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03.03.2018 19:33  Подготовлены сборки LineageOS 15.1 (Android 8.1) для Raspberry Pi 3

Сформирована неофициальная сборка прошивки LineageOS 15.1, основанной на платформе Android 8.1, для плат Raspberry Pi 3. Исходные тексты прошивки распространяются на GitHub. Из ограничений отмечается поддержка только отрисовки без аппаратного ускорения при помощи системы программного рендеринга SwiftShader, что пока не позволяет использовать прошивку для создания полноценных мультимедийных центров.

  1. Главная ссылка к новости (http://konstakang.com/devices/...)
  2. OpenNews: Подготовлены сборки мобильной платформы LineageOS 15.1
  3. OpenNews: Третье обновление Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6
  4. OpenNews: Создатель Mandrake Linux представил мобильную платформу Eelo
  5. OpenNews: Проект microG выпустил сборку LineageOS с альтернативной реализацией сервисов Google
  6. OpenNews: Представлен postmarketOS, дистрибутив Linux для устаревших смартфонов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lineageos, raspberrypi, android
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  • 1.1, Аноним, 19:41, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Никакой андроид не годится для создания полноценных мультимедийных центров.
     
     
  • 2.10, pavlinux, 21:50, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Кто тебе сказал, что ты определяешь полноценность?
     
  • 1.2, Аноним, 19:44, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Kodi + LibreELEC = Победа.
     
     
  • 2.3, Аноним, 19:59, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Истинно так. Час назад скрутил всё до кучи и теперь неудержимо оргазмирую.
     
  • 1.4, Аноним, 20:01, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Наконец-то на Raspberry Pi есть игры!
     
     
  • 2.5, Аноним, 20:02, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Стоп Да вы издеваетесь Дайте поиграть уже, ну ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, daemontux, 21:24, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Стоп.
    >> Из ограничений отмечается поддержка только отрисовки без аппаратного ускорения при помощи системы программного рендеринга SwiftShader
    > Да вы издеваетесь?! Дайте поиграть уже, ну?!

    А что в андроид уже приличные игры завезли?

     
     
  • 4.12, Аноним, 22:36, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    там есть эмули мегадрайва, нес, снес, может даже пс1, куда уж приличнее?
     
     
  • 5.15, Аноним, 00:45, 04/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, эмулятор ps1 даже лучше нативных игр Зарядку меньше ест, позволяет в любое ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Ne01eX, 20:54, 03/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот, пaцaны, нормальный мультимедиа-центр:

    https://www.xine-project.org/images/releases/oxine.png

     
     
  • 2.7, чебурнет.рф, 21:07, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Предлагают посмотреть DVD? A BD можно?
     
     
  • 3.9, Аноним, 21:30, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно. Ключи только грепни из из числа Пи.
     
     
  • 4.11, чебурнет.рф, 22:00, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Можно. Ключи только грепни из из числа Пи.

    Это как? Это зачем? Я вставляю BD в свой BD-ROM на компе и смотрю. Никакие ключи от числа Пи у меня не требуют. Правда у меня и xine-project не установлен.


     
     
  • 5.13, Аноним, 22:38, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    значит либо у тебя скачаны ключи, либо ты ональный раб, пришёл сюда бравировать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.14, Поле, 23:17, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Либо вы пьяны
     
  • 1.16, Андрей, 02:01, 04/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А лучше бы для дешёвых и недорогих смартфонов.
     

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