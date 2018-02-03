03.02.2018 21:41  В приватном режиме Firefox 59 будет вырезаться содержательная часть HTTP Referrer

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|3.14, echo_donbasskih_podzemok, 23:15, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Очень просто: через украденные базы мед. заведений диагноз может быть связан с конкретной личностью внутри DMP/DSP.
Текущее законодательство в плане приватности (в т.ч. международное) вовсе не запрещает так делать.
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|4.30, kai3341, 02:43, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Вы почти правы.
Пользователя беспокоит, допустим, лурчанка. Он нашёл в интернете соответствующую статью и начал читать. Всё классно.
Сайт использует внешние js-библиотеки и внешний css. В момент открытия страницы браузер загружает с внешнего ресурса js и css, а в Referrer у него URL статьи про его страшную болезнь.
На внешнем ресурсе статика раздаётся средствами NGINX с достаточно параноидальными настройкам логгирования.
Вот так в третьих руках может оказывается информация о том, что вы болеете лурчанкой.
На странице могут оказаться счётчики аналитики, виджеты социальных сетей и прочие радости
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|2.26, Vadu, 01:46, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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И вроде хочется согласиться, но аналогов все-равно нет. Есть какие-то фанатские поделки, на которых сидит 1.5 анонимуса, но без слез на это не взглянешь, да и поддержки всех нужных аддонов нет.
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|2.15, 353, 23:19, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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для полноты картины надо так:
"network.http.referer.XOriginPolicy", 2
"network.http.referer.spoofSource", true
"network.http.referer.trimmingPolicy", 2
"network.http.sendRefererHeader", 0
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