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08.02.2018 22:34  В июле Chrome начнёт помечать все HTTP-соединения небезопасными

Компания Google уведомила пользователей о том, что начиная с Chrome 68, релиз которого ожидается в июле, все открытые по HTTP страницы будут снабжены индикатором, предупреждающим об установке небезопасного соединения.

По статистике Google доля страниц, открытых по HTTPS, составляет от 64% до 82% в зависимости от платформы (ChromeOS - 82%, macOS - 79%, Windows - 70%, Android - 69%, Linux - 64%). По данным сервиса Firefox Telemetry доля запросов страниц по HTTPS составила 69.8%. 81 из 100 крупнейших сайтов используют HTTPS по умолчанию.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Новые Web API в Firefox будут доступны только для HTTPS
  3. OpenNews: В Chrome появятся дополнительные предупреждения о небезопасности HTTP
  4. OpenNews: Доля обращений по HTTPS среди пользователей Firefox превысила 50%
  5. OpenNews: Chrome начнёт помечать небезопасными страницы, открытые по HTTP
  6. OpenNews: Проект Let's Encrypt опубликовал планы на 2018 год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, http, https
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  • 1.1, A.Stahl, 23:15, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Linux - 64%

    Кто самый осторожный Джо? Линуксоид!
    Кто больше всего говорит о безопасности? Линуксоид!
    Кто не в состоянии настроить HTTPS для своего сайта? Линуксоид!
    Ну вот как так?

     
     
  • 2.2, mikhailnov, 23:18, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Админы ходят в веб-морды устройств внутри локальной сети по HTTP.
     
     
  • 3.3, A.Stahl, 23:20, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ага, на 36% находили. Точно.
     
  • 2.6, Аноним, 23:43, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Кто чаще модифицирует юзерагент Линуксоид Кто чаще отключает телеметрию Линук... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 23:23, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Задолбали уже гайки закручивать... технофашизм развели
     
  • 1.7, Аноним, 23:59, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да вообще нужно показывать такой же экран, как и при неудавшемся mitm.
     
  • 1.8, Аноним, 00:01, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    у меня уже хромиум 64 стал их так помечать
    https://i.imgur.com/0rI7RZF.png
     
     
  • 2.9, анонист, 00:06, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так это ты http-статстику линуксодов наделал?
     
  • 2.10, Аноним, 00:07, 09/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Из-за полей ввода. Это другая тема. Тут пишут про пометку протокола вообще.
     
  • 1.11, Pofigist, 00:20, 09/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Славу богу есть еще нормальные браузеры...
     

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