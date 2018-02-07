07.02.2018 23:08  Google представил Си-библиотеку для определения возможностей CPU

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|1.6, Не понял, 23:53, 07/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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>о даёт возможность использовать её в реализациях таких функций, как malloc, memcpy и memcmp.
А зачем внутри malloc определять процессор. Ну еще какой malloc вызывать и то один раз, но внутри?
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|1.10, Дуплик, 00:13, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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>Features revealed from Linux. We gather data from several sources depending on availability:
>from glibc's getauxval
>by parsing /proc/self/auxv
>by parsing /proc/cpuinfo
Ясно, понятно.
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|1.11, nc, 00:15, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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Приятная штука. Подумал что хорошо бы ее в Буст включить, но потом понял что это Си а не С++. А кстати для Си есть что-то подобное бусту?
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|4.38, пох, 08:34, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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>> Буст, это который сомнительная библиотека для горе-разработчиков?
> Это который активно добавляют в std. Может вы ещё и std не
> пользуетесь?
при программировании на си? Нет, не пользуется.
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|1.13, mumu, 00:48, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+14 +/–
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> /proc/cpuinfo
Библиотека, которая выводит /proc/cpuinfo? Я аж смузи на кадиган чуть пролил.
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|3.35, пох, 08:32, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Для всех архитектур?
всех трех на которых есть /proc/cpuinfo, что-тотам в sys и команда cpuid ? Ахренеть сложная задача.
А на альфе оно работать и не будет.
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|1.18, gg, 01:48, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]
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я бы тоже не отказался получать больше $100к в гугле, что бы писать такую откровенно скажем хрень
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|1.42, iZEN, 09:25, 08/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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У меня когнитивный диссонанс: если программа, написанная на C/C++, откомпилирована и работает на [i386], то она точно не запустится на [arm64] без специальных ухищрений, поскольку это "шитый машиный код" и от переносимого в исходных кодах Си в бинарнике ровным счётом ничего не осталось (если не включены отладочные символы и другая неоптимизация, но в релизе от этого избавляются). А что уж там проверять - есть ли SSE/3DNow! или нет на [arm64] - это вторичная глупость.
ЧТО они запихнули в свою CpuInfo, что она может на лету определять архитектуру процессора и его фичи, мультизагрузчик, компилятор и генератор тестового машкода под кучу процессоров для выполнения в реальном времени что ли?
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|3.52, iZEN, 10:42, 08/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> так что бы без пересборки бинарника можно было заюзать как все новейшие плюшки sse9999
Так все новейшие плюшки, так и общий код в бинарнике включаются ещё на этапе компиляции компилятором опциями компиляции исходного текста на C/C++. Зачем ещё что-то довыяснять на этапе выполнения специальным кодом, если компилятор сам уже ДОБАВИЛ эту возможность в бинарик? Используйте современные версии компиляторов, чтобы не нужно было определять фичи CPU, на котором выполняется код.
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