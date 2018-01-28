28.01.2018 11:28  Проект Solus представил библиотеку Linux Driver Management 1.0

Разработчики проекта Solus, развивающего одноимённый дистрибутив GNU/Linux и окружение рабочего стола Budgie, представили первый выпуск пакета Linux Driver Management (LDM), предоставляющего библиотеку функций и инструментарий для быстрого определения состава аппаратного окружения текущей системы. Библиотека позволяет получить список имеющихся устройств и сопоставить каждое устройство с применяемыми для этого устройства драйверами или приложениями из репозитория. Код библиотеки написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPL2.1.

Библиотека не привязана к конкретным классам устройств и может использоваться в дистрибутивах для организации управления драйверами, определения доступного оборудования и подбора подходящих драйверов для всех имеющихся устройств, включая устройства, подключенные через HID-интерфейс (клавиатуры, мыши), USB, PCI, DMI, ieee80211 и Bluetooth. Предоставляются средства как для стационарных аппаратных компонентов, так и для подключаемых устройств (обработка hotplug через udev).

При интеграции LDM в дистрибутив пользователю не нужно задумываться о драйверах при подключении нового устройства - инструментарий обеспечит поиск и активацию необходимого драйвера, а при его отсутствии предложит установить недостающие пакеты из репозитория. Например, пользователь может быть информирован о доступности дополнительных проприетарных драйверов для видеокарт NVIDIA, для мышей Logitech могут быть предложены дополнительные пакеты для настройки DPI и индикаторов, осуществлена подборка драйверов для принтеров и рекомендовано дополнительное ПО для брелоков Yubikey, такое как Yubikey NEO Manager или Yubikey Personalization GUI.

Для опроса и определения устройств предлагается API на базе GObject, позволяющий встроить предоставляемую библиотекой функциональность в центры управления приложениями (на базе LDM уже построен Solus Software Center). Возможно расширение функциональности и типов поддерживаемого оборудования через плагины, которые могут создаваться не только на Си, но и на любых языках с поддержкой биндингов для интроспекции GObject, включая Vala, JavaScript и Python.

Кроме установки драйверов в LDM имеются средства корректировки конфигурации графической подсистемы для работы проприетарных видеодрайверов и механизма Optimus/PRIME (например, LDM может динамически подменять библиотеки libGL в зависимости от активного драйвера и изменять конфигурацию X.Org). Также предоставляется уровень абстракции для разбора системной конфигурации для определения iGPU и dGPU, идентификации гибридных систем (переключение между дискретной видеокартой и интегрированным GPU) и классификации устройств.