02.03.2018 18:26  Выпуск браузера Pale Moon 27.8.0

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|2.10, kvaps, 19:54, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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На самом деле чуть-ли не единственный браузер под linux где еще не выпилили NPAPI и на котором без проблем заводятся java-апплеты, едрить их за ногу.
Для всяких там ILO, интегрированных консолей и прочей шебурды Palemoon остается незаменим.
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|4.22, paulus, 22:26, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>А где бы эти давние версии некоторых расширений отыскать?
Пока еще есть на мозилла.апп в других (древних версиях расширений), но скоро их планируют убрать.
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