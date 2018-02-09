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08.02.2018 23:50  Проект KDE представил вторую модель ультрабука KDE Slimbook

Проект KDE представил новый ультрабук KDE Slimbook II, который поставляется с предустановленным рабочим столом Plasma и системных окружением KDE Neon (на базе Ubuntu). Продукт разработан при участии сообщества KDE совместно с испанским поставщиком оборудования Slimbook. Все поставляемые в KDE Slimbook приложения и обновления досконально тестируются разработчиками KDE для обеспечения высокого уровня стабильности окружения и совместимости с оборудованием.

Стоимость устройства составляет 699€ для модели с процессором Intel i5 (2.5 GHz Turbo Boost 3.1 GHz - 3M Cache) и 799€ для модели с процессором Intel i7 (2.7 GHz Turbo Boost 3.5 GHz - 4M Cache). Основные характеристики:

  • Экран IPS 13.3 дюймов с разрешением 1920x1080 (FullHD);
  • Порты USB 3.0 (USB3.1 Gen 1) (Type A), USB 3.0 (USB3.1 Gen 1), USB 2.0 (Type A), HDMI, SD-MMC;
  • GPU Intel HD 620 4K;
  • ОЗУ DDR4 4GB, 8GB или 16GB;
  • M.2 SSD 120GB, 250GB, 500GB или 1TB;
  • WiFi Intel 7265N или Intel 8265 AC, Bluetooth 4.0;
  • Аккумулятор Lithium 6100 mAH 45 Wh;
  • Размер 32,5 x 22 x 0,6 to 1,6 см;
  • Вес 1.3 кг;


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2018/02/08...)
  2. OpenNews: План разработки мобильной платформы KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Проект KDE представил мобильную платформу Plasma Mobile
  4. OpenNews: Проект KDE представил ультрабук KDE Slimbook
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde, notebook, slimbook
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  • 1.1, анонист, 00:12, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    Вся новостная лента в KDE. Нравится
     
     
  • 2.16, pavlinux, 04:09, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    С дырявым процессором Я смотрю народ вообще не вкурил всю тяжесть проблем Spec... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Че, 06:27, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    За "народ" не скажу, но все эти приколы мы знали ещё в 90-м году. Тогда, правда, это не было уязвимостью, потому что не было в процессоре ни каких защищённых режимов.
    Годы шли, режимы менялись, приколы - нет.
     
  • 3.21, Аноним, 06:29, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Производителям пофиг, им продавать надо.
     
  • 3.22, iPony, 06:54, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > С дырявым процессором? Я смотрю народ вообще не вкурил

    А что остановить выпуск всего на год :D ?
    Тем более, что само собой ясно, что у них эти ноутбуки уже по факту были готовы до того, как до них докатилось знание об этой уязвимости.

     
  • 3.25, KhabMan, 07:34, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Только дырявыми оказались вообще все процессоры популярных производителей, даже ARMы каким-то образом затронулись. И ты теперь предлагаешь вообще технику перестать выпускать?
    К тому же доказано, что хорошие заплатки не дают сильного падения в производительности в большинстве задач. Ты ж не собираешься ноутбук в качестве сервера базы данных использовать?
     
     
  • 4.43, Аноним, 12:03, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не знаю как выпускать или нет, но обновлять свою технику явно не время Вот испр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, AnoNe01eX, 00:27, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –8 +/
    Э-э-э, а где CD/DVD привод?
     
     
  • 2.4, Аноним, 00:32, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Вы это серьезно?
     
  • 2.8, Аноним, 00:39, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +9 +/
    в натуре, ленивые испанцы даже пятидюймовый дисковод как опцию не дают
     
     
  • 3.35, Аноним, 09:48, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И даже перфокарты на нем не считать?
     
  • 2.17, Ананан, 04:49, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    В магазине. Внешний.
     
     
  • 3.34, r, 09:48, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скорее в 2005 остался
     
  • 1.3, ad3pt, 00:29, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Неплохо. Жаль, Thunderbold нету. И место для 2.5 HDD я бы поменял на бОльшую батарейку (но это на вкус и цвет).
     
     
  • 2.7, Аноним, 00:37, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    я бы это место под highdpi экран отдал (это была шутка)
     
     
  • 3.9, ad3pt, 00:41, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > я бы это место под highdpi экран отдал (это была шутка)

    А у него нет HighDPI??? Да у него же пиксели размером с кулак! Господа, проходим мимо (это была попытка поддержать шутку :) )

     
     
  • 4.10, Аноним, 00:54, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ну смотри, даже делим 1080 допустим пополам 540 Нет, тогда на батарейку места... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.24, Анонн, 07:15, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А Винда на нём будет работать?
     
     
  • 6.27, Admino, 08:41, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если Microsoft напишет дрова, разумеется.
     
     
  • 7.33, KhabMan, 09:42, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В Windows немножко другая политика. Обычно производители для винды дрова пишут, а не Microsoft за производителей
     
  • 2.40, Аноним, 11:28, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А если внимательнее посмотреть на https www opennet ru opennews pics_base 0_15... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.44, DerRoteBaron, 12:12, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это USB Type-C, на который наверняка разведёт порт 3.1
     
  • 1.5, Аноним, 00:36, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а какой смысл с одной стороны usb3, а с другой usb2 делать (оба тип А)?
     
     
  • 2.29, Ан, 09:24, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Полагаю для мышки, сэр.
     
  • 1.6, Николай Пачин, 00:36, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Божественный KDE победил всех! Пол года назад получил первый Slimbook, заменил KDE Neon на Kubuntu - все круто, просто работает, батарейка долго держит, сон нормально работает (!), хотя раньше ни на одном ноутбуке (acer, toshiba, asus, lenovo) после 2й гибернации Linux не восстанавливался. Вобщем молодцы, сделали хороший рабочий ноутбук. Если так и дальше пойдет, то через год куплю модель помощнее, а пока и этой хватает.
     
     
  • 2.12, depeche, 01:12, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    ну вообще-то есть еще dell xps 13 c убунтой на борту Думаю даже получше этого с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, QuAzI, 09:29, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так он и стоит втрое больше?
     
  • 2.13, Аноним, 01:35, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Чёт мне сдается что KDE NEON и Kubuntu ну вообще одно и то же И то и то убунту ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, angra, 05:12, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > сон нормально работает (!), хотя раньше ни на одном ноутбуке (acer, toshiba, asus, lenovo) после 2й гибернации Linux не восстанавливался.

    Так сон или гибернация? И зачем последняя вообще нужна на ноутбуке?

    Lenovo ideapad s210 без проблем уходит в сон при закрытии крышки и возвращается при открытии. На древнем ядре, без KDE.

     
     
  • 3.23, iPony, 06:57, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Так сон или гибернация? И зачем последняя вообще нужна на ноутбуке?

    Для энергосбережения, подпись КЭП

     
     
  • 4.26, angra, 07:41, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Может тебя удивит, но обычно ноутбуки используются всё-таки чаще, чем раз в несколько месяцев. Осмелюсь предположить, что ежедневном использовании потери заряда на запись/загрузку с винта при гибернации превысят потери в режиме сна.
     
     
  • 5.38, iPony, 10:40, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну нет, конечно. Записать на SSD и отрубится много заряда не потребует
     
  • 5.39, iPony, 10:55, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Вот для ознакомления https://support.apple.com/kb/PH25533?viewlocale=en_AL&locale=en_AL

    ЗЫ: в разных ситуациях, для любого пользователя, важно наличие и гибернации, и сна. Чтоб ноут нормально работал, как надо при закрытии/открытии крышки, и без беспокойства обо всей этой внутренней кухни.

     
  • 1.11, Tantrido, 01:01, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Хорошая штука, жаль 15" модели нет. Непонятно, что там с Intel ME и какая BIOS - есть ли coreboot?
     
     
  • 2.14, Tantrido, 02:10, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Почитал: нет там этого ничего и не планируют, говорят нестабильно работает.
     
  • 1.15, manster, 03:33, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Молодцы!
     
  • 1.19, Аноним, 06:04, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А что значит 8 or 16 Gb RAM под одним ценником?
     
     
  • 2.28, Я, 09:15, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    При покупке там стоит конфигуратор.
    Если выбрать всё самое топовое, то получается 1608,00 евро
    INTEL I7
    RAM 16GB
    WIFI INTEL DUAL BAND 8265AC
    HD SECUNDARIO SSD 1TB
    M2 500GB SSD 3000 MB/S
     
  • 2.42, VladSh, 11:56, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Покупаешь, и в биосе выставляешь сколько нужно, 8 или 16.
     
  • 1.37, IntelUser, 10:22, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    >Intel i7-7500

    Даже не 8 серия. Не нужно.

     

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