03.02.2018 21:41  В приватном режиме Firefox 59 будет вырезаться содержательная часть HTTP Referrer

Разработчики Firefox намерены включить в следующем выпуске защиту от утечки информации через заголовок HTTP Referer. В приватном режиме при обращении к внешнему ресурсу в заголовке HTTP Referer теперь будет передаваться только имя хоста, а путь и все параметры запроса будут вырезаны. Т.е. вместо "Referer: https://www. example.com/путь/?аргументы" будет передан "Referer: https://www.example.com/".

Подобное поведение поможет предотвратить передачу лишних данных о пользователе рекламным сетям и прочим внешним ресурсам. В качестве примера приводятся некоторые медицинские сайты, в процессе показа рекламы на которых третьи лица могут получить сведения конфиденциального характера, такие как возраст и поставленный пациенту диагноз. Пока очистка HTTP Referrer производится только в приватном режиме, так как передаваемый через данный заголовок полный адрес предыдущей страницы востребован владельцами сайтов для анализа источников трафика и разбора фраз, которые привели к переходу с поисковой системы.



