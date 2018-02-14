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14.02.2018 22:44  Альфа-выпуск OpenSSL 1.1.1 с поддержкой TLS 1.3

После полутора лет разработки подготовлен первый альфа-выпуск библиотеки OpenSSL 1.1.1 с реализацией протоколов SSL/TLS и различных алгоритмов шифрования.

Основные новшества OpenSSL 1.1.1:

  • Поддержка TLS 1.3, который представляет собой улучшенную версию протокола TLS и отличается удалением устаревших и ненадёжных криптографических примитивов (MD5, SHA-224) и возможностей (сжатие, повторное согласование, не-AEAD шифры, статический обмен ключами RSA и DH, указание unix-времени в Hello-сообщениях и т.п.), работает только в режиме forward secrecy (компрометации одного из долговременных ключей не позволяет расшифровать перехваченный сеанс), обеспечивает более высокую производительность, поддерживает режим 0-RTT (устраняет задержки при согласовании соединений), поддерживает ChaCha20/Poly1305, Ed25519, x25519 и x448.
  • Настройки конфигурации перенесены в файл configdata.pm;
  • Обеспечена возможность использования в сборочном скрипте Configure переменных для утилиты make в стиле GNU;
  • Новый модуль STORE (OSSL_STORE);
  • Определены пространства имён OSSL и OPENSSL, реализованные в виде префиксов;
  • Добавлена поддержка формирования ключей RSA на основе более чем двух случайных простых чисел (multi-prime, RFC 8017);
  • Реализованы криптографические хэши SM3 (GB/T 32905-2016) и SM4 (GB/T 32907-2016), стандартизированные для учреждений Китая;
  • Поддержка расширения TLS для согласования максимального размера фрагмента;
  • Поддержка алгоритма симметричного блочного шифрования ARIA;
  • Поддержка алгоритма хэширования SHA3;
  • Поддержка хеш-функции SipHash;
  • Переписан движок devcrypto;
  • Значительная переработка встроенного генератора псевдослучайных чисел.


  1. Главная ссылка к новости (https://mta.openssl.org/piperm...)
  2. OpenNews: В Debian Unstable отключили поддержку TLS 1.0 и 1.1 в OpenSSL
  3. OpenNews: OpenSSL переходит на новую лицензию, совместимую с GPL
  4. OpenNews: Значительный выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 1.1.0
  5. OpenNews: Дебаты вокруг TLS 1.3 и совершенной прямой секретности
  6. OpenNews: Новый метод атаки на TLS, затрагивающий 27 из 100 крупнейших сайтов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openssl, tls, crypt
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