10.03.2018 22:02  Экспериментальный текстовый редактор Xray от создателей Atom

Создатели редактора кода Atom из компании GitHub развивают новый экспериментальный текстовый редактор Xray, который также построен с использованием фреймворка Electron, но примечателен тем, что для повышения надёжности и производительности ядро редактора с реализацией базовой логики написано на языке Rust, интерфейс оформлен на JavaScript/CSS с применением фреймворка React, а для отрисовки текста применяется WebGL.

В рамках нового проекта разработчики попытались учесть четырёхлетний опыт с момента создания Atom и воплотить некоторые радикально новые идеи, которые затруднительно реализовать в Atom без риска для стабильности. Среди ключевых требований к проекту называется обеспечение высокой производительности и минимального времени отклика, интеграция механизмов для организации совместной работы с кодом нескольких участников, гибкое API для расширения функциональности через расширения и предоставление компонента для редактирования в Web и интеграции в другие Electron-приложения (планируется унифицировать редактирование в GitHub и Xray).