30.12.2017 21:11  Использование нейронной сети для восстановления повреждённых изображений

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|3.18, Crazy Alex, 22:35, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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И что? Для ряда случаев может сработать - не как доказательство для суда, конечно, а чтобы, допустим, выбрать, кем из подозреваемых заняться в первую очередь. Если на кого-то похоже вышло - вполне себе аргумент, без гарантий, но лучше, чем ничего. А если для двух разных кривых картинок получившиеся морды совпали - тем более.
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|1.10, jOKer, 22:05, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Интересно, можно ли передать на клиента небольшую по размеру картинку (или видеоряд), с тем что бы ее до нужного клиенту размера восстановить прямо на его хосте?
Если это принципиально возможно, а быстродействие алгоритма приемлимо-высокое, то это действительно открывает реально крутые перспективы использования.
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|2.16, Crazy Alex, 22:32, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вряд ли быстройдействия хватит. А вот для ситуаций вида "клиент принёс хреновую фотку своей кошки и хочет из неё красивый постер на всю стену" - в самый раз.
Хотя, конечно, если можно генерацию нейросети оптимизировать, передавая какой-то дополнительный небольшой поток данных - может и выйдет что...
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|1.13, Мдааа, 22:19, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В большинстве случаев нейронная сеть только додумывает сама, изображение могло быть совсем иное. В некоторых случаях пытается удалить шум, но все-равно получается нечетко. И совсем в малом % случаев получается что-то годное (это когда и сам исходник почти не поврежден, лол).
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