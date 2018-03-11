11.03.2018 10:18  Выпуск музыкального проигрывателя Museeks 0.9

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|2.17, selishii, 11:45, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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В том-то и незадача, с точки зрения "простого" пользователя особой разницы и нет - что там под капотом, а это в свою очередь дает разработчику все карты на использование наиболее "простого", но малоэффективного и малоподходящего для данной задачи "универсального" инструментария.
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|3.24, Илья, 12:32, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В том-то и незадача, с точки зрения "простого" пользователя особой разницы и нет
Ну почему? Например, интерфейса а-ля винамп, сделать не получится, так как приложение на электроне ограничено одним окном. И вообще, с диалогами будут трудности.
Плюс скорость запуска приложения никогда не будет высокой.
Плюс низкая скорость отклика контролов, ощущение, что все как-то слегка подтормаживает.
У меня не богатый опыт использования приложений на электроне: мс-тимс, вскод, скайп, постмэн, но как-то я не уверен, что я получаю от них богатый юзер экспериенс, плюс у меня жалких 16 гигов памяти, а каждое подобное приложение ест как ещё один хром
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|2.29, Никонор Бонифатич, 13:06, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Разницы между бетой полугодовалой разницы не заметил.
Библиотеку мою не осилил, зависнув примерно на 10% сканирования.
Embedded cuesheet у флака не читает. Итого умеет ровно то же, что и остальные плееры под линь.
Только на электроне. Это преимущество над остальными?)
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|1.25, Sluggard, 12:38, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Код проекта написан на JavaScript с использованием платформы Electron и фреймворков React.js и Flux
О, теперь и аудиоплееры будут жрать как не в себя и тупить. Калькуляторы на Electron следующие?
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|1.36, Брат, 13:20, 11/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> минималистичный и простой
> ...
> написан на JavaScript с использованием платформы Electron
> и фреймворков React.js и Flux
Вот уроды...
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