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21.02.2018 12:39  Незащищённый хост компании Tesla был использован для майнинга криптовалюты

Волна атак на серверные системы с целью запуска на них кода для майнинга криптовалюты дошла до компании Tesla. Подобное вредоносное ПО обнаружено на серверах Tesla в облаке Amazon Web Services (AWS), на которых была развёрнута инфраструктура изолированных контейнеров на базе платформы Kubernetes.

Сообщается, что атакующие получили доступ из-за наличия на одном из хостов открытого доступа к управляющей консоли Kubernetes, не защищённой паролем. Далее злоумышленники смогли извлечь на данной системе параметры доступа к принадлежащему Tesla окружению AWS и хранилищу Amazon S3, в котором в том числе размещались конфиденциальные данные, полученные в результате сбора телеметрии с автомобилей. По заявлению компании Tesla проблема была устранена в течение нескольких часов после обнаружения и затронула только инженерные варианты автомобилей для внутреннего использования, данные клиентов не пострадали.

Для скрытия присутствия процесса майнинга атакующие использовали собственный пул для майнинга, доступ к которому был организован через сеть доставки контента Cloudflare с применением для взаимодействия с пулом нестандартного номера сетевого порта. Чтобы не привлекать внимание к активности в системе для процесса майнинга был принудительно урезан уровень потребления ресурсов CPU. Примечательно, что в октябре прошлого года в результате утечки параметров аутентификации в AWS также были скомпрометированы некоторые окружения Amazon и Microsoft, на которых также был запущен код для майнинга.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Компания Tesla Motors разрешила использование своих патентов всем желающим
  3. OpenNews: Продемонстрирован запуск Gentoo в окружении информационной системы автомобиля Tesla
  4. OpenNews: Вредоносное ПО организует майнинг криптовалют на серверах с незакрытыми уязвимостями
  5. OpenNews: Мошенники смогли разместить на YouTube рекламу с кодом для майнинга криптовалюты
  6. OpenNews: Более 2000 сайтов под управлением WordPress оказались поражены кейлоггером
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: tesla, mining, malware
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  • 1.2, Аноним, 12:57, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    А сколько прошло с момента внедерения взломом это назвать пальцы не поворачиваю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Michael Shigorin, 16:04, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > данные клиентов не пострадали

    И тут тоже первая мысль: "а что ещё мог их маркетинг позволить сказать".

     
     
  • 3.19, пох, 16:45, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    да ладно, кому нужны эти дурацкие данные, монетки давай!

    скоро и правда, как анон внизу пишет, "банк хакнули, данные клиентов тупо стерли, на весь датацентр запустили майнинг"
    А чо, машинки у банков мощные, каналы толстые, itшники обычно - г-но.

    забавно, кстати, что их спалили, хотя они очень старались, а не врубили на всю катушку, как обычно принято.

     
     
  • 4.26, pavlinux, 17:33, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > А чо, машинки у банков мощные,

    Кто те сказал такую ересь? :)

    Банк В******к -  4 x 2 x PPro 200
    Банк П******к -  4 x 4 x UltraSPARC T1
    ...


    Условно мощные (стабильные и быстрые) - биржевые комбайны.

     
     
  • 5.29, Аноним, 18:23, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    глаза Ну то есть я могу поверить что есть еще микробанчок с ppro200 , и может ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 13:00, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Маск, иди машины собирай, хватит отмазки лепить.
     
     
  • 2.8, Аноним, 13:32, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    По качеству сборки их машины тоже не ахти Там даже в 3-ей версии были какие-то ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Andrey Mitrofanov, 13:43, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > По качеству сборки их машины тоже не ахти. Там даже в 3-ей
    > версии были какие-то совсем детские баги. Куда мужик не сунется везде
    > недорабатывает.

    Мейк моуни фаст: заработай 80% денег за 20% времени и.... Следующий проект!  //Исправления 80/20 писать здесь-->>

     
  • 3.13, A.Stahl, 15:07, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >какие-то

    Например?

     
  • 3.27, Аноним, 17:43, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Другое дело наши отечественные модели. С годами всё вылизанней и надёжней.
     
     
  • 4.31, _, 20:08, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ути пусечка! :)
    За Ваши как за пароход из золота и не просят :)
    А по качеству ... ну сравни с немцами, японцами ... да даже с корейцами уже не сравнишь :-)
     
  • 1.4, Аноним, 13:01, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    в последнем k8s просто так без пароля не запустишь нужно кучу визардов переклика... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 13:43, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    смех смехом, но проверьте свои компы и сервера на майнеры они вирусодетектами... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 14:04, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Намеки на "Купите антивирусы для GNU/Linux"?
     
     
  • 3.12, alluser, 14:12, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    для начала хотя бы top поглядеть...
     
  • 1.14, Аноним, 15:14, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В чем профит крипты Ну ок, децентрализованность Несколько лет массового исполь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Чупачупс, 19:54, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пока это просто пирамида на неплохой технологии блокчейна. Сейчас пузырики полопаются, люди наиграются и успокоятся.
     
  • 1.15, Аноним, 15:19, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вендорлочное под⁠елие отметилось в потешной новости.
     
  • 1.16, Хряк, 15:52, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сколько пиара Tesla.. А как дела с ябломобилем?
     
  • 1.17, Аноним, 16:03, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Скоро будут взламывать сервера платёжных систем и банков и использовать их для м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Anonymoustus, 16:52, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Если банк хороший, годный, и свой софт крутит на мейнфрейме 8212 не взломают ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, _, 20:18, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Расскажешь о вкусе ананасов тем кто и в правду их ел? :-)


    PS: В наших краях, у ковбоев, ходит очень точная шуточка про тех, кто любит большие пистолеты :-))))

     
  • 2.25, Andrey Mitrofanov, 17:21, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Скоро будут взламывать сервера платёжных систем и банков и использовать их для
    > майнинга.

    Скоро новости опенета будут состоять из "Сегодня крацкеры использовали для копайнинга <....вставить новое и модное...>". #чутьболеечемполностью

     
  • 1.20, Anonymoustus, 16:51, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > открытого доступа к управляющей консоли Kubernetes, не защищённой паролем

    Почти на премию Дарвина. Ещё пара усилий…

     
  • 1.23, Аноним, 17:07, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вангую, что через некоторое время появится новость На сотнях тысяч бортовых ком... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Joe B., 18:06, 21/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А лет через 20 все машины на дорогах будут майнить, хватило бы заряда аккумулятора.
     

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