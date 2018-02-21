21.02.2018 12:39  Незащищённый хост компании Tesla был использован для майнинга криптовалюты

Волна атак на серверные системы с целью запуска на них кода для майнинга криптовалюты дошла до компании Tesla. Подобное вредоносное ПО обнаружено на серверах Tesla в облаке Amazon Web Services (AWS), на которых была развёрнута инфраструктура изолированных контейнеров на базе платформы Kubernetes.

Сообщается, что атакующие получили доступ из-за наличия на одном из хостов открытого доступа к управляющей консоли Kubernetes, не защищённой паролем. Далее злоумышленники смогли извлечь на данной системе параметры доступа к принадлежащему Tesla окружению AWS и хранилищу Amazon S3, в котором в том числе размещались конфиденциальные данные, полученные в результате сбора телеметрии с автомобилей. По заявлению компании Tesla проблема была устранена в течение нескольких часов после обнаружения и затронула только инженерные варианты автомобилей для внутреннего использования, данные клиентов не пострадали.

Для скрытия присутствия процесса майнинга атакующие использовали собственный пул для майнинга, доступ к которому был организован через сеть доставки контента Cloudflare с применением для взаимодействия с пулом нестандартного номера сетевого порта. Чтобы не привлекать внимание к активности в системе для процесса майнинга был принудительно урезан уровень потребления ресурсов CPU. Примечательно, что в октябре прошлого года в результате утечки параметров аутентификации в AWS также были скомпрометированы некоторые окружения Amazon и Microsoft, на которых также был запущен код для майнинга.



