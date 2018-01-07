The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

07.01.2018 09:55  В сетевых хранилищах WDMyCloud выявлен бэкдор

В выпускаемых компанией Western Digital сетевых хранилищах My Cloud обнаружены опасная уязвимость и бэкдор, позволяющие получить привилегированный доступ к устройству. Уязвимость даёт возможность выполнить код с правами root через отправку удалённого запроса без выполнения штатной процедуры аутентификации. Бэкдор проявляется в наличии скрытой учётной записи администратора с предопределённым паролем, который невозможно изменить. Проблемы присутствуют в прошивках до версии 2.30.165 включительно (кроме ветки MyCloud 04.X) и устранены в обновлении 2.30.174.

Уязвимость присутствует в скрипте multi_uploadify.php и связана с некорректной обработкой параметров. Сервер для аутентификации определялся в скрипте путём использования имени хоста, переданного в HTTP-заголовке Host, который может быть изменён пользователем. В сочетании с отсутствием кода для обработки ошибок при вызове gethostbyaddr(), атакующий может успешно пройти все проверки аутентификации, не зная параметров входа. Атака сводится к отправке POST-запроса к скрипту с изменённым HTTP-заголовком Host и параметрами "Filedata[0]" и "folder" для загрузки файла. Таким образом можно без аутентификации записать любой файл в каталог "/var/www/", например, загрузить PHP webshell, который при обращении будет выполнен с правами root.

Дальнейшее изучение прошивки показало, что для внешних запросов доступен скрипт /usr/local/modules/cgi/nas_sharing.cgi, в коде которого жесткой прошит логин "mydlinkBRionyg" и пароль "abc12345cba". Более того, скрипт содержит уязвимость, позволяющую передать и выполнить произвольный shell-код. Например, для запуска команды "touch /tmp/test.txt" от пользователя root достаточно отправить запрос "/cgi-bin/nas_sharing.cgi?dbg=1&cmd=51&user=mydlinkBRionyg&passwd=YWJjMT IzNDVjYmE&start=1&count=1;touch+/tmp/test.txt;".

В ходе изучения прошивки исследователь также заметил упоминание несуществующего файла "mydlink.cgi", после чего выяснил, что прошивка устройств WDMyCloud во многом пересекается с прошивкой сетевого хранилища D-Link DNS-320L ShareCenter NAS, в которой аналогичных бэкдор был устранён в 2014 году в обновлении прошивки 1.0.6.

Кроме того, в WDMyCloud найдено несколько менее опасных уязвимостей. В частности скрипты в интерфейсе администратора подвержены возможности подстановки shell-кода, а web-интерфейс не имеет средств для защиты от XSRF-атак. Подобная особенность даёт возможность атакующему встроить на свой сайт запрос iframe или картинки со ссылкой вида "http://wdmycloud/web/dsdk/DsdkProxy.php?;touch+/tmp/test.txt;" и при посещении данной страницы пользователем, у которого не не закрыт сеанс в web-интерфейс WDMyCloud, на устройстве будет выполнена команда "touch /tmp/test.txt". Также имеется уязвимость в реализации API, позволяющая удалённо посмотреть список пользователей устройства через отправку запроса "/api/2.1/rest/users?".

  1. Главная ссылка к новости (http://gulftech.org/advisories...)
  2. OpenNews: Western Digital делает ставку на открытую архитектуру RISC-V
  3. OpenNews: Выявлено шпионское ПО, скрывающееся в прошивках жестких дисков
  4. OpenNews: В межсетевых экранах FortiGate выявлен бэкдор
  5. OpenNews: Бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner
  6. OpenNews: В оборудовании Siklu EtherHaul выявлен общедоступный root-бэкдор
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wdmycloud
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, AlexYeCu_not_logged, 11:18, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +19 +/
    Собственно, это всё, что нужно знать о «готовых NAS».
     
     
  • 2.7, Анчик, 11:50, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    этоже хомячковое решение аля внешний диск с примочками.
    нетгир и прочие кунапы кто-то исследовал?
     
     
  • 3.28, Аноним, 14:58, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Нахрена вообще готовые NAS, если для однодисковых есть платы на Allwinner A20, а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, нах, 15:13, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нахрена горбатиться, зарабатывать какие-то там "деньги", когда есть натуральное хозяйство?

    автомобиль себе тоже сам собирай, начиная прямо от добычи руды и выплавки стали (потому что уже и там китайцы кривыми руками много чего испортили)

    жаль только, жизни тебе отпущено всего лет 60 (с учетом местной медицины)...


     
  • 3.34, Аноним, 15:26, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    За время исследования можно пять раз успеть купить цацу на allwinner с хардварны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, anomymous, 11:22, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    WD MyCloud
    "mydlinkBRionyg"
    mydlink
    my DLink???
    WTF????
     
     
  • 2.4, anomymous, 11:24, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А, ну то есть с DNS-320L сдёрнули. Хитрые перцы.
     
  • 1.3, Аноним, 11:23, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Полон опасностей похапе-мирок ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, anomymous, 11:24, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    > Полон опасностей похапе-мирок.

    Это не похапе-мирок. Это мирок илитных кодерков, которые на любом языке такие илитные.

     
     
  • 3.6, Аноним, 11:38, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    И это конечно же чистое совпадение, что концентрация таких рукожопов в похапе-мирке бъёт все рекорды.
     
     
  • 4.8, Порог, 11:54, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Низкий порог вхождения!
     
  • 4.10, я, 12:09, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вы все просто завидуете, что не знаете похапе!
     
  • 4.14, anomymous, 12:22, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В рабирастомирках рукожопов тоже достаточно, просто их поделки до паблик продакшна доходят гораздо реже.
     
  • 3.27, бгг, 14:57, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    тут прикол как раз в том, что у wd не было никаких кодерков - вообще.
    Купили права на реплику длинка (или обменялись - те им реплику, эти им плохих дисков задешево), права на поддержку купить забыли, или не захотели.

    длинк за своими обезьянками через годик дерьмо заметил и прибрал, а wd так и оставили в навозе плавать - а чо, кому оно надо-то?

     
  • 2.16, commiethebeastie, 12:24, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Полон опасностей похапе-мирок.

    Разработка в стиле php + denwer + putty.exe + vmware.exe и не такие сюрпризы даёт.

     
     
  • 3.17, anomymous, 12:30, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Скорее, разработка в стиле "работаетже, страницу показывает, чоещёнадо".
     
  • 2.30, Аноним, 15:10, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Кагбэ, в уёб-фреймворке на любом языке можно сделать запуск в шелл команды, слеп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.11, я, 12:12, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ж надо было додуматься и запихнуть похапе туда! Зачем?! Неужели такая большая экономия на похапе-программере?
     
     
  • 2.15, anomymous, 12:24, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Это ж надо было додуматься и запихнуть похапе туда! Зачем?! Неужели такая
    > большая экономия на похапе-программере?

    Пых очень удобен для вёбморд и прочего, примерно как был удобен перл, только лучше.
    Вопрос в том, что в данном случае похоже на ревью кода банально забили.

     
     
  • 3.21, Аноним, 13:54, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    как там в двухтысячном обязательно съезди посмотреть на wtc и предупреди матрос... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, Аноним, 14:23, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В том то и дело, что экономия Но PHP тут не при чём Квалификация нужна и челов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, я, 12:14, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Все сделано в лучших традициях похапе - взяли чужой код и запихнули туда, куда не нужно даже не переделывая! Копи-паст в похапе это наше все. Какие там уязвимости? В похапе о них всегда узнают после взлома, а устраняют через несколько лет.
     
  • 1.13, Аноним, 12:18, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    mydlink Service еще один бэкдор.
     
  • 1.19, Аноним, 13:33, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Не вижу ничего критичного, все равно девайс практически всегда скрыт за NAT от и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 14:02, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    До конца не дочитал?
     
  • 1.20, Аноним, 13:44, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну а чего еще ожидать от шаблонизатора Personal Home Page ___ Если вспом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Crazy Alex, 14:57, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    то, что писалось для "шпблонтзатора" на современном php и не заработает. Сюрприз - языки эволюционируют. Сейчас это несколько страшный, но вполне современнвй язык без особых косяков. А вот рукожопов с древних времён осталось много, это да.
     
  • 1.22, Аноним, 13:56, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    То есть веб-сервер работает от рута и, надо понимать, это в обновлении не исправ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Нанобот, 15:04, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Обычная практика для встраиваемых систем. В том же openwrt/lede тоже от рута
     
  • 2.32, нах, 15:16, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> который при обращении будет выполнен с правами root
    > То есть веб-сервер работает от рута и, надо понимать, это в обновлении

    он в любом случае работает от пользователя, имеющего полный неограниченный доступ к твоим данным, а при удаче - мало ограниченный и к устройствам, бэкапающимся на этот диск.

    а содержимого системного (ro,к тому же) флэша в общем-то совершенно на этом фоне и не жаль.

     
  • 1.24, Аноним, 14:21, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тестеров, как поймают, на кол посадить А кодеров отправить к мамке на довзросле... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Нанобот, 15:28, 07/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А тестеры тут при чём? Не протестировали работу скрипта со всеми возможными 16-символьными логинами паролями? Это скорее некоторых комментаторов нужно отправить на довзросление...
     
  • 1.33, VINRARUS, 15:25, 07/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >abc12345cba

    Ну шо за безответственность в выборе пароля?
    Неужели так трудно использовать этот, на порядки более надежный пароль: Zbc92045cbz ?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor