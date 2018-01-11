11.01.2018 10:29  Релиз почтового клиента Notmuch 0.26

Доступен релиз почтового клиента Notmuch, сосредоточенного на индексации, организации поиска и классификации по тегам большого архива электронной корреспонденции, включающего миллионы писем. Код Notmuch написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Для индексации используется поисковый движок Xapian. Архитектура Notmuch подразумевает разделение на фронтэнд и бэкенд. В качестве бэкенда выступает библиотека libnotmuch и построенная на ее основе утилита для работы в режиме командной строки, реализующая базовый костяк всех функций программы и API для построения пользовательского интерфейса или использования в скриптах. В качестве фронтэндов c реализацией пользовательского интерфейса предложены плагины к Emacs и Vim, скрипт для интеграции с Mutt, а также ряд самодостаточных интерфейсов (консольный клиент alot, GUI на GTK+ astroid, web-интерфейс noservice). Notmuch предоставляет единый поисковый индекс в котором отражены все почтовые сообщение. Сообщения не размещаются в каких-то фиксированных папках, а привязаны к определённому набору тэгов. Тэги могут выставляться как вручную, так и на основании заданных пользователем фильтров. Отображение переписки производится в нитевидном представлении, что удобно для чтения разнообразных почтовых рассылок. Изменения в новом выпуске: Добавлена команда "notmuch reindex", позволяющая выполнить переиндексацию всех существующих сообщений, удовлетворяющих заданному условию;

Улучшена детализация сообщений об ошибках;

В new.tags добавлена поддержка тегов draft, flagged, passed и replied, синхронизированных из maildir;

Реализована возможность использования регулярных выражений в правилах игнорирования новых сообщений (new.ignore);

Добавлена поддержка индексации текста зашифрованных сообщений, что позволяет упростить поиск зашифрованных сообщений. Для индексации зашифрованных сообщений следует указать опцию "--decrypt=true" при выполнении команд new, insert и reindex, или активировать настройку "notmuch config set index.decrypt true". При использовании указанной функции следует иметь в виду, что отрывочные данные из зашифрованных сообщений попадут в незашифрованный индекс;

Добавлена поддержка индексации разных сообщений с повторяющимся идентификатором message-id.



