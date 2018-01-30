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30.01.2018 09:04  Обновление Firefox 58.0.1 с устранением уязвимости

Подготовлен корректирующий выпуск Firefox 58.0.1, в котором устранена критическая уязвимость (CVE-2018-5124), которая может привести к выполнению кода в системе при открытии определённым образом подготовленных HTML-фрагментов, в которых используются дополнительные атрибуты управления интерфейсом. Суть уязвимости в возможности inline-подстановки JavaScript-кода через данные элементы, который будет выполнены на привилегированном уровне, отвечающем за формирование интерфейса браузера (chrome-privileged).

Кроме того, в новом выпуске устранена специфичная для платформы Windows проблема, проявляющаяся в невозможности загрузить страницы (вместо страниц показывается только белый фон) при установке в Windows политик безопасности, отличных от используемых по умолчанию (например, могут быть изменены продуктами Windows Defender Exploit Protection или Webroot).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 58
  3. OpenNews: Firefox возвращается к эксперименту с показом рекламы на новых вкладках
  4. OpenNews: В Firefox тестируют механизм ускорения навигации по вкладкам
  5. OpenNews: В Firefox 59 будет прекращена поддержка GTK+ 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 09:24, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Вот почему не надо строить интерфейс браузера с использованием жаваскрипта.
     
     
  • 2.15, Zenitur, 11:09, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Почему-то вспомнил Проводник из Windows 98
     
     
  • 3.65, Онаним, 17:11, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Вот что-что, а интерфейс у IE6 был идеальный.
     
     
  • 4.72, _, 17:32, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Мдеее ... Ты извращенец не потому что онанист :-р
     
  • 2.34, Аноним, 13:05, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Давайте передвигаться на колесницах, ведь колесами автомобилей гибнет так много ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Аноним, 13:31, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Давайте, а то эти джаваскрипт-автомобили совсем офигели
     
     
  • 4.47, Аноним, 14:32, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Жабаскрипт в интерфейсе - это как китайский автомобиль из тонкой жести при авар... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.69, Аноним, 17:24, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Немного не так Представь, что тебе предлагают с автомобиля пересесть на самолет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 09:29, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    >с устранением недокументированной возможности реальной кастомизации внешнего вида браузера
     
  • 1.3, Аноним, 09:44, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –16 +/
    начиная с версии 58 он стал тормозить как ни один браузер никогда не тормозил, я... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:52, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +14 +/
    Лол. Quantum наоборот в разы шустрее стал, при чем, как в плане интерфейса, так и в плане рендеринга и загрузки веба.
     
     
  • 3.35, TormoZilla, 13:13, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Это на многоядерных ЦП шустрее, на 1-2 ядерных наоборот будет, так как браузер п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, тоже Аноним, 13:48, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Вы теоретизируете.
    Обновлял Firefox подопечной, у которой Prescott 3.0 HT (Xubuntu 16.04 x32). Стало быстрее.
    Ядер в процессоре как раз "одно-два" ;)
     
  • 4.54, Аноним, 15:31, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вранье Я как раз о себе и говорю У меня 1-2 ядерный И да, в настройках лисы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.57, paulus, 16:11, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Проверено и факт, на однояденрых старичках лучше палемун использовать, фокс тупит и жрет много.
     
  • 4.61, dasrfatwet, 16:21, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Заходишь в настройки > Основные > Производительность > и изменяешь Количество процессов контента с 4 до 1 вот тебе и практически "однопроцессный" firefox. Правда гуй и дополнения будут выполняться в другом.
     
  • 2.5, Аноним, 09:54, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    удивительно, но у меня с точностью до наоборот с 58-й версии лисы я всё реже на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, Аноним, 10:00, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    продолжу пост вот сейчас я на работе тут windows xp повсюду я на лисе ESR ве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, ы, 10:17, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ESR это 52 версия.
     
     
  • 5.19, Аноним, 11:27, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    и я в курсе, что это 52-я версия лол а сказать-то ты что хотел ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.28, Хряк, 12:13, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Ветка о начиная с версии 58 Нафига тут твой опус о ESR ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, ползкрокодил, 11:49, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >под виндой так у лисы вообще 0 конкурентов

    А как же Edge?

     
     
  • 4.31, Гоген, 12:25, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты имел ввиду хром?
     
  • 3.25, ползкрокодил, 11:53, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >под виндой так у лисы вообще 0 конкурентов

    А как же Edge?

     
  • 3.27, Anonymoustus, 12:13, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    The Great Suspender https chrome google com webstore detail the-great-suspend... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, Anonymoustus, 12:15, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И от аппаратной части, и от используемых аддонов, и от посещаемых сайтов Послед... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.33, Иван, 12:47, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Конкретно вчера смотрел онлайн фильм в дороге на ультрабуке Xiaomi.
    Решил посмотреть нагрузку через диспетчер задач.
    В итоге в полноэкранном режиме просмотра в Хроме загрузка проца от 4 до 12%, в Фоксе - 14-19%.
    Загрузка видеокарты (UHD 620) в Хроме 4-8%, в Фоксе - 12-15%.
    Меня не особо парит, сколько браузер будет жрать оперативы, но вот то, что в плане аккума Файрфокс хуже Хрома - в моём случае не вызывает сомнений.
    Сколько раз пытался перелезть с Хрома на FF - постоянно через некоторое время возвращался обратно.
     
     
  • 4.45, НяшМяш, 14:09, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Посмотреть фильм онлайн от батареи Да там вифи 3г модуль жрать будут как не в с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.49, iPony, 14:35, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Посмотреть фильм онлайн от батареи? ... а там вифи\3г модуль жрать будут как не в себя

    Да нормально вполне с WiFi от батареи, не преувеличивай.

     
     
  • 6.62, Аноним, 16:34, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как бы это сказать Если качать видео, модуль wi-fi неиллюзорно греется А кроме... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.50, Иван, 14:38, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Т.е. по вашему я ненормальный?
    Поездка была около 5ти часов, из них я пользовался ноутбуком около 3.5 часов.
    Чуть больше 2 часов фильм, около часа Ютуб, сравнение браузеров минут 15 и сёрфинг.
    За всё время ушло 48% заряда.
    Вопрос: зачем мне париться выбором контента перед поездкой если я могу париться с выбором во время поездки?
     
  • 2.6, Аноним, 09:59, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Возможно это из-за конкретных плагинов.
     
  • 2.9, iPony, 10:20, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Фури со стажем рекомендуют чистить профиль каждые пять версий :D
     
     
  • 3.17, Аноним, 11:16, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну или хотя бы about:support, кнопка очистить Firefox
     
  • 2.10, Аноним., 10:25, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    У меня тоже.
     
  • 2.32, Аноним, 12:41, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    intel 8008?
     
  • 2.36, alex, 13:15, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    вот кстати я поэтому же откатился с 58 на ESR
    может там какую-то галочку надо было ткунуть чтоб тормоза прошли?
    у меня 58 жрал минимум 50% проца тупо на пустой стартовой странице, все дополнения отключил
     
     
  • 3.67, Аноним, 17:22, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Синхронизацией пользуешься? Проверял какие процессы жрут? GPU-композитор?
     
  • 1.11, Аноним, 10:42, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    звук с alsa в 58 фаерфоксе у всех работает если нет, вот решение https www li... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним, 12:20, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Спасибо тебе, милый человек.
     
  • 2.41, пох, 13:31, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    красота. Как и было предсказано, альсу не понадобилось даже специально выпиливать - ее просто будут и дальше последовательно ломать, меняя что-то в других местах и старательно забывая протестировать не только в единственно-правильной конфигурации.

    баг в багзилле, я так понимаю, никто не потрудился открыть? В принципе, конечно, даром время терять...

    через три-пять месяцев, вангую, кто-то выложит на "ревью" патч, удаляющий альсу совсем - "все равно не работает". И в отличие от патча, восстанавливающего oss (так и зависшего на стадии ревью) оно будет немедленно закоммичено под громкие аплодисменты.


     
     
  • 3.51, iPony, 14:48, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Не гони ерунды.
    Сразу написали, что бэкенд по альсе выкидывают из-за проблем изоляции по песочнице, а так же сразу написали, что тестировать и сопровождать не будут.
    PS: тебе надо - тестируй, отписывайся. С полными выкладками по коду и прочим. Барабан на шею, и флаг куда-нибудь.
     
     
  • 4.55, пох, 15:41, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Сразу написали, что бэкенд по альсе выкидывают из-за проблем изоляции по песочнице

    да? А я слушал сказочки про ужасную невозможность без пульсы слушать 99канальное-аудио.
    "проблемы изоляции" просто потому что какой-то дятел не вписал нужный путь в вайтлист (сама по себе идея, безусловно, идиотская) тогда еще, если что, и на горизонте не было.

    > тебе надо - тестируй, отписывайся.

    не, мне не надо. Я желаю мазиле как можно быстрее сдохнуть, и не замусоривать собой окружающий мир. Как и большинству опенотсосных проектов. Глядишь, освободят поляну для чего-нибудь получше.

    Это вон автор попытки вернуть oss еще был молод и наивен (_дважды_ чинить то, что обезьянки ломают в каждой новой версии - и получить по факту хер на блюде)

    > С полными выкладками по коду и прочим. Барабан на шею, и флаг куда-нибудь.

    я найду своему времени применение получше.
    Сколько у них там пользователей осталось - девять процентов? Или уже меньше?

     
     
  • 5.66, Kuromi, 17:22, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот тут вы не правы. Ребята в Мозилле хотят в перспективе вообще избавиться от каких либо вайтлистов, особенно для аудио - вот вам баг https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1386019

    И естественно, с такими планами никто не будет делать исключения Альсе.

     
  • 4.58, Аноним, 16:12, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    откуда дровишки, позвольте поинтересоваться мне известна другая версия https ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.64, Аноним, 17:02, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Выбирая между проблемами группы маргиналов и лишним впахиванием разработчики нед... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.68, iPony, 17:24, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1345661

    11 месяцев назад. Три причины, по которой выкидывают на ALSA

    > What are the specific issues with the ALSA backend that require this change? Full duplex, 5.1 surround sound, Sandboxing

     
  • 3.59, paulus, 16:17, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >восстанавливающего oss

    его даже из ядра уже выкидывают...

     
  • 1.12, Аноним, 10:46, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В Firefox появилась возможность отключать заголовок окна! Годная вещь.
     
     
  • 2.13, Аноним, 11:01, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    В иксах всегда была возможность не иметь заголовок окна.
     
  • 2.14, linxon, 11:09, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    можно узнать как?
     
     
  • 3.16, Soil, 11:12, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    "Персонализация" - и (левый нижний угол) снять галку "Заголовок"
     
     
  • 4.39, Аноним, 13:28, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У меня что-то нет там галок Профиль чистить, что ли Манжаро, фокс посл версии... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.42, Аноним, 13:34, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На новом профиле тоже нет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, Аноним, 11:38, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Just press F11
     
  • 2.38, Аноним, 13:26, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В Firefox появилась возможность отключать заголовок окна Годная вещь И сто ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.60, paulus, 16:19, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > "В Firefox появилась возможность отключать заголовок окна! Годная вещь. "
    > И сто лет не прошло. Наконец-то!

    да любой WM такое может, зачем это в браузере?

     
  • 1.18, Аноним, 11:25, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Нет смысла обновляться, с каждым новым релизом они добавляют примерно такое же... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.56, пох, 15:43, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Нет смысла обновляться, с каждым новым "релизом" они добавляют примерно такое же
    > количество багов как и фиксят. Плюс 0 полезных фич, несколько бесполезных

    а с просроченным у тебя не откроется сайт сбербанка. Куда ты денешься-то?

    Ставь хром, помоги мазиле сдохнуть быстрее.

     
  • 1.21, Аноним, 11:37, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ой ли только под виндой В Linux аналогично FF58 убивал часть ранее открытых таб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.46, Nekto, 14:14, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > критическая уязвимость
    > ........
    > выполнению кода в системе при открытии определённым образом подготовленных HTML-фрагментов

    Выполнение стороннего кода клиентом при парсинге HTML в 21-м веке - это высший пилотаж!

    "Плашек три восьмых дюйма нету. А трамвай собираются пускать!" (В.М. Полесов)

     
  • 1.48, Вы забыли заполнить поле Name, 14:33, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скоро все будет на js хотите вы этого или нет (Firefox, Gnome 3, VsCode...) (тут зловещий смех)!
     
     
  • 2.52, Senior Fullstack User, 15:16, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    [systemd] no javascriptd running, exiting...
     
  • 2.73, Аноним, 18:24, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ничего не будет 8212 ни кино, ни театра, ни книг, ни газет Один сплошной Jav... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.70, а вот куй, 17:26, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    накуя вабсче ето гамно обновлять? уже бы допилили любую из прошлых версий, и неипали бы моск. ни сибе, ни людям. ну надо же както краунфаундифогсовское баблище распиливать -- единственное аправдание. уроды.
     

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