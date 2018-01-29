29.01.2018 09:29  Выпуск DietPi 6.0, дистрибутива для одноплатных ПК

Доступен выпуск специализированного дистрибутива DietPi 6.0, предназначенного для использования на одноплатных ПК, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Asus Tinker и Odroid. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian 9 "Stretch" и доступен в сборках для более, чем 30 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64.

Сборки для плат отличаются компактностью и занимают в три раза меньше места на накопителе, по сравнению с Raspbian Lite. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя. В новом выпуске используется ядро Linux 4.13 с патчами от проекта ARMbian. В сборках для систем x86_64 обеспечена поддержка EFI и реализован установщик на базе утилиты Rufus.

Проектом предлагается несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Process и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя на основе меню, который может использоваться в терминале.



