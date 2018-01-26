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26.01.2018 10:53  Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок

Организация Linux Foundation представила новый совместный проект LinuxBoot, нацеленный на применение решений на базе ядра Linux вместо проприетарных прошивок. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv2. Первый вариант прошивки на базе LinuxBoot уже подготовлен для серверов Dell R630 и материнских плат Intel S2600wf. К работе над проектом подключились компании Google, Facebook, Horizon Computing Solutions и Two Sigma.

LinuxBoot может использоваться в качестве прошивки для современных серверов, заменяющей компоненты, выполняемые на стадиях UEFI DXE (Driver Execution Environment), BDS (Boot Device Select), TSL (Transient System Loader) и RT (Run Time). UEFI DXE активируется после фазы начальной инициализации CPU, контроллера памяти и чипсета, и осуществляет загрузку драйверов для имеющихся устройств и их инициализацию (в UEFI данный слой также предоставляет сервисы, которые продолжают работать после загрузки основной ОС и предоставляют постоянно доступный набор вызовов UEFI). На стадиях BDS и TSL выполняется монтирование накопителей, поиск загрузчика и запуск процесса загрузки ОС. Runtime формирует загрузочное окружение, которое в случае LinuxBoot находит в загрузочном разделе ядро Linux и запускает его через kexec, а также предоставляет ряд утилит для настройки. Использование kexec позволяет заменить ядро Linux прошивки на актуальное ядро дистрибутива с предоставлением штатных элементов взаимодействия с оборудованием без оставления сервисов UEFI.


LinuxBoot был выделен из развиваемого компанией Google открытого проекта NERF (Non-Extensible Reduced Firmware), целью которого является предоставление средств для замены или отключения всех прослоек, выполняемых вне основной операционной системы, и блокирование любой связанной с UEFI, SMM и Intel ME фоновой активности. В рамках LinuxBoot отныне будут развиваться все связанные с ядром Linux компоненты, без привязки к конкретной начинке runtime-окружения на базе initramfs: можно использовать runtime от проекта NERF на базе инструментария u-root или runtime HEADS от проекта osresearch.net. Для начальной стадии инициализации CPU и платформы применяются Coreboot, Uboot SPL и UEFI PIE (Pre-Efi Initialization).

Что касается мотивов создания проекта, то LinuxBoot поможет увеличить надёжность компонентов благодаря замене поверхностно протестированных драйверов прошивки на проверенные драйверы Linux. Решения для загрузки на базе Linux уже давно применяются в кластерных системах, потребительской электронике и военных разработках. Открытый характер проекта исключит угрозы безопасности, связанные с использованием закрытых и перенасыщенных функциональностью окружений (например, TCP-стек и web-сервер).

Для подтверждения соответствия поставляемых бинарных файлов с эталонными исходными текстами в LinuxBoot предоставляется поддержка повторяемых сборок, которые дают возможность убедиться, что предлагаемые сборки байт в байт совпадает со сборками, собранными лично из исходных текстов. Кроме повышения безопасности и надёжности, удаление излишнего кода позволяет существенно снизить время загрузки (в проведённых тестах, LinuxBoot сокращает время загрузки сервера до 20 раз). LinuxBoot также предоставит расширенные возможности кастомизации - производитель может выбрать подходящий initrd runtime и адаптировать его под свои нужды.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Google развивает открытую замену прошивкам UEFI
  3. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
  4. OpenNews: Интервью с автором U-Boot о важных достижениях Linux на поприще встраиваемых систем
  5. OpenNews: Эндрю Таненбаум поблагодарил Intel за использование MINIX в прошивке Management Engine 11
  6. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: nerf, linuxboot, boot, firmware, coreboot
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  • 1.2, edv, 11:06, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    > По оценке разработчиков удаление излишнего кода позволит существенно снизить время загрузки (до 20 раз быстрее).

    Где теперь боги systemd?

    Т.е. ещё не теперь. Теперь бы от слов к делу. И чтобы не было больше MZ (EXE) в /boot/efi/SHELLX64.EFI.

     
     
  • 2.3, Аноним, 11:12, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    вы совсем не понимаете, о чем говорите
     
     
  • 3.6, Аноним, 11:15, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Всё он правильно говорит, пусть лучше там будет формат ELF, чем MZ/PE
     
     
  • 4.17, Andrey Mitrofanov, 12:23, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Всё он правильно говорит, пусть лучше там будет формат ELF, чем MZ/PE

    Чушь он говорит. И провокацию...

    Как ду*ачки с s-d вопили "быстрая загрузка, быстрая загрузка", так и оно теперь пытается к сабжу привесить этих песен о ненужном. Это у него общее с фанами s-d, да. Всё остальное - сопли-слюни.

     
     
  • 5.40, Anonymoustus, 14:04, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Блокчейн и системда — две вещи, по которым сразу видно… уровень.
     
     
  • 6.47, pavlinux, 14:28, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Так пишешь, что можно подумать, что ты cpать ходишь в биореактор,
    дабы на выходе были сразу минеральные удобрения с рассадой помидор.  
     
     
  • 7.50, Anonymoustus, 14:33, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Именно! А топлю я свой реактор программистами. Но приходится добавлять ещё фотографов и музыкантов — иначе помидоры не получатся.
     
     
  • 8.54, Аноним, 15:47, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А дизайнеров Вы куда деваете?
     
  • 7.51, Зуб Дуплович, 14:40, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Так пишешь, что можно подумать, что ты cpать ходишь в биореактор,
    > дабы на выходе были сразу минеральные удобрения с рассадой помидор.

    ПомидорОВ.
    Не благодари.

     
  • 2.10, Anonymoustus, 11:49, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Время загрузки сервера — это самая насущная и важная задача, все прочие задачи давно решены.
     
     
  • 3.18, Аноним, 12:25, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А, то есть когда кривулю требуется пропихнуть - так сразу скорость архиважна, s... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Anonymoustus, 13:47, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если ты, случайно зачатый соседом аноним, обратишь внимание на мои комменты на этом форуме, то заметишь, что я не сторонник системды, мягко говоря, и скорее пошлю системду в системду, нежели она пустит корни в поле моей видимости.
     
     
  • 5.53, другой Аноним, 15:36, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > обратишь внимание на мои комменты на этом форуме, то заметишь, что я не сторонник системды, мягко говоря, и скорее пошлю системду в системду, нежели она пустит корни в поле моей видимости.

    Обратившие внимание заметят втапливание и нахваливание вантуза XP.
    А для него WSL не завезли, так что с системдой и зрелым виноградом сильный напряг.

     
  • 1.8, Anonymoustus, 11:43, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    > К работе над проектом подключились компании Google, Facebook, Horizon Computing Solutions и Two Sigma.

    Всемирно известные производители компьютерного железа.

     
     
  • 2.11, пох, 11:52, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    мало кому известные производители примерно 7 всего выпускаемого в мире около-се... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, vz, 12:18, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    ух уж это либерастня себя защищает
     
  • 3.39, Anonymoustus, 14:01, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да я ж таки в курсе И надеюсь, что ты не хуже меня понимаешь, что ценность всег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.45, Crazy Alex, 14:22, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Сюрприз - прогресс в области обработки ифнормации двигают гугл с фейсбуком и про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.49, Anonymoustus, 14:30, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я даже не буду давать тебе ссылки на какие-то документы и статистические данные о том, сколько какие отрасли чего производят, потому что ясно вижу, что тебе нечем понимать, ты человек с пузырьковой сортировкой в голове. Поэтому свою наивную до наглости рекламную лекцию ты лучше прочти в школе, там люди моложе меня, они ещё неопытны и доверчивы. Заодно рекрутируешь там десяток подающих надежды обезьянок, верящих в прогресс мусоросборок.
     
  • 1.9, Аноним, 11:45, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Много микрософту заплатили за патенты на уефи Или оплата заключается в превраще... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:02, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы Secure Boot да ключики не путаете с UEFI?
     
     
  • 3.16, vz, 12:22, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он скорее всего хотел сказать про Intel, она же UEFI разрабатывала, там и патенты, более что

    "Компания Intel выступила на конференции UEFI Plugfest 2017 в Тайбэе, заявив о полном отказе от BIOS в 2020 году. К тому времени все компьютеры и серверы полностью переведут на UEFI Class 3, в котором не будет обратной совместимости с устаревшим режимом загрузки CSM. Для обычных пользователей этот шаг обозначит сразу несколько позитивных и негативных изменений, о которых также рассказала Intel."

     
     
  • 4.46, EHLO, 14:25, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Он скорее всего хотел сказать про Intel, она же UEFI разрабатывала, там
    > и патенты, более что
    > "Компания Intel выступила на конференции UEFI Plugfest 2017 в Тайбэе

    "UEFI Plugfest 2017": добавить нечего. Лучшего названия даже Аноним не придумал бы.

     
  • 3.20, vz, 12:31, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По заявлению Intel, полный переход на UEFI Class 3 увеличит уровень защищённости компьютерных систем благодаря ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННОМУ РЕЖИМУ SECURE BOOT.
    Между тем у пользователей больше не будет возможности загружать на современных ПК 16-битные операционные системы, которые всё ещё используются некоторыми утилитами для диагностики жёстких дисков и обновления BIOS.
    Вот так-то!
     
     
  • 4.28, anonymous, 13:11, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Значит ли это, что пора отринуть наконец технологии прошлого века и вступить наконец в Века Летучей Мыши?

    Ты бы еще пожаловался, что Лексикон запустить не сможешь в новом компьютере.

     
     
  • 5.32, vz, 13:24, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    и как ты тогда отключишь secure boot или может тебе ключи бесплатно дадут?
     
  • 4.42, Anonymoustus, 14:08, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это одна из причин закупиться старым железом и запчастями, потому что нас ждут весёленькие времена. Если только Штеуд не пришибут тапком тамошние органы (по итогам массовых исков).
     
  • 3.41, ryoken, 14:06, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вы Secure Boot

    таки Signed boot, насчёт секурности не уверен

     
  • 3.43, Аноним, 14:14, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Твой межушный ганглий не в состоянии отличить патенты от ключей?
     
  • 1.12, Аноним, 12:01, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Эй, дружище У нас тут есть линукс, чтобы ты мог загрузить линукс вольный ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Andrey Mitrofanov, 12:32, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Сколько efi-спика в перемежку с правильными словосочетаниями I I Маркетин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.52, EHLO, 15:16, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Организация Linux Foundation представила
    >>на базе ядра Linux вместо проприетарных прошивок.
    >>под лицензией GPLv2.
    >>заменяющей
    >>на стадии UEFI DXE
    >>разделяется на DXEBoot и DXERuntime.
    > Сколько efi-спика в перемежку

    прошивки для современных серверов, заменяющей компоненты,  выполняемые на стадии <межа>Сколько efi-спика в перемежку</межа>

    Размежевал, не благодари

     
  • 1.22, Аноним, 12:33, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Надеюсь LinuxBoot не будет позволять запускать Windows.
     
     
  • 2.26, Andrey Mitrofanov, 12:48, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Надеюсь LinuxBoot не будет позволять запускать Windows.

    Много ты видел Windows-за на хромбуках?

    Впрочем, не надейся: если мс-у вдруг станет _надо_, они и на kexec взгромоздятся. Пожелаем им, чтобы их _так_ припекло.

    Впрочем, до того неожиданного и весьма умозрительного поворота вся их маркетинговая говорильня будет нести такие же сладкие песни, как наверху, но про юфи и рестриктед буут.  Вон смотри на пропагитаторов  в терде вокруг.

     
  • 1.27, vz, 12:51, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    тут же вспоминаешь собственную прошивку Эльбруса-401/801
     
     
  • 2.34, Werwolf, 13:31, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    зачем ты вспомнил, теперь меня тошнит...
     
  • 1.31, Vivaswan, 13:17, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А почему не Boot Device Select  Manager?
     
     
  • 2.38, Аноним, 13:56, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Linux GNU Boot Tweak
     
  • 2.44, Аноним, 14:16, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >  А почему не Boot Device Select  Manager?

    systemd-bootdevicedsvc.exe

     
     
  • 3.48, Andrey Mitrofanov, 14:29, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>  А почему не Boot Device Select  Manager?
    > systemd-bootdevicedsvc.exe

    www.bootdevice.systemd

     

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