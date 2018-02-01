01.02.2018 10:10  Apache OpenOffice 4.1.5 за месяц достиг 3.2 миллиона загрузок

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|1.2, A.Stahl, 10:14, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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>сборки для Linux загружено только 30 тысяч раз (менее 1%)
Кому нужна такая программа, те перелезли на LibreOffice, а пользователи Винды за такой вознёй особо не следят вот и качают по старой памяти.
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|3.18, fi, 13:39, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Версионность не столь важна. Это как сравнивать хром и лису по версии.
у хрома и лисы нет общего предка, а тут был форк - так что вполне сравнимо, особенно по количеству релизов.
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|1.12, Stahl, 11:52, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Живу в Германии. Тут все любят OpenOffice, даже не знаю почему... Может потому что садо-мазо в крови?
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|1.14, Anonymoustus, 12:53, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Использую AOOo и MSO 2003. По субъективным ощущениям от использования (скорость запуска, открытия файлов, выполнения операций, отзывчивость GUI) AOOo заметно лучше, чем LO, и практически сравнялся с MSO 2003.
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|3.27, Anonymoustus, 17:37, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Видимо, значит, кто-то занимается. Сравнение с LO явно не в пользу последнего.
Запускаться стал молниеносно. Это с включённой Жабой-то. Не глючит. Не тормозит нигде.
После такого приятного сюрприза не дрогнула рука снести LO нафиг.
ЗЫ
Не знаю, как там у них всё устроено, но когда наглядно видишь и ощущаешь разницу после выхода свежих релизов того и другого, впечатление складывается такое, что вся хипстота и все обезьяны свалили пилить LO, а три с половиной самых грамотных анонима остались потихоньку доделывать AOO.
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|1.25, vitrumC, 16:23, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Имхо 90-97% бухгалтеров говорят ОпенОфис. Они знают только два Виндовс Офис и ОпенОфис. И если по началу разделения было не ясно какой проект будет живой, то через 2 года стало окончательно понятно что опен труп. И Апачу мог сделать куда больше пользы если бы сделал редирект на LibreOffice. Безмозглость наверное очень заразная вещь и передается с проектом опенофис. От сан к ораклу, от оракла апачу ...
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