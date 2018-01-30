30.01.2018 09:04  Обновление Firefox 58.0.1 с устранением уязвимости

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|1.2, Аноним, 09:29, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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>с устранением недокументированной возможности реальной кастомизации внешнего вида браузера
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|4.43, тоже Аноним, 13:48, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Вы теоретизируете.
Обновлял Firefox подопечной, у которой Prescott 3.0 HT (Xubuntu 16.04 x32). Стало быстрее.
Ядер в процессоре как раз "одно-два" ;)
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|4.61, dasrfatwet, 16:21, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Заходишь в настройки > Основные > Производительность > и изменяешь Количество процессов контента с 4 до 1 вот тебе и практически "однопроцессный" firefox. Правда гуй и дополнения будут выполняться в другом.
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|3.33, Иван, 12:47, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Конкретно вчера смотрел онлайн фильм в дороге на ультрабуке Xiaomi.
Решил посмотреть нагрузку через диспетчер задач.
В итоге в полноэкранном режиме просмотра в Хроме загрузка проца от 4 до 12%, в Фоксе - 14-19%.
Загрузка видеокарты (UHD 620) в Хроме 4-8%, в Фоксе - 12-15%.
Меня не особо парит, сколько браузер будет жрать оперативы, но вот то, что в плане аккума Файрфокс хуже Хрома - в моём случае не вызывает сомнений.
Сколько раз пытался перелезть с Хрома на FF - постоянно через некоторое время возвращался обратно.
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|5.49, iPony, 14:35, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> Посмотреть фильм онлайн от батареи? ... а там вифи\3г модуль жрать будут как не в себя
Да нормально вполне с WiFi от батареи, не преувеличивай.
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|5.50, Иван, 14:38, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Т.е. по вашему я ненормальный?
Поездка была около 5ти часов, из них я пользовался ноутбуком около 3.5 часов.
Чуть больше 2 часов фильм, около часа Ютуб, сравнение браузеров минут 15 и сёрфинг.
За всё время ушло 48% заряда.
Вопрос: зачем мне париться выбором контента перед поездкой если я могу париться с выбором во время поездки?
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|2.36, alex, 13:15, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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вот кстати я поэтому же откатился с 58 на ESR
может там какую-то галочку надо было ткунуть чтоб тормоза прошли?
у меня 58 жрал минимум 50% проца тупо на пустой стартовой странице, все дополнения отключил
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|2.41, пох, 13:31, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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красота. Как и было предсказано, альсу не понадобилось даже специально выпиливать - ее просто будут и дальше последовательно ломать, меняя что-то в других местах и старательно забывая протестировать не только в единственно-правильной конфигурации.
баг в багзилле, я так понимаю, никто не потрудился открыть? В принципе, конечно, даром время терять...
через три-пять месяцев, вангую, кто-то выложит на "ревью" патч, удаляющий альсу совсем - "все равно не работает". И в отличие от патча, восстанавливающего oss (так и зависшего на стадии ревью) оно будет немедленно закоммичено под громкие аплодисменты.
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|3.51, iPony, 14:48, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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Не гони ерунды.
Сразу написали, что бэкенд по альсе выкидывают из-за проблем изоляции по песочнице, а так же сразу написали, что тестировать и сопровождать не будут.
PS: тебе надо - тестируй, отписывайся. С полными выкладками по коду и прочим. Барабан на шею, и флаг куда-нибудь.
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|4.55, пох, 15:41, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Сразу написали, что бэкенд по альсе выкидывают из-за проблем изоляции по песочнице
да? А я слушал сказочки про ужасную невозможность без пульсы слушать 99канальное-аудио.
"проблемы изоляции" просто потому что какой-то дятел не вписал нужный путь в вайтлист (сама по себе идея, безусловно, идиотская) тогда еще, если что, и на горизонте не было.
> тебе надо - тестируй, отписывайся.
не, мне не надо. Я желаю мазиле как можно быстрее сдохнуть, и не замусоривать собой окружающий мир. Как и большинству опенотсосных проектов. Глядишь, освободят поляну для чего-нибудь получше.
Это вон автор попытки вернуть oss еще был молод и наивен (_дважды_ чинить то, что обезьянки ломают в каждой новой версии - и получить по факту хер на блюде)
> С полными выкладками по коду и прочим. Барабан на шею, и флаг куда-нибудь.
я найду своему времени применение получше.
Сколько у них там пользователей осталось - девять процентов? Или уже меньше?
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|3.60, paulus, 16:19, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> "В Firefox появилась возможность отключать заголовок окна! Годная вещь. "
> И сто лет не прошло. Наконец-то!
да любой WM такое может, зачем это в браузере?
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|2.56, пох, 15:43, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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> Нет смысла обновляться, с каждым новым "релизом" они добавляют примерно такое же
> количество багов как и фиксят. Плюс 0 полезных фич, несколько бесполезных
а с просроченным у тебя не откроется сайт сбербанка. Куда ты денешься-то?
Ставь хром, помоги мазиле сдохнуть быстрее.
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|1.46, Nekto, 14:14, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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> критическая уязвимость
> ........
> выполнению кода в системе при открытии определённым образом подготовленных HTML-фрагментов
Выполнение стороннего кода клиентом при парсинге HTML в 21-м веке - это высший пилотаж!
"Плашек три восьмых дюйма нету. А трамвай собираются пускать!" (В.М. Полесов)
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|1.70, а вот куй, 17:26, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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накуя вабсче ето гамно обновлять? уже бы допилили любую из прошлых версий, и неипали бы моск. ни сибе, ни людям. ну надо же както краунфаундифогсовское баблище распиливать -- единственное аправдание. уроды.
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