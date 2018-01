19.01.2018 20:36  В рамках проекта NeoPG развивается форк GnuPG 2

> Идиoтство какое-то. GPG безопасен и самодостаточен. Нет смысла в форках. Просто кто-то

> захотел поднять хайп и подорвать доверие к ПО всё проще

>весь новый код поставляется под разрешительной лицензией BSD вместо GPLv3

>NeoPG is written in C++ Учёные не бесплатно работают, а за гранты