05.03.2018 23:03  Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF

Разработчики дистрибутива OpenMandriva сообщили о намерении вернуться с RPMv5 на пакетный менеджер RPMv4, поддерживаемый компанией Red Hat. Более того, в качестве высокоуровневого инструментария для управления пакетами вместо urpmi решено использовать DNF. Для упрощения миграции пользователей планируется подготовить средства для бесшовного обновления OpenMandriva 3.x до версии 4.0, которая будет поставляться с RPMv4 и DNF.

Последний стабильный выпуск RPMv5 был сформирован в 2010 году, после чего разработка остановилась. В отличие от RPMv5, проект RPMv4 активно развивается и сопровождается, а также предоставляет более полноценный набор инструментов для управления пакетами и репозиториями. Переход на RPMv4 также позволит избавиться от применяемых ныне в OpenMandriva грязных хаков и вспомогательных Perl-скриптов.



