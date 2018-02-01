01.02.2018 10:10  Apache OpenOffice 4.1.5 за месяц достиг 3.2 миллиона загрузок

Разработчики офисного пакета Apache OpenOffice сообщили о том, что опубликованный в конце прошлого года выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.5 был загружен 3.2 миллиона раз. 87% всех загрузок приходится на сборки для платформы Windows, сборки для Linux загружены только 30 тысяч раз (менее 1%). Наибольшее число загрузок (18%) произведено из Германии.

Всего с момента первого выпуска Apache OpenOffice в мае 2012 года было зафиксировано 256 миллионов загрузок. Рубеж в 200 млн загрузок был достигнут в конце ноября 2016 года, а 100 млн - в апреле 2014 года. Несмотря на стагнацию проекта и остановку разработки, динамика загрузок Apache OpenOffice остаётся постоянной.



