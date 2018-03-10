The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

10.03.2018 12:22  Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей

Разработчики Fedora утвердили создание новой редакции дистрибутива, ориентированной для использования на устройствах интернета вещей (IoT). Изначально проект был предложен в качестве нового спина, но участники Консилиума Fedora посчитали, что редакция должна развиваться как полноценная официальная редакция, курируемая специальной рабочей группой.

На начальном этапе разработки планируется обеспечить ежемесячное формирование выпусков с применением упрощённых процессов разработки в стиле подготовки spin-ов, что позволит упростить подключение к проекту заинтересованных людей и наладить обратную связь с пользователями. После того как сформируется сообщество и будут изучены отзывы о работе первых сборок, будет более точно определено видение дальнейшего развития проекта, определены поддерживаемые IoT-фреймворки и выбран набор эталонных устройств. Первый официальный релиз рассчитывают подготовить в рамках цикла разработки Fedora 29 и выпустить одновременно с Fedora 29, который намечен на 30 октября 2018 года.

В качестве отправной точки будет использованы образы Fedora Atomic Host, содержащие урезанное до минимума окружение хост-системы, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, без разбивки на отдельные пакеты. Для формирования системного окружения используется технология OSTree, при которой системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например, можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи специальной прослойки rpm-ostree.



  1. Главная ссылка к новости (https://nullr0ute.com/2018/03/...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla представила шлюз для интернета вещей
  3. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
  4. OpenNews: FreeRTOS перешёл под крыло Amazon и выпущен под лицензией MIT
  5. OpenNews: Linux Foundation представил первый выпуск платформы для интернета вещей EdgeX
  6. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora, iot, embdedded
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, A.Stahl, 12:26, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А "спин" это официальный термин, используемый в инфракструктуре Федоры?
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:31, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    https://spins.fedoraproject.org/
     
  • 2.10, Аноним, 15:17, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Будем надеяться, что "официальный термин" для IoT будет получше, чем для PI )))
     
     
  • 3.17, Michael Shigorin jolla, 17:47, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    т.е. не fediot? :)
     
  • 2.13, Аноним, 16:20, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Теперь федору можно крутить на спиннере.
     
  • 1.5, Аноним, 13:34, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    системдос на лампочке это сильно
     
  • 1.8, Markus, 14:25, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Все давно сделали до них.

    https://www.ubuntu.com/internet-of-things

     
  • 1.9, Аноним, 15:09, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вперёд к новым рекордам распределенных атак!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor