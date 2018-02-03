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03.02.2018 21:41  В приватном режиме Firefox 59 будет вырезаться содержательная часть HTTP Referrer

Разработчики Firefox намерены включить в следующем выпуске защиту от утечки информации через заголовок HTTP Referer. В приватном режиме при обращении к внешнему ресурсу в заголовке HTTP Referer теперь будет передаваться только имя хоста, а путь и все параметры запроса будут вырезаны. Т.е. вместо "Referer: https://www. example.com/путь/?аргументы" будет передан "Referer: https://www.example.com/".

Подобное поведение поможет предотвратить передачу лишних данных о пользователе рекламным сетям и прочим внешним ресурсам. В качестве примера приводятся некоторые медицинские сайты, в процессе показа рекламы на которых третьи лица могут получить сведения конфиденциального характера, такие как возраст и поставленный пациенту диагноз. Пока очистка HTTP Referrer производится только в приватном режиме, так как передаваемый через данный заголовок полный адрес предыдущей страницы востребован владельцами сайтов для анализа источников трафика и разбора фраз, которые привели к переходу с поисковой системы.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: HTML 5.2 получил статус рекомендованного стандарта
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla, firefox, referrer
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним, 21:53, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Вообще-то сайты которые конфеденциальные данные через GET, а не POST передают са... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, kai3341, 22:57, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Каким образом конфеденциальные данные связаны с HTTP-заголовком Referrer?
     
     
  • 3.14, echo_donbasskih_podzemok, 23:15, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очень просто: через украденные базы мед. заведений диагноз может быть связан с конкретной личностью внутри DMP/DSP.
    Текущее законодательство в плане приватности (в т.ч. международное) вовсе не запрещает так делать.
     
     
  • 4.16, kai3341, 23:30, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Складывается впечатление, что вместо того, чтобы читать новость, вы ухватили ключевые слова и пытаетесь делать вывод. Какие к чёрту украденные БД?
     
  • 3.27, GG, 01:47, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Действительно, как

    Здравствуйте, Вася Пупкин!
    Результаты ваших анализов готовы, вы можете прочитать их по ссылке:
    http://meditsinsky.sajt/client/vasya_pupkin/diagnozi/04-02-2018/gonoreja?utm_

     
     
  • 4.30, kai3341, 02:43, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вы почти правы.

    Пользователя беспокоит, допустим, лурчанка. Он нашёл в интернете соответствующую статью и начал читать. Всё классно.

    Сайт использует внешние js-библиотеки и внешний css. В момент открытия страницы браузер загружает с внешнего ресурса js и css, а в Referrer у него URL статьи про его страшную болезнь.

    На внешнем ресурсе статика раздаётся средствами NGINX с достаточно параноидальными настройкам логгирования.

    Вот так в третьих руках может оказывается информация о том, что вы болеете лурчанкой.

    На странице могут оказаться счётчики аналитики, виджеты социальных сетей и прочие радости

     
  • 1.2, Аноним, 21:56, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вспоминается ситуация со Сбербанком и показом на внутренних страницах кода Yande... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 22:06, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А сейчас на 58 версии в about:config это можно включить?
     
     
  • 2.7, Аноним, 22:24, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно можно ещё в чёрт знает какой лохматой версии.
     
  • 2.33, Аноним, 04:55, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И в ранних версиях можно, с 52 https feeding cloud geek nz posts tweaking-ref... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, QroxZ, 22:07, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Уже не верю словам разработчика Firefox. То зонды встраивают, то лепят мнимую защиту.
     
     
  • 2.26, Vadu, 01:46, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И вроде хочется согласиться, но аналогов все-равно нет. Есть какие-то фанатские поделки, на которых сидит 1.5 анонимуса, но без слез на это не взглянешь, да и поддержки всех нужных аддонов нет.
     
  • 1.5, Добрый любитель булок., 22:12, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Использую Pure Url
     
     
  • 2.10, kai3341, 22:55, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И как Pure URL поможет удалить HTTP-заголовок Referrer?
     
  • 1.6, Аноним, 22:23, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А сайты в ответ юзай хром или иди на Посещать такие сайты - это себя не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 22:44, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    about config network http sendRefererHeader 0 одно из многих сразу после ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, QroxZ, 23:15, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Многие сайты не будут корректно работать.
     
     
  • 3.19, Аноним, 23:46, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Многие сайты не будут корректно работать.

    Зачем им это нужно?

     
  • 2.15, 353, 23:19, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    для полноты картины надо так:
    "network.http.referer.XOriginPolicy", 2
    "network.http.referer.spoofSource", true
    "network.http.referer.trimmingPolicy", 2
    "network.http.sendRefererHeader", 0
     
  • 2.17, Аноним, 23:40, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Сайты ломаются Forbidden 403 CSRF verification failed Request aborted You a... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, kai3341, 01:34, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да-да. Грамотно спроектированный сайт должен ломаться во избежание XSS
     
     
  • 4.28, kai3341, 01:52, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    100 пудов, местные эксперты не поймут Объясняю Проще всего обработать на сторо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.29, Аноним, 02:20, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    1 чужой сайт без флеша и явы эти данные не получит А с флешом или явой - ссзб ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.31, kai3341, 02:50, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    1) Причём тут flash и java?
    2) Когда вредоносный код успешно выполняет GET-запрос, он получает в теле ответа CSRF-токен.
     
  • 2.18, Аноним, 23:45, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему это сразу в мозилле не сделали Эта опция что-то ломает или есть другие п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 23:55, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ломает. Выше ответили.
     
     
  • 4.21, Аноним, 00:08, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно сделать сайт не требующий эту телеметрию.
     
     
  • 5.24, kai3341, 01:25, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не (только) телеметрия. Тоже читаем "CORS и XSS для самых маленьких. С картинками"
     
  • 1.9, th3m3, 22:50, 03/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я давно что-то такое уже включал. Дак тогда у меня opennet ломался, при отправке комментов.
     
     
  • 2.12, kai3341, 22:58, 03/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Читайте "CORS и XSS для самых маленьких"
     
  • 1.22, Аноним, 00:14, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Privoxy наше все! Без него в инет вообще не хожу.
     
     
  • 2.23, kai3341, 01:19, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И как Privoxy поможет удалить HTTP-заголовок Referrer?
     
     
  • 3.32, Аноним, 04:17, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    hide-referer block ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Аноним, 05:51, 04/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всегда перехожу на другие сайты с новых вкладок. И вам также советую поступать.
     
     
  • 2.35, Аноним, 06:34, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Первоочерёдная проблема рефереров не в переходах на другие страницы, а в загрузк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Аноним, 07:01, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А ещё твиттеру и bootstapcdn ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.37, Аноним, 07:01, 04/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    До Сноудена я ещё один вывел аргумент Когда человек говорит - Зачем мне скры... весь текст скрыт [показать]
     

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