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10.03.2018 22:02  Экспериментальный текстовый редактор Xray от создателей Atom

Создатели редактора кода Atom из компании GitHub развивают новый экспериментальный текстовый редактор Xray, который также построен с использованием фреймворка Electron, но примечателен тем, что для повышения надёжности и производительности ядро редактора с реализацией базовой логики написано на языке Rust, интерфейс оформлен на JavaScript/CSS с применением фреймворка React, а для отрисовки текста применяется WebGL.

В рамках нового проекта разработчики попытались учесть четырёхлетний опыт с момента создания Atom и воплотить некоторые радикально новые идеи, которые затруднительно реализовать в Atom без риска для стабильности. Среди ключевых требований к проекту называется обеспечение высокой производительности и минимального времени отклика, интеграция механизмов для организации совместной работы с кодом нескольких участников, гибкое API для расширения функциональности через расширения и предоставление компонента для редактирования в Web и интеграции в другие Electron-приложения (планируется унифицировать редактирование в GitHub и Xray).



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/atom/xray...)
  2. OpenNews: GitHub реализовал средства совместной разработки для редактора кода Atom
  3. OpenNews: GitHub и Facebook представили открытую интегрированную среду разработки Atom IDE
  4. OpenNews: Релиз Electron 1.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  5. OpenNews: Выпуск текстового редактора Atom 1.6, развиваемого GitHub
  6. OpenNews: GitHub открыл исходные тексты среды редактирования кода Atom
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: atom, xray, electron
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  • 1.1, A.Stahl, 22:05, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    >ядро ... на ...Rust, интерфейс ... на JavaScript/CSS ... React, а для отрисовки текста ...WebGL.

    Это, значит, "для повышения надёжности и производительности". Ок, так и запишем -- ГитХабовцам больше не наливать.

     
     
  • 2.12, Aketon, 22:40, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    А его писали гитхабовцы ?? По-моему его писали инженеры автоваза .
     
     
  • 3.18, Аноним, 23:09, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Не, эти бы на делфях сделали.
     
     
  • 4.28, Aketon, 00:10, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    На делфях оно бы работало. Возможно даже быстро и хорошо .Это противоречит определению инженера автоваза..
     
  • 3.23, Аноним, 23:45, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    На автоВАЗ они устроятся когда им нет 50 и их тормозное г-но всех окончательн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 22:15, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    > построен с использованием фреймворка Electron
    > обеспечение высокой производительности

    Мне казалось, что это противоположные вещи.

     
  • 1.3, Аноне, 22:22, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    jnotepad 50 mb.
     
  • 1.4, Аноним, 22:23, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Servo что-ли взяли?
     
  • 1.5, Аноним, 22:32, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Название Франкенштейн ему подошло бы больше.
     
     
  • 2.7, A.Stahl, 22:36, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Франкенштейн был умным человеком, гением даже. Что ты находишь гениального в текстовом редакторе на базе бразуера? Ладно если бы этот редактор в онлайн режиме работал...
     
  • 1.10, Aketon, 22:39, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я надеюсь, при открытии
    1.c:
    #include <stdio.h>

    int main ()
    {
      puts ("Hello, World!");
      return 0;
    }
    оно будет занимать не менее 512 mb ram??  A то как-то несолидно

     
     
  • 2.13, A.Stahl, 22:42, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >mb

    512 миллибит? Да такая эффективность даже пьяным ассемблерщикам не снилась.

     
  • 2.17, freehck, 23:09, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > оно будет занимать не менее 512 mb ram??  A то как-то несолидно

    Мда. Даже Emacs нынче уже какой-то несолидный. :)

     
  • 1.11, Robot228, 22:39, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Или вы пишите на C++/C/Python или идёте на ВЦ.
     
     
  • 2.30, ыпр, 00:55, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Что есть в данном контексте ВЦ?
     
  • 1.14, L, 22:53, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Русскую орфографию в MarkDown проверяет? Если нет — в помойку эту дрянь.
     
  • 1.15, Аноним, 22:56, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё первый не закончили, а уже второй начали...
     
  • 1.16, Аноним, 23:02, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    производительный редактор на elektron же уже написали microsoft - vscode называе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним, 00:53, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    насколько позже электрона они его уже написали?
     
  • 1.19, Анонимс, 23:10, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ядро libxray.so на rust с unsafe и ассемблерными вставками, запущенное на локалхосте или на vps/vds для удаленной работы, а гуй на js/css c отрисовкой на локалхосте. Нормально, жить можно. Теперь осталось найти тех, кто это реализует.  
     
  • 1.21, Аноним, 23:40, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Дистилированная квинтэссенция хипстеров тройной перегонки - все хипстатулсы в од... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, th3m3, 23:42, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очередной тормозной текстовый редактор на Electron. Только тут до них наконец дошло, что всё тормозит и оптимизировать уже нечего, решили сделать прослойку на Rust. Пусть приходят, когда совсем выкинут Electron и сразу запилят всё на Rust. Ждём ещё 5 лет :)
     
  • 1.26, Аноним, 23:58, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может расскажем им, что QML уже давно изобретен причем более эффективно и не тор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, ыпр, 00:57, 11/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Может расскажем им, что QML уже давно изобретен причем более эффективно и
    > не тормзит?

    Тсс не пали, а то тож отхипстерят :/

     

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