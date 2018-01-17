17.01.2018 20:18  Отчёт об оборудовании пользователей Firefox

На странице Firefox Hardware Report компания Mozilla публикует обобщённые сведения об оборудовании и программном окружении пользователей настольных сборок Firefox, согласившихся на отправку статистики. Судя по опубликованным в январе данным, доля пользователей Linux составляет 2.48%, при том, что учитываются только пользователи сборок, предлагаемых с сайта Mozilla, и пакетов с Firefox из репозитория Ubuntu. Доля пользователей macOS оценивается в 4%. Остальные пользователи применяют Windows: Windows 7 - 45%, Windows 10 - 35%, Windows 8 - 8%. У 64% пользователей установлен плагин Flash.

88% систем укомплектованы процессорами Intel, а 12% - AMD. У 67% пользователей установлены 64-разрядные сборки Firefox. Что касается графической подсистемы, то в 66% случаев используется GPU Intel, в 15% - GPU AMD и в 14% - GPU NVIDIA. Наиболее популярным экранным разрешением является 1366×768 (33%), на втором месте 1920×1080 (23%), на третьем 1600x900 (8%). У 32% пользователей 4 Гб ОЗУ, у 22% - 8 Гб, у 14% - 2 Гб, у 23% - 3 Гб, у 6% - 16 Гб ОЗУ.



