22.02.2018 11:41  Защита от атаки Meltdown в OpenBSD. Стабильное обновление микрокода Intel. Иски против AMD

В кодовую базу OpenBSD принят набор исправлений, нацеленный на блокирование атаки Meltdown. Добавленные патчи реализуют технику PTI (Page Table Isolation), которая обеспечивает разделение таблиц страниц памяти ядра и пространства пользователя при переключении контекста во время системного вызова или прерывания. Дополнения, связанные с привязкой раскладки страниц памяти к CPU, заимствованы из DragonFly BSD.

Кроме того, компания Intel объявила о готовности стабильного варианта микрокода для организации защиты от второго варианта уязвимости Spectre. Микрокод включает реализацию функциональности IBRS (Indirect Branch Restricted Speculation), позволяющую адаптивно разрешать и запрещать спекулятивное выполнение инструкций во время обработки прерываний, системных вызовов и переключений контекста. Стабильное обновление микрокода пока поставляется только для OEM-производителей и не доступно для прямой загрузки. Обновление охватывает процессоры 6, 7 и 8 поколения Intel Core, включая семейства Kaby Lake, Coffee Lake и некоторые платформы Skylake, такие как Intel Core X-series, Xeon Scalable и Intel Xeon D.

Дополнительно можно отметить четыре судебных разбирательства, начатых против компании AMD в связи с присутствием уязвимости Spectre (для сравнения против Intel подано 32 иска). Первые три иска поданы от владельцев процессоров AMD, купивших их до публичного объявления уязвимости Spectre. В исках претензии связаны с тем, что компания AMD зная о наличии проблемы, продолжала продавать процессоры с дефектом. Истцы утверждают, что, имея информацию о проблеме, они не купили бы данный продукт за назначенную цену с учётом того, что применение программного исправления снижает производительность.

Четвёртый иск подан от акционеров, купивших акции во время когда компания AMD уже знала о наличии уязвимости, но не раскрывала эти сведения. После обнародования данных об уязвимости цена на акции заметно упала. В иске указано, что не раскрыв сразу данные об уязвимости компания AMD ввела инвесторов в заблуждение и нарушила законодательство о ценных бумагах.



