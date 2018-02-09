08.02.2018 23:50  Проект KDE представил вторую модель ультрабука KDE Slimbook

Проект KDE представил новый ультрабук KDE Slimbook II, который поставляется с предустановленным рабочим столом Plasma и системных окружением KDE Neon (на базе Ubuntu). Продукт разработан при участии сообщества KDE совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием.

Стоимость устройства составляет 699€ для модели с процессором Intel i5 (2.5 GHz Turbo Boost 3.1 GHz - 3M Cache) и 799€ для модели с процессором Intel i7 (2.7 GHz Turbo Boost 3.5 GHz - 4M Cache). Основные характеристики: