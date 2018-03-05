05.03.2018 23:03  Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF

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|2.5, Michael Shigorin, 23:38, 05/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Эт вряд ли (по чисто корпоративно-манагерским причинам -- пара своих инд... ой, финнов более контролируема).
Но всё равно прочитал как "одним временно трепыхающимся клоном федоры больше", по крайней мере в обозримой перспективе. :(
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|3.12, Ne01eX, 03:55, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Хм. Дядя Миша, просвети, - какая система инициализации в ALT'е по умолчанию? ;-)
Ну и, заодно, - зачем в ALT'е аж целых две ветви RPM v.4: rpm-4.0.x, заботливо спрятанная в rpm-build и rpm-4.13.x? ;-)
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|3.7, Xeritawa, 00:07, 06/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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> Лучше тормоз, чем обрезок пакетного менеджера, прибитый гвоздями к сусе.
Этот "обрезок" работает быстро, надёжно, не крашится и умеет всё, что должен уметь пакетный менеджер. И, кстати, в каком месте он прибит гвоздями к сусе?
> Кстати сильных тормозов кроме попыток лезть в сеть когда попало я не замечаю
А вот некий "обрезок" не тормозит вообще, а ещё и (о чудо!) не лезет в сеть когда попало.
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