3.21, Ordu, 15:32, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Защищать может кому-то и надо. Но, если перестараться, то получится концлагерь, где
> юзеру запрещают делать шаг влево или вправо.
Какой концлагерь? Чем тебе это мешает? Не выделить из кучи память под стек юзерспейс-потока? Выдели эту память не из кучи, а через mmap, и будет тебе щщасте. Или у тебя какой другой кейс?
> Хакеры 70-х вообще с подозрением относились к секурности...
Сегодня не 70-е, а если ты сомневаешься, выложи сюда номер своей кредитки и пин-код. Или пароли от почты, вконтактика, ватсаппа или любых других сервисов, которыми ты пользуешься. Тебе быстро объяснят в чём разница между семидесятыми годами XX века и десятыми XXI.
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