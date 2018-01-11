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11.01.2018 10:29  Релиз почтового клиента Notmuch 0.26

Доступен релиз почтового клиента Notmuch, сосредоточенного на индексации, организации поиска и классификации по тегам большого архива электронной корреспонденции, включающего миллионы писем. Код Notmuch написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Для индексации используется поисковый движок Xapian.

Архитектура Notmuch подразумевает разделение на фронтэнд и бэкенд. В качестве бэкенда выступает библиотека libnotmuch и построенная на ее основе утилита для работы в режиме командной строки, реализующая базовый костяк всех функций программы и API для построения пользовательского интерфейса или использования в скриптах. В качестве фронтэндов c реализацией пользовательского интерфейса предложены плагины к Emacs и Vim, скрипт для интеграции с Mutt, а также ряд самодостаточных интерфейсов (консольный клиент alot, GUI на GTK+ astroid, web-интерфейс noservice).

Notmuch предоставляет единый поисковый индекс в котором отражены все почтовые сообщение. Сообщения не размещаются в каких-то фиксированных папках, а привязаны к определённому набору тэгов. Тэги могут выставляться как вручную, так и на основании заданных пользователем фильтров. Отображение переписки производится в нитевидном представлении, что удобно для чтения разнообразных почтовых рассылок.

Изменения в новом выпуске:

  • Добавлена команда "notmuch reindex", позволяющая выполнить переиндексацию всех существующих сообщений, удовлетворяющих заданному условию;
  • Улучшена детализация сообщений об ошибках;
  • В new.tags добавлена поддержка тегов draft, flagged, passed и replied, синхронизированных из maildir;
  • Реализована возможность использования регулярных выражений в правилах игнорирования новых сообщений (new.ignore);
  • Добавлена поддержка индексации текста зашифрованных сообщений, что позволяет упростить поиск зашифрованных сообщений. Для индексации зашифрованных сообщений следует указать опцию "--decrypt=true" при выполнении команд new, insert и reindex, или активировать настройку "notmuch config set index.decrypt true". При использовании указанной функции следует иметь в виду, что отрывочные данные из зашифрованных сообщений попадут в незашифрованный индекс;
  • Добавлена поддержка индексации разных сообщений с повторяющимся идентификатором message-id.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/n...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: notmuch, mail
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  • 1.1, Аноним, 10:48, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Чо-та GoldEd вспоминается, аж слезу навернуло... :)
     
     
  • 2.13, ssh, 14:09, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Золотые деньки! Но я больше фанател от Fleetstreet. ;)
     
     
  • 3.14, Аноним, 14:23, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Даа... И полуось...
    Ностальгия, однако... :)
     
  • 3.15, Andrey Mitrofanov, 15:15, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Золотые деньки! Но я больше фанател от Fleetstreet. ;)

    Это же https://duckduckgo.com/?q=%22FleetStreet+FAQ%22 "прошлый" век.

     
  • 1.2, Аноним, 10:52, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Лампово то как))
     
  • 1.3, Аноним, 10:53, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Его можно сравнить с Thunderbird https www opennet ru opennews art shtml nu... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, X4asd, 12:33, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Его можно сравнить с Thunderbird?

    где в Thunderbird хоть есть слово про шифровние?

     
  • 2.11, Аноним, 13:19, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Можно, сравнивай.
     
  • 1.4, Аноним, 11:04, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть поддержка GPG и шифрования базы писем?
     
     
  • 2.7, Аноним, 12:05, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так… можно сказать, что не очень поддерживается.
     
  • 2.8, Аноним, 12:13, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пока данные писем в базе лежат доступые для индексатора вас никто не останавлива... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Andrey Mitrofanov, 11:30, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > под лицензией GPLv3.

    < под лицензией GPLv3-and-above.

    https://git.notmuchmail.org/git?p=notmuch;a=blob;f=README;hb=HEAD
    http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/n/notmuch/notmuch_0.26-

    //и да, [исправить] у мемя не работает. ура, левые скрипты побеждены.

     
  • 1.6, isnullxbh, 11:34, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    lib/regexp-fields.cc:174:35: error: ‘class RegexpPostingSource’ has no member named ‘release’
       return Xapian::Query (postings->release ());

    Как побороть?)

     
     
  • 2.10, X4asd, 12:35, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > lib/regexp-fields.cc:174:35: error: ‘class RegexpPostingSource’ has no
    > member named ‘release’
    >    return Xapian::Query (postings->release ());
    > Как побороть?)

    а в новости обещали: "написан на языке Си"

     
     
  • 3.12, Crazy Alex, 13:56, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну тем лучше
     
  • 2.16, jamesjames, 16:15, 11/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обновить Xapian до последней версии.
     
  • 1.17, vantoo, 18:06, 11/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему не указано главное, есть ли уже пакет в альтовском Сифилифусе?
     

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