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01.03.2018 23:19  Представлена атака SgxPectre, позволяющая обойти технологию защиты Intel SGX

Группа исследователей из университета штата Огайо разработала новый вариант атаки Spectre, позволяющий обойти средства изоляции кода и данных, предоставляемые технологией Intel SGX (Software Guard Extensions). Новый вид атаки получил название SgxPectre. Предложенный в обновлении микрокода Intel метод защиты на основе инструкции IBRS блокирует SgxPectre, но программная защита Reptoline, по мнению исследователей, не эффективна против атаки на SGX.

Технология SGX появилась в процессорах Intel Core шестого поколения (Skylake) и предлагает серию инструкций, позволяющих выделять приложениям пользовательского уровня закрытые области памяти - анклавы, содержимое которых не может быть прочитано и изменено даже ядром и кодом, выполняемым в режимах ring0, SMM и VMM. Передать управление коду в анклаве невозможно традиционными функциями перехода и манипуляциями с регистрами и стеком - для передачи управления в анклав применяется специально созданная новая инструкция, выполняющая проверку полномочий. При этом помещённый в анклав код может применять классические методы вызова для обращения к функциям внутри анклава и специальную инструкцию для вызова внешних функций. Для защиты от аппаратных атак, таких как подключение к модулю DRAM, применяется шифрование памяти анклава.

Концептуальная возможность применения уязвимости в механизме спекулятивного выполнения косвенных переходов для получения содержимого анклавов SGX была показана ещё в середине января. Разработчикам SgxPectre удалось довести метод до практической реализации, пригодной для проведения реальных атак. Метод может применяться для атаки на произвольные приложения для анклавов, написанные с использованием Intel SGX SDK, Rust-SGX или Graphene-SGX, и позволяет не только извлечь секретное содержимое памяти анклава, но и определить содержимое регистров, используемых только в режиме анклава.

Метод базируется на том, что на выполнение предсказания переходов для кода, выполняемого внутри анклава, могут влиять программы, выполняемые вне анклава - состояние блока предсказания переходов не сбрасывается перед входом в режим анклава и код вне анклава может манипулировать целями предсказания переходов внутри анклава. Соответственно порядок выполнения (control flow) программы в анклаве может быть временно изменён для спекулятивного выполнения инструкций, выполнение которых не будет учтено, но повлияет на состояние кэша.

Манипулируя состоянием гонки (race condition) между спекулятивно выполненными обращениями к памяти и задержкой в процессе определения актуальной ветви исполнения, можно добиться оседания в кэше содержимого памяти анклава и внутренних регистров. Для оценки изменений в кэше далее могут применяться обычные механизмы восстановления через атаку по сторонним каналам вида "flush-reload".



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Компания Intel открыла компоненты для использования технологии защиты SGX в Linux
  3. OpenNews: Раскрыты подробности двух атак на процессоры Intel, AMD и ARM64
  4. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
  5. OpenNews: Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel
  6. OpenNews: Представлены новые виды атак MeltdownPrime и SpectrePrime
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: spectre, sgi, attack
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  • 1.1, gogo, 00:05, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А SGX вообще где-то используется в open source софте?
     
  • 1.2, Kuromi, 00:09, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это такой намек - активнее, активнее покупаем новые (последней ревизии, что на полках в магазинах) процессоры Intel.
     
     
  • 2.5, Аноним, 00:18, 02/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Зачем, если софт, использующий SGX, можно по пальцам одной руки пересчитать и т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Anonymoustus, 00:15, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, понеслась, пацаны! Щас посыпется как из рога изобилия.

    Вангую Интелу последние деньки.

     
  • 1.4, Anonymoustus, 00:16, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пора скупать на Ибее и Али альфы, мипсы, итаниумы и старые спарки. :)
     
  • 1.6, Аноним84701, 00:38, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Intel SGX (Software Guard Extensions
    > Технология SGX появилась в процессорах Intel Core шестого поколения  (Skylake) и
    > предлагает серию инструкций, позволяющих выделять приложениям пользовательского уровня
    > закрытые области памяти - анклавы, *содержимое которых не может быть прочитано  и изменено даже ядром и кодом, выполняемым в режимах ring0, SMM и VMM *.
    > Для защиты от аппаратных атак, таких как подключение к модулю DRAM, *применяется шифрование памяти анклава.*

    Однако, какой красивый эвфемизм для неблагозвучного Digital Restricitons Management Infrastructure.

     
  • 1.7, Kuromi, 00:53, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое забавное, что когда инфа про Мелтдаун и Спектр только появилась, некоторые люди кивали на SGX как на "разумное" решение проблемы, мол от левого чтения защититься сложно и дорого, но можно спрятать важные данные SGX-ом. А теперь выяснилось, что нет, и это тоже не годится.
    Неясно, смеяться тут или плакать уже.
     
  • 1.8, Crazy Alex, 00:54, 02/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь, это поможет расковырять какой-нибудь очередной DRM
     

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