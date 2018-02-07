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07.02.2018 23:08  Google представил Си-библиотеку для определения возможностей CPU

Компания Google опубликовала библиотеку cpu_features, предназначенную для определения возможностей, поддерживаемых текущим CPU, таких как тип микроархитектуры и расширенные наборы инструкций AES, FMA, BMI, SSE, AVX и NEON. Поддерживается работа с процессорами на базе архитектур x86, ARM/AArch64 и MIPS. Код поставляется под лицензией Apache 2.0.

Библиотека преподносится как удобный способ на лету определить возможность использования той или иной расширенной функциональности, или принять решение по применению запасных обработчиков для устаревших систем. Недостающая функциональность библиотеки, необходимая для поддержки новых архитектур и определения возможностей CPU, может наращиваться через подключение расширений. Код написан в соответствии со спецификацией С89, что позволяет охватить большинство современных и устаревших компиляторов.

Библиотека также включает минимальный набор зависимостей и поддерживает разные стратегии определения функциональности CPU, что позволяет использовать её на разных платформах, в изолированных sandbox-окружениях и даже в условиях без возможности выполнить инструкцию cpuid. Более того, в библиотеке не выполняются операции выделения памяти и не генерируются исключения, что даёт возможность использовать её в реализациях таких функций, как malloc, memcpy и memcmp. Среди поддерживаемых методов определения функциональности отмечается инструкция cpuid, glibc-функция getauxval, /proc/self/auxv и /proc/cpuinfo.

  1. Главная ссылка к новости (http://opensource.googleblog.c...)
  2. OpenNews: Анализ использования ассемблерных вставок в коде открытых проектов
  3. OpenNews: В ядре Linux прекращена поддержка процессоров 386
  4. OpenNews: Анализ проблем оптимизации для конкурирующих CPU в компиляторе Intel
  5. OpenNews: Google опубликовал Wycheproof, инструментарий для проверки криптографических библиотек
  6. OpenNews: Google представил открытую библиотеку Abseil для разработчиков на C++
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cpu_features, cpu, cpuid, gcc
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  • 1.3, Аноним, 23:43, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Ждём версии на javascript, тогда сайты никогда не ошибутся!
     
     
  • 2.29, Ан, 07:53, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –2 +/
    Доступа к этой информации через WebAPI не получить.
     
     
  • 3.55, Аноним, 11:03, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Насмешил Спокойно получается id процессора, операционная система, разрешение мо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 23:53, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    На С так не пишут ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Horse, 00:22, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    В Google всё-таки лучше знают, как писать на C.
     
     
  • 3.14, Аноним, 00:49, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +13 +/
    > как писать на C чтоб все перешли на go
     
  • 2.23, Аноним, 06:21, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    define bool int Тоже мне, нашёл проблему А со второй строчкой что не так Впол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, ILoveIslam, 07:57, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    stdbool.h уже 18 лет как в стандарте.
     
     
  • 4.39, Вареник, 08:42, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    С89, написано жеж
     
  • 2.32, Аноним, 08:12, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    показал бы что ли свой код, чтобы мы узнали как надо писать на Си... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Не понял, 23:53, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >о даёт возможность использовать её в реализациях таких функций, как malloc, memcpy и memcmp.

    А зачем внутри malloc определять процессор. Ну еще какой malloc вызывать и то один раз, но внутри?

     
  • 1.7, Аноним, 23:56, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https github com google cpu_features blob master src list_cpu_features cc А эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, leap42, 02:13, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    верно аноним подметил, половина проекта на плюсах написана
     
     
  • 3.22, lovewindows, 05:14, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На с++ написана не сама библеотека, а исоплняемый list_cpu_features.
     
  • 2.54, Аноним, 11:01, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/google/cpu_features/issues/11
     
  • 1.8, Аноним, 00:06, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    То есть, cat proc cpuinfo lshw 124 grep cpu dmidecode -t 4 уже недостаточно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 00:07, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, и еще inxi
     
  • 1.10, Дуплик, 00:13, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    >Features revealed from Linux. We gather data from several sources depending on availability:
    >from glibc's getauxval
    >by parsing /proc/self/auxv
    >by parsing /proc/cpuinfo

    Ясно, понятно.

     
     
  • 2.27, Аноним, 07:49, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    что тебе ясно-понятно, там же нет qt... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, пох, 08:33, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >> Ясно, понятно.
    > что тебе ясно-понятно, там же нет qt

    где твой пул-реквест?


     
     
  • 4.47, Аноним, 10:32, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В ядро И нафига вообще qt, если мне, например, на сервере надо псмотреть ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.57, Аноним, 11:27, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ещё одна сопля научилась комитить и возомнила себя линусом торвальдсом..
     
  • 1.11, nc, 00:15, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Приятная штука. Подумал что хорошо бы ее в Буст включить, но потом понял что это Си а не С++. А кстати для Си есть что-то подобное бусту?
     
     
  • 2.20, ERtert, 02:15, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Буст, это который сомнительная библиотека для горе-разработчиков?
     
     
  • 3.24, Аноним, 06:23, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Это который активно добавляют в std Может вы ещё и std не пользуетесь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, пох, 08:34, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> Буст, это который сомнительная библиотека для горе-разработчиков?
    > Это который активно добавляют в std. Может вы ещё и std не
    > пользуетесь?

    при программировании на си? Нет, не пользуется.

     
     
  • 5.48, Аноним, 10:34, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Словестный аквилибрист вы Кстати, в новом стандарте C таки есть std http ope... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.46, yet another anonymous, 10:22, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Приятная штука. Подумал что хорошо бы ее в Буст включить, но потом понял что это Си а не С++. А кстати для Си есть что-то подобное бусту?

    Да, в boost'e только этого не хватает. Хотя навалено уже много.

     
  • 1.13, mumu, 00:48, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +14 +/
    > /proc/cpuinfo

    Библиотека, которая выводит /proc/cpuinfo? Я аж смузи на кадиган чуть пролил.

     
  • 1.15, Аноним, 01:05, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Предлагаю объединить до сиблиотеку С остальными языками так же Go - гоблиоте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, Ан, 09:44, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > яблиотека

    что-то Apple повеяло. Лучше это слово оставить для них.

     
     
  • 3.53, devl547, 10:53, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну тогда Java - джаблиотека.
     
  • 3.58, Аноним, 11:39, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, засудят :)
     
  • 2.60, Аноним, 11:45, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Растоблиотека, как-то сложно получилось
     
  • 2.61, Аноним, 11:47, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Удавоблиотека
     
  • 1.16, AMDGPUi915, 01:11, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему не на ASM? хипстота очередная!
     
     
  • 2.17, denis111, 01:21, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Для всех архитектур?
     
     
  • 3.35, пох, 08:32, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Для всех архитектур?

    всех трех на которых есть /proc/cpuinfo, что-тотам в sys и команда cpuid ? Ахренеть сложная задача.
    А на альфе оно работать и не будет.

     
     
  • 4.49, Аноним, 10:35, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Компилировать будешь для каждого процессора и подгонять под каждый Ну раз тебе ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, Аноним, 07:51, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ASM для хипстеров Настоящие программисты пишут в двоичном коде ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, gg, 01:48, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    я бы тоже не отказался получать больше $100к в гугле, что бы писать такую откровенно скажем хрень
     
     
  • 2.25, qsdg, 07:39, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Так не отказывайтесь
     
     
  • 3.59, Аноним, 11:41, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так не предлагают :)
     
  • 2.31, Аноним, 08:05, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    эээ так кто тебе мешает то у нас что, железный занавес Перестань комплексов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.34, Аноним, 08:29, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    железный занавес уже много лет как не у нас, а у них Уехать работать в гугль, у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.40, Вареник, 08:45, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Зависть неосилянта
     
     
  • 5.50, Аноним, 10:36, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Зависть неосилянта

    Свои проекты ф студию. Только профы не забудь.

     
  • 2.33, Аноним, 08:25, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    большая часть гугля тем и занимается, что делает всякую откровенную хрень Уже л... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.51, Аноним, 10:40, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что такое для тебя успех Для меня заниматься тем, что я хочу, а не тем, где бол... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 05:04, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Она давно была в поставке Android NDK, теперь просто переехала
     
  • 1.42, iZEN, 09:25, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    У меня когнитивный диссонанс: если программа, написанная на C/C++, откомпилирована и работает на [i386], то она точно не запустится на [arm64] без специальных ухищрений, поскольку это "шитый машиный код" и от переносимого в исходных кодах Си в бинарнике ровным счётом ничего не осталось (если не включены отладочные символы и другая неоптимизация, но в релизе от этого избавляются). А что уж там проверять - есть ли SSE/3DNow! или нет на [arm64] - это вторичная глупость.

    ЧТО они запихнули в свою CpuInfo, что она может на лету определять архитектуру процессора и его фичи, мультизагрузчик, компилятор и генератор тестового машкода под кучу процессоров для выполнения в реальном времени что ли?

     
     
  • 2.44, Аноним, 09:59, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    оно не для переносимости бинарников на разных семействах, а внутри одного напри... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.52, iZEN, 10:42, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > так что бы без пересборки бинарника можно было заюзать как все новейшие плюшки sse9999

    Так все новейшие плюшки, так и общий код в бинарнике включаются ещё на этапе компиляции компилятором опциями компиляции исходного текста на C/C++. Зачем ещё что-то довыяснять на этапе выполнения специальным кодом, если компилятор сам уже ДОБАВИЛ эту возможность в бинарик? Используйте современные версии компиляторов, чтобы не нужно было определять фичи CPU, на котором выполняется код.

     
     
  • 4.56, Аноним, 11:12, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тогда этот бинарник перестанет запускаться на древнем Атлоне А с помощью библи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.45, X4asd, 10:16, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > не генерируются исключения

    исключения?

    в Си?

    фуф! пронесло.. не генерируются :-D :-D :-D

     

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