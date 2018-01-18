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18.01.2018 04:31  В systemd 237 запланирована поддержка VPN WireGuard

В следующем релизе systemd 237 запланирована интеграция с WireGuard, VPN-туннелем нового поколения. Ключевой характеристикой проекта является сочетание применения проверенных современных методов шифрования с предоставлением минималистичной реализации, лишённой усложнений, наблюдаемых в таких системах, как xfrm и OpenVPN. WireGuard поставляется в виде модуля ядра Linux, пока не принятого в основной состав, но нацеленного на плотную интеграцию с главными компонентами ядра.

На прошлой неделе в основную ветку systemd-networkd были включены изменения для поддержки WireGuard, находившиеся в стадии разработки с сентября 2016 года. С точки зрения systemd, изменения содержат новый сетевой интерфейс "wireguard", а также инструментарий для управления ключами шифрования. Что примечательно, изменения прошли через много этапов ревизии и итераций, в том числе из-за довольно скромной первоначальной серии патчей. Глубина интеграции systemd и WireGuard наращивалась по мере ревизии изменений в коде.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  3. OpenNews: В рамках проекта WireGuard подготовлена новая реализация VPN для Linux
  4. OpenNews: VPN-сервер SoftEther VPN открыт под лицензией GPLv2
  5. OpenNews: Релиз свободного безопасного цензуроустойчивого VPN-демона GoVPN 5.0
  6. OpenNews: Доступен релиз OpenVPN 2.4.0
Автор новости: rmrf-software
Тип: К сведению
Ключевые слова: wireguard, vpn, tunnet, systemd
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  • 1.2, X4asd, 08:44, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Глубина интеграции systemd и WireGuard наращивалась по мере ревизии изменений в коде.

    и такое бывает? :-0

     
  • 1.3, Ю.Т., 08:49, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Я так понял, systemd начнёт "понимать" (появится синтаксис для) особенности wireguard?
     
     
  • 2.7, Аноним, 09:13, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +7 +/
    Скоро systemd начнёт понимать человеческий язык и обзаведется интелектом.
     
     
  • 3.9, А, 09:47, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А потом "не шмогла" начнем слышать.
     
  • 3.14, Аноним, 09:53, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А затем будет skynetd.
     
  • 1.4, Аноним, 08:50, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А systemd надо переписывать/доделовать для запуска каждой новой апплиухи?
     
     
  • 2.11, КО, 09:48, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Нет. Просто разработчики systemd считают, что пользоваться его возможностями, как запускалки сервисов, для их использования, не удобно. Поэтому предпочитают, чтобы все рервисы были в него интегрированы, а запуск независимого от systemd сервиса - это для лохов. :)
     
  • 2.21, Аноним, 10:27, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Каждую аппликуху надо переписывать, чтобы она не работала без systemd.
     
  • 1.5, X4asd, 08:51, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а что там с ipv6?
     
     
  • 2.18, Аноним, 10:04, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    systemd- ipv6d?
     
  • 1.6, Аноним, 09:03, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    systemd-wireguardd
     
     
  • 2.12, Аноним, 09:50, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    compgen -c | sed "s/.*/systemd-&d/"
     
  • 1.8, RobotsCantPoop, 09:22, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Телеметрию когда собирать начнёт?
     
     
  • 2.16, Анонимус2, 09:56, 18/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Чуть ли не с первого релиза
     
  • 1.10, A.Stahl, 09:47, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот и чудненько.
     
  • 1.13, Slot, 09:52, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мндяяяя. Видимо что б навернулось если так всё и сразу? Слава богу есть CentOS с 10ти летней поддержкой!
     
  • 1.20, Аноним, 10:09, 18/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А когда systemd-machinelearningd ?
     

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