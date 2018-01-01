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27.01.2018 12:19  Выпуск дистрибутива Netrunner Rolling 2018.01

Компания Blue Systems, предоставляющая финансирование разработки KWin, Kubuntu и KDE-редакции дистрибутива Linux Mint, опубликовала новые сборки дистрибутива Netrunner Rolling 2018.01. Netrunner Rolling поставляется с рабочим столом KDE и является полностью rolling-дистрибутивом, предлагающем самые свежие версии программ, импортированные из репозиториев Arch/Manjaro. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.3 Гб (x86_64).

Netrunner Rolling дополняет продукты Netrunner Desktop и Maui, первый отличается применением классического подхода к формированию сборок и использованием пакетной базы Debian, а в Maui применяется псевдо-роллинг модель на основе пакетов Kubuntu LTS и постоянно обновляемых выпусков пользовательских приложений и рабочего стола KDE. От Kubuntu дистрибутивы Netrunner отличаются иным подходом к организации интерфейса пользователя и развитием в направлении бесшовной интеграции Wine и GTK-программ в окружение KDE.

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов: KDE Plasma 5.11.5, KDE Frameworks 5.41, KDE Applications 17.12, Qt 5.10, ядро Linux 4.14, Firefox Quantum 57.0, Thunderbird 52.5, LibreOffice 5.3;
  • В состав включен музыкальный проигрыватель Yarock, написанный на Qt и помимо возможности работы с локальной музыкальной коллекцией, предоставляющий доступ к различным бесплатным интернет-радиостанциям, с интерфейсом для поиска в каталогах TuneIn, SHoutCast и Dirble;
  • В состав включена утилита ImageWriter для записи дисковых образов на USB Flash;
  • Обеспечена упреждающая загрузка Firefox в память, позволяющая мгновенно начать работать с браузером после клике на пиктограмме для его вызова;
  • В список предлагаемых по умолчанию приложений добавлен центр установки приложений Discover с интегрированной поддержкой установки обновлений;
  • Переработано оформление интерфейса настройки параметров системы. Базовые разделы настроек вынесены в боковую панель. Расширены настройки, связанные с темой оформления;


  1. Главная ссылка к новости (https://www.netrunner.com/netr...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Netrunner Rolling 2017.07
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Netrunner Desktop 17.01
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Netrunner 13.12
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netrunner
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  • 1.1, Нормальный, 12:32, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > полностью rolling-дистрибутивом

    Прикольно, как они при этом с дебиана на арч мигрировали?

     
     
  • 2.4, Аноним, 13:04, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Rolling ветка на Manjaro основана, остальное как и раньше - на Debian
     
  • 1.2, Аноним, 12:57, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Systemd выпилили?
     
     
  • 2.3, iPony, 13:01, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Нет. Им делать что-ли нечего.
     
  • 1.5, Хряк, 13:23, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А что интерфейс такой ретро?
     
  • 1.6, Аноним, 16:06, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    дело Попова живет, нужно больше нескучных обоев, не качеством так количеством бу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, VINRARUS, 16:20, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нас багато — нас не подолати!
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timelin
     
  • 1.7, VINRARUS, 16:15, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >и KDE-редакции дистрибутива Linux Mint

    С началом XXI столетия всех!

     

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