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28.01.2018 11:28  Проект Solus представил библиотеку Linux Driver Management 1.0

Разработчики проекта Solus, развивающего одноимённый дистрибутив GNU/Linux и окружение рабочего стола Budgie, представили первый выпуск пакета Linux Driver Management (LDM), предоставляющего библиотеку функций и инструментарий для быстрого определения состава аппаратного окружения текущей системы. Библиотека позволяет получить список имеющихся устройств и сопоставить каждое устройство с применяемыми для этого устройства драйверами или приложениями из репозитория. Код библиотеки написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPL2.1.

Библиотека не привязана к конкретным классам устройств и может использоваться в дистрибутивах для организации управления драйверами, определения доступного оборудования и подбора подходящих драйверов для всех имеющихся устройств, включая устройства, подключенные через HID-интерфейс (клавиатуры, мыши), USB, PCI, DMI, ieee80211 и Bluetooth. Предоставляются средства как для стационарных аппаратных компонентов, так и для подключаемых устройств (обработка hotplug через udev).

При интеграции LDM в дистрибутив пользователю не нужно задумываться о драйверах при подключении нового устройства - инструментарий обеспечит поиск и активацию необходимого драйвера, а при его отсутствии предложит установить недостающие пакеты из репозитория. Например, пользователь может быть информирован о доступности дополнительных проприетарных драйверов для видеокарт NVIDIA, для мышей Logitech могут быть предложены дополнительные пакеты для настройки DPI и индикаторов, осуществлена подборка драйверов для принтеров и рекомендовано дополнительное ПО для брелоков Yubikey, такое как Yubikey NEO Manager или Yubikey Personalization GUI.

Для опроса и определения устройств предлагается API на базе GObject, позволяющий встроить предоставляемую библиотекой функциональность в центры управления приложениями (на базе LDM уже построен Solus Software Center). Возможно расширение функциональности и типов поддерживаемого оборудования через плагины, которые могут создаваться не только на Си, но и на любых языках с поддержкой биндингов для интроспекции GObject, включая Vala, JavaScript и Python.

Кроме установки драйверов в LDM имеются средства корректировки конфигурации графической подсистемы для работы проприетарных видеодрайверов и механизма Optimus/PRIME (например, LDM может динамически подменять библиотеки libGL в зависимости от активного драйвера и изменять конфигурацию X.Org). Также предоставляется уровень абстракции для разбора системной конфигурации для определения iGPU и dGPU, идентификации гибридных систем (переключение между дискретной видеокартой и интегрированным GPU) и классификации устройств.



  1. Главная ссылка к новости (https://solus-project.com/2018...)
  2. OpenNews: Инициатива по предоставлению идентификаторов USB-устройств для открытого оборудования
  3. OpenNews: Релиз Libinput 1.0, унифицированного стека для работы с устройствами ввода
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 3 и рабочего стола Budgie 10.4
  5. OpenNews: Для Android реализована возможность применения штатных видеодрайверов Linux
  6. OpenNews: Инициатива по созданию единой коллекции обновлений прошивок для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: solus, driver
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  • 1.1, A.Stahl, 11:32, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    По описанию звучит слишком уж хорошо, полезно и удобно.
    В чём подвох?
     
     
  • 2.4, Аноним, 11:42, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Так уже ж давно были всякие kudzu
     
  • 2.23, Аноним, 13:55, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Солус не только этот инструмент написали для хорошо и удобно Думаю, подвоха н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, анон, 14:00, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    если не путаю их с кем-то, то там один из основных разрабов тесно связан с разработкой ПО Intel...
     
     
  • 4.32, Аноним, 14:19, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У интела есть куча открытого, он может и не знать, что там в микрокоде ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.31, EHLO, 14:19, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Безмерно рад в первом же комментаторе встретить человека, который объяснит:
    1. Зачем оно?
    2. Чем принципиально отличается от аналогичных комбайнов для приготовления кактусов, вроде ubuntu-drivers?
    3. Что умеет прямо сейчас?
     
  • 2.37, Sunderland93, 15:10, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> В чём подвох?

    В GObject

     
  • 2.38, AlexYeCu_not_logged, 15:22, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >В чём подвох?

    В том, что оно работать нормально не будет. За эту задачу многие брались, пока никто не справился. Что, в общем-то, не удивительно: драйвера пишут как угодно и кто во что горазд. Простые случаи вполне можно обрабатывать, но чуть в сторону и ага. Проблемы технические, проблемы юридические, снято с поддержки, портит оборудование и так далее.

     
  • 2.45, Анон2, 16:31, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не работает или не адаптировано к популярным дистрам (и не будет т к на си и про расширяемость простыми модулями ни слова).
    Так-то хорошо конечно. Тонкостей связанных оборудованием много, все это множится на число дистров ядер и прочего. Кто будет все это поддерживать?
     
  • 1.2, Аноним, 11:34, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну наконец-то! Дождались! 2018 год! :D
     
  • 1.3, Аноним, 11:40, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И как оно узнает адрес SPI контроллера в китайском SoC?
     
     
  • 2.6, Аноним, 11:43, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Никак, это для десктопа
     
     
  • 3.9, Аноним, 11:49, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А разве на десктопе существует проблема определения периферии?
     
     
  • 4.12, Аноним, 12:07, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для десктопа всё уже в ядре
     
  • 2.18, MinimumLaw, 13:11, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Из DTB. Ее цель не шины отсканитровать, и даже не устройства на них. А сопоставить устройство и драйвер. Как раз для десктопа полезно, но уже бессмысленно. А для встраиваемо-промышленного просто не нужно.
     
  • 1.5, AntonAlekseevich, 11:43, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Использовался VSCode?
    Проект уйдет к черту.
     
     
  • 2.8, A.Stahl, 11:48, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Некоторые даже в vim пишут. Правда они и не палятся.
     
     
  • 3.14, AntonAlekseevich, 12:24, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Некоторые даже в vim пишут. Правда они и не палятся.

    VIM наоборот лучше, всякого VS. (Я его пока не осилил, но пользуюсь пока gedit'ом для разработки на C. (Рано или поздно все равно перейду на VIM как только начну его осваивать в полную силу.))

     
     
  • 4.15, A.Stahl, 12:29, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Попробуй ed. Vim изобрели неосиляторы ed. Спроси у Саахрикту -- он не даст соврать.
     
     
  • 5.20, AntonAlekseevich, 13:20, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Попробуй ed.

    А почему бы и нет. (И через пять минут, на что я подписался...)
    > Vim изобрели неосиляторы ed.

    Ещё скажи что Emacs сделали неосиляторы vi.
    > Спроси у Саахрикту -- он не даст соврать.

    Пусть сам придет и скажет.

     
  • 5.27, Аноним, 14:10, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Неосиляторы ed изобрели ex Неосиляторы ex изобрели vi Неосиляторы vi изобрели ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.33, Аноним, 14:21, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пфф Вы просто не освоили бабочек ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.43, Аноним84701, 16:03, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Попробуй ed. Vim изобрели неосиляторы ed. Спроси у Саахрикту -- он не
    >> даст соврать.
    > Пфф. Вы просто не освоили бабочек.

    Мило. Но вообще-то у нас в emacs есть команда и для любителей бабочек:
    M-x butterfly

     
  • 1.10, Аноним, 11:59, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > USB, PCI, DMI, ieee80211 и Bluetooth

    Релюшки через GPIO находить умеет?

     
     
  • 2.11, лдршырва, 12:05, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотя бы оно прошивки для блютуза осилило.
     
  • 2.24, Аноним, 13:59, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И тогда суровые сибирские мужики положили шпалу Не всё сразу Спасибо что на Си... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.39, Аноним, 15:24, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Электроне

    Электрон может в такой низкий уровень?

     
  • 1.13, Аноним, 12:19, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ждем менеджер браузеров и защитник настроек.
     
     
  • 2.48, Аноним, 16:46, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И еще не забудьте Driver Updater Pro!
     
  • 1.16, Крутой аноним, 12:39, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так все это кроме настройки пользовательских программ
    ядро делает автоматически,
    нафига их библиотека то нужна?
     
     
  • 2.26, анон, 14:05, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    думаю оновная причина - пляски с бубном вокруг ноутбуков. на трансформерах с дискретной графикой установка линукса - та еще задача
     
  • 2.29, Аноним, 14:14, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чтобы ядро что-то могло сделать, ему нужны драйверы и прошивки, которые могут бы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.35, Crazy Alex, 14:51, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы делало ядро - драйвер должен быть в ядре. А если, допустим, с железкой через lubusb работа - то ядро о ней понятия не имеет. И уж точно ядро не предложит поставить дополнительный софт для настройки или использования дополнительных функций девайса. И интнгрировать в ваш DE не поможет.
     
  • 1.22, Аноним, 13:33, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Два раза перечтал новость, так и не понял — зачем это нужно.
     
     
  • 2.36, aaa, 14:59, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чтобы ты не лез внутрь системника смотреть микросхемы, а запустил lspci lsusb + pciid usbid. Не выковыривал vid'ы, pid'ы, dev'ы и т.п.
    Эверест в одном флаконе.
    Годная штука!
     
     
  • 3.44, EHLO, 16:10, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чтобы ты не лез внутрь системника смотреть микросхемы, а запустил lspci lsusb
    > + pciid usbid. Не выковыривал vid'ы, pid'ы, dev'ы и т.п.

    Странно что до них не было lspci, lsusb, dmidecode, sysfs, репозитория идентификаторов вендоров и оборудования и многократных малополезных попыток всё это интегрировать в одну кнопку "сделать хомячку пересевшему с Виндоус хорошо".

    Хотя постой...

     
  • 1.28, Аноним, 14:12, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И нафига оно? Не хочешь возится с файлами или dmidecode? inxi, за глаза.
     
  • 1.30, anonymous, 14:16, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как я подозреваю, внутри у него какая-то база знаний. Вряд ли всю полезную информацию можно вытащить автоматически. Что есть в базе - то обработается корректно, чего нет - не найдётся. Если люди хорошие, то тогда можно расширять базу пользовательскими пакетами.
     
  • 1.34, Fjgkdhdnxo, 14:47, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Неудели кто-то допетрил, что пихать в ядро все драйверы мира плохая идея и там должно быть только самое необходимое?
     
  • 1.40, наноним, 15:48, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Код библиотеки написан на языке Си

    вносите хейтеров

     
     
  • 2.41, Crazy Alex, 15:52, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там хуже, чем C - там GObject
     
  • 1.42, jOKer, 16:00, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотелось бы верить что сабжу хитро-вые... пардон! - хитро-сделанные китайские тачпады и прочие девайсы, весящие на i2c, окажутся по зубам. Доселе ни одной вменяемой софтинки горящей желанием показать мне что прицеплено к i2c я не встречал.
     
     
  • 2.47, Аноним, 16:46, 28/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что сама шина не предполагает подобного sensors-detect пытается, впрочем... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.46, Аноним, 16:32, 28/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хотелось бы подобное, но чтобы генерило конфиг ядра, и не как localmodconfig на ... весь текст скрыт [показать]
     

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