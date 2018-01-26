26.01.2018 10:53  Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок

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|1.2, edv, 11:06, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> По оценке разработчиков удаление излишнего кода позволит существенно снизить время загрузки (до 20 раз быстрее).
Где теперь боги systemd?
Т.е. ещё не теперь. Теперь бы от слов к делу. И чтобы не было больше MZ (EXE) в /boot/efi/SHELLX64.EFI.
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|4.17, Andrey Mitrofanov, 12:23, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> Всё он правильно говорит, пусть лучше там будет формат ELF, чем MZ/PE
Чушь он говорит. И провокацию...
Как ду*ачки с s-d вопили "быстрая загрузка, быстрая загрузка", так и оно теперь пытается к сабжу привесить этих песен о ненужном. Это у него общее с фанами s-d, да. Всё остальное - сопли-слюни.
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|4.36, Anonymoustus, 13:47, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Если ты, случайно зачатый соседом аноним, обратишь внимание на мои комменты на этом форуме, то заметишь, что я не сторонник системды, мягко говоря, и скорее пошлю системду в системду, нежели она пустит корни в поле моей видимости.
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|5.53, другой Аноним, 15:36, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> обратишь внимание на мои комменты на этом форуме, то заметишь, что я не сторонник системды, мягко говоря, и скорее пошлю системду в системду, нежели она пустит корни в поле моей видимости.
Обратившие внимание заметят втапливание и нахваливание вантуза XP.
А для него WSL не завезли, так что с системдой и зрелым виноградом сильный напряг.
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|1.8, Anonymoustus, 11:43, 26/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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> К работе над проектом подключились компании Google, Facebook, Horizon Computing Solutions и Two Sigma.
Всемирно известные производители компьютерного железа.
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|5.49, Anonymoustus, 14:30, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Я даже не буду давать тебе ссылки на какие-то документы и статистические данные о том, сколько какие отрасли чего производят, потому что ясно вижу, что тебе нечем понимать, ты человек с пузырьковой сортировкой в голове. Поэтому свою наивную до наглости рекламную лекцию ты лучше прочти в школе, там люди моложе меня, они ещё неопытны и доверчивы. Заодно рекрутируешь там десяток подающих надежды обезьянок, верящих в прогресс мусоросборок.
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|3.16, vz, 12:22, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Он скорее всего хотел сказать про Intel, она же UEFI разрабатывала, там и патенты, более что
"Компания Intel выступила на конференции UEFI Plugfest 2017 в Тайбэе, заявив о полном отказе от BIOS в 2020 году. К тому времени все компьютеры и серверы полностью переведут на UEFI Class 3, в котором не будет обратной совместимости с устаревшим режимом загрузки CSM. Для обычных пользователей этот шаг обозначит сразу несколько позитивных и негативных изменений, о которых также рассказала Intel."
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|4.46, EHLO, 14:25, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Он скорее всего хотел сказать про Intel, она же UEFI разрабатывала, там
> и патенты, более что
> "Компания Intel выступила на конференции UEFI Plugfest 2017 в Тайбэе
"UEFI Plugfest 2017": добавить нечего. Лучшего названия даже Аноним не придумал бы.
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|3.20, vz, 12:31, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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По заявлению Intel, полный переход на UEFI Class 3 увеличит уровень защищённости компьютерных систем благодаря ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕННОМУ РЕЖИМУ SECURE BOOT.
Между тем у пользователей больше не будет возможности загружать на современных ПК 16-битные операционные системы, которые всё ещё используются некоторыми утилитами для диагностики жёстких дисков и обновления BIOS.
Вот так-то!
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|4.28, anonymous, 13:11, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Значит ли это, что пора отринуть наконец технологии прошлого века и вступить наконец в Века Летучей Мыши?
Ты бы еще пожаловался, что Лексикон запустить не сможешь в новом компьютере.
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|4.42, Anonymoustus, 14:08, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Это одна из причин закупиться старым железом и запчастями, потому что нас ждут весёленькие времена. Если только Штеуд не пришибут тапком тамошние органы (по итогам массовых исков).
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|2.52, EHLO, 15:16, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> Организация Linux Foundation представила
>>на базе ядра Linux вместо проприетарных прошивок.
>>под лицензией GPLv2.
>>заменяющей
>>на стадии UEFI DXE
>>разделяется на DXEBoot и DXERuntime.
> Сколько efi-спика в перемежку
прошивки для современных серверов, заменяющей компоненты, выполняемые на стадии <межа>Сколько efi-спика в перемежку</межа>
Размежевал, не благодари
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|2.26, Andrey Mitrofanov, 12:48, 26/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Надеюсь LinuxBoot не будет позволять запускать Windows.
Много ты видел Windows-за на хромбуках?
Впрочем, не надейся: если мс-у вдруг станет _надо_, они и на kexec взгромоздятся. Пожелаем им, чтобы их _так_ припекло.
Впрочем, до того неожиданного и весьма умозрительного поворота вся их маркетинговая говорильня будет нести такие же сладкие песни, как наверху, но про юфи и рестриктед буут. Вон смотри на пропагитаторов в терде вокруг.
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