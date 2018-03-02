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02.03.2018 18:26  Выпуск браузера Pale Moon 27.8.0

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 27.8.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. На уровне поддержки базовых web-технологий и тем оформления браузер остаётся совместим с Firefox. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. Из улучшений выделяются оптимизации для процессоров Atom, дополнительные варианты восстановления сеанса после краха и возможность отключить загрузку изображений.

Основные изменения:

  • В настройки добавлена опция для включения предпросмотра вкладок по Ctrl+Tab;
  • В AppMenu добавлен инструмент Eyedropper, позволяющий выбирать цвет на уровне отдельных пикселей (пипетка реализована в форме увеличительного стекла, показывающего попиксельную раскладку);
  • Обеспечена автоправка типовых ошибок при задании URL (например, при вводе "ttp://");
  • Добавлена поддержка свойства Symbol.species, определённого в спецификации ECMAScript 2015 (ECMA-262);
  • Обновлена поддержка TLS 1.3, которая синхронизирована с последней черновой спецификацией;
  • Добавлен отдельный шрифт EmojiOne для качественной поддержки emoji на платформе Windows;
  • Точность работы таймера (performance.now) уменьшена до 1 ms для блокирования атак Meltdown/Spectre;
  • Библиотека kiss-fft обновлена до версии 1.4.0;
  • В полноэкранном режиме удалена панель с уведомлениями;
  • Удалён небезопасный и неподдерживемый код WebRTC (опциональная поддержка сборки с WebRTC прекращена);
  • Добавлен экран отображения состояния HTTP для просмотра HTTP-запросов в исходном виде.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.7.0
  3. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.6.0
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.5
  6. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 27.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.2, K0shara, 18:39, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    >Обеспечена автоправка типовых ошибок в задании URL

    Попадание в 10ку

     
  • 1.3, дядя Витя, 18:49, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    а на Windos XP будет работать?
     
     
  • 2.9, Аноним, 19:39, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Конечно будет Написано ведь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, Аноним, 21:59, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет, не будет На поддержку забили около года назад Скоро кончится поддержка Fi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.23, Led, 00:36, 03/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Иди в винду.
     
  • 1.5, Аноним, 19:16, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Интересно кол-во пользователей. Не, ну просто интересно, реально!
     
     
  • 2.10, kvaps, 19:54, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    На самом деле чуть-ли не единственный браузер под linux где еще не выпилили NPAPI и на котором без проблем заводятся java-апплеты, едрить их за ногу.
    Для всяких там ILO, интегрированных консолей и прочей шебурды Palemoon остается незаменим.
     
  • 2.20, Аноним, 22:04, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Среди энтузиастов довольно популярен, среди юзверей никто о нем не слышал Навск... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 19:25, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто знает, а есть подобный форк свежего фокса?
     
     
  • 2.11, Crazy Alex, 20:01, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    "Подобный" - это как? Основной поинт palemoon - в том, что в нём есть "классические" расширения и "калссический" XUL-интерфейс. В нынешнем FF этого всего просто нет.
     
     
  • 3.13, Аноним, 20:59, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А так - в принципе - да, и на опеннете вроде бы была новость о том, что MoonChil... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.16, Аноним, 21:34, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    проблема в том, что классические расширения СЛИШКОМ классические Нельзя прост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Crazy Alex, 21:42, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, если так... Я бы это "свежим" фоксом не называл, но кому как, конечно.
     
  • 3.21, Аноним, 22:08, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А где бы эти давние версии некоторых расширений отыскать? - новое не ставится
     
     
  • 4.22, paulus, 22:26, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >А где бы эти давние версии некоторых расширений отыскать?

    Пока еще есть на мозилла.апп в других (древних версиях расширений), но скоро их планируют убрать.

     
  • 2.14, Аноним, 21:00, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Basilisk, Waterfox
     
  • 2.17, rm1, 21:35, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Waterfox
     

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