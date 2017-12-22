22.12.2017 19:50  NVIDIA прекращает разработку драйверов для 32-разрядных систем

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|8.123, NickFaces, 20:15, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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И объясните ,плиз, про оверхед(что такое, с чем едят). Скок не гуглил про цпу-оверхед, так и не понял как это связанно с опенгл прогами(ну или вообще неправильно понял, что такое оверхед). Заранее благодарен
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|6.127, pavlinux, 20:40, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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32bit: Mem: 2007 375 = занято 18.68%
64bit: Mem: 7900 542 = занято 6.86%
Профит! :D
> Есть и другое подозрение:
> Это заставить потребителя, который упорно не желает опорожнять свой кошелёк,
> тратить деньги на более новое железо, - деньги делают деньги.
Чувак, если ты потреблять, то ты ошибся форумом. Тут обитают спецы по IT, это наша работа!
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|1.17, EuPhobos, 22:03, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Вопрос в другом, поддержка 32-ух битных приложений останется как сейчас? Я про multilib
Т.к. steam вроде до сих пор требует именно 32-х битные либы видеодрайвера что-бы себя самого запустить, да и игр больше 50% под линукс там 32-х битные
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|1.45, Ivan_83, 03:22, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Да ладно бухтеть то.
Тот же вайн чего то там подтягивает и ставит, в он х32 онли.
Вайн нонче единственный способ поиграть во что то старое без необходимости возится с реальным старым железом и всякими вин98 и винХР.
С другой стороны прогресс идёт и дрова АМД вполне годные уже.
Так что к тому времени когда текущие ГТ1030 станут еол будет уже пофик.
Те на допил дров амд есть ещё 3-5 лет.
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