The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

11.03.2018 10:18  Выпуск музыкального проигрывателя Museeks 0.9

Доступен релиз кросс-платформенного музыкального проигрывателя Museeks 0.9, предоставляющего минималистичный и простой для восприятия интерфейс. Программа поддерживает списки воспроизведения, средство управления очередями, режим случайного выбора композиции, управление скоростью воспроизведения, отображение обложек альбомов. Поддерживаются темы оформления и сворачивание в системный лоток. Возможно воспроизведение форматов mp3, mp4, m4a/aac, flac, wav, ogg и 3gpp. Код проекта написан на JavaScript с использованием платформы Electron и фреймворков React.js и Flux, и распространяется под лицензией MIT. Готовые сборки сформированы для Linux (rpm, deb и AppImage), Windows и macOS.

В новой версии добавлена поддержка сортировки по любым столбцам в списке воспроизведения, обеспечена интеграция с интерфейсом macOS (задействованы родные элементы управления и шрифты), проведена работа по снижению нагрузки на CPU, добавлена возможность изменения ширины полосы прокрутки, улучшена интеграция с системами вывода уведомлений, произведено обновление до новых версий Electron, V8 и Node.js.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/KeitIG/muse...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.9
  3. OpenNews: Первая альфа-версия музыкального проигрывателя Elisa
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 0.11.0 и 1.2.0
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Audacious 3.9
  6. OpenNews: Представлен Babe, новый музыкальный плеер для KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: museeks, music
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, A.Stahl, 10:40, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Снова что-то использует браузер для отрисовки интерфейса.
    У меня уже сарказм закончился...
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:43, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –3 +/
    зато хоть без жистремера
     
     
  • 3.5, Аноним, 10:45, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А чем тебе не нравится GStreamer?
     
     
  • 4.12, Диалектик, 11:08, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    его бесполезностью
     
     
  • 5.13, Аноним, 11:16, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Сколько программ больше десятка строк ты написал, чтобы рассуждать о полезности ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.31, Аноним, 13:12, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Соптимизировал, чо!

    "Он истратил щиллинг, заработал грош".

     
  • 1.3, Аноним, 10:43, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В тексте новости ошибка Из контекста очевидно, что она про браузер ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, RobotsCantPoop, 10:45, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Чёт так стремятся всё упростить, что из "простых" интерфейсов получается дико сложное и кривое нагромождение веб-браузеров с js-ом.
     
  • 1.7, Аноним, 10:55, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Mr. Museeks look at me!
     
  • 1.9, Аноним, 10:59, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Как же задолбали эти ворчливые нытики выше Вам показали продукт, так и оценивай... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 11:22, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    выбор яп под задачу и интеграция в окружение оценивался с точки зрения разработч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Илья, 12:11, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть же вроде react native? Или  он не про это?
     
     
  • 4.37, Аноним, 13:51, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    забудутся идеи, заложенные в js, доберется ли гребень волны до опкодов цпу?
     
  • 2.15, поледанныхотсутств, 11:38, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    и ежу понятно что он не лучше чем deadbeef, но при этом будет жрать в 20 раз больше ОЗУ.
     
  • 2.17, selishii, 11:45, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В том-то и незадача, с точки зрения "простого" пользователя особой разницы и нет - что там под капотом, а это в свою очередь дает разработчику все карты на использование наиболее "простого", но малоэффективного и малоподходящего для данной задачи "универсального" инструментария.
     
     
  • 3.21, Аноним, 12:27, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С точки зрения простого пользователя при одновременном запуске двух-трёх-четыр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, Аноним, 13:17, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А с точки зрения разработчика - его программа пуп земли Как вы смеете запускать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, Илья, 12:32, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В том-то и незадача, с точки зрения "простого" пользователя особой разницы и нет

    Ну почему? Например, интерфейса а-ля винамп, сделать не получится, так как приложение на электроне ограничено одним окном. И вообще, с диалогами будут трудности.

    Плюс скорость запуска приложения никогда не будет высокой.

    Плюс низкая скорость отклика контролов, ощущение, что все как-то слегка подтормаживает.

    У меня не богатый опыт использования приложений на электроне: мс-тимс, вскод, скайп, постмэн, но как-то я не уверен, что я получаю от них богатый юзер экспериенс, плюс у меня жалких 16 гигов памяти, а каждое подобное приложение ест как ещё один хром

     
  • 2.28, Аноним, 12:58, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Российское комьюнити очень озлобленное и агрессивное Впрочем как почти всё росс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Аноним, 13:14, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лагучие монструозные программы не любят много где На этой почве целый WebOS на ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, Никонор Бонифатич, 13:06, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Разницы между бетой полугодовалой разницы не заметил.
    Библиотеку мою не осилил, зависнув примерно на 10% сканирования.
    Embedded cuesheet у флака не читает. Итого умеет ровно то же, что и остальные плееры под линь.
    Только на электроне. Это преимущество над остальными?)
     
  • 2.32, Аноним, 13:13, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    С пользовательской точки зрения плеер который жрет в 20 раз больше ресурсов и то... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Bvz, 11:52, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подойдёт как база онлайнового сервиса?
     
     
  • 2.27, Аноним, 12:56, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    но зачем, если есть божественный mpd?
     
  • 1.19, Мураками, 12:07, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда там уже выйдет ElectronOS ?
     
     
  • 2.22, Аноним, 12:27, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не раньше чем появится накопитель ее вмещающий.
     
  • 2.23, Аноним, 12:28, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда там уже выйдет ElectronOS ?

    ChromeOS давно уже вышла.

     
  • 1.25, Sluggard, 12:38, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Код проекта написан на JavaScript с использованием платформы Electron и фреймворков React.js и Flux

    О, теперь и аудиоплееры будут жрать как не в себя и тупить. Калькуляторы на Electron следующие?

     
     
  • 2.33, A.Stahl, 13:14, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Предлагаю переписать на Электрон всякие мелкие утилиты вроде ls и т.п.
     
  • 1.26, Аноним, 12:51, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Опять на жирном глючном электроне.
     
  • 1.30, Аноним, 13:10, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Офигеть, вебмакаки до плееров добрались ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Брат, 13:20, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > минималистичный и простой
    > ...
    > написан на JavaScript с использованием платформы Electron
    > и фреймворков React.js и Flux

    Вот уроды...

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor