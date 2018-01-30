30.01.2018 09:04  Обновление Firefox 58.0.1 с устранением уязвимости

> Сразу написали, что бэкенд по альсе выкидывают из-за проблем изоляции по песочнице да? А я слушал сказочки про ужасную невозможность без пульсы слушать 99канальное-аудио.

"проблемы изоляции" просто потому что какой-то дятел не вписал нужный путь в вайтлист (сама по себе идея, безусловно, идиотская) тогда еще, если что, и на горизонте не было. > тебе надо - тестируй, отписывайся. не, мне не надо. Я желаю мазиле как можно быстрее сдохнуть, и не замусоривать собой окружающий мир. Как и большинству опенотсосных проектов. Глядишь, освободят поляну для чего-нибудь получше. Это вон автор попытки вернуть oss еще был молод и наивен (_дважды_ чинить то, что обезьянки ломают в каждой новой версии - и получить по факту хер на блюде) > С полными выкладками по коду и прочим. Барабан на шею, и флаг куда-нибудь. я найду своему времени применение получше.

Сколько у них там пользователей осталось - девять процентов? Или уже меньше?