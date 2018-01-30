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30.01.2018 09:11  Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

Проект Openwall, известный своими инициативами по обеспечению безопасности, представил первый экспериментальный выпуск механизма LKRG (Linux Kernel Runtime Guard), предназначенного для контроля целостности ядра Linux и обнаружения попыток эксплуатации уязвимостей в ядре. Проект находится на стадии тестирования экспериментального прототипа. Лицензия на код модуля пока не выбрана, рассматривается GPLv2. Для финансирования разработки в будущем не исключается выпуск расширенной платной версии LKRG Pro.

LKRG оформлен в виде загружаемого модуля ядра, который пытается выявлять несанкционированное внесение изменений в работающее ядро (проверка целостности) или изменение полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Проверка целостности выполняется на основе сравнения хэшей, вычисляемых для наиболее важных областей памяти и структур данных ядра (IDT (Interrupt Descriptor Table), MSR, таблицы системных вызовов, все процедуры и функции, обработчики прерываний, списки загруженных модулей, содержимое секции .text модулей, атрибуты процессов и т.п.). Процедура проверки активируется как периодически по таймеру, так и при наступлении различных событий в ядре (например, при выполнении системных вызовов setuid, setreuid, fork, exit, execve, do_init_module и т.п.).

Определение возможного применения эксплоитов и блокирование атак производится на стадии до предоставления ядром доступа к ресурсам (например, до открытия файла), но после получения процессом несанкционированных полномочий (например, смена UID). При выявлении несанкционированного поведения процессов выполняется их принудительное завершение, чего достаточно для блокирования многих эксплоитов. Так как проект находится на стадии разработки, а оптимизации пока не проводились, накладные расходы от работы модуля составляют примерно в 6.5%, но в будущем планируется существенно снизить данный показатель.

Модуль подходит как для организации защиты от уже известных эксплоитов для ядра Linux, так и для противостояния эксплоитам для ещё неизвестных уязвимостей, если в них не применяется специальных мер для обхода LKRG. При тестировании LKRG успешно справился с определением попыток эксплуатации уязвимостей CVE-2014-9322 (BadIRET), CVE-2017-5123 (отсутствие проверки access_ok() в waitid()) и CVE-2017-6074 (use-after-free в DCCP), но не подходит для определения таких проблем, как CVE-2016-5195 (Dirty COW), поражающих компоненты пространства пользователя через ядро.

Авторы не исключают наличия ошибок в коде LKRG и возможных ложных срабатываний, поэтому пользователям предлагается сопоставить риски от возможных ошибок в LKRG c пользой от предлагаемого метода защиты. Из положительных свойств LKRG отмечается то, что механизм защиты выполнен в виде загружаемого модуля, а не патча к ядру, что позволяет использовать его со штатными ядрами дистрибутивов. В частности, модуль опробован с ядром RHEL7, OpenVZ/Virtuozzo 7 и Ubuntu 16.04. В дальнейшем возможно будет организован процесс формирования бинарных сборок для популярных дистрибутивов.

В будущем также ожидается поддержка отслеживания выхода за пределы изолированных контейнеров (смена namespace) и полноценные средства для блокирования атак - в текущей версии сведения о нарушениях целостности выводятся в виде информационных уведомлений, записываемых в лог ядра. Отдельно развивается расширенный вариант модуля, в котором предоставлены дополнительные опции для защиты процессов, файлов и логов (например, защищённый лог не может быть изменён и удалён, даже пользователем root, а только дополнен).

  1. Главная ссылка к новости (http://www.openwall.com/lists/...)
  2. OpenNews: Обновление сборки Openwall GNU/*/Linux 3.1-stable
  3. OpenNews: Проект Openwall представил web-интерфейс blists и новый список рассылки kernel-hardening
  4. OpenNews: Обновлены патчи ядра Linux от Openwall и подготовлены установочные образы дистрибутива Owl
  5. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
  6. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал ограничительные меры по усилению защиты ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: openwall, kernel, lkrg
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  • 1.1, AnPoz, 10:32, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Лучшая защита это отсутствие возможности.
     
     
  • 2.2, наноним, 10:35, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +18 +/
    нет компьютера - нет уязвимостей!
     
     
  • 3.3, AnPoz, 10:38, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    В точку, доктор наноним!
     
     
  • 4.11, Василий Теркин, 12:40, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    "Нет человека - нет проблемы." Нужно мыслить масштабней: Нет человека - нет компьютера - нет эксплойта - нет проблемы.
     
     
  • 5.18, Аноним, 13:42, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Так скайнет нашёл абсолютное решение проблемы раз и навсегда...
     
     
  • 6.22, pavlinux, 15:13, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Чо вы паритесь, нас через 6 млрд. лет и так заcоcёт в чёрную дыpeнь.
     
     
  • 7.28, Вы забыли заполнить поле Name, 15:49, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Похоже ты уже там.
     
  • 1.6, Аноним, 11:32, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ошибки не исключены на любой стадии ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Andrey Mitrofanov, 13:33, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >> На текущей стадии разработки авторы не исключают наличия ошибок в коде LKRG
    > Ошибки не исключены на любой стадии.

    На другой стадии они из будут исключать -- и ошибаться в этом.

     
     
  • 3.27, solardiz, 15:49, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не будем исключать. Это ошибка при составлении новости на OpenNet (но всё равно большое спасибо модераторам что вникли в суть проекта и опубликовали здесь новость). В исходном английском тексте это два разных абзаца - один о том что ошибки и в том числе уязвимости в самом LKRG возможны (и это надо учитывать при принятии решения о его (не-)использовании в конкретном случае) и другой о том что проект на ранней стадии и мы ожидаем ложные срабатывания (из-за чего LKRG пока не принимает жестких мер при обнаружении нарушений).
     
  • 1.7, Аноним, 11:51, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Можно уменьшить потерю производительности ценой небольшого повышения потребления... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 11:52, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Хотя модулем такое сделать скорее всего не получится.
     
     
  • 3.9, Аноним, 12:21, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ви таки хотите поломать нашу любимую машину Тьюринга И добавить туда блекджека ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 12:31, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    http openwall info wiki p_lkrg Protected_Features приятных им глюков с kretpro... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, X4asd, 13:07, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    хренью занимаются..

    придумали какого-то касперского для Linux.

     
     
  • 2.30, Michael Shigorin jolla, 16:41, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > хренью занимаются..

    Вы, как обычно, не обладаете даже квалификацией для понимания ее недостатка :(

    но вот что мешало помолчать или спросить?..

     
  • 1.14, Аноним, 13:07, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну то есть всё как обычно Если эта штука станет достаточно распространена, её б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 13:32, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Неудачное название для такого класса проектов, 8212 открытая стена ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Andrey Mitrofanov, 13:44, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    >> Openwall
    >> защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
    > Неудачное название для такого класса проектов, — "открытая стена".

    Окна(tm)(R)(sm)  --  лучше?

     
     
  • 3.23, pavlinux, 15:18, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>> Openwall
    >>> защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
    >> Неудачное название для такого класса проектов, — "открытая стена".
    > Окна(tm)(R)(sm)  --  лучше?

    Солнышко, Яблоко, Дурдом Ромашка, Конц. лагерь Огонёк. ...

     
  • 2.26, solardiz, 15:40, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >> Openwall
    >> защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
    > Неудачное название для такого класса проектов, — "открытая стена".

    По-моему, наоборот очень удачное. У нас motto - "bringing security into open environments" - то есть мы обеспечиваем безопасность в открытых системах, почти без снижения их доступности для пользователей. На момент выбора названия (1999 год), была тенденция у веб-хостеров отнимать у пользователей доступ к Unix shell (при этом реально безопасность, может быть, и не повышая - всё равно давался FTP-доступ для размещения едва ограниченных PHP-скриптов). Мы так не хотели, поэтому занялись созданием такого дистрибутива где с приемлемым уровнем риска можно давать доступ в shell. Тенденция с тех пор переломилась, но смысл названия остался, он по-прежнему актуален, и к нему еще можно добавить то что мы не преувеличиваем уровень безопасности наших разработок - что особенно хорошо видно как раз в данном анонсе LKRG.

     
  • 1.20, Нанобот, 14:30, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    жалкое подобие Windows PatchGuard (первые версии которого появились более десяти лет назад)
     
     
  • 2.25, solardiz, 15:27, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > жалкое подобие Windows PatchGuard (первые версии которого появились более десяти лет назад)

    Аналогия уместна, но по-моему она ограничивается тем что мы в анонсе LKRG называем integrity checking, и не включает то что мы называем exploit detection.

    А чем именно "жалкое", кроме как датой появления?

     
     
  • 3.31, Michael Shigorin jolla, 16:47, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А чем именно "жалкое", кроме как датой появления?

    это именно что жалкий виндовбросчик, не стоит внимания

     
  • 1.21, Ананас, 14:52, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лет 10-12 назад проблема достойно решалась использованием LIDS.
    Теперь вариант с LKRG...
    Все вращается по кругу.
     
     
  • 2.24, solardiz, 15:19, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    По-моему, общее с LIDS здесь только то, что в новости в последней фразе последнего абзаца - "Отдельно развивается расширенный вариант модуля, в котором предоставлены дополнительные опции для защиты процессов, файлов и логов" - что в переписке с Адамом (автор LKRG) я называю BSD securelevel on steroids, и что мы сами в нынешний анонс даже не включали (кроме как через ссылку на wiki, где это есть). Это имеет мало общего с той функциональностью, которую мы анонсировали сейчас, и будет ориентировано (если вообще будет) на другой круг пользователей. Анонсированный сейчас основной проект LKRG наиболее актуален для типичных дистрибутивов и "заброшенных" систем, где даже обновления ядра вовремя не ставятся (или перезагрузка в новое ядро делается не сразу), в то время как разумное применение подобия securelevel требует нетривиальной настройки и последующего внимания.
     

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