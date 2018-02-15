14.02.2018 23:11  Релиз-кандидат ReOpenLDAP 1.1.7

Всем желающим предлагается принять участие в тестировании релиз-кандидата ReOpenLDAP 1.1.7. Релиз версии 1.1.7 "Красноармеец" состоится 23 февраля 2018. ReOpenLDAP представляет собой форк проекта OpenLDAP, в котором проведена работа по устранению ошибок и внесены изменения для стабильной работы репликации в условиях промышленного использования в сфере телекоммуникаций под высокой нагрузкой (ReOpenLDAP применяется в инфраструктуре МегаФон).

В новом выпуске добавлен перевод системных руководств на русский язык, обеспечена поддержка привязки открытых ключей (PKP, Public key pinning), удалён ldap_pvt_thread_rmutex, добавлен рекурсивный POSIX мьютекс для libevent, реализована функция ldap_connect().



