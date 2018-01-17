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17.01.2018 20:18  Отчёт об оборудовании пользователей Firefox

На странице Firefox Hardware Report компания Mozilla публикует обобщённые сведения об оборудовании и программном окружении пользователей настольных сборок Firefox, согласившихся на отправку статистики. Судя по опубликованным в январе данным, доля пользователей Linux составляет 2.48%, при том, что учитываются только пользователи сборок, предлагаемых с сайта Mozilla, и пакетов с Firefox из репозитория Ubuntu. Доля пользователей macOS оценивается в 4%. Остальные пользователи применяют Windows: Windows 7 - 45%, Windows 10 - 35%, Windows 8 - 8%. У 64% пользователей установлен плагин Flash.

88% систем укомплектованы процессорами Intel, а 12% - AMD. У 67% пользователей установлены 64-разрядные сборки Firefox. Что касается графической подсистемы, то в 66% случаев используется GPU Intel, в 15% - GPU AMD и в 14% - GPU NVIDIA. Наиболее популярным экранным разрешением является 1366×768 (33%), на втором месте 1920×1080 (23%), на третьем 1600x900 (8%). У 32% пользователей 4 Гб ОЗУ, у 22% - 8 Гб, у 14% - 2 Гб, у 23% - 3 Гб, у 6% - 16 Гб ОЗУ.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2018/01...)
  2. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  3. OpenNews: В Firefox планируют реализовать анонимный сбор статистики о посещаемых сайтах
  4. OpenNews: Выпуск Firefox 57.0.3 с устранением отправки отчётов о крахе без согласия пользователя
  5. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 20:21, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Значит, моя openSUSE не учитывается? Ура, я анонимус
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 20:22, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Ура, я анонимус

    И зовут тебя -- Джо :)

     
  • 2.4, Аноним, 20:29, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Тебя посчитали, но не добавили в статистику.
     
  • 2.15, Ан, 21:31, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Странно. Кроме дебиана кто еще пересобирает фокс? Выпилить шпионство с сохранением торговой марки же нельзя?
     
  • 1.2, A.Stahl, 20:22, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >Наиболее популярным экранным разрешением является 1366×768 (33%)

    Неожиданно. Треть!

     
     
  • 2.5, _, 20:36, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Почему неожиданно? Все лаптопы с гов**о-матицей же ...
    А ты точно не дворник? ;-)
     
     
  • 3.7, А, 20:42, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня UHD.
     
  • 3.9, A.Stahl, 20:52, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну странно же -- гoвноноуты с гoвноматрицами занимают треть статистики.
    >дворник

    Нет, я занимаюсь дегрануляцией форкшпунтов.

     
     
  • 4.10, vantoo, 21:01, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Миллион мух не могут ошибаться!
     
  • 2.14, EHLO, 21:27, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >>Наиболее популярным экранным разрешением является 1366×768 (33%)
    > Неожиданно. Треть!

    предложение определяет спрос

     
     
  • 3.18, Гоги, 22:08, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В данном случае ни о каком "спросе" речи не идёт. Просто в магазе валяются тонны *овноматриц 1366 - те, кому нужен комп именно сегодня (или кто не понимает в железе) тупо покупают "что есть". Это не спрос, а вынужденная покупка.
    Тоже был шокирован, сколько дерьмеца ещё пылится в ожидании своего Буратины. Сам давно сижу на FullHD, причём так давно, что уже даже и не помню, когда впервые его купил. Второй моник вообще 3840х2160 - вот он радует своей "вместительностью". Что делать на 1366 - ума не приложу... пасьянс разве что!
     
  • 1.6, Аноним, 20:39, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если сделать срез результатов с нескольких популярных порталов, то увидим, что д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Anonymoustus, 21:23, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да.

    Выяснится в итоге, что гoвнoэкранов — абсолютное большинство, остальное на уровне погрешности.

     
  • 1.11, Anonymoustus, 21:20, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У 64% пользователей установлен плагин Flash.

    Как интересно.

     
  • 1.12, qwerty_qwerty1, 21:20, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно сколько всего пользователей попало в статистику?
    а то не понятно, как то.
     
     
  • 2.17, paulus, 21:54, 17/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Попали лошки не отключившие отправку статистики и т.д. А правду вам не скажут...
     
  • 1.16, Ан, 21:35, 17/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по всему, доля гиков и олдфагов среди юзверей фокса в 2-3 раза выше чем в среднем по больнице. (линуксов в 2 раза больше чем на самом деле, флешей на 35% меньше и игровых видях тоже)
    Не все фаны разбежались значит.
     

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