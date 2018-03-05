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05.03.2018 23:03  Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF

Разработчики дистрибутива OpenMandriva сообщили о намерении вернуться с RPMv5 на пакетный менеджер RPMv4, поддерживаемый компанией Red Hat. Более того, в качестве высокоуровневого инструментария для управления пакетами вместо urpmi решено использовать DNF. Для упрощения миграции пользователей планируется подготовить средства для бесшовного обновления OpenMandriva 3.x до версии 4.0, которая будет поставляться с RPMv4 и DNF.

Последний стабильный выпуск RPMv5 был сформирован в 2010 году, после чего разработка остановилась. В отличие от RPMv5, проект RPMv4 активно развивается и сопровождается, а также предоставляет более полноценный набор инструментов для управления пакетами и репозиториями. Переход на RPMv4 также позволит избавиться от применяемых ныне в OpenMandriva грязных хаков и вспомогательных Perl-скриптов.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.openmandriva.org...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.14.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива OpenMandriva Lx 3.0
  4. OpenNews: Начало развития пакетного менеджера RPM 5.0
  5. OpenNews: Вышел релиз RPM 5.1
  6. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера DNF 2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mandriva, rpm, dnf
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  • 1.1, pavlinux, 23:10, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А Red Hat внезапно перейдёт на RPMv5 :)
     
     
  • 2.5, Michael Shigorin, 23:38, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Эт вряд ли (по чисто корпоративно-манагерским причинам -- пара своих инд... ой, финнов более контролируема).

    Но всё равно прочитал как "одним временно трепыхающимся клоном федоры больше", по крайней мере в обозримой перспективе. :(

     
     
  • 3.12, Ne01eX, 03:55, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хм. Дядя Миша, просвети, - какая система инициализации в ALT'е по умолчанию? ;-)

    Ну и, заодно, - зачем в ALT'е аж целых две ветви RPM v.4: rpm-4.0.x, заботливо спрятанная в rpm-build и rpm-4.13.x? ;-)

     
  • 1.2, vz, 23:10, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Уже некому поддерживать urpmi в Росе?
     
     
  • 2.10, yep, 01:27, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Уже некому поддерживать urpmi в Росе?

    OpenMandriva были основными разработчиками RPMv5?

     
  • 1.3, Аноним, 23:20, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    С dnf — это они зря. Взяли бы лучше zypper, чем этого тормоза.
     
     
  • 2.4, DerRoteBaron, 23:28, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лучше тормоз, чем обрезок пакетного менеджера, прибитый гвоздями к сусе.
    Кстати сильных тормозов кроме попыток лезть в сеть когда попало я не замечаю
     
     
  • 3.7, Xeritawa, 00:07, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Лучше тормоз, чем обрезок пакетного менеджера, прибитый гвоздями к сусе.

    Этот "обрезок" работает быстро, надёжно, не крашится и умеет всё, что должен уметь пакетный менеджер. И, кстати, в каком месте он прибит гвоздями к сусе?
    > Кстати сильных тормозов кроме попыток лезть в сеть когда попало я не замечаю

    А вот некий "обрезок" не тормозит вообще, а ещё и (о чудо!) не лезет в сеть когда попало.

     
  • 2.9, fi, 00:53, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    разрабы zypper такие же сложные как и разрабы rpm.v5

    а за dnf более понятная команда

     
  • 2.11, анонимус, 01:38, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Заработал бабок и переведи свой локалхост на нормальный тариф
     
  • 1.6, Аноним, 23:55, 05/03/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сообщество без Red Hat ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, anonymous, 00:18, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На сколько я помню, с автором RPM5 были какие-то тёрки.
     

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