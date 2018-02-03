03.02.2018 22:10  Инициатива по доработке открытого драйвера декодирования видео для процессоров Allwinner

В 2012 году, разработчик из компании Bootlin (бывшие Free Electrons), Maxime Ripard, начал работать над поддержкой процессоров Allwinner в официальном ядре Linux. На сегодняшний день, благодаря усилиям многих разработчиков со всего света, большинство процессоров Allwinner неплохо поддерживается ядром Linux. Тем не менее, кодирование и декодирование видео до сих пор не поддерживается официальным ядром.

Летом 2017 года разработчики из Bootlin реализовали прототип драйвера для VPU Allwinner, поддерживающий декодирование MPEG2 и частично MPEG4. 2 февраля компания Bootlin объявила о запуске краудфандинг кампании для финансирования дальнейшей разработки: завершения поддержки декодирования MPEG4, реализации кодирования H.264, оптимизации рендеринга видеокадров и проведения работы по включению драйвера в официальное ядро. В настоящее время необходимая для реализации инициативы сумма уже успешно собрана. Планируется, что дальнейшая разработка будет вестись Maxime Ripard и интерном Paul Kocialkowski.



