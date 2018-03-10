10.03.2018 22:02  Экспериментальный текстовый редактор Xray от создателей Atom

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|1.1, A.Stahl, 22:05, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+12 +/–
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>ядро ... на ...Rust, интерфейс ... на JavaScript/CSS ... React, а для отрисовки текста ...WebGL.
Это, значит, "для повышения надёжности и производительности". Ок, так и запишем -- ГитХабовцам больше не наливать.
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|1.2, Аноним, 22:15, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+9 +/–
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> построен с использованием фреймворка Electron
> обеспечение высокой производительности
Мне казалось, что это противоположные вещи.
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|2.7, A.Stahl, 22:36, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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Франкенштейн был умным человеком, гением даже. Что ты находишь гениального в текстовом редакторе на базе бразуера? Ладно если бы этот редактор в онлайн режиме работал...
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|1.10, Aketon, 22:39, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Я надеюсь, при открытии
1.c:
#include <stdio.h>
int main ()
{
puts ("Hello, World!");
return 0;
}
оно будет занимать не менее 512 mb ram?? A то как-то несолидно
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|1.19, Анонимс, 23:10, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Ядро libxray.so на rust с unsafe и ассемблерными вставками, запущенное на локалхосте или на vps/vds для удаленной работы, а гуй на js/css c отрисовкой на локалхосте. Нормально, жить можно. Теперь осталось найти тех, кто это реализует.
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|1.22, th3m3, 23:42, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Очередной тормозной текстовый редактор на Electron. Только тут до них наконец дошло, что всё тормозит и оптимизировать уже нечего, решили сделать прослойку на Rust. Пусть приходят, когда совсем выкинут Electron и сразу запилят всё на Rust. Ждём ещё 5 лет :)
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