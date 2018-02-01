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01.02.2018 10:10  Apache OpenOffice 4.1.5 за месяц достиг 3.2 миллиона загрузок

Разработчики офисного пакета Apache OpenOffice сообщили о том, что опубликованный в конце прошлого года выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.5 был загружен 3.2 миллиона раз. 87% всех загрузок приходится на сборки для платформы Windows, сборки для Linux загружены только 30 тысяч раз (менее 1%). Наибольшее число загрузок (18%) произведено из Германии.

Всего с момента первого выпуска Apache OpenOffice в мае 2012 года было зафиксировано 256 миллионов загрузок. Рубеж в 200 млн загрузок был достигнут в конце ноября 2016 года, а 100 млн - в апреле 2014 года. Несмотря на стагнацию проекта и остановку разработки, динамика загрузок Apache OpenOffice остаётся постоянной.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/OOo/e...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.5
  3. OpenNews: Apache OpenOffice преодолел отметку в 200 миллионов загрузок
  4. OpenNews: Разработчики Apache OpenOffice начали обсуждение возможного закрытия проекта
  5. OpenNews: Лидер Fedora Desktop Team призвал разработчиков Apache OpenOffice рекомендовать пользователям LibreOffice
  6. OpenNews: Увидел свет офисный пакет Apache OpenOffice 4.1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openoffice
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  • 1.1, Аноним, 10:13, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Просто все с репозиториев качают ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 10:14, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    А не, в репах же LibreOffice теперь, а не OpenOffice.
     
  • 2.5, Аноним, 10:29, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    >Просто все с репозиториев качают.

    LibreOffice

     
  • 1.2, A.Stahl, 10:14, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    >сборки для Linux загружено только 30 тысяч раз (менее 1%)

    Кому нужна такая программа, те перелезли на LibreOffice, а пользователи Винды за такой вознёй особо не следят вот и качают по старой памяти.

     
  • 1.4, Аноним, 10:26, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    > LibreOffice выпускают 6 версию
    > OpenOffice хвастаются количество загрузок
     
     
  • 2.11, Аноним, 11:30, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Версионность не столь важна Это как сравнивать хром и лису по версии Ты хотел ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, fi, 13:39, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Версионность не столь важна. Это как сравнивать хром и лису по версии.

    у хрома и лисы нет общего предка, а тут был форк - так что вполне сравнимо, особенно по количеству релизов.

     
  • 1.7, ryoken, 10:34, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Просто какие-то гробокопатели.
     
     
  • 2.10, Аноним, 11:08, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Некрофилы, батенька. Некрофилы!
     
     
  • 3.13, Клыкастый, 11:54, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Считаете, там есть разделение труда? Однако...
     
  • 1.8, Аноним, 10:35, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Я же говорил, что давать ссылку на скачивание в качестве speedtest было хорошей идеей!
     
  • 1.12, Stahl, 11:52, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Живу в Германии. Тут все любят OpenOffice, даже не знаю почему... Может потому что садо-мазо в крови?
     
  • 1.14, Anonymoustus, 12:53, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Использую AOOo и MSO 2003. По субъективным ощущениям от использования (скорость запуска, открытия файлов, выполнения операций, отзывчивость GUI) AOOo заметно лучше, чем LO, и практически сравнялся с MSO 2003.
     
     
  • 2.24, тоже Аноним, 15:37, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > и практически сравнялся с MSO 2003.

    Особенно интересен тот факт, что он сделал это самостоятельно.
    Разработчики-то им практически не занимаются.

     
     
  • 3.27, Anonymoustus, 17:37, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Видимо, значит, кто-то занимается. Сравнение с LO явно не в пользу последнего.

    Запускаться стал молниеносно. Это с включённой Жабой-то. Не глючит. Не тормозит нигде.

    После такого приятного сюрприза не дрогнула рука снести LO нафиг.


    ЗЫ

    Не знаю, как там у них всё устроено, но когда наглядно видишь и ощущаешь разницу после выхода свежих релизов того и другого, впечатление складывается такое, что вся хипстота и все обезьяны свалили пилить LO, а три с половиной самых грамотных анонима остались потихоньку доделывать AOO.

     
  • 2.26, commiethebeastie, 17:07, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Действительно core i7 быстрее чем pentium 4.
     
     
  • 3.28, Anonymoustus, 17:43, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я их вот только что, на днях, на одной и той же машине сравнил все три: LO, AOO и MSO 2003. LO удалил, те два оставил. Впечатления самые свежие.
     
  • 1.15, Аноним, 12:56, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В OpenOffice можно управлять стилями - переносить и копировать между документами... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 13:13, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ситили 8594 Загрузить стили 8230 8594 Из файла Но оно нужно редко, для ч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, fi, 13:37, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    у вендузятников похоже криокамера сломалась! они еще не знают что OpenOffice переименовали в LibreOffice :)))))))))))))))))))


    а некоторые немцы так вообще качают http://www.staroffice.org/ за  US$14.95 :))))

     
     
  • 2.19, Andrey Mitrofanov, 13:46, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > у вендузятников похоже криокамера сломалась! они еще не знают что OpenOffice переименовали
    > в LibreOffice :)))))))))))))))))))

    LO выбрал свою аудиторию, https://duckduckgo.com/?q=unix+is+user+freindly+just+selective&t=ffnt&iar=imag очевидно.

     
  • 2.20, iPony, 14:23, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > а некоторые немцы так вообще качают

    Да, и некоторые даже качают BestPorno.avi.exe
    Зачем ты рекламируешь сайт мошенников?

     
  • 1.21, Аноним, 14:54, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У LibreOffice есть проблемы с октрытием excel 2003 xml формата, которых в OpenOf... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, vitrumC, 16:23, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Имхо 90-97% бухгалтеров говорят ОпенОфис. Они знают только два  Виндовс Офис и ОпенОфис. И если по началу разделения было не ясно какой проект будет живой, то через 2 года стало окончательно понятно что опен труп. И Апачу мог сделать куда больше пользы если бы сделал редирект на LibreOffice. Безмозглость наверное очень заразная вещь и передается с проектом опенофис. От сан к ораклу, от оракла апачу ...
     
     
  • 2.29, Аноним, 18:35, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот почитаешь такие посты и думаешь, откуда у людей такая завышенная самооценка ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.31, anonymous, 19:21, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего, вот сделают в либре рибон, число загрузок ещё больше возрастёт.
     
     
  • 2.32, Анончик, 19:30, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А он не запатентован?
     

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