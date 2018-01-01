27.01.2018 12:19  Выпуск дистрибутива Netrunner Rolling 2018.01

Компания Blue Systems, предоставляющая финансирование разработки KWin, Kubuntu и KDE-редакции дистрибутива Linux Mint, опубликовала новые сборки дистрибутива Netrunner Rolling 2018.01. Netrunner Rolling поставляется с рабочим столом KDE и является полностью rolling-дистрибутивом, предлагающем самые свежие версии программ, импортированные из репозиториев Arch/Manjaro. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.3 Гб (x86_64). Netrunner Rolling дополняет продукты Netrunner Desktop и Maui, первый отличается применением классического подхода к формированию сборок и использованием пакетной базы Debian, а в Maui применяется псевдо-роллинг модель на основе пакетов Kubuntu LTS и постоянно обновляемых выпусков пользовательских приложений и рабочего стола KDE. От Kubuntu дистрибутивы Netrunner отличаются иным подходом к организации интерфейса пользователя и развитием в направлении бесшовной интеграции Wine и GTK-программ в окружение KDE. В новой версии: Обновлены версии пакетов: KDE Plasma 5.11.5, KDE Frameworks 5.41, KDE Applications 17.12, Qt 5.10, ядро Linux 4.14, Firefox Quantum 57.0, Thunderbird 52.5, LibreOffice 5.3;

В состав включен музыкальный проигрыватель Yarock, написанный на Qt и помимо возможности работы с локальной музыкальной коллекцией, предоставляющий доступ к различным бесплатным интернет-радиостанциям, с интерфейсом для поиска в каталогах TuneIn, SHoutCast и Dirble;

В состав включена утилита ImageWriter для записи дисковых образов на USB Flash;

Обеспечена упреждающая загрузка Firefox в память, позволяющая мгновенно начать работать с браузером после клике на пиктограмме для его вызова;

В список предлагаемых по умолчанию приложений добавлен центр установки приложений Discover с интегрированной поддержкой установки обновлений;

Переработано оформление интерфейса настройки параметров системы. Базовые разделы настроек вынесены в боковую панель. Расширены настройки, связанные с темой оформления;



