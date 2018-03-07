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07.03.2018 13:10  Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.9

Спустя почти пять лет с момента прошлого выпуска и после длительного перерыва в разработке сформирован релиз музыкального проигрывателя Amarok 2.9.0, построенный с использованием библиотеки Qt4 и технологий KDE4. Выпуск пока доступен только в исходных текстах. Amarok 2.9.0 станет последним выпуском на базе технологий Qt4/KDE4.x, в дальнейшем работа будет сосредоточена на портировании Amarok на Qt5 и библиотеки KDE Frameworks 5.

В новой версии:

  • Обеспечена возможность сборки без Qt4Webkit (-DWITH_QTWEBKIT=TRUE/FALSE), который сильно устарел и содержит обилие неисправленных уязвимостей. При отключении Qt4Webkit будет отключено извлечение информации о композициях с Wikipedia и LastFM, а также некоторые информационные апплеты;
  • В диалог настройки БД добавлена кнопка для тестирования соединения с СУБД;
  • Обеспечено возвращение прокрутки при просмотре коллекции на прежнюю позицию после очистки фильтра;
  • Добавлена поддержка системы уведомлений macOS;
  • Реализована возможность синхронизации статистики в коллекции Amarok с базами треков Amarok 1.4, Amarok 2.x, Apple iTunes, Banshee, Clementine и Rhythmbox;
  • Проведена работа по повышению удобства использования диалога работы с файлами (Organize Files);
  • Добавлена поддержка обращения к Wikipedia по HTTPS;
  • В виджет Analyzer добавлена опция ASCII Analyzer;
  • Переработан код работы с коллекцией, не прерывающий периодически выполняемые операции сканирования коллекции;
  • В коде задействованы некоторые конструкции C++11.


  1. Главная ссылка к новости (https://cgit.kde.org/amarok.gi...)
  2. OpenNews: Вышел медиаплеер Clementine 1.3, продолжающий развитие Amarok 1.4
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.8
  4. OpenNews: Релиз KDE 4.14
  5. OpenNews: Arch Linux прекращает поставку KDE 4
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.4, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amarok, kde
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  • 1.1, Аноним, 13:17, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Это шутка ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 13:35, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Trinity Desktop Environment всё ещё на пути к переходу на Qt 4
     
     
  • 3.40, ryoken, 15:15, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > Trinity Desktop Environment всё ещё на пути к переходу на Qt 4

    Flood, OffTop

     
  • 1.4, Selishii, 13:26, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сабж "умр", давно пора закonать - сразу же после появления Clementine
     
     
  • 2.25, Zomby, 13:53, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Clementine не умеет интерфейс а-ля Winamp. Чтоб всего по минимуму - кнопки управления\эквалайзер\плейлист. Без всяких обложек_библиотек_подкастов_ещечертечего.
    Посему Audacious - вне конкуренции!
     
     
  • 3.29, llolik, 14:09, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Чтоб всего по минимуму - кнопки управления\эквалайзер\плейлист
    > Посему Audacious - вне конкуренции!

    Deadbeef умеет быть простым и просто играть (пруф. https://imgur.com/vfdMYt3 - мой скриншот, мне удобней с обложками, но достаточно убрать колонку, поиск внизу - тоже плагин).

     
     
  • 4.36, Аноним, 15:06, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Он плохо звучит У него свои звуковые библиотеки, видно на андроид-телефон рассч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.50, Crazy Alex, 15:51, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ась? deadbeef отдаёт bit-perfect выхлоп, если не врубать dsp и ресемплинг, конечно. Максимум - тишину между треками может не той длины с делать для cue+image.
     
     
  • 6.55, Аноним, 16:23, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Звучит по другому, отлично от других плееров на системных библиотеках, а также б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.51, waker, 16:07, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Он плохо звучит. У него свои звуковые библиотеки, видно на андроид-телефон рассчитанные.

    4.2

    в андроид версии некоторые библиотеки собраны с fixed point, но это не касается десктоп версий.
    и библиотеки вполне обычные, как и у всех.

     
     
  • 6.56, Аноним, 16:24, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Линуксовая версия имеет свои библиотеки, не системные.
     
  • 3.30, Аноним, 14:14, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Audacious не умеет в коллекцию Так что тоже не очень вариант Да-да, сейчас мы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, g, 14:48, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Умвр
     
  • 4.44, Аноним, 15:32, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну блин, а почему бы нет Тэги и так все всё время кривые Так что один хрен р... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, Аноним, 14:04, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    К сожалению Clementine уже тоже умер Работа в репозитории почти не ведется А д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, сишечка с пюрешечкой, 14:46, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Cantata+mpd
     
     
  • 4.49, Аноним, 15:41, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    сравнили жопу с пальцем Гуй для клиент-серверного софта это все таки нечто друг... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.57, АНГЫВНАГЫНВАШЩ, 16:27, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    как бы ведётся, и порт на Qt5 умеет почти всё тоже самое
     
  • 3.58, Аноним, 16:46, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы, наверно, о каком-то другом Clementine В моём разработка идет весьма активно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 13:27, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ааааааа, неужели Кстати, недавно собирал из AUR портированный на Qt5 Амарок,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.52, aperon, 16:21, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению там много чего еще не готово. И падучесть появилась. Но работа ведеться.
    Я бы порекомендовал Вам взять репу Амарока, перейти на kf5 бранч и самому собрать и устанавливать - изменения довольно таки часты, повторюсь.
     
  • 1.8, Аноним, 13:28, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Как я без этого жил А чтение неюникодных кодировок уже сделали ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним, 13:44, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    >А чтение неюникодных кодировок уже сделали?

    Saahriktu?

     
  • 1.9, Аноним, 13:29, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поздно. Ну очень поздно.

    Хватает уже толковых медиаплееров

     
     
  • 2.21, TormoZilla, 13:46, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    А музыкальных - нет.
     
     
  • 3.27, Аноним, 13:56, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    А музыкальных таскающих за собой MySQL и того меньше.
     
     
  • 4.46, Crazy Alex, 15:35, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Как какую-нибудь дрянь на электроне запустить - так нормально, а БД - религия не позволяет?
     
  • 1.14, Анончик, 13:38, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот уж чего не ожидал, я думал он ВСЕ.
    Еще бы вернули kopete и kget - и было бы замечательно.
     
     
  • 2.15, Аноним, 13:40, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Копыто тебе нафига? Всё что он поддерживал уже умерло.
     
     
  • 3.17, anonymous, 13:42, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    жабер?
     
  • 3.24, Аноним, 13:51, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Зато появились tox, ring, matrix etc Объединить в одном клиенте было бы неплохо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, rshadow, 15:10, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да не говори, каждый пилит свои гуи. Вместо того чтобы просто с libpurple совмещать.
     
     
  • 5.42, Агент антипурпурной коалиации, 15:23, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Этот ваш либпурпл не для людей.
     
  • 2.16, Аноним, 13:40, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    С kget что не так? Его уже несколько месяцев как на Qt5 перевели.
     
     
  • 3.23, Анончик, 13:51, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Перевести то перевели, только вот он не работает. По крайней мере все что сложнее чем "скачать файл по простенькой ссылке". Загрузить metalink или по списку ссылок - получи болт на воротник, ага, сыпет кучу ошибок.
     
  • 3.41, ryoken, 15:17, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > С kget что не так? Его уже несколько месяцев как на Qt5
    > перевели.

    а ДЛЯ ЧЕГО ОНО?

     
  • 2.22, Аноним, 13:49, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В Git е на Qt 5 есть Жаббер работает, остальное не проверял В него ещё бы TOX-... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.54, aperon, 16:23, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот уж чего не ожидал, я думал он ВСЕ.
    > Еще бы вернули kopete и kget - и было бы замечательно.

    Так kget вроде живее всех живых.

     
  • 1.18, Аноним, 13:43, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Т е чуваки, для того, чтобы попрасить педивикию и ластфм впилил в плеер целый б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним, 13:55, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Нет, они, как и ты, не слышали, что у них есть API.
     
     
  • 3.31, QuAzI, 14:37, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ответ которого ещё надо как-то адекватно отобразить, да?
     
     
  • 4.39, anonymous, 15:14, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    QTextBrowser, или без JS уже не молодёжно?
     
  • 4.43, Аноним, 15:25, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ответ которого _можно_ адекватно отобразить, в отличие от вебни ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, waylandbeliver, 15:12, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Я не буду использовать amarok.
     
     
  • 2.45, Аноним, 15:34, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Молодец Ещё советую не использовать браузер, или хотя бы на опеннет не заходить... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.47, VimCoder, 15:36, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Новые дыры безопасности в Exim https://devco.re/blog/2018/03/06/exim-off-by-one-RCE-exploiting-CVE-2018-6789-
     
     
  • 2.48, Аноним, 15:40, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В начале февраля про эту дыру здесь уже была новость https www opennet ru open... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.53, Аноним, 16:23, 07/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ребят, а как убрать подчёркивание первых букв в этом плеере на пятокедах Вроде ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.59, aperon, 16:47, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ребят, а как убрать подчёркивание первых букв в этом плеере на пятокедах?
    > Вроде шоткаты называются... Заранее благодарю=)

    Смените тему KDE.

     

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