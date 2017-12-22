22.12.2017 19:50  NVIDIA прекращает разработку драйверов для 32-разрядных систем

Профит! :D



> Есть и другое подозрение:

> Это заставить потребителя, который упорно не желает опорожнять свой кошелёк,

> тратить деньги на более новое железо, - деньги делают деньги.

Чувак, если ты потреблять, то ты ошибся форумом. Тут обитают спецы по IT, это наша работа!

