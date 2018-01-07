07.01.2018 09:55  В сетевых хранилищах WDMyCloud выявлен бэкдор

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|4.31, нах, 15:13, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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нахрена горбатиться, зарабатывать какие-то там "деньги", когда есть натуральное хозяйство?
автомобиль себе тоже сам собирай, начиная прямо от добычи руды и выплавки стали (потому что уже и там китайцы кривыми руками много чего испортили)
жаль только, жизни тебе отпущено всего лет 60 (с учетом местной медицины)...
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|3.27, бгг, 14:57, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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тут прикол как раз в том, что у wd не было никаких кодерков - вообще.
Купили права на реплику длинка (или обменялись - те им реплику, эти им плохих дисков задешево), права на поддержку купить забыли, или не захотели.
длинк за своими обезьянками через годик дерьмо заметил и прибрал, а wd так и оставили в навозе плавать - а чо, кому оно надо-то?
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|2.15, anomymous, 12:24, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Это ж надо было додуматься и запихнуть похапе туда! Зачем?! Неужели такая
> большая экономия на похапе-программере?
Пых очень удобен для вёбморд и прочего, примерно как был удобен перл, только лучше.
Вопрос в том, что в данном случае похоже на ревью кода банально забили.
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|1.12, я, 12:14, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Все сделано в лучших традициях похапе - взяли чужой код и запихнули туда, куда не нужно даже не переделывая! Копи-паст в похапе это наше все. Какие там уязвимости? В похапе о них всегда узнают после взлома, а устраняют через несколько лет.
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|2.26, Crazy Alex, 14:57, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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то, что писалось для "шпблонтзатора" на современном php и не заработает. Сюрприз - языки эволюционируют. Сейчас это несколько страшный, но вполне современнвй язык без особых косяков. А вот рукожопов с древних времён осталось много, это да.
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|2.32, нах, 15:16, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> который при обращении будет выполнен с правами root
> То есть веб-сервер работает от рута и, надо понимать, это в обновлении
он в любом случае работает от пользователя, имеющего полный неограниченный доступ к твоим данным, а при удаче - мало ограниченный и к устройствам, бэкапающимся на этот диск.
а содержимого системного (ro,к тому же) флэша в общем-то совершенно на этом фоне и не жаль.
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