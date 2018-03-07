07.03.2018 13:10  Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.9

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|2.25, Zomby, 13:53, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Clementine не умеет интерфейс а-ля Winamp. Чтоб всего по минимуму - кнопки управления\эквалайзер\плейлист. Без всяких обложек_библиотек_подкастов_ещечертечего.
Посему Audacious - вне конкуренции!
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|3.29, llolik, 14:09, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> Чтоб всего по минимуму - кнопки управления\эквалайзер\плейлист
> Посему Audacious - вне конкуренции!
Deadbeef умеет быть простым и просто играть (пруф. https://imgur.com/vfdMYt3 - мой скриншот, мне удобней с обложками, но достаточно убрать колонку, поиск внизу - тоже плагин).
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|5.51, waker, 16:07, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Он плохо звучит. У него свои звуковые библиотеки, видно на андроид-телефон рассчитанные.
4.2
в андроид версии некоторые библиотеки собраны с fixed point, но это не касается десктоп версий.
и библиотеки вполне обычные, как и у всех.
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|2.52, aperon, 16:21, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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К сожалению там много чего еще не готово. И падучесть появилась. Но работа ведеться.
Я бы порекомендовал Вам взять репу Амарока, перейти на kf5 бранч и самому собрать и устанавливать - изменения довольно таки часты, повторюсь.
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|3.23, Анончик, 13:51, 07/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Перевести то перевели, только вот он не работает. По крайней мере все что сложнее чем "скачать файл по простенькой ссылке". Загрузить metalink или по списку ссылок - получи болт на воротник, ага, сыпет кучу ошибок.
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