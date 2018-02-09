08.02.2018 23:50  Проект KDE представил вторую модель ультрабука KDE Slimbook

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|3.20, Че, 06:27, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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За "народ" не скажу, но все эти приколы мы знали ещё в 90-м году. Тогда, правда, это не было уязвимостью, потому что не было в процессоре ни каких защищённых режимов.
Годы шли, режимы менялись, приколы - нет.
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|3.22, iPony, 06:54, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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> С дырявым процессором? Я смотрю народ вообще не вкурил
А что остановить выпуск всего на год :D ?
Тем более, что само собой ясно, что у них эти ноутбуки уже по факту были готовы до того, как до них докатилось знание об этой уязвимости.
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|3.25, KhabMan, 07:34, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Только дырявыми оказались вообще все процессоры популярных производителей, даже ARMы каким-то образом затронулись. И ты теперь предлагаешь вообще технику перестать выпускать?
К тому же доказано, что хорошие заплатки не дают сильного падения в производительности в большинстве задач. Ты ж не собираешься ноутбук в качестве сервера базы данных использовать?
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|1.3, ad3pt, 00:29, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Неплохо. Жаль, Thunderbold нету. И место для 2.5 HDD я бы поменял на бОльшую батарейку (но это на вкус и цвет).
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|3.9, ad3pt, 00:41, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> я бы это место под highdpi экран отдал (это была шутка)
А у него нет HighDPI??? Да у него же пиксели размером с кулак! Господа, проходим мимо (это была попытка поддержать шутку :) )
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|7.33, KhabMan, 09:42, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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В Windows немножко другая политика. Обычно производители для винды дрова пишут, а не Microsoft за производителей
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|1.6, Николай Пачин, 00:36, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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Божественный KDE победил всех! Пол года назад получил первый Slimbook, заменил KDE Neon на Kubuntu - все круто, просто работает, батарейка долго держит, сон нормально работает (!), хотя раньше ни на одном ноутбуке (acer, toshiba, asus, lenovo) после 2й гибернации Linux не восстанавливался. Вобщем молодцы, сделали хороший рабочий ноутбук. Если так и дальше пойдет, то через год куплю модель помощнее, а пока и этой хватает.
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|2.18, angra, 05:12, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> сон нормально работает (!), хотя раньше ни на одном ноутбуке (acer, toshiba, asus, lenovo) после 2й гибернации Linux не восстанавливался.
Так сон или гибернация? И зачем последняя вообще нужна на ноутбуке?
Lenovo ideapad s210 без проблем уходит в сон при закрытии крышки и возвращается при открытии. На древнем ядре, без KDE.
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|3.23, iPony, 06:57, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Так сон или гибернация? И зачем последняя вообще нужна на ноутбуке?
Для энергосбережения, подпись КЭП
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|4.26, angra, 07:41, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Может тебя удивит, но обычно ноутбуки используются всё-таки чаще, чем раз в несколько месяцев. Осмелюсь предположить, что ежедневном использовании потери заряда на запись/загрузку с винта при гибернации превысят потери в режиме сна.
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|2.28, Я, 09:15, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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При покупке там стоит конфигуратор.
Если выбрать всё самое топовое, то получается 1608,00 евро
INTEL I7
RAM 16GB
WIFI INTEL DUAL BAND 8265AC
HD SECUNDARIO SSD 1TB
M2 500GB SSD 3000 MB/S
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