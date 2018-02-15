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14.02.2018 23:11  Релиз-кандидат ReOpenLDAP 1.1.7

Всем желающим предлагается принять участие в тестировании релиз-кандидата ReOpenLDAP 1.1.7. Релиз версии 1.1.7 "Красноармеец" состоится 23 февраля 2018. ReOpenLDAP представляет собой форк проекта OpenLDAP, в котором проведена работа по устранению ошибок и внесены изменения для стабильной работы репликации в условиях промышленного использования в сфере телекоммуникаций под высокой нагрузкой (ReOpenLDAP применяется в инфраструктуре МегаФон).

В новом выпуске добавлен перевод системных руководств на русский язык, обеспечена поддержка привязки открытых ключей (PKP, Public key pinning), удалён ldap_pvt_thread_rmutex, добавлен рекурсивный POSIX мьютекс для libevent, реализована функция ldap_connect().

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/leo-yuriev/...)
  2. OpenNews: Доступен ReOpenLDAP 1.1.6, форк проекта OpenLDAP
  3. OpenNews: Релиз свободного LDAP-сервера Mandriva Directory Server 2.4.1
  4. OpenNews: OpenDJ - новый открытый LDAP-сервер, продолживший развитие Sun OpenDS
Автор новости: Леонид Юрьев
Тип: Программы
Ключевые слова: ldap, reopenldap
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  • 1, ZloySergant, 00:09, 15/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Эх, где-ж Вы были 20 лет назад?
     

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