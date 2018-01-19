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19.01.2018 20:36  В рамках проекта NeoPG развивается форк GnuPG 2

Маркус Бринкман (Marcus Brinkmann), немецкий математик, известный своим участием в разработке GNU/Hurd, основал форк инструментария GnuPG (GNU Privacy Guard), предоставляющего совместимые со стандартом OpenPGP (RFC-4880) инструменты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Новый проект получил название NeoPG и позиционируется в качестве современной замены GnuPG 2.

GnuPG критикуется как излишне раздутый проект: 490 тысяч строк кода на языке Си, около 400 опций, два парсера OpenPGP, свой HTTP-клиент и DNS-резолвер. Привязка к стандарту OpenPGP тянет за собой необходимость поддержки многих устаревших алгоритмов, потерявших актуальность в современных условиях (MD5, IDEA, DSA, 3DES, SHA-1, 64-разрядные ключи). Первичной задачей NeoPG называется проведение чистки кода и его адаптации для упрощения дальнейшей разработки, в том числе предоставление расширяемого стабильного API для разработчиков приложений.

Для достижения поставленной цели было решено удалить всю неактуальную функциональность, а для исключения некоторых видов ошибок и упрощения дальнейшей разработки перевести кодовую базу с языка Cи на C++11. Для упрощения интеграции с другими проектами весь новый код поставляется под разрешительной лицензией BSD вместо GPLv3. Предложен новый интерфейс командной строки, в котором произведено объединение входящих в GnuPG разрозненных утилит (gpg, gpgsm, gpgconf, gpgv, gpgtar и т.п.) в единый исполняемый файл neopg с оформлением субкоманд в стиле Git и поддержкой цветного вывода. В рамках команды "neopg gpg2" реализована прослойка для обеспечения совместимости с GnuPG 2.

За три месяца разработки NeoPG удалено 240 тысяч строк кода, добавлено около двух тысяч строк, прекращена поддержка 120 опций командной строки, осуществлён переход на систему сборки cmake. Вместо собственной реализации криптографических функций (Libgcrypt), задействована библиотека Botan, написанная на C++11 и поставляемая под лицензией BSD. Часть встроенных возможностей заменена на libcurl и SQLite. Вся базовая функциональность выделена в отдельную библиотеку libneopg, которую можно использовать в приложениях. Поверх libneopg реализована обвязка с CLI-интерфейсом.

В NeoPG также решено отказаться от запуска длительно работающих фоновых процессов gpg-agent, dirmngr (Directory Manager) и scdaemon (Smart Card Daemon). Вместо фоновых процессов обеспечен запуск одноразовых вспомогательных helper-процессов, которые завершают работу сразу после выполнения задания. В будущем планируется интегрировать функциональность данных helper-процессов в библиотеку libneopg и вообще избавиться от необходимости запуска дополнительных процессов.

  1. Главная ссылка к новости (https://neopg.io/blog/cplusplu...)
  2. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.2.0
  3. OpenNews: В Libgcrypt/GnuPG выявлена уязвимость, позволяющая воссоздать RSA-ключи
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
  5. OpenNews: Проект GnuPG представил новую свободную многопоточную библиотеку nPth
  6. OpenNews: Обновление GnuPG с устранением уязвимости, позволяющей восстановить закрытые RSA-ключи
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: gnupg, neopg, pgp
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  • 1.1, Николай, 20:42, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +20 +/
    Идиoтство какое-то. GPG безопасен и самодостаточен. Нет смысла в форках. Просто кто-то захотел поднять хайп и подорвать доверие к ПО, которое десятки лет успешно защищает наши права на тайну переписки и еще много чего хорошего. Вот реально, на что они рассчитывают?

    > Для достижения поставленной цели было решено удалить всю неактуальную функциональность

    А кто решает, какая актуальная, а какая нет? Ах да, умный математик за вас уже все решил. Окей.

     
     
  • 2.6, Аноним, 20:55, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Про самодостаточность согласен, зависеть от левых библиотек дополнительные риски... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Crazy Alex, 21:12, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Современные плюсы в этом плане достаточно безопасны А вот попытка сменить лицен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Аноним, 21:42, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лицензию меняет? Переворот хочет?
     
     
  • 5.15, абноним, 21:47, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять против Дядечки что-то умышляют..


     
  • 5.31, Crazy Alex, 22:07, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Именно что переворот Не взять и написать свой проект, а примазаться к известном... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.39, Донор мочи, 22:17, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В общем, неприятный осадок.

    Ну так не пей её. Её полезность никем не доказана.


     
  • 5.47, Аноним, 22:27, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а с юридической стороны этот финт возможен ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.57, Донор мочи, 22:37, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а с юридической стороны этот финт возможен?

    Только если в путены выберут непутена.

     
     
  • 7.71, Аноним, 23:01, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    тогда уж Ксюшу, в дом2 любые финты возможны ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.34, kuku, 22:10, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Так понимаю ему хочется просто выделиться Почему бы не ограничиться сменой стар... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.50, EHLO, 22:29, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Идиoтство какое-то. GPG безопасен и самодостаточен. Нет смысла в форках. Просто кто-то
    > захотел поднять хайп и подорвать доверие к ПО

    всё проще
    >весь новый код поставляется под разрешительной лицензией BSD вместо GPLv3
    >NeoPG is written in C++

    Учёные не бесплатно работают, а за гранты

     
  • 1.2, Аноним, 20:42, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Отдельные процессы, вроде, для большей безопасности нужны, ввод парольной фразы,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Crazy Alex, 22:07, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой-какой... стрёмный "типа форк"
     
  • 1.3, Аноним, 20:44, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это точно учёный? Сайт какой-то гламурный, как очередной ICO.
     
     
  • 2.8, Аноним84701, 21:07, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.62, Аноним, 22:49, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален хипстер наверное, они все там гламурные и учоные, напьют... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, arisu, 21:29, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    учёный 8208 учёный Молодой и Инициативный полезного и осмысленного ничего дел... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, абноним, 21:50, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Прорывался в комментаторы ОупенНет, но не смог - порог вхождения слишком высок ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, KonstantinB, 21:56, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    просто темплейт для Hugo, скорее всего, первый попавшийся ему под руку... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, arisu, 22:03, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    и остальное будет делать так же хватать первое попавшееся под руку ... весь текст скрыт [показать]
     
     ....нить скрыта, показать (6)

  • 1.4, Николай, 20:44, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    > Вместо собственной реализации криптографических функций (Libgcrypt), задействована библиотека Botan

    В тред призываются диванные специалисты по криптографии! Расскажите за этого ботана - чем он лучше/хуже либкрипта.

     
     
  • 2.10, Ordu, 21:17, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тем что это не собственная реализация криптографических функций, а более широко ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 22:02, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А где можно посмотреть статистику использования и сравнить ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.33, Crazy Alex, 22:10, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хотите сказать, что libgcrypt - это не привлекающая разработчиков, не востребова... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, KonstantinB, 21:55, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Помимо уже указанного фактора количества активных контрибьюторов, botan хорошо п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, arisu, 20:52, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    домен io — чёткий признак шлака.
     
     
  • 2.22, KonstantinB, 21:57, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    четкий признак шлака - это домен biz - а io как по мне нейтрален... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, arisu, 22:05, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > а io как по мне нейтрален

    «любит народ наш всякое гoвно» (ц)

     
     
  • 4.45, абноним, 22:26, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет бы сразу в домене ru! И все вопросы сразу отпали бы. И Шигорин был бы доволен. Нанонанона!


     
     
  • 5.61, Аноним, 22:46, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    надо ему намекнуть, чтоб к бюджету вояк присосался, типо разрабов Астры ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.63, абноним, 22:52, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > надо ему намекнуть, чтоб к бюджету вояк присосался, типо разрабов Астры

    Я толком не уверен, но возможно там не химическое пту и всю мощь ЯП bash нужно иметь за плечами, а чего-то побольше. Но, опять же, это российские технологии. Бог знает. Может там тоже такого достаточно. Может сумеет перебежать. А "Миротворец" утверждает, что это он умеет.

     
     
  • 7.65, Аноним, 22:57, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    там РЯП нужно уметь https pikabu ru story pravoslavnyiy_c_2700399 и водовку то... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Пользователь GPG, 21:02, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Фото разработчика... Мне кажется, ему можно доверять!

    https://d33wubrfki0l68.cloudfront.net/e0f2ff4c759c58b5d3426b5c6284d50c4f8e2e98

     
     
  • 2.16, Аноним, 21:47, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Леннарт, мы тебя узнали, хватит прятаться!
     
  • 2.46, Аноним, 22:26, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    а он точно человек не киборг ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, Аноним, 22:59, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хочешь сказать что киборги уже среди нас?
     
     
  • 4.75, Аноним, 23:11, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вика не врёт https ru wikipedia org wiki София_ робот , только от нас скрывают... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 21:39, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    то есть ненужный код выкинуть, остальное переписать на c 11 под новой лицензи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, абноним, 21:54, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тебе может и проще, но тем, кто пишет этот код, не проще.


     
  • 2.35, Crazy Alex, 22:10, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А как тогда к GPG примазываться?
     
  • 1.18, Аноним, 21:51, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    NeoPG поможет освободить всех нас от Матрицы. Наконец-то появилась надежда, да!
     
     
  • 2.23, абноним, 21:58, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Частично Вместо двух одинаковых кошек подряд будет пробегать одна и за ней ещё ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.44, Аноним, 22:23, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    это ловушка агента Смита ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.59, Аноним, 22:42, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    агент Смит это баг в Матрице ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Аноним, 22:00, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не понял, это пароль каждый раз вводить, прощай кеш парольной фразы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, RM, 22:01, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все таки непонятно, как можно лицензию поменять? Это чо, если я ядро linux форкну то смогу форк под BSD раздавать?
     
     
  • 2.36, Crazy Alex, 22:11, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Переписать полностью, как ещё. Просто он переписывать собрался частями.
     
  • 1.26, Аноним, 22:02, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    это заговор, рептилоиды покушаются на приватность и свободу, которой способствуе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним, 22:03, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Псих ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, абноним, 22:12, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скажи нет Луне! Только GPL! v3!


     
     
  • 4.40, Аноним, 22:21, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Луны нет, это лампа, а Земля плоская, Антарктиды нет, это стена льда на краю Зем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.48, абноним, 22:28, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Фотошопа тоже нет. Это GIMP!


     
     
  • 6.53, Аноним, 22:33, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    то то мне рожа этой лисы при загрузке показалась подозрительной, а ещё под GPL ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.43, Аноним, 22:21, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    рептилоид ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.56, lucentcode, 22:37, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не надо так часто РенТВ смотреть, а то после просмотра передачек с данного канала и шапочка из фольги требуется, и мерещиться всякое начинает...

    P.S.: Думаю, что Аноним просто троллит народ в теме, но делает это так тонко, что аж толсто.

     
     
  • 3.58, Аноним, 22:39, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    шапочка не надёжна, пропускает, у меня каска, вот ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.66, абноним, 22:58, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    lucentcode - этот всегда на позитиве. Настолько туп, что наверное просто умывается антидепрессантами.


     
     
  • 5.68, абноним, 22:59, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И аватарко его добавляет :))


     
  • 4.70, жабабыдлокодер, 22:59, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Каска не надежна: фольга отражает излучение, а каска его поглощает, в ней образуется вторичное излучение, которое воздействует на мозг, хотя немного слабее и не в те области. Только шапочка из фольги спасает от зомбирования!
     
     
  • 5.72, Аноним, 23:04, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    блин, а я сплю в гараже, он со всех сторон железный, получается что я тройную до... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, mumu, 22:12, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Его кто-то заставляет использовать устаревшие алгоритмы? Или он щас будет пытаться школьникам внушить, что их поддержка замедляет обработку современных? Идиократия какая-то
     
  • 1.41, Аноним, 22:21, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С каких это пор кресты стали проще сишки Зря Корпорации при создании очередног... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.42, Аноним, 22:21, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Обычный юзер думаю быстро поставит ненужно на проекте, но я, как разработчик счи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.49, Аноним, 22:29, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И слава Богу Тем и ценен За то и любим ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.52, абноним, 22:33, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты поёшь соло, а тут хор. Занимай своё место на жёрдочке и не кукаррр.., пой как все.


     
  • 2.55, Аноним, 22:36, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален правильно, не надо писать на си, нужно на жабьем скрипте... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.60, Аноним, 22:43, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В программах, где много ввода-вывода, а не вычислений на ЦПУ нода с её асинхронн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.64, Аноним, 22:52, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    вот и я говорю, вдобавок кода станет меньше, за счёт высокоуровневости, поддер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.51, EHLO, 22:33, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >известный своим участием в разработке GNU/Hurd

    То есть он не сильно расстроится, когда узнает что напрасно расходует своё время и чужие материальные средства

     
     
  • 2.54, абноним, 22:34, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> GNU/Hurd
    > материальные средства

    ???


     
  • 1.67, Xasd, 22:58, 19/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Для достижения поставленной цели было решено удалить всю неактуальную функциональность, ...

    молодцы! отлично!!

    > ...а для исключения некоторых видов ошибок и упрощения дальнейшей разработки перевести кодовую базу с языка Cи на C++...

    ой, не. перехвалил!

    опять хипсторы понаехали со своими модными язычками для наколенных поделок

     
     
  • 2.73, абноним, 23:04, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Главное, что ВЫ на своих любимых языках сделали для OpenSource столько, что не объять и не измерить!


     
  • 2.74, Аноним, 23:07, 19/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    какие то устаревшие они, сейчас в моде go ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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