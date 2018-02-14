14.02.2018 22:44  Альфа-выпуск OpenSSL 1.1.1 с поддержкой TLS 1.3

После полутора лет разработки подготовлен первый альфа-выпуск библиотеки OpenSSL 1.1.1 с реализацией протоколов SSL/TLS и различных алгоритмов шифрования. Основные новшества OpenSSL 1.1.1: Поддержка TLS 1.3, который представляет собой улучшенную версию протокола TLS и отличается удалением устаревших и ненадёжных криптографических примитивов (MD5, SHA-224) и возможностей (сжатие, повторное согласование, не-AEAD шифры, статический обмен ключами RSA и DH, указание unix-времени в Hello-сообщениях и т.п.), работает только в режиме forward secrecy (компрометации одного из долговременных ключей не позволяет расшифровать перехваченный сеанс), обеспечивает более высокую производительность, поддерживает режим 0-RTT (устраняет задержки при согласовании соединений), поддерживает ChaCha20/Poly1305, Ed25519, x25519 и x448.

Настройки конфигурации перенесены в файл configdata.pm;

Обеспечена возможность использования в сборочном скрипте Configure переменных для утилиты make в стиле GNU;

Новый модуль STORE (OSSL_STORE);

Определены пространства имён OSSL и OPENSSL, реализованные в виде префиксов;

Добавлена поддержка формирования ключей RSA на основе более чем двух случайных простых чисел (multi-prime, RFC 8017);

Реализованы криптографические хэши SM3 (GB/T 32905-2016) и SM4 (GB/T 32907-2016), стандартизированные для учреждений Китая;

Поддержка расширения TLS для согласования максимального размера фрагмента;

Поддержка алгоритма симметричного блочного шифрования ARIA;

Поддержка алгоритма хэширования SHA3;

Поддержка хеш-функции SipHash;

Переписан движок devcrypto;

Значительная переработка встроенного генератора псевдослучайных чисел.



