22.02.2018 11:41  Защита от атаки Meltdown в OpenBSD. Стабильное обновление микрокода Intel. Иски против AMD

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|2.2, Аноним, 11:55, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+7 +/–
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> А для остальных ЦП что? Уже вышло или в разработке столь долгой?
А для остальных ЦП - надо купить новые ЦП! Ну-у-у-у и новые сервера к новым ЦП!
И-и-и-и-и конечно же новую Windows Server 2016 к новому серверу. А как же иначе?
Это было краткое изложение мнения Intel\производителей серверов\Microsoft о способе решения проблем с уязвимостями.
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|4.16, пох, 13:16, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Аффтар, не пались. Сразу видно, автор поста админит Шиндошс-сервера ;)
чорта с два он их админит, иначе бы знал, что 2016 это поддерживать будет ограниченно и неэффективно. А на новых "защищенных" процессорах откажется устанавливать себе апдейты, высунет из сервера когтистую лапу, с зажатым в ней мешком для денег, и будет ждать, пока ты оплатишь апгрейд до 2019....ой, нет, 2018, но выпущена первая бета будет в декабре, а купить в retail станет можно к ноябрю 19го.
впрочем, на фоне парада копипастинга полуработающего и не решающего проблему редхатовского решения, не вижу чем MS хуже.
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|5.20, ryoken, 13:28, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> до 2019....ой, нет, 2018, но выпущена первая бета будет в декабре,
> а купить в retail станет можно к ноябрю 19го.
А шо, сервовантуз не перетащили на роллинг, как 10ку? :D.
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|6.40, microsoft, 16:49, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> А шо, сервовантуз не перетащили на роллинг, как 10ку? :D.
а как мы бабки-то после этого собирать будем?
10ку перетащили, потому что с нее не бабки, а балаган один, мы ж ее и раздавали направо и налево совершенно забесплатно, да и сейчас это так, скорее заградительная цена от рукожопых активистов.
А серверная бабки приносит. Конечно, в идеале, прекрасно было бы вообще перестать ее продавать - вот вам azure с преконфигуренной vm (зиро админ фыфорт - сама себя апдейтит как нам надо!), пользуйтесь пока платите. Но пока корпоративные заказчики что-то не очень хотят такую модель.
На подписку их пересадить тоже что-то как-то не очень.
Приходится торговать коробочками.
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|3.29, Stax, 14:55, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Любопытно. На Core 2 Duo E6400 (Conroe) значит не будет, а на E8400 (Wolfdale) ожидается, хотя там разницы вроде только более тонкий техпроцесс и FSB 1333? Неужели чисто по дате отфильтровали "старше 10 лет" и "младше 10 лет"??
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|5.27, пох, 14:14, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Посоветуйте процессор числодробилку в лабораторию и для студентов.
э... недопаленная майнерами nvidia с cuda ?
> Нужно под математику
> для вычисления многомерных векторов.
угу, а получится все равно майнинг-ферма.
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|5.38, нэту, 16:44, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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да ладно, армы только на планшетах и мабилах нормально работают, ну и офис какой погонять тоже сойдёт, но если на нём попробовать что-нить тяжкое запустить, типа компиляции большого проекта, то становится совсем грустно (ядер много, но они как мухи - никуа не могут)
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|3.43, нах, 16:59, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Более мощный процессор? Вот прикинь, некоторые люди собирают систему под конкретную задачу,
> где требуется конкретная производительность.
угу, прям вот так, что даже 20% запас мощности у них не предусмотрен? И развития они не планировали?
Не, не люди это.
Ну или это какие-то банкроты (с таким-то подходом), которые теперь хотят часть бабла содрать с окружающих, а тут и повод удобный, это не мы, это все amd с интелом виноваты...
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|2.18, пох, 13:19, 22/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Что значит "они не купили бы данный продукт"? А что бы они
> купили? Эльбрус?
они бы прыгали и стучали пустой миской "AMD, снизь цену!".
А теперь в расстройстве - цена-то еще и подрастет.
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