18.01.2018 04:31  В systemd 237 запланирована поддержка VPN WireGuard

В следующем релизе systemd 237 запланирована интеграция с WireGuard, VPN-туннелем нового поколения. Ключевой характеристикой проекта является сочетание применения проверенных современных методов шифрования с предоставлением минималистичной реализации, лишённой усложнений, наблюдаемых в таких системах, как xfrm и OpenVPN. WireGuard поставляется в виде модуля ядра Linux, пока не принятого в основной состав, но нацеленного на плотную интеграцию с главными компонентами ядра.

На прошлой неделе в основную ветку systemd-networkd были включены изменения для поддержки WireGuard, находившиеся в стадии разработки с сентября 2016 года. С точки зрения systemd, изменения содержат новый сетевой интерфейс "wireguard", а также инструментарий для управления ключами шифрования. Что примечательно, изменения прошли через много этапов ревизии и итераций, в том числе из-за довольно скромной первоначальной серии патчей. Глубина интеграции systemd и WireGuard наращивалась по мере ревизии изменений в коде.



