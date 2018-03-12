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12.03.2018 12:58  Разработчики OpenBSD развивают новый метод защиты стека

Тео де Раадт (Theo de Raadt) представил новый метод защиты стека Stack-register, в рамках которого традиционные типы разрешения доступа к памяти (например, возможность чтение, запись и выполнения кода) расширены новым полномочием - MAP_STACK, которое реализуется программно на уровне ядра ОС. Суть предложенного метода в том, что когда память используется как стек, она обязательно должна быть отражена через mmap с использованием флага MAP_STACK.

При выделении областей под стек для процессов флаг MAP_STACK автоматически выставляется ядром во время запуска процесса, поэтому модификация кода приложений не требуется. При совершении системного вызова осуществляется проверка регистра с указателем на стек. Если регистр указывает на область памяти, помеченную MAP_STACK, то выполнение продолжатся в штатном режиме. Если нет, то считается, что указатель стека вышел за выделенную под стек область и процесс принудительно завершается.

Новая система защиты пока имеет экспериментальный характер и проходит тестирование в свежих снапшотах OpenBSD. В тестовом режиме вместо фактического завершения процесса осуществляется вывод предупреждений в лог. За несколько дней тестировния уже выявлены и устранены проблемы, проявляющиеся при сборке портов go и SBCL, а также при выполнении двух тестов из набора src/regress. Тестирование портов продолжается и если не возникнет новых проблемных моментов, новый метод защиты может быть включен в состав OpenBSD 6.3.

Кроме того, сообщатся о расширении применения системы syspatches для обновления OpenBSD через бинарные патчи. Отныне через syspatches будут поддерживаться не только обновления для текущего релиза, но и для прошлого выпуска, поддержание которого в актуальном виде теперь возможно без пересборки из исходных текстов. Например, помимо обновлений для OpenBSD 6.2 теперь через бинарные патчи можно обновлять и прошлую ветку OpenBSD 6.1. После выхода OpenBSD 6.3 аналогично будет продолжена поддержка для ветки OpenBSD 6.2. Как и раньше бинарные патчи формируются только для архитектур amd64 и i386.

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: Защита от атаки Meltdown в OpenBSD. Стабильное обновление микрокода Intel. Иски против AMD
  3. OpenNews: Проект OpenBSD представил технику защиты RETGUARD
  4. OpenNews: Для OpenBSD представлена новая техника рандомизации адресного пространства ядра
  5. OpenNews: Выпуск LibertyBSD 6.1, варианта OpenBSD, избавленного от блобов
  6. OpenNews: В OpenBSD добавлена новая защита от атак на основе заимствования кусков кода
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openbsd, stack, protect
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  • 1.1, X4asd, 13:13, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    ~
     
  • 1.3, X4asd, 13:27, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    сначало полумал не плохая идея. а теперь думаю...

    > При совершении системного вызова осуществляется проверка регистра с указателем на стек.

    ну и какой толк от этой проверки?

    гаджет вместо вызова системных вызовов -- будет делать библиотечный вызов libc..

    всё на что остаётся надеяться -- это рандомизация адресов символов библиотеки

     
     
  • 2.5, Anon4ik, 13:36, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Конечно так, ведь libc не общается с ядром и не использует сисколов.
     
  • 2.19, Ordu, 15:13, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > гаджет вместо вызова системных вызовов -- будет делать библиотечный вызов libc..

    Да пускай он как хочет делает, но ему придётся возиться с тем, чтобы указатель стека указывал бы на стек, а не в кучу и не в код.

    > какой толк от этой проверки?

    Это практически бесплатный способ создать проблем вредоносному коду и снизить риски переполнения стека. Он не серебряная пуля, и не решит всех проблем выхода связанных с переполнением стека, но во многих ситуациях он справится.

     
  • 1.4, x0r, 13:33, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    не понятно что дает такая защита? защищает от сбоев или еще от атак?
     
     
  • 2.7, КО, 13:40, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Защита от выхода за границу.
    По своей воли или по принуждению - без разницы. :)
     
  • 1.6, Аноним, 13:39, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    разве так защищаются? память нужно запретить!
     
     
  • 2.8, КО, 13:41, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всю?!?! Одобряю. :)
     
     
  • 3.11, rshadow, 14:05, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    640КБ оставить на один процесс. Их должно хватить.
     
     
  • 4.14, A.Stahl, 14:29, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И процесс должен быть только один. Чай не Цезари...
     
  • 1.9, Аноним, 13:49, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    не понимаю, чего разбушевались комментаторы Разве защищать не надо Без защиты ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, saahriktu, 14:22, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Защищать может кому-то и надо. Но, если перестараться, то получится концлагерь, где юзеру запрещают делать шаг влево или вправо. Хакеры 70-х вообще с подозрением относились к секурности, видели в ней инструменты воздействия на них со стороны администраторов. И когда появилась первая реализация паролей юзеров хакеры рекомендовали друг-другу использовать пустые пароли (в т.ч. чтобы терминалы отсутствующих на месте людей не простаивали без дела).
     
     
  • 3.15, Аноним, 14:29, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Наверное когда один такой хакер советовал ставить другому пустой пароль, в его... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, saahriktu, 14:58, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В те годы домашних (и не только) персоналок как таковых ещё не было. Машины тогда занимали большие залы вне дома, а люди работали на них через терминалы.

    Самая большая ошибка - приводить аналогии из материального мира для информации. Дерево или камень нельзя вот просто взять и скопировать. А информацию можно. И у того, у кого она была, она при этом никуда не исчезла. А вот если не закрыть квартиру, то из неё таки всё вынесут и того, что вынесут, у владельца уже не останется. То, что может быть такая информация, которую люди не желают выкладывать в открытый доступ, - это уже другой вопрос.

     
     
  • 5.18, Аноним, 15:07, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Самая большая ошибка - приводить разнообразные факты из 70-ых по типу Знаете ли... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.20, ыы, 15:30, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >А информацию можно. И у того, у кого она была, она при этом никуда не исчезла.

    Это расхожее ложное рассуждение проистекающее от невежества.

    Ведь и содержимое квартиры тоже ценно не само по себе...а только в силу некой ценности существующей благодаря отношению к нему людей. например если квартира заполнена снегом зимой- то ценность вынесенного..невелика...
    Информация так же имеет ценность. И если вы копируете информацию, то ввиду ее большей распространенности ценность ее может существенно меняться.
    То есть копируя информацию - вы уменьшаете ее ценность. и неважно потерял владелец ценность от того что ее унесли руками и ногами, или оттого что ее уменьшили до нуля путем копирования. ценность то потеряна.
    Только это имеет значение.

    А рассуждения что дескать можно скопировать- у вас не убудет - это просто от необразованности,  невежества, жадности.

     
  • 3.21, Ordu, 15:32, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Защищать может кому-то и надо. Но, если перестараться, то получится концлагерь, где
    > юзеру запрещают делать шаг влево или вправо.

    Какой концлагерь? Чем тебе это мешает? Не выделить из кучи память под стек юзерспейс-потока? Выдели эту память не из кучи, а через mmap, и будет тебе щщасте. Или у тебя какой другой кейс?

    > Хакеры 70-х вообще с подозрением относились к секурности...

    Сегодня не 70-е, а если ты сомневаешься, выложи сюда номер своей кредитки и пин-код. Или пароли от почты, вконтактика, ватсаппа или любых других сервисов, которыми ты пользуешься. Тебе быстро объяснят в чём разница между семидесятыми годами XX века и десятыми XXI.

     
     
  • 4.22, Клыкастый, 15:46, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сегодня не 70-е

    Да и в 70-ых всё было ровно то же. Или права на файлуху и процессы просто так завелись?

     
  • 1.10, iZEN, 14:01, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Каждому вызову по виртуальной машине!
     
     
  • 2.12, Аноним, 14:12, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И оркестрацию.
     
  • 2.23, Всем Анонимам Аноним, 15:46, 12/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы вот шутите, а посмотрим что через 5 лет будет.
     
  • 1.17, ыы, 14:58, 12/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    все это чушь. скоро каждому вызову будет свой процессор. аппаратный. со своим кусочком памяти. аппаратным...
     

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