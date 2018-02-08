08.02.2018 22:34  В июле Chrome начнёт помечать все HTTP-соединения небезопасными

Компания Google уведомила пользователей о том, что начиная с Chrome 68, релиз которого ожидается в июле, все открытые по HTTP страницы будут снабжены индикатором, предупреждающим об установке небезопасного соединения.

По статистике Google доля страниц, открытых по HTTPS, составляет от 64% до 82% в зависимости от платформы (ChromeOS - 82%, macOS - 79%, Windows - 70%, Android - 69%, Linux - 64%). По данным сервиса Firefox Telemetry доля запросов страниц по HTTPS составила 69.8%. 81 из 100 крупнейших сайтов используют HTTPS по умолчанию.



