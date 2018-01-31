31.01.2018 08:03  Red Hat поглощает компанию CoreOS

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|3.9, кверти, 09:46, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+12 +/–
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МС опенсорсная контора и открывала исходники после каждого поглощения? Не знал. А можно примерчик исходников?
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|7.44, кверти, 16:22, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Дружок, ну у нас тут не винфак, как-никак. C# ни у кого не выкупался, это внутреннее пoделие МС. Ты пытаешься нам рассказать про 2,5 ненужных огрызка, открытых МС из-за "любви" к опенсорс? Вот скайп они открыли? С этого и начинай, мой юный вендузятный друг.
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|4.24, A.Stahl, 12:14, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Выводы... Оба многоклеточные животные. Скорее всего термин "пить" к одноклеточным не относится. Вроде логично. Сомневаюсь что Гитлер или глава РедХета роботы, одноклеточные или ещё что.
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|1.13, iZEN, 10:39, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Почему инструментальные ящики, подготовленные Docker, упорно называют "контейнерами"?! В них, кроме инструментов, нельзя ничего хранить - данные, ассоциированные с Docker, всегда находятся где-то вовне "контейнера". Ну почему это вызывает какие-то коннотации с объектом хранения по типу изоляции chroot и jail, которые могут и обязаны хранить пользовательские данные внутри себя, такие изолированные программы и данные не должны видеть и как-то влиять на хост-систему. Это же совсем разные отличается от концепции Docker.
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|2.19, Аномномномнимус, 11:06, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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А что, давно из основного хоста файлы положенные в чрутованное окружение становятся недоступны? Ты брендишь. Это первое.
Второе - в докере таки можно хранить данные внутри контейнера. Если они тебе из вне не нужны или не важно что ты их можешь потерять при power off
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|3.25, iZEN, 12:37, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А что, давно из основного хоста файлы положенные в чрутованное окружение становятся недоступны?
Недоступен контекст их исполнения. Мы можем управлять имив докере: вносить в контейнер, обновлять извне, менять настройки, но исполняются они в изолированном окружении. Так вот, нормальные изолированные окружения гарантируют надёжность не только инструментария, но и пользовательских данных, которые попали в контекст исполнения (тоже изолированы контейнером). В докере же гарантий для данных пользователя никто не даёт, а набор инструментов, "изолировнных" докером, можно воссоздать в любой момент из заданного образа, если что-то пошло не так. Так какая же это контейнеризация?!
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