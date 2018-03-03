03.03.2018 19:33  Подготовлены сборки LineageOS 15.1 (Android 8.1) для Raspberry Pi 3

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|3.8, daemontux, 21:24, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Стоп.
>> Из ограничений отмечается поддержка только отрисовки без аппаратного ускорения при помощи системы программного рендеринга SwiftShader
> Да вы издеваетесь?! Дайте поиграть уже, ну?!
А что в андроид уже приличные игры завезли?
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|4.11, чебурнет.рф, 22:00, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Можно. Ключи только грепни из из числа Пи.
Это как? Это зачем? Я вставляю BD в свой BD-ROM на компе и смотрю. Никакие ключи от числа Пи у меня не требуют. Правда у меня и xine-project не установлен.
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