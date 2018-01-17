17.01.2018 20:18  Отчёт об оборудовании пользователей Firefox

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|3.18, Гоги, 22:08, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В данном случае ни о каком "спросе" речи не идёт. Просто в магазе валяются тонны *овноматриц 1366 - те, кому нужен комп именно сегодня (или кто не понимает в железе) тупо покупают "что есть". Это не спрос, а вынужденная покупка.
Тоже был шокирован, сколько дерьмеца ещё пылится в ожидании своего Буратины. Сам давно сижу на FullHD, причём так давно, что уже даже и не помню, когда впервые его купил. Второй моник вообще 3840х2160 - вот он радует своей "вместительностью". Что делать на 1366 - ума не приложу... пасьянс разве что!
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|1.16, Ан, 21:35, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Судя по всему, доля гиков и олдфагов среди юзверей фокса в 2-3 раза выше чем в среднем по больнице. (линуксов в 2 раза больше чем на самом деле, флешей на 35% меньше и игровых видях тоже)
Не все фаны разбежались значит.
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