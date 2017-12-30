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30.12.2017 21:11  Использование нейронной сети для восстановления повреждённых изображений

Группа исследователей из Сколковского института науки и технологий, компании Yandex и Оксфордского университета опубликовала свои наработки в области применения свёрточных нейронных сетей для восстановления утерянных участков повреждённых изображений, устранения артефактов и повышения качества фотографий с низким разрешением. Реализация алгоритма, модель нейронной сети, созданная на базе библиотеки Torch, а также сопутствующий инструментарий, доступны под лицензией Apache 2.0.

Предложенный алгоритм, который получил название Deep Image Prior, комбинирует два наиболее популярных метода восстановления изображений - использование машинного обучения и алгоритмы на основе вероятного повторения содержимого соседних областей. В отличие от других алгоритмов на основе методов машинного обучения, Deep Image Prior для определения оптимального пути реконструкции изображения используются данные непосредственно из обрабатываемого изображения, а не данные накопленные в процессе машинного обучения нейронной сети на большой коллекции примеров изображений. Нейронная сеть используется в качестве генератора, который изначально инициализируется случайными данными, которые затем постепенно корректируются на основе выделенной из обрабатываемого изображения статистической информации.

Из других алгоритмов, использующих для восстановления изображений свёрточные нейронные сети, отмечаются проекты pixelNN (код) и EnhanceNet-PAT (код). PixelNN пытается воссоздать утраченные детали изображения, используя нейронную сеть, предварительно обученную на большой коллекции изображений, синтезирующую недостающие элементы на основе сопоставления оптимальных совпадений с ранее обработанными изображениями.

Алгоритм EnhanceNet-PAT специализируется на выполнения операций повышения разрешения изображений и улучшения качества старых фотографий, например, позволяя приводить старые фильмы к разрешению 4K или улучшать качество изображений с web-камер. В случае EnhanceNet-PAT нейронная сеть обучается на основе большой коллекции высококачественных текстур. В процессе анализа на изображении выявляются похожие текстуры и для улучшениях их качества используются данные, накопленные в процессе машинного обучения.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Выпуск системы машинного обучения TensorFlow 1.0 и классификатора изображений ResNeXt
  3. OpenNews: Google представил технику реконструкции пикселизированных изображений
  4. OpenNews: В рамках проекта subpixel подготовлена нейронная сеть для восстановления изображений
  5. OpenNews: Yahoo открыл модель машинного обучения для выявления неприличных изображений
  6. OpenNews: Компания Sony открыла свои наработки в области нейронных сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: image, ai
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  • 1.1, Аноним, 21:19, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Круто!
     
  • 1.2, pavlinux, 21:27, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +13 +/
    Ну всё, ща народ начнёт письки в хентаях восстанавливать
     
     
  • 2.3, Аноним, 21:34, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Народ — в хентаях, а ты, небось, — в свинке пепе
     
     
  • 3.4, Аноним, 21:49, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Словно это что-то плохое.
     
  • 2.14, Эксперт по хентаю, 22:21, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Пиcьки это хорошо, но не забывайте и о сиcьках, пожалуйста! Не весь годный хeйтай в HD, знаете ли.
     
  • 1.5, Anonimus, 21:53, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А если черный квадрат подсунуть, Малевича, мы узнаем, что иммел в виду автор ?
     
     
  • 2.8, Аноним, 22:03, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    зависнетнах
     
  • 2.11, jOKer, 22:08, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошая идея как довести нейронную сеть до шизофрении.
     
  • 1.6, Аноним, 21:56, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь можно, как в сериалах типа CSI, восстановить лицо преступника по фотограф... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 21:58, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Убийца - улитка.
     
  • 2.9, Аноним, 22:03, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не, не выйдет Приглядись получше к восстановленным изображениям Там местами бр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.18, Crazy Alex, 22:35, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И что? Для ряда случаев может сработать - не как доказательство для суда, конечно, а чтобы, допустим, выбрать, кем из подозреваемых заняться в первую очередь. Если на кого-то похоже вышло - вполне себе аргумент, без гарантий, но лучше, чем ничего. А если для двух разных кривых картинок получившиеся морды совпали - тем  более.
     
  • 1.10, jOKer, 22:05, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, можно ли передать на клиента небольшую по размеру картинку (или видеоряд), с тем что бы ее до нужного клиенту размера восстановить прямо на его хосте?

    Если это принципиально возможно, а быстродействие алгоритма приемлимо-высокое, то это действительно открывает реально крутые перспективы использования.

     
     
  • 2.16, Crazy Alex, 22:32, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вряд ли быстройдействия хватит. А вот для ситуаций вида "клиент принёс хреновую фотку своей кошки и хочет из неё красивый постер на всю стену" - в самый раз.

    Хотя, конечно, если можно генерацию нейросети оптимизировать, передавая какой-то дополнительный небольшой поток данных - может и выйдет что...

     
  • 1.12, VINRARUS, 22:14, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну это всё баловство.
    Когда там уже научатся восстанавливать целые файлы из контрольных сум?
     
  • 1.13, Мдааа, 22:19, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В большинстве случаев нейронная сеть только додумывает сама, изображение могло быть совсем иное. В некоторых случаях пытается удалить шум, но все-равно получается нечетко. И совсем в малом % случаев получается что-то годное (это когда и сам исходник почти не поврежден, лол).
     
     
  • 2.15, Crazy Alex, 22:29, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Часто надо просто "красиво", и не более. Допустим, если хочется показать старые семейные фотографии на большом экране с высокой чёткостью - будет в самый раз.
     
     
  • 3.19, Аноним, 22:35, 30/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Угу И у твоих родных будут родинки, веснушки и морщины там, где их никогда не б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 22:34, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нейронное зеркало https schuss net wp-content uploads 2014 10 futurama_1_6_04... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, nuzhny, 22:36, 30/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё, теперь можно смело качать экранки с торрентов, доводить их до качества нейросетью и смотреть.
     

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