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31.01.2018 08:03  Red Hat поглощает компанию CoreOS

Компания Red Hat объявила о покупке компании CoreOS, занимающейся развитием средств для сопровождения и организации работы систем контейнерной изоляции. Сумма сделки составляет 250 млн долларов.

Среди развивавшихся в CoreOS проектов, которые конкурировали с решениями Docker и Red Hat Atomic, можно отметить атомарно обновляемое Linux-окружение Container Linux/CoreOS (содержит только минимальный набор компонентов, необходимых для запуска контейнеров), реестр образов контейнеров Quay, инструментарий управления контейнерами rkt, распределенную систему хранения конфигурации etcd, платформу оркестровки контейнеров Tectonic (на базе Kubernetes), систему хранения Torus, инструментарий для начальной конфигурации системы Ignition, конфигуратор сети Flannel, сервис идентификации dex, систему для анализа уязвимостей в начинке контейнеров Clair. Большинство продуктов CoreOS развивалось как свободное ПО, недостающие исходные тексты будут открыты в ближайшие месяцы.

После завершения сделки компания Red Hat намерена интегрировать технологии CoreOS в свои продукты OpenShift и Red Hat Atomic, а также предложить пользователям ряд новых продуктов на основе разработок CoreOS. План создания комбинированных продуктов и миграции на них существующих клиентов CoreOS, среди которых eBay и Salesforce, будет опубликован позднее.

Проект Tectonic, который пересекается с собственными разработками Red Hat, связанными с платформами OpenShift и Kubernetes, планируется использовать для расширения функциональности OpenShift в области автоматизации выполнения операций и управления. Реестр Quay планируется продолжить использоваться в качестве обособленного компонента, а также использовать связанные с ним наработки для улучшения Red Hat Container Catalog и интегрированных в OpenShift средств работы с реестром.

Container Linux, а также инструментарии rkt и etcd, пересекаются с продуктом Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, интегрированными в RHEL инструментами управления платформой и runtime для контейнеров. Компания Red Hat намерена создать объединённую команду разработчиков для проведения работы по рецензированию, интеграции и совмещению технологий Container Linux с проектом Atomic. Проекты Container Linux, etcd и rkt переданы организации CNCF (Cloud Native Computing Foundation), развивающей стандарт Open Container Initiative (OCI), платформу Kubernetes и runtime containerd.

  1. Главная ссылка к новости (https://coreos.com/blog/coreos...)
  2. OpenNews: Компания Red Hat представила первый стабильный выпуск дистрибутива Atomic Host
  3. OpenNews: Релиз распределенной системы хранения конфигурации etcd 3.2
  4. OpenNews: Проект CoreOS представил Rocket, конкурирующий с Docker инструментарий управления контейнерами
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск серверной Linux-системы CoreOS
  6. OpenNews: Проект CoreOS представил распределённую систему хранения Torus
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: coreos, redhat, container, atomic, etcd
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  • 1.1, manefesto, 09:13, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Молодцы
     
     
  • 2.7, Аноним, 09:38, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    Так же говорили о MS, который скупал конкурентов...
     
     
  • 3.8, Аноним, 09:41, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    первый пункт пройден
    выполняют стратегию трех Е?
     
  • 3.9, кверти, 09:46, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    МС опенсорсная контора и открывала исходники после каждого поглощения? Не знал. А можно примерчик исходников?
     
     
  • 4.29, trolleybus, 13:27, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Xamarin SDK, например
     
     
  • 5.31, кверти, 13:34, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну ладно, засчитаем. Этот огрызок будем сравнивать с тем, что шапка купила и открыла?
     
     
  • 6.41, Аноним, 15:46, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    C# Core ?
     
     
  • 7.44, кверти, 16:22, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дружок, ну у нас тут не винфак, как-никак. C# ни у кого не выкупался, это внутреннее пoделие МС. Ты пытаешься нам рассказать про 2,5 ненужных огрызка, открытых МС из-за "любви" к опенсорс? Вот скайп они открыли? С этого и начинай, мой юный вендузятный друг.
     
     
  • 8.49, Аноним, 18:49, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А даже если бы они открыли Скайп, лучше бы от этого последний не стал Протокол ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.42, Аноним, 15:47, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    а сколько купила и утопила ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.43, кверти, 16:15, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Огласите весь список, пожалуйста"©
     
     
  • 8.45, Maxim Filatov, 16:31, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Deis, например.

    Купили: https://deis.com/blog/2017/deis-to-join-microsoft/
    Зарыли: https://deis.com/blog/2017/deis-workflow-final-release/

     
  • 3.10, бедный буратино, 09:57, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Форкни CoreOS и продай MS, кто же мешает.
     
  • 3.14, Аноним, 10:44, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +20 +/
    Гитлер пил воду. Глава RedHat пьет воду. Выводы очевидны, делайте выводы.
     
     
  • 4.24, A.Stahl, 12:14, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Выводы... Оба многоклеточные животные. Скорее всего термин "пить" к одноклеточным не относится. Вроде логично. Сомневаюсь что Гитлер или глава РедХета роботы, одноклеточные или ещё что.
     
  • 4.30, Аноним, 13:28, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Выводы Пейте пиво ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 09:15, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Великолепно.
     
  • 1.3, Аноним, 09:22, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Форкайте, пока RH это не "улучшило".
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:23, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    Та они одного поля ягоды. Там уже все "улучшено"
     
  • 2.5, Аноним, 09:23, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    CoreOS и так на RH основан systemd, firewalld, netwodkmanagerd - вся эта ересь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, trololo, 14:27, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Неужели там dnf?
     
  • 3.46, Maxim Filatov, 17:14, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    CoreOS основан на Gentoo.
    Они даже оверлеи публикуют.
     
     
  • 4.47, _, 17:27, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если это так, то это "починят" в первую очередь, вот увидишь.
     
  • 1.11, Аноним, 10:00, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Учитесь, Дениски, как надо свои сборочки пилить, чтобы за них много мегабаксов платили.
     
     
  • 2.18, Ололо, 11:04, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кстати да
     
  • 2.28, Аноним, 13:09, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Там свои для своих пилили, как раз для того, чтобы потратить мегабаксы.
     
  • 1.12, Аноним, 10:38, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    На самом деле, в этой новости нету ничего интересного один убогий вендорлочник ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, iZEN, 10:39, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Почему инструментальные ящики, подготовленные Docker, упорно называют "контейнерами"?! В них, кроме инструментов, нельзя ничего хранить - данные, ассоциированные с Docker, всегда находятся где-то вовне "контейнера". Ну почему это вызывает какие-то коннотации с объектом хранения по типу изоляции chroot и jail, которые могут и обязаны хранить пользовательские данные внутри себя, такие изолированные программы и данные не должны видеть и как-то влиять на хост-систему. Это же совсем разные отличается от концепции Docker.
     
     
  • 2.19, Аномномномнимус, 11:06, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А что, давно из основного хоста файлы положенные в чрутованное окружение становятся недоступны? Ты брендишь. Это первое.
    Второе - в докере таки можно хранить данные внутри контейнера. Если они тебе из вне не нужны или не важно что ты их можешь потерять при power off
     
     
  • 3.25, iZEN, 12:37, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > А что, давно из основного хоста файлы положенные в чрутованное окружение становятся недоступны?

    Недоступен контекст их исполнения. Мы можем управлять имив докере: вносить в контейнер, обновлять извне, менять настройки, но исполняются они в изолированном окружении. Так вот, нормальные изолированные окружения гарантируют надёжность не только инструментария, но и пользовательских данных, которые попали в контекст исполнения (тоже изолированы контейнером). В докере же гарантий для данных пользователя никто не даёт, а набор инструментов, "изолировнных" докером, можно воссоздать в любой момент из заданного образа, если что-то пошло не так. Так какая же это контейнеризация?!

     
     
  • 4.26, ы, 12:45, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Какая, какая... Пингвинячья.

    "Плавает он в них быстрее, но и клеит их чаще".

     
  • 2.21, Аноним, 11:15, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    тут семантика скорее идет от идеи нечто, что не должно вырваться из ящика Дан... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.23, Аноним, 11:27, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    в докере достаточно кривых терминов, да Очень подбешивает, когда сталкиваешься ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, ленчик, 10:51, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    systemd - теперь и в контейнерах!
     
     
  • 2.39, пох, 15:19, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    что значит - "теперь"? Всегда был.
    И теперь не только в, но и для.

    скоро-скоро ты без системды уже и контейнер запустить не сможешь, не попатчив-поломав в ста местах.

     
  • 1.32, Аноним, 13:45, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Шапка начинает меня серьёзно пугать.
     
  • 1.35, Биореактор, 14:56, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль, хорошая была система.
     
  • 1.48, polon_opasnoste, 17:54, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Полон поглощений rpm мирок
     

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