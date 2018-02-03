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03.02.2018 22:10  Инициатива по доработке открытого драйвера декодирования видео для процессоров Allwinner

В 2012 году, разработчик из компании Bootlin (бывшие Free Electrons), Maxime Ripard, начал работать над поддержкой процессоров Allwinner в официальном ядре Linux. На сегодняшний день, благодаря усилиям многих разработчиков со всего света, большинство процессоров Allwinner неплохо поддерживается ядром Linux. Тем не менее, кодирование и декодирование видео до сих пор не поддерживается официальным ядром.

Летом 2017 года разработчики из Bootlin реализовали прототип драйвера для VPU Allwinner, поддерживающий декодирование MPEG2 и частично MPEG4. 2 февраля компания Bootlin объявила о запуске краудфандинг кампании для финансирования дальнейшей разработки: завершения поддержки декодирования MPEG4, реализации кодирования H.264, оптимизации рендеринга видеокадров и проведения работы по включению драйвера в официальное ядро. В настоящее время необходимая для реализации инициативы сумма уже успешно собрана. Планируется, что дальнейшая разработка будет вестись Maxime Ripard и интерном Paul Kocialkowski.

  1. Главная ссылка к новости (https://bootlin.com/blog/allwi...)
  2. OpenNews: Бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner
  3. OpenNews: Для мультимедиа-акселератора Allwinner CedarX, используемого в большинстве китайских планшетов, представлен открытый драйвер
  4. OpenNews: Инициатива по реверс-инжинирингу видеодекодера чипов Allwinner A10
  5. OpenNews: Выпуск H3Droid 1.3.2, Android-прошивки для плат на процессоре Allwinner
Автор новости: anarsoul
Тип: К сведению
Ключевые слова: allwinner, linux
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  • 1.1, A.Stahl, 23:28, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    >Bootlin (бывшие Free Electrons)

    А над каким полезным и свободным проектом работают упыри из Free SAS?

     
     
  • 2.6, Аноним, 04:08, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А над каким работаешь ты?
     
     
  • 3.8, Аноним, 07:50, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ты не понял что он имел в виду но вес равно сагрился. В чем твоя проблема?
     
  • 1.2, Аноним, 23:51, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну молодцы я считаю, пусть дорабатывают.
     
  • 1.3, Аноним, 00:16, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Глядишь через пару лет и на бананапи свой ядро посвежее поставлю.
     
  • 1.4, Аноним, 01:08, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А почему на защиту Free Electrons не встанут те организации, которые как раз и с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Андрей, 01:36, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уж лучше бы сначала декодирование (h.264) заработало, а потом уж заниматься кодированием.
     
     
  • 2.7, anarsoul, 07:40, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они так и планируют - сначала декодирование, а потом уже кодирование.
     

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