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22.02.2018 11:41  Защита от атаки Meltdown в OpenBSD. Стабильное обновление микрокода Intel. Иски против AMD

В кодовую базу OpenBSD принят набор исправлений, нацеленный на блокирование атаки Meltdown. Добавленные патчи реализуют технику PTI (Page Table Isolation), которая обеспечивает разделение таблиц страниц памяти ядра и пространства пользователя при переключении контекста во время системного вызова или прерывания. Дополнения, связанные с привязкой раскладки страниц памяти к CPU, заимствованы из DragonFly BSD.

Кроме того, компания Intel объявила о готовности стабильного варианта микрокода для организации защиты от второго варианта уязвимости Spectre. Микрокод включает реализацию функциональности IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation), позволяющую адаптивно разрешать и запрещать спекулятивное выполнение инструкций во время обработки прерываний, системных вызовов и переключений контекста. Стабильное обновление микрокода пока поставляется только для OEM-производителей и не доступно для прямой загрузки. Обновление охватывает процессоры 6, 7 и 8 поколения Intel Core, включая семейства Kaby Lake, Coffee Lake и некоторые платформы Skylake, такие как Intel Core X-series, Xeon Scalable и Intel Xeon D.

Дополнительно можно отметить четыре судебных разбирательства, начатых против компании AMD в связи с присутствием уязвимости Spectre (для сравнения против Intel подано 32 иска). Первые три иска поданы от владельцев процессоров AMD, купивших их до публичного объявления уязвимости Spectre. В исках претензии связаны с тем, что компания AMD зная о наличии проблемы, продолжала продавать процессоры с дефектом. Истцы утверждают, что, имея информацию о проблеме, они не купили бы данный продукт за назначенную цену с учётом того, что применение программного исправления снижает производительность.

Четвёртый иск подан от акционеров, купивших акции во время когда компания AMD уже знала о наличии уязвимости, но не раскрывала эти сведения. После обнародования данных об уязвимости цена на акции заметно упала. В иске указано, что не раскрыв сразу данные об уязвимости компания AMD ввела инвесторов в заблуждение и нарушила законодательство о ценных бумагах.

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: Для FreeBSD и QEMU/KVM реализованы механизмы блокировки атак Spectre и Meltdown
  3. OpenNews: Представлены новые виды атак MeltdownPrime и SpectrePrime
  4. OpenNews: Эксплоиты и тесты производительности, связанные с уязвимостями Meltdown и Spectre
  5. OpenNews: Линус Торвальдс жестко раскритиковал связанные с микрокодом патчи Intel
  6. OpenNews: Компания Intel подготовила новый вариант микрокода для противостояния уязвимости Spectre
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: meltdown, openbsd, intel
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  • 1.1, Аноним, 11:49, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    А для остальных ЦП что? Уже вышло или в разработке столь долгой?
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:55, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +7 +/
    > А для остальных ЦП что? Уже вышло или в разработке столь долгой?

    А для остальных ЦП - надо купить новые ЦП! Ну-у-у-у и новые сервера к новым ЦП!
    И-и-и-и-и конечно же новую Windows Server 2016 к новому серверу. А как же иначе?

    Это было краткое изложение мнения Intel\производителей серверов\Microsoft о способе решения проблем с уязвимостями.

     
     
  • 3.5, Аноним, 12:18, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Аффтар, не пались Сразу видно, автор поста админит Шиндошс-сервера ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, пох, 13:16, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Аффтар, не пались. Сразу видно, автор поста админит Шиндошс-сервера ;)

    чорта с два он их админит, иначе бы знал, что 2016 это поддерживать будет ограниченно и неэффективно. А на новых "защищенных" процессорах откажется устанавливать себе апдейты, высунет из сервера когтистую лапу, с зажатым в ней мешком для денег, и будет ждать, пока ты оплатишь апгрейд до 2019....ой, нет, 2018, но выпущена первая бета будет в декабре, а купить в retail станет можно к ноябрю 19го.

    впрочем, на фоне парада копипастинга полуработающего и не решающего проблему редхатовского решения, не вижу чем MS хуже.

     
     
  • 5.20, ryoken, 13:28, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > до 2019....ой, нет, 2018, но выпущена первая бета будет в декабре,
    > а купить в retail станет можно к ноябрю 19го.

    А шо, сервовантуз не перетащили на роллинг, как 10ку? :D.

     
     
  • 6.21, Аноним, 13:36, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Небось от их продаж выручка по-разному калькулируется, поэтому настольные надо п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.33, Аноним, 15:47, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Настольные надо продавать хоть как нибудь...
     
     
  • 8.42, microsoft, 16:56, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    не, не надо Вы потом будете топотать копытами, требовать техподдержку, возврато... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.45, _, 17:58, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в чём проблема? Что на десктопах есть хоть что то другое? 8-о
     
  • 6.40, microsoft, 16:49, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А шо, сервовантуз не перетащили на роллинг, как 10ку? :D.

    а как мы бабки-то после этого собирать будем?

    10ку перетащили, потому что с нее не бабки, а балаган один, мы ж ее и раздавали направо и налево совершенно забесплатно, да и сейчас это так, скорее заградительная цена от рукожопых активистов.

    А серверная бабки приносит. Конечно, в идеале, прекрасно было бы вообще перестать ее продавать - вот вам azure с преконфигуренной vm (зиро админ фыфорт - сама себя апдейтит как нам надо!), пользуйтесь пока платите. Но пока корпоративные заказчики что-то не очень хотят такую модель.
    На подписку их пересадить тоже что-то как-то не очень.

    Приходится торговать коробочками.

     
  • 2.3, Аноним, 11:57, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Для остальных и прежняя версия работает.
     
  • 2.4, Аноним, 12:12, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Смотрите в таблице, будет ли вообще для вас https newsroom intel com wp-conte... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.29, Stax, 14:55, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Любопытно. На Core 2 Duo E6400 (Conroe) значит не будет, а на E8400 (Wolfdale) ожидается, хотя там разницы вроде только более тонкий техпроцесс и FSB 1333? Неужели чисто по дате отфильтровали "старше 10 лет" и "младше 10 лет"??
     
  • 3.34, ryoken, 15:48, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На мой Ivy Bridge (2012) будет, на древний Conroe (2006) нет.

    Мои домашние звери на Lynnfield - Planning. Типа не определились, я так понял.

     
  • 2.6, Catwoolfii, 12:20, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2018/02/microcode-updat
     
  • 1.7, zomg, 12:20, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Где цена на акции упала? Что у Интела, что у АМД, акции в январе заметно выросли.
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:54, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    не надо ля-ля.. https://finviz.com/quote.ashx?t=AMD&ty=c&ta=1&p=d
     
     
  • 3.46, _, 18:03, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ынтель - растёт 8-о
    https://finviz.com/quote.ashx?t=INTC&ty=c&p=d&b=1
     
  • 3.47, Stop, 18:35, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https finance yahoo com chart AMD eyJpbnRlcnZhbCI6Im1vbnRoIiwicGVyaW9kaWNpdHki... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 12:42, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Что значит "они не купили бы данный продукт"? А что бы они купили? Эльбрус?
     
     
  • 2.10, Яхз, 12:54, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ARM же, бхыхыхы
    Ну или Itanium, красиво жить не запретишь! ))
     
     
  • 3.14, Аноним, 13:02, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну и ну Сразу видно оптимиста Возьми мейнстримную малинку и погоняй пару недел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Аноним, 14:05, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Посоветуйте процессор числодробилку в лабораторию и для студентов Нужно под мат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.27, пох, 14:14, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Посоветуйте процессор числодробилку в лабораторию и для студентов.

    э... недопаленная майнерами nvidia с cuda ?

    > Нужно под математику
    > для вычисления многомерных векторов.

    угу, а получится все равно майнинг-ферма.

     
  • 4.28, pavlinux, 14:27, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Возьми мейнстримную малинку и погоняй пару недель. Гарантирую - что через пару дней ты

    ... откажешься от еды, религии и уйдёшь в тайгу.

     
  • 4.35, Аноним, 15:52, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сразу видно нуба, считающего, что ARM 8212 это только малинки и подобное бара... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.38, нэту, 16:44, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да ладно, армы только на планшетах и мабилах нормально работают, ну и офис какой погонять тоже сойдёт, но если на нём попробовать что-нить тяжкое запустить, типа компиляции большого проекта, то становится совсем грустно (ядер много, но они как мухи - никуа не могут)
     
  • 2.11, Аноним, 12:55, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    VIA Cyrix, наверное.
     
  • 2.15, Аноним, 13:07, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Более мощный процессор Вот прикинь, некоторые люди собирают систему под конкрет... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Аноним, 15:20, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не несите чушь Во первых более мощный проц от какого производителя Прикинь, то... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.43, нах, 16:59, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Более мощный процессор? Вот прикинь, некоторые люди собирают систему под конкретную задачу,
    > где требуется конкретная производительность.

    угу, прям вот так, что даже 20% запас мощности у них не предусмотрен? И развития они не планировали?
    Не, не люди это.

    Ну или это какие-то банкроты (с таким-то подходом), которые теперь хотят часть бабла содрать с окружающих, а тут и повод удобный, это не мы, это все amd с интелом виноваты...

     
  • 2.18, пох, 13:19, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Что значит "они не купили бы данный продукт"? А что бы они
    > купили? Эльбрус?

    они бы прыгали и стучали пустой миской "AMD, снизь цену!".
    А теперь в расстройстве - цена-то еще и подрастет.

     
  • 2.25, eganru, 14:07, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее прочего еще бы какое-то время спокойно на старом посидели.
     
     
  • 3.32, Аноним, 15:23, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    То-есть можно подать иск на любую фирму если через 20ок лет выяснится, что у про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Аноним, 15:54, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Между пеньком и резиновым было как бы дофика процессоров Суть в том, что от пот... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, Michael Shigorin, 15:16, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Им и так интел подарют, поди Чисто за красивые глазки при подаче иска в правил... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.41, demimurych, 16:53, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Куили бы. НО с ооочень большой скидкой.
     
  • 1.12, Аноним, 12:57, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А давеча о чём новость про фрибсд была?
     
  • 1.13, Аноним, 13:01, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Что-то лузеры какие-то Вон, Интел - как с гуся вода А об АМД вечно плохие ново... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, A.Stahl, 13:17, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Да вообще лохи. Даже судебных исков и то меньше к ним выдвигают.
     
  • 2.44, Аноним, 17:09, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    32 иска это с гуся вода? Ты читать умеешь?
     
  • 1.19, Аноним, 13:19, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В этой новости прекрасно все putative class action, the Class contains members, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Michael Shigorin, 16:45, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > В этой новости прекрасно все

    Бандитская страна -- бандитские законы...

    http://dryashin.livejournal.com/711495.html

     
     
  • 3.48, Аноним, 20:15, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Куда им до нас https varlamov ru 2793825 html https pp userapi com c831... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним, 13:54, 22/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я немного не следил за новостями, чё там с Haswell Стабильный микрокод есть или... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 13:55, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    На другом сайте вычитал, что 171 заплатки 187 для Sandy Bridge, Ivy Bridge,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Поле, 14:10, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хипстеры с 3DNews того же мнения
     

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