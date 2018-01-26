The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

26.01.2018 19:39  В Ubuntu 18.04 LTS решено вернуть по умолчанию сеанс на основе X.Org

Несмотря на то, что в выпуске Ubuntu 17.10 на системах где это возможно по умолчанию предлагался сеанс GNOME на базе Wayland, в весеннем LTS-релизе Ubuntu 18.04 решено вернуться к использованию традиционного графического стека на основе X.Org Server. Сеанс на основе Wayland останется доступен, но будет предлагаться в качестве опции. В осеннем выпуске Ubuntu 18.10 сеанс на базе Wayland вновь будет предложен по умолчанию.

Поставка Wayland по умолчанию в Ubuntu 17.10 стала своеобразным полигоном для проверки нового решения, перед тем как использовать его в LTS-выпуске, время поддержки которого составляет пять лет. Подобный шаг позволил выявить ряд проблем, специфичных при работе GNOME поверх Wayland. Данные проблемы важны для ограниченной категории пользователей и со временем будут устранены, но до выпуска Ubuntu 18.04 осталось всего три месяца, и у разработчиков не хватает времени, для реализации, стабилизации и качественного тестирования недостающей функциональности.

Выделяются три сильные стороны использования GNOME на базе X.Org, недоступные в сеансе на базе Wayland:

  1. Поддержка предоставления совместного доступа к экрану (Screen sharing) в коммуникационных клиентах на базе WebRTC и приложениях, подобных Google Hangouts и Skype;
  2. Наличие полноценного инструментария для удалённого доступа к рабочему столу, такого как решения на базе RDP и VNC;
  3. Более качественная организация восстановления сеанса после краха GNOME Shell.

Проблемы с обеспечением совместного доступа к экрану и удалённым доступом к рабочему столу планируется решить внедрением мультимедийного сервера PipeWire и расширением протокола Wayland, но данная работа требует дополнительного времени на разработку и обеспечения поддержки в приложениях. Третья проблема касается урегулирования внештатных ситуаций при работе поверх Wayland.

В случае краха GNOME Shell при работе Mutter в роли композитного сервера Wayland, GNOME полностью закрывает сеанс, принудительно завершает все связанные с ним приложения и выводит экран входа в систему. При использовании X.Org имеется возможность отдельно перезапустить GNOME Shell, независимо от дисплейного сервера и не трогая запущенные приложения, т.е. после краха GNOME Shell работающие программы не будут закрыты. Для Wayland так поступить не получится, поэтому пока рассматриваются два варианта выхода из возникшего тупика: усиленная стабилизация кода для исключения крахов и изменение архитектуры. Оба варианта находятся в разработке, например изменение архитектуры развивается в рамках проекта GNOME Shell 4.

  1. Главная ссылка к новости (https://insights.ubuntu.com/20...)
  2. OpenNews: Ubuntu 17.10 перейдёт на Wayland по умолчанию и вернёт кнопки в правый угол окна
  3. OpenNews: В Ubuntu 17.10 планируют использовать Wayland по умолчанию
  4. OpenNews: Проект Ubuntu анонсировал дисплейный сервер Mir, альтернативу Wayland и X.Org. Unity переходит на Qt
  5. OpenNews: Разработчики Ubuntu отложили интеграцию поддержки Wayland
  6. OpenNews: Выпуск Ubuntu 14.04 LTS будет основан на классическом графическом стеке X.Org
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, xorg, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Анонисмус, 20:20, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    >>В Ubuntu 18.10 сеанс на базе Wayland вновь будет предложен по умолчанию.

    Зато все при деле.

     
     
  • 2.56, vz, 23:13, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    попытка бежать впереди паровоза - будешь им раздавлен
     
     
  • 3.74, Аноним, 00:34, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Да тот паровоз еле ползёт Это им пришлось вернуться ему навстречу, чтобы провер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.75, Аноним, 00:40, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > проверить, как бы чемодан не спёрли.

    Спойлер: спёрли.

     
  • 1.2, DiabloPC, 20:28, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    > решить внедрением мультимедийного сервера PipeWire и расширением протокола Wayland
    > Для Wayland так поступить не получится, поэтому пока рассматриваются два варианта выхода из возникшего тупика

    Вот и началось: начинаем лепить костыли на том что еще и ходить не научилось.....

     
     
  • 2.5, Crazy Alex, 20:36, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, для некоторых наивных необходимость хорошей архитектуры в том чисте - decou... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.17, Sunderland93, 20:56, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В каком месте PipeWire - костыль?
     
     
  • 3.21, DiabloPC, 21:09, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем О_О А вот и его использование в качестве костыля В Х и без PipeWire это ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.77, JL2001, 00:50, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> PipeWire позволяет организовать совместную работу нескольких приложений с веб-камерой
    > Зачем? О_О
    >>  решает проблемы с безопасным захватом содержимого экрана и удалённым доступом к экрану в окружении Wayland
    > А вот и его использование в качестве костыля. В Х и без
    > PipeWire это каким-то образом работает.

    в иксах и клавиатура шарится всем сразу и одновременно

     
  • 4.87, Sunderland93, 03:47, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты прочитай сперва о самом протоколе Wayland, тогда поговорим. Одна из его основных целей - безопасность. То, о чём иксы никогда не слышали
     
  • 3.24, Crazy Alex, 21:15, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    По сравнению с иксовой реализацией как задумывалось - это просто адовый костыл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.25, Аноним, 21:19, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    da ves lin sploshnoj kostil
     
     
  • 4.41, _, 22:09, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    оно то - да , но по крайней мере переключатель языка там работает В отличие... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.35, Аноним84701, 21:57, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут кстати, неточность перевода поправил, ждем-с одобрения одминов Речь о гном... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 20:31, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В какой ОС падение графической подсистемы равно краху всей системы?


     
     
  • 2.7, DiabloPC, 20:38, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Обычно это свойственно той системе которую мы здесь стараемся не упоминать )))))
     
     
  • 3.20, Аноним, 21:08, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В десктопном Linux что ли?
     
  • 2.10, Ананимус ананимный, 20:40, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    В винде естественно.
     
  • 2.15, Онаним, 20:53, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В любой когда она используется на дэсктопе ноутбуке планшете, особенно если не п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, Аноним, 21:06, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В той где драйвер видюхи работает в пространстве ядра Нвидия например так делае... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, DiabloPC, 21:13, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ок, что нужно делать чтобы уронив иксы - уложить всю систему Расказуй, пойду н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.51, AlexYeCu_not_logged, 22:58, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Ок, что нужно делать чтобы уронив иксы - уложить всю систему?

    Не то чтобы я был с тобой не согласен, однако на десктопе падение графической подсистемы не сильно приятней падения системы в целом. Т.е. да,  починить что-то, выяснить в чём проблема — тут разница есть, винду с глючащим видеодрайвером видеть доводилось, попытки её хоть как-то вернуть к жизни тоже. Ну и файловая целее будет, да. Но практически во всех остальных случаях разница только в скорости возвращения к нормальной работе, т.е. секунд 10 — 15 в случае ssd, ибо из пользовательских задач не завершатся только музыкальный плеер (если это mpd), torrent-качалка (если это порастерявший пользователей transmission), может быть какой-нибудь рендерер (если он умеет демонизироваться). В остальном — что совой об пенёк, что пеньком об сову.

     
  • 4.66, Annoynymous, 23:55, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ок, что нужно делать чтобы уронив иксы - уложить всю систему?

    А что нужно сделать, чтобы уронив композитор Wayland - уложить всю систему?

    Попробуй вчитаться в то, что написано.

     
  • 1.4, Аноним, 20:32, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    текущий возврат на ксорг следует рассматривать как бабье лето После того, как д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Crazy Alex, 20:37, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Ну вот пусть СНАЧАЛА допилят (погялдим, выйдет ли), а ПОТОМ выкидывают, а не наоборот. Получится - флаг в руки. Не получится - нас и тут неплохо кормят.
     
     
  • 3.9, Аноним, 20:40, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    О том и толкую Нужно было масштабно протестировать, потому некоторое время по д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, DiabloPC, 20:42, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да Ее нету Какая альтернатива ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.67, Annoynymous, 23:56, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> в связи с отсутствием в вайланде так называемой «„"Сетевой©®™ Прозрачности©®™"”».
    > Да! Ее нету!
    > Какая альтернатива?

    X протокол. На сегодня 100% приложений, поддерживающих Wayland, всё ещё поддерживают X протокол.

     
  • 4.18, Crazy Alex, 21:04, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так и я о том пою, сформулировал так в надежде всё же обойтись без флейма ну не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.68, Annoynymous, 23:57, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так и я о том пою, сформулировал так в надежде всё же
    > обойтись без флейма. ну не вышло так не вышло. Проблема не
    > в том, что в нём Сетевой Прозроачности, а в том, почему
    > её нет. А не её потому, что он архитектурно убог -
    > точнее,  архитектуры там нет как класса, просто набор небрежно набросанных
    > костылей. В результате, в отличие от иксов, чтобы получить очередную возможсность
    > надо не просто расширение дописать, а вклиниваться куда-то глубже. И ровно
    > по этой же причине нельзя перезапустить сеанс, не убив всё и
    > вся - потому что сервер с клиентами слишком связан.

    Только ты сейчас описываешь архитектурные проблемы Gnome, а не Wayland.

     
     
  • 6.71, Crazy Alex, 00:28, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Именно в вейланде забыли о постановке задачи. Именно в вейланде забыли, что бывает ввод. Именно в вейланде костылями сделали декорации. Именно в вейланде нет осмысленного способа транслировать экран или его части по сети. Именно в вейланде нет расширяемости протокола.

    То, что в гноме полно своих косяков я не сомневаюсь, но речь не о нём - я пнятия не имею, как он устроен и очень надеюсь, что и не придётся выяснять, мне тайл больше по вкусу.

     
  • 5.78, JL2001, 00:55, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В итоге - к моменту, когда решат эти проблемы - появятся какие-то
    > ещё, и с шансами в продакшн эта глупость не попадёт никогда,
    > а будет заменена на нечто более осмысленное (нет, не обязательно иксы).

    а что, кто-то что-то пилил/пилит осмысленное ? я вообще ни про что кроме мира не слыхал то

     
  • 2.8, anonymous, 20:39, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Для начала неплохо бы разогнать выкидывателей, тогда глядишь, и допиливатели под... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.88, Аноним, 04:00, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот да, кстати Выпиливатели - это как правило вчерашние школьники с токсикозом ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Онаним, 20:50, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Как очевидно, что X не идеален, всегда было очевидно, что Wayland - вообще ни о ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, DiabloPC, 20:53, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Идеального вообще ничего не бывает Сколько коровью лепеху не пили, она так и ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Crazy Alex, 21:09, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Клёво-легковесно-молодёжно получается сделать хорошо либо что-то простое, либо е... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.79, mumu, 01:41, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Wayland это API. Что-то там реализовывать должен клиентский софт. Но ему *внезапно!* оказалось впадлу.
     
     
  • 3.80, Аноним, 01:59, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Иными словами, Wayland провалился
     
  • 1.14, Retrosharer, 20:52, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > В Ubuntu 18.04 LTS решено вернуть по умолчанию сеанс на основе X.Org

    Это какой-то... позор?..

     
     
  • 2.86, leap42, 03:41, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    это как раз разумное и взвешенное решение (даже странно видеть такое в исполнении африканцев):
    ubuntu и ubuntu lts имеют немного разные аудитории с разными приоритетами. скриншаринг и rdp - довольно типичные сценарии для бизнеса, а пайпвайр этот только проклюнулся (даже в следующей Федоре ему звук не доверят, будет работать параллельно с пульсой, которую и призван заменить).
     
  • 1.26, Аноним, 21:21, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    покойся с миром убанта...
    мы будем помнить тебя адекватной...
     
     
  • 2.57, vz, 23:14, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    извините, но оно не хочет тонуть
     
  • 1.27, emg81, 21:23, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой-то юмор. Натуральные качели, карусель.

    Взялись за одно, "ниасилили", решили вернуть. Взялись за другое - снова "ниасилили". Или это просто модно сейчас - сначала объявить (хайпануть раз), потом анонсировать отмену ранее объявленного (снова хайпануть)?

    Если команда передового (как бы) дистрибутива имеет столько пятниц на неделе, то это вообще со стороны дико выглядит для далёкого от Open Source человека. А уж для троллей и хэйтеров - так и вообще пищи на полгода вперёд.

     
     
  • 2.58, vz, 23:16, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    если точнее, то это известный садовый инструмент
     
  • 1.28, Аноним, 21:24, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Полноценного Я отстал от жизни Это же всегда было реализовано через Ж ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 21:33, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Сидим дальше под виндой, а линукс удел любителей тиринга и прочих иксовых плюше... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.54, AlexYeCu_not_logged, 23:02, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сидим дальше под виндой, а линукс удел любителей тиринга и прочих иксовых
    > "плюшек"

    Вот тут я только за — сиди и дальше под виндой. Так будет лучше для всех. Серьёзно.

     
     
  • 3.63, Аноним, 23:28, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Согласен 99 процентов пользователей компов думаю тоже согласны что винда получш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.69, Annoynymous, 23:58, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Согласен. 99 процентов пользователей компов думаю тоже согласны что винда получше

    Спрашивал?

     
  • 4.70, AlexYeCu_not_logged, 23:58, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Согласен. 99 процентов пользователей компов думаю тоже согласны что винда получше

    Ок, администрация, тут Аноним говорит, что Линуксами да БСДями никто не пользуется — закрывайте Опеннет. И Куку тоже передайте, чтоб лавочку закрывал — Аноним говорит, что не надо никому.

     
  • 4.83, другой Аноним, 02:55, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Согласен. 99 процентов пользователей компов думаю тоже согласны что винда получше

    Т.е. в вашей альтерантивной реальности маководов <1%?
    Или они на самом деле грызут гламурный кактус, втайне мечтая перейти на винду?


     
  • 1.30, s10, 21:37, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Разработчики Ubuntu повторяют ту же ошибку, которую допустили в LTS 14.04. В тот раз они решили не заменять Upstart на systemd, и в итоге эта LTS Ubuntu оказалась на четыре года в гордом одиночестве самым диназавровым и устаревшим LTS-дистрибутивом.
     
     
  • 2.32, аоапо, 21:47, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это чем, тем что там нет богоподобного SystemD, который превращает систему в суп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.33, Аноним, 21:50, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Термин исключение Устаревший LTS исправления безопасности Мокрая жидкость н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.34, anonymous, 21:55, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно подумать, systemd 4-х летней давности так и блещет новизной.
     
  • 2.59, vz, 23:18, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Разработчики Ubuntu повторяют ту же ошибку, которую допустили в LTS 14.04. В
    > тот раз они решили не заменять Upstart на systemd, и в
    > итоге эта LTS Ubuntu оказалась на четыре года в гордом одиночестве
    > самым диназавровым и устаревшим LTS-дистрибутивом.

    шагать в ногу с современностью, прям трансгуманизм какой-то

     
  • 1.31, Go_blin, 21:47, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  В Ubuntu 18.04 LTS решено вернуть по умолчанию сеанс на основе X.Org

    предсказуемо, понятно, разумно
    но вот

    > В осеннем выпуске Ubuntu 18.10 сеанс на базе Wayland вновь будет предложен по умолчанию.

    !!! Вашу мать! Определитесь уже чего вы сами хотите!
    и самое интересное

    >у разработчиков не хватает времени, для реализации, стабилизации и качественного тестирования недостающей функциональности

    Что? В Canonical есть разработчики? Или упомянуты разработчики Fedora которых не волнует расписание релизов Ubuntu?

     
     
  • 2.37, AntonAlekseevich, 22:03, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для ветки LTS, они решили дать Wayland "созреть".
    Вот и все.
     
  • 2.89, Аноним, 04:02, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Попытка усидеть на разъезжающихся стульях ничем иным закончится не могла.
     
  • 1.36, sqrt, 21:57, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Я их понимаю. Это же LTS, Wayland просто не доживет до конца срока поддержки. К тому времени его заменит какой-нибудь systemd-graphicsd, который будет исполняться как PID1 или PID0, требовать 3d-ускорения и позволять выполнять команды от суперпользователя, если в начале имени пользователя поставить 0.
     
     
  • 2.40, AntonAlekseevich, 22:08, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Доживет, но он пока нестабилен по мнению каноникал Извращенная конечно у вас фа... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.45, sqrt, 22:18, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Всего лишь экстраполяция на основе бинарных логов и незагружающихся при сбитой д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.48, AntonAlekseevich, 22:28, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Создать то могу, но буду ли я это делать У меня голова пока на плечах Косяк то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.72, Crazy Alex, 00:32, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто сказал, что это будете вы или что вы это сделаете намеренно? Малварь, баг в коде...

    Undefined behavior - это не ошибка, это гораздо хуже. ЧТо знают все, кто с ним всерьёз сталкивался. Ловится плохо, а проблем доставляет массу. Поэтому от него надо избавляться всеми силами.

    "Не все люди это идиоты, но и не все идиоты это люди." - инопланетяне среди нас? Нет, ну я подозревал...

     
  • 2.52, Аноним, 22:58, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    леня-то в отличие от прочих горлопанов хотя бы доводит начатое до конца, если он... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.84, другой Аноним, 03:01, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> К тому времени его заменит какой-нибудь systemd-graphicsd,
    > леня-то в отличие от прочих горлопанов хотя бы доводит начатое до конца,

    Poettering describes systemd development as "never finished, never complete, but tracking progress of technology"

     
  • 1.38, Go_blin, 22:05, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На десятом году разработки выяснилось что, оказывается, нужен удалённый доступ к рабочему столу и восстановление после сбоев. И чтобы их сделать надо не "допилить" реализацию, а изменить (расширить) протокол. Сильно!
    С другой стороны, признание проблемы - первый шаг к решению. А то на любую претензию было принято отвечать:  "Это не задача композитного сервера".
     
     
  • 2.53, Anonymoustus, 22:59, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > На десятом году разработки выяснилось что, оказывается, нужен удалённый доступ к рабочему
    > столу и восстановление после сбоев. И чтобы их сделать надо не
    > "допилить" реализацию, а изменить (расширить) протокол. Сильно!
    > С другой стороны, признание проблемы - первый шаг к решению. А то
    > на любую претензию было принято отвечать:  "Это не задача композитного
    > сервера".

    Такие вещи и показывают уровень экспертизы тех, кто занимается потребительским ляликсом.

     
     
  • 3.90, Аноним, 04:03, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    К логопеду, 6ыдло.
     
  • 1.39, Anonymoustus, 22:07, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Марк нанял в свой дурдом одного здорового человека?
     
  • 1.42, hel_boof, 22:09, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Напомните, какую цель преследует замена иксов вайландом? :)
     
     
  • 2.43, Аноним, 22:16, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Производительность, отсутствие тиринга
     
  • 2.44, DiabloPC, 22:17, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Модно да молодежно :D
     
  • 2.55, КО, 23:13, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде бы X это замшелые костыли и оверинжириниг. Если от них оставить только один фреймбуффер, то его можно вылизать. А если какому приложению, фреймворку или DE понадобятся какие другие функции X, то они пусть сами их и реализовывают.
     
     
  • 3.73, Crazy Alex, 00:32, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну и выходит, вестимо, зоопарк
     
  • 3.82, Anonymoustus, 02:41, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ровно до тех пор, пока не понимаешь, зачем людям понадобился когда-то весь этот ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.85, Аноним, 03:02, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    "ребрендинг", иначе денег на разработку перестанут давать.
     
  • 1.47, Go_blin, 22:26, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Продвижение на десктопы в очередной раз откладывается С таким подходом нечего и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.49, Сергей, 22:37, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Маковое зёрнышко пиарим, так изящней надо пайки отрабатывать, изящней!
     
  • 1.50, Аноним, 22:49, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А Mir поддерживает удаленное подключение к рабочему столу?
     
     
  • 2.60, КО, 23:19, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Забавно, но в Федоре под Виртуалбоксом Вяленый у меня не стартует, а Мир стартует.
    Я все время думал, зачем при этом Убунтоводы соскочили с него на Вяленный.
    А оказывается это был тонкий ход, чтоб вернуться к X'ам. :)
     
  • 2.61, vz, 23:20, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А Mir поддерживает удаленное подключение к рабочему столу?

    софт ни к Mir, ни к Wayland не готов

     
  • 1.62, paulus, 23:27, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Главное, чтобы jwm работал и это не вяленый ;)
     
  • 1.64, smile, 23:35, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Непонятно, чего кипиш такой подняли.

    Ну сыкотно же незрелый Wayland ставить дефолтным в LTS: это ж обязательство на 5 лет разгребать багрепорты на устаревающем релизе и как-то обновлять эту недоделку и бекпортировать в неё кучу наработок с вытанцовыванием устаревающих зависимостей. Для тех, что жаждет погорячее его не выбрасывают же совсем из LTS. А на следующие девятимесячные полигоны воткнут снова, чтобы от любителей полюбиться получить массовые репорты и на них потестировать что-то, а потом дать пинка и предложить обновиться.

    Я бы насторожился, если бы сделали его дефолтным в LTS или выкинули совсем. Всё вполне логично.

     
     
  • 2.65, Аноним, 23:48, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я не думаю что убунту вообще работает над wayland Скорее всего они теперь полож... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.76, JL2001, 00:49, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    так где тут тесты фпс в видео, браузере и играх ? где графики загрузки проца ? где демонстрация плодов победы свершившейся революции ?

    зы: я согласен что с доступом всех к вводу в эксах надо что-то сделать

     
  • 1.81, DerRoteBaron, 02:10, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подозреваю, проблема далеко не в этом, а в том, что с Wayland не работает любимое у убунтоводов сочетание заклинаний криворукой магии 'sudo gedit '
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor