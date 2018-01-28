28.01.2018 11:28  Проект Solus представил библиотеку Linux Driver Management 1.0

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|2.31, EHLO, 14:19, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Безмерно рад в первом же комментаторе встретить человека, который объяснит:
1. Зачем оно?
2. Чем принципиально отличается от аналогичных комбайнов для приготовления кактусов, вроде ubuntu-drivers?
3. Что умеет прямо сейчас?
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|2.38, AlexYeCu_not_logged, 15:22, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>В чём подвох?
В том, что оно работать нормально не будет. За эту задачу многие брались, пока никто не справился. Что, в общем-то, не удивительно: драйвера пишут как угодно и кто во что горазд. Простые случаи вполне можно обрабатывать, но чуть в сторону и ага. Проблемы технические, проблемы юридические, снято с поддержки, портит оборудование и так далее.
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|2.45, Анон2, 16:31, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Не работает или не адаптировано к популярным дистрам (и не будет т к на си и про расширяемость простыми модулями ни слова).
Так-то хорошо конечно. Тонкостей связанных оборудованием много, все это множится на число дистров ядер и прочего. Кто будет все это поддерживать?
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|3.14, AntonAlekseevich, 12:24, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Некоторые даже в vim пишут. Правда они и не палятся.
VIM наоборот лучше, всякого VS. (Я его пока не осилил, но пользуюсь пока gedit'ом для разработки на C. (Рано или поздно все равно перейду на VIM как только начну его осваивать в полную силу.))
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|5.20, AntonAlekseevich, 13:20, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Попробуй ed.
А почему бы и нет. (И через пять минут, на что я подписался...)
> Vim изобрели неосиляторы ed.
Ещё скажи что Emacs сделали неосиляторы vi.
> Спроси у Саахрикту -- он не даст соврать.
Пусть сам придет и скажет.
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|6.43, Аноним84701, 16:03, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Попробуй ed. Vim изобрели неосиляторы ed. Спроси у Саахрикту -- он не
>> даст соврать.
> Пфф. Вы просто не освоили бабочек.
Мило. Но вообще-то у нас в emacs есть команда и для любителей бабочек:
M-x butterfly
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|2.35, Crazy Alex, 14:51, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Чтобы делало ядро - драйвер должен быть в ядре. А если, допустим, с железкой через lubusb работа - то ядро о ней понятия не имеет. И уж точно ядро не предложит поставить дополнительный софт для настройки или использования дополнительных функций девайса. И интнгрировать в ваш DE не поможет.
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|3.44, EHLO, 16:10, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Чтобы ты не лез внутрь системника смотреть микросхемы, а запустил lspci lsusb
> + pciid usbid. Не выковыривал vid'ы, pid'ы, dev'ы и т.п.
Странно что до них не было lspci, lsusb, dmidecode, sysfs, репозитория идентификаторов вендоров и оборудования и многократных малополезных попыток всё это интегрировать в одну кнопку "сделать хомячку пересевшему с Виндоус хорошо".
Хотя постой...
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|1.30, anonymous, 14:16, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как я подозреваю, внутри у него какая-то база знаний. Вряд ли всю полезную информацию можно вытащить автоматически. Что есть в базе - то обработается корректно, чего нет - не найдётся. Если люди хорошие, то тогда можно расширять базу пользовательскими пакетами.
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|1.42, jOKer, 16:00, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хотелось бы верить что сабжу хитро-вые... пардон! - хитро-сделанные китайские тачпады и прочие девайсы, весящие на i2c, окажутся по зубам. Доселе ни одной вменяемой софтинки горящей желанием показать мне что прицеплено к i2c я не встречал.
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