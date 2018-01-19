19.01.2018 20:36  В рамках проекта NeoPG развивается форк GnuPG 2

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|1.1, Николай, 20:42, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+20 +/–
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Идиoтство какое-то. GPG безопасен и самодостаточен. Нет смысла в форках. Просто кто-то захотел поднять хайп и подорвать доверие к ПО, которое десятки лет успешно защищает наши права на тайну переписки и еще много чего хорошего. Вот реально, на что они рассчитывают?
> Для достижения поставленной цели было решено удалить всю неактуальную функциональность
А кто решает, какая актуальная, а какая нет? Ах да, умный математик за вас уже все решил. Окей.
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|2.50, EHLO, 22:29, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Идиoтство какое-то. GPG безопасен и самодостаточен. Нет смысла в форках. Просто кто-то
> захотел поднять хайп и подорвать доверие к ПО
всё проще
>весь новый код поставляется под разрешительной лицензией BSD вместо GPLv3
>NeoPG is written in C++
Учёные не бесплатно работают, а за гранты
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|1.4, Николай, 20:44, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+13 +/–
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> Вместо собственной реализации криптографических функций (Libgcrypt), задействована библиотека Botan
В тред призываются диванные специалисты по криптографии! Расскажите за этого ботана - чем он лучше/хуже либкрипта.
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|6.63, абноним, 22:52, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> надо ему намекнуть, чтоб к бюджету вояк присосался, типо разрабов Астры
Я толком не уверен, но возможно там не химическое пту и всю мощь ЯП bash нужно иметь за плечами, а чего-то побольше. Но, опять же, это российские технологии. Бог знает. Может там тоже такого достаточно. Может сумеет перебежать. А "Миротворец" утверждает, что это он умеет.
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|2.56, lucentcode, 22:37, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Не надо так часто РенТВ смотреть, а то после просмотра передачек с данного канала и шапочка из фольги требуется, и мерещиться всякое начинает...
P.S.: Думаю, что Аноним просто троллит народ в теме, но делает это так тонко, что аж толсто.
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|4.70, жабабыдлокодер, 22:59, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Каска не надежна: фольга отражает излучение, а каска его поглощает, в ней образуется вторичное излучение, которое воздействует на мозг, хотя немного слабее и не в те области. Только шапочка из фольги спасает от зомбирования!
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|1.38, mumu, 22:12, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Его кто-то заставляет использовать устаревшие алгоритмы? Или он щас будет пытаться школьникам внушить, что их поддержка замедляет обработку современных? Идиократия какая-то
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|1.51, EHLO, 22:33, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>известный своим участием в разработке GNU/Hurd
То есть он не сильно расстроится, когда узнает что напрасно расходует своё время и чужие материальные средства
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|1.67, Xasd, 22:58, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Для достижения поставленной цели было решено удалить всю неактуальную функциональность, ...
молодцы! отлично!!
> ...а для исключения некоторых видов ошибок и упрощения дальнейшей разработки перевести кодовую базу с языка Cи на C++...
ой, не. перехвалил!
опять хипсторы понаехали со своими модными язычками для наколенных поделок
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