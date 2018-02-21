21.02.2018 12:39  Незащищённый хост компании Tesla был использован для майнинга криптовалюты

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|3.19, пох, 16:45, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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да ладно, кому нужны эти дурацкие данные, монетки давай!
скоро и правда, как анон внизу пишет, "банк хакнули, данные клиентов тупо стерли, на весь датацентр запустили майнинг"
А чо, машинки у банков мощные, каналы толстые, itшники обычно - г-но.
забавно, кстати, что их спалили, хотя они очень старались, а не врубили на всю катушку, как обычно принято.
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|4.26, pavlinux, 17:33, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А чо, машинки у банков мощные,
Кто те сказал такую ересь? :)
Банк В******к - 4 x 2 x PPro 200
Банк П******к - 4 x 4 x UltraSPARC T1
...
Условно мощные (стабильные и быстрые) - биржевые комбайны.
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|3.10, Andrey Mitrofanov, 13:43, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> По качеству сборки их машины тоже не ахти. Там даже в 3-ей
> версии были какие-то совсем детские баги. Куда мужик не сунется везде
> недорабатывает.
Мейк моуни фаст: заработай 80% денег за 20% времени и.... Следующий проект! //Исправления 80/20 писать здесь-->>
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|4.31, _, 20:08, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ути пусечка! :)
За Ваши как за пароход из золота и не просят :)
А по качеству ... ну сравни с немцами, японцами ... да даже с корейцами уже не сравнишь :-)
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|3.32, _, 20:18, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Расскажешь о вкусе ананасов тем кто и в правду их ел? :-)
PS: В наших краях, у ковбоев, ходит очень точная шуточка про тех, кто любит большие пистолеты :-))))
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|2.25, Andrey Mitrofanov, 17:21, 21/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Скоро будут взламывать сервера платёжных систем и банков и использовать их для
> майнинга.
Скоро новости опенета будут состоять из "Сегодня крацкеры использовали для копайнинга <....вставить новое и модное...>". #чутьболеечемполностью
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