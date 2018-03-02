02.03.2018 18:26  Выпуск браузера Pale Moon 27.8.0

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 27.8.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер остаётся совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяются оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений. Основные изменения: В настройки добавлена опция для включения предпросмотра вкладок по Ctrl+Tab;

В AppMenu добавлен инструмент Eyedropper, позволяющий выбирать цвет на уровне отдельных пикселей (пипетка реализована в форме увеличительного стекла, показывающего попиксельную раскладку);

Обеспечена автоправка типовых ошибок при задании URL (например, при вводе "ttp://");

Добавлена поддержка свойства Symbol.species, определённого в спецификации ECMAScript 2015 (ECMA-262);

Обновлена поддержка TLS 1.3, которая синхронизирована с последней черновой спецификацией;

Добавлен отдельный шрифт EmojiOne для качественной поддержки emoji на платформе Windows;

Точность работы таймера (performance.now) уменьшена до 1 ms для блокирования атак Meltdown/Spectre;

Библиотека kiss-fft обновлена до версии 1.4.0;

В полноэкранном режиме удалена панель с уведомлениями;

Удалён небезопасный и неподдерживемый код WebRTC (опциональная поддержка сборки с WebRTC прекращена);

Добавлен экран отображения состояния HTTP для просмотра HTTP-запросов в исходном виде.



