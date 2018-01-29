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29.01.2018 09:29  Выпуск DietPi 6.0, дистрибутива для одноплатных ПК

Доступен выпуск специализированного дистрибутива DietPi 6.0, предназначенного для использования на одноплатных ПК, таких как Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, BananaPi, BeagleBone Black, Rock64, Asus Tinker и Odroid. Дистрибутив построен на пакетной базе Debian 9 "Stretch" и доступен в сборках для более, чем 30 плат. DietPi также может применяться для создания компактных окружений для виртуальных машин и обычных ПК на базе архитектуры x86_64.

Сборки для плат отличаются компактностью и занимают в три раза меньше места на накопителе, по сравнению с Raspbian Lite. Поддерживается режим полной автоматизации установки, позволяющий провести инсталляцию на платы без участия пользователя. В новом выпуске используется ядро Linux 4.13 с патчами от проекта ARMbian. В сборках для систем x86_64 обеспечена поддержка EFI и реализован установщик на базе утилиты Rufus.

Проектом предлагается несколько собственных утилит: интерфейс для установки приложений DietPi-Software, конфигуратор DietPi-Config, система резервного копирования DietPi-Backup, механизм ведения временных логов DietPi-Ramlog (также поддерживается rsyslog), интерфейс для установки приоритетов выполнения процессов DietPi-Process и система доставки обновлений DietPi-Update. Утилиты предоставляют консольный интерфейс пользователя на основе меню, который может использоваться в терминале.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Fourdee/Die...)
  2. OpenNews: Для Raspberry Pi подготовлен инструментарий PiServer
  3. OpenNews: Выпуск Raspberry Pi Desktop для ПК и Raspbian для Raspberry Pi
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Raspberry Digital Signage 10.0
  5. OpenNews: Выпуск H3Droid 1.3.2, Android-прошивки для плат на процессоре Allwinner
  6. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, основанный на пакетной базе Debian 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dietpi, raspberrypi
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  • 1.1, Аноним, 09:32, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    > Дистрибутив построен на пакетной базе Debian 9 "Stretch"
    > Сборки для плат отличаются компактностью и занимают в три раза меньше места на накопителе, по сравнению с Raspbian Lite.

    Ну да, по дефолту ничего нет, а когда доустановишь все необходимое он распухнет до размера Raspbian, знаем мы эти lite сборки debian.

     
  • 1.2, Аноним, 09:55, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Offtop - а для orange pi pc 2 не сварганили еще openelec libreelec Подарили дру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:20, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Дрова для H5 не завезли и не понятно когда будут.
     
  • 1.3, Аноним, 10:02, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А кто подскажет, какие из перечисленных плат с открытми дровами?
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:51, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Raspberry Pi3
     
     
  • 3.6, Аноним, 12:53, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Дай-ка мне сурцы OpenCORE IV, причём не реверснутый кал, а нормальные, с 3D-уско... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Аноним, 15:10, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тебе надо, сам ищи Первоначально вопрос был не так поставлен Вот видео https ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.10, ds, 15:22, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть вопрос был поставлен правильно :)
     
     
  • 6.11, Аноним, 15:38, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    По ссылке Raspberry Pi Gaming - VC4 Open Source Driver Testing with Jedi Acade... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, pavlinux, 16:45, 29/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ... с открытыми дровами?

    Трояны и бэкдоры аппаратные, что тебе даст эта кучка кода?  

     
  • 1.7, Аноним, 13:12, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не понятно, зачем вообще что-то урезать, в случае, если система расположена на s... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 13:48, 29/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Что-то диета у них сильно жирная. Alpine постройнее будет :)
     

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