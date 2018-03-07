07.03.2018 13:10  Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.9

Спустя почти пять лет с момента прошлого выпуска и после длительного перерыва в разработке сформирован релиз музыкального проигрывателя Amarok 2.9.0, построенный с использованием библиотеки Qt4 и технологий KDE4. Выпуск пока доступен только в исходных текстах. Amarok 2.9.0 станет последним выпуском на базе технологий Qt4/KDE4.x, в дальнейшем работа будет сосредоточена на портировании Amarok на Qt5 и библиотеки KDE Frameworks 5. В новой версии: Обеспечена возможность сборки без Qt4Webkit (-DWITH_QTWEBKIT=TRUE/FALSE), который сильно устарел и содержит обилие неисправленных уязвимостей. При отключении Qt4Webkit будет отключено извлечение информации о композициях с Wikipedia и LastFM, а также некоторые информационные апплеты;

В диалог настройки БД добавлена кнопка для тестирования соединения с СУБД;

Обеспечено возвращение прокрутки при просмотре коллекции на прежнюю позицию после очистки фильтра;

Добавлена поддержка системы уведомлений macOS;

Реализована возможность синхронизации статистики в коллекции Amarok с базами треков Amarok 1.4, Amarok 2.x, Apple iTunes, Banshee, Clementine и Rhythmbox;

Проведена работа по повышению удобства использования диалога работы с файлами (Organize Files);

Добавлена поддержка обращения к Wikipedia по HTTPS;

В виджет Analyzer добавлена опция ASCII Analyzer;

Переработан код работы с коллекцией, не прерывающий периодически выполняемые операции сканирования коллекции;

В коде задействованы некоторые конструкции C++11.



