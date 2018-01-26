26.01.2018 19:39  В Ubuntu 18.04 LTS решено вернуть по умолчанию сеанс на основе X.Org

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|1.2, DiabloPC, 20:28, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+11 +/–
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> решить внедрением мультимедийного сервера PipeWire и расширением протокола Wayland
> Для Wayland так поступить не получится, поэтому пока рассматриваются два варианта выхода из возникшего тупика
Вот и началось: начинаем лепить костыли на том что еще и ходить не научилось.....
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|4.77, JL2001, 00:50, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> PipeWire позволяет организовать совместную работу нескольких приложений с веб-камерой
> Зачем? О_О
>> решает проблемы с безопасным захватом содержимого экрана и удалённым доступом к экрану в окружении Wayland
> А вот и его использование в качестве костыля. В Х и без
> PipeWire это каким-то образом работает.
в иксах и клавиатура шарится всем сразу и одновременно
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|4.51, AlexYeCu_not_logged, 22:58, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>Ок, что нужно делать чтобы уронив иксы - уложить всю систему?
Не то чтобы я был с тобой не согласен, однако на десктопе падение графической подсистемы не сильно приятней падения системы в целом. Т.е. да, починить что-то, выяснить в чём проблема — тут разница есть, винду с глючащим видеодрайвером видеть доводилось, попытки её хоть как-то вернуть к жизни тоже. Ну и файловая целее будет, да. Но практически во всех остальных случаях разница только в скорости возвращения к нормальной работе, т.е. секунд 10 — 15 в случае ssd, ибо из пользовательских задач не завершатся только музыкальный плеер (если это mpd), torrent-качалка (если это порастерявший пользователей transmission), может быть какой-нибудь рендерер (если он умеет демонизироваться). В остальном — что совой об пенёк, что пеньком об сову.
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|4.66, Annoynymous, 23:55, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ок, что нужно делать чтобы уронив иксы - уложить всю систему?
А что нужно сделать, чтобы уронив композитор Wayland - уложить всю систему?
Попробуй вчитаться в то, что написано.
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|5.67, Annoynymous, 23:56, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> в связи с отсутствием в вайланде так называемой «„"Сетевой©®™ Прозрачности©®™"”».
> Да! Ее нету!
> Какая альтернатива?
X протокол. На сегодня 100% приложений, поддерживающих Wayland, всё ещё поддерживают X протокол.
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|5.68, Annoynymous, 23:57, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Так и я о том пою, сформулировал так в надежде всё же
> обойтись без флейма. ну не вышло так не вышло. Проблема не
> в том, что в нём Сетевой Прозроачности, а в том, почему
> её нет. А не её потому, что он архитектурно убог -
> точнее, архитектуры там нет как класса, просто набор небрежно набросанных
> костылей. В результате, в отличие от иксов, чтобы получить очередную возможсность
> надо не просто расширение дописать, а вклиниваться куда-то глубже. И ровно
> по этой же причине нельзя перезапустить сеанс, не убив всё и
> вся - потому что сервер с клиентами слишком связан.
Только ты сейчас описываешь архитектурные проблемы Gnome, а не Wayland.
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|6.71, Crazy Alex, 00:28, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Именно в вейланде забыли о постановке задачи. Именно в вейланде забыли, что бывает ввод. Именно в вейланде костылями сделали декорации. Именно в вейланде нет осмысленного способа транслировать экран или его части по сети. Именно в вейланде нет расширяемости протокола.
То, что в гноме полно своих косяков я не сомневаюсь, но речь не о нём - я пнятия не имею, как он устроен и очень надеюсь, что и не придётся выяснять, мне тайл больше по вкусу.
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|5.78, JL2001, 00:55, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В итоге - к моменту, когда решат эти проблемы - появятся какие-то
> ещё, и с шансами в продакшн эта глупость не попадёт никогда,
> а будет заменена на нечто более осмысленное (нет, не обязательно иксы).
а что, кто-то что-то пилил/пилит осмысленное ? я вообще ни про что кроме мира не слыхал то
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|2.86, leap42, 03:41, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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это как раз разумное и взвешенное решение (даже странно видеть такое в исполнении африканцев):
ubuntu и ubuntu lts имеют немного разные аудитории с разными приоритетами. скриншаринг и rdp - довольно типичные сценарии для бизнеса, а пайпвайр этот только проклюнулся (даже в следующей Федоре ему звук не доверят, будет работать параллельно с пульсой, которую и призван заменить).
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|1.27, emg81, 21:23, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Какой-то юмор. Натуральные качели, карусель.
Взялись за одно, "ниасилили", решили вернуть. Взялись за другое - снова "ниасилили". Или это просто модно сейчас - сначала объявить (хайпануть раз), потом анонсировать отмену ранее объявленного (снова хайпануть)?
Если команда передового (как бы) дистрибутива имеет столько пятниц на неделе, то это вообще со стороны дико выглядит для далёкого от Open Source человека. А уж для троллей и хэйтеров - так и вообще пищи на полгода вперёд.
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|4.70, AlexYeCu_not_logged, 23:58, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Согласен. 99 процентов пользователей компов думаю тоже согласны что винда получше
Ок, администрация, тут Аноним говорит, что Линуксами да БСДями никто не пользуется — закрывайте Опеннет. И Куку тоже передайте, чтоб лавочку закрывал — Аноним говорит, что не надо никому.
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|4.83, другой Аноним, 02:55, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Согласен. 99 процентов пользователей компов думаю тоже согласны что винда получше
Т.е. в вашей альтерантивной реальности маководов <1%?
Или они на самом деле грызут гламурный кактус, втайне мечтая перейти на винду?
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|1.30, s10, 21:37, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Разработчики Ubuntu повторяют ту же ошибку, которую допустили в LTS 14.04. В тот раз они решили не заменять Upstart на systemd, и в итоге эта LTS Ubuntu оказалась на четыре года в гордом одиночестве самым диназавровым и устаревшим LTS-дистрибутивом.
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|2.59, vz, 23:18, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
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> Разработчики Ubuntu повторяют ту же ошибку, которую допустили в LTS 14.04. В
> тот раз они решили не заменять Upstart на systemd, и в
> итоге эта LTS Ubuntu оказалась на четыре года в гордом одиночестве
> самым диназавровым и устаревшим LTS-дистрибутивом.
шагать в ногу с современностью, прям трансгуманизм какой-то
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|1.31, Go_blin, 21:47, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> В Ubuntu 18.04 LTS решено вернуть по умолчанию сеанс на основе X.Org
предсказуемо, понятно, разумно
но вот
> В осеннем выпуске Ubuntu 18.10 сеанс на базе Wayland вновь будет предложен по умолчанию.
!!! Вашу мать! Определитесь уже чего вы сами хотите!
и самое интересное
>у разработчиков не хватает времени, для реализации, стабилизации и качественного тестирования недостающей функциональности
Что? В Canonical есть разработчики? Или упомянуты разработчики Fedora которых не волнует расписание релизов Ubuntu?
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|1.36, sqrt, 21:57, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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Я их понимаю. Это же LTS, Wayland просто не доживет до конца срока поддержки. К тому времени его заменит какой-нибудь systemd-graphicsd, который будет исполняться как PID1 или PID0, требовать 3d-ускорения и позволять выполнять команды от суперпользователя, если в начале имени пользователя поставить 0.
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|5.72, Crazy Alex, 00:32, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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А кто сказал, что это будете вы или что вы это сделаете намеренно? Малварь, баг в коде...
Undefined behavior - это не ошибка, это гораздо хуже. ЧТо знают все, кто с ним всерьёз сталкивался. Ловится плохо, а проблем доставляет массу. Поэтому от него надо избавляться всеми силами.
"Не все люди это идиоты, но и не все идиоты это люди." - инопланетяне среди нас? Нет, ну я подозревал...
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|3.84, другой Аноним, 03:01, 27/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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>> К тому времени его заменит какой-нибудь systemd-graphicsd,
> леня-то в отличие от прочих горлопанов хотя бы доводит начатое до конца,
Poettering describes systemd development as "never finished, never complete, but tracking progress of technology"
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|1.38, Go_blin, 22:05, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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На десятом году разработки выяснилось что, оказывается, нужен удалённый доступ к рабочему столу и восстановление после сбоев. И чтобы их сделать надо не "допилить" реализацию, а изменить (расширить) протокол. Сильно!
С другой стороны, признание проблемы - первый шаг к решению. А то на любую претензию было принято отвечать: "Это не задача композитного сервера".
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|2.53, Anonymoustus, 22:59, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> На десятом году разработки выяснилось что, оказывается, нужен удалённый доступ к рабочему
> столу и восстановление после сбоев. И чтобы их сделать надо не
> "допилить" реализацию, а изменить (расширить) протокол. Сильно!
> С другой стороны, признание проблемы - первый шаг к решению. А то
> на любую претензию было принято отвечать: "Это не задача композитного
> сервера".
Такие вещи и показывают уровень экспертизы тех, кто занимается потребительским ляликсом.
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|2.55, КО, 23:13, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Вроде бы X это замшелые костыли и оверинжириниг. Если от них оставить только один фреймбуффер, то его можно вылизать. А если какому приложению, фреймворку или DE понадобятся какие другие функции X, то они пусть сами их и реализовывают.
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|2.60, КО, 23:19, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–1 +/–
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Забавно, но в Федоре под Виртуалбоксом Вяленый у меня не стартует, а Мир стартует.
Я все время думал, зачем при этом Убунтоводы соскочили с него на Вяленный.
А оказывается это был тонкий ход, чтоб вернуться к X'ам. :)
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|1.64, smile, 23:35, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
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Непонятно, чего кипиш такой подняли.
Ну сыкотно же незрелый Wayland ставить дефолтным в LTS: это ж обязательство на 5 лет разгребать багрепорты на устаревающем релизе и как-то обновлять эту недоделку и бекпортировать в неё кучу наработок с вытанцовыванием устаревающих зависимостей. Для тех, что жаждет погорячее его не выбрасывают же совсем из LTS. А на следующие девятимесячные полигоны воткнут снова, чтобы от любителей полюбиться получить массовые репорты и на них потестировать что-то, а потом дать пинка и предложить обновиться.
Я бы насторожился, если бы сделали его дефолтным в LTS или выкинули совсем. Всё вполне логично.
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|1.76, JL2001, 00:49, 27/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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так где тут тесты фпс в видео, браузере и играх ? где графики загрузки проца ? где демонстрация плодов победы свершившейся революции ?
зы: я согласен что с доступом всех к вводу в эксах надо что-то сделать
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