10.03.2018 12:22  Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей

Разработчики Fedora утвердили создание новой редакции дистрибутива, ориентированной для использования на устройствах интернета вещей (IoT). Изначально проект был предложен в качестве нового спина, но участники Консилиума Fedora посчитали, что редакция должна развиваться как полноценная официальная редакция, курируемая специальной рабочей группой.

На начальном этапе разработки планируется обеспечить ежемесячное формирование выпусков с применением упрощённых процессов разработки в стиле подготовки spin-ов, что позволит упростить подключение к проекту заинтересованных людей и наладить обратную связь с пользователями. После того как сформируется сообщество и будут изучены отзывы о работе первых сборок, будет более точно определено видение дальнейшего развития проекта, определены поддерживаемые IoT-фреймворки и выбран набор эталонных устройств. Первый официальный релиз рассчитывают подготовить в рамках цикла разработки Fedora 29 и выпустить одновременно с Fedora 29, который намечен на 30 октября 2018 года.

В качестве отправной точки будет использованы образы Fedora Atomic Host, содержащие урезанное до минимума окружение хост-системы, обновление которого производится атомарно через замену образа всей системы, без разбивки на отдельные пакеты. Для формирования системного окружения используется технология OSTree, при которой системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища, позволяющего применять методы версионного контроля к компонентам дистрибутива (например, можно быстро откатить систему к прошлому состоянию). RPM-пакеты транслируются в репозиторий OSTree при помощи специальной прослойки rpm-ostree.