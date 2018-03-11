11.03.2018 10:18  Выпуск музыкального проигрывателя Museeks 0.9

Доступен релиз кросс-платформенного музыкального проигрывателя Museeks 0.9, предоставляющего минималистичный и простой для восприятия интерфейс. Программа поддерживает списки воспроизведения, средство управления очередями, режим случайного выбора композиции, управление скоростью воспроизведения, отображение обложек альбомов. Поддерживаются темы оформления и сворачивание в системный лоток. Возможно воспроизведение форматов mp3, mp4, m4a/aac, flac, wav, ogg и 3gpp. Код проекта написан на JavaScript с использованием платформы Electron и фреймворков React.js и Flux, и распространяется под лицензией MIT. Готовые сборки сформированы для Linux (rpm, deb и AppImage), Windows и macOS.

В новой версии добавлена поддержка сортировки по любым столбцам в списке воспроизведения, обеспечена интеграция с интерфейсом macOS (задействованы родные элементы управления и шрифты), проведена работа по снижению нагрузки на CPU, добавлена возможность изменения ширины полосы прокрутки, улучшена интеграция с системами вывода уведомлений, произведено обновление до новых версий Electron, V8 и Node.js.



