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22.12.2017 19:50  NVIDIA прекращает разработку драйверов для 32-разрядных систем

Компания NVIDIA сообщила, что 390 выпуск проприетарных драйверов, станет последним, доступным для 32-разрядных операционных систем Linux, Windows и FreeBSD. В дальнейшем поддержка новых GPU будет осуществляться только в 64-разрядных драйверах. В случае выявления в 32-разрядных драйверах проблем, связанных с безопасностью, они будут устраняться в виде обновлений для ветки 390.x до января 2019 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 387.22
  3. OpenNews: В Nouveau не получается обеспечить качественную поддержку GeForce GTX 900 из-за ограничений NVIDIA
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 384.59
  5. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 381.22
  6. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 375.20
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: nvidia
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  • 1.1, VINRARUS, 20:00, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Усё.
     
     
  • 2.9, Retrosharer, 21:12, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Таки да.
     
     
  • 3.21, Аноним, 22:46, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Пох и на их блобы, и на них
     
     
  • 4.37, Скептик, 01:25, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Играй в tux racer, кому нужон Ведьмак и ГТА.
     
     
  • 5.49, Аноним, 04:35, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Ну не знаю, Bioshock вон всей толпой оптимизировали, так теперь красные на опенс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.57, Аноним, 05:44, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Не пытайтесь выдавать исключения из правила за само правило - это демагогия И д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.62, asd, 09:08, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Что не отменяет факта - игра удалась.
     
     
  • 8.98, Аноним, 18:02, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Игра удалась. Совместная игра разработчиков драйверов с игроделами.
     
  • 7.97, Аноним, 18:01, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Правило сейчас такое разработчики открытого драйвера AMD для GCNов оперативно ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.123, NickFaces, 20:15, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И объясните ,плиз, про оверхед(что такое, с чем едят). Скок не гуглил про цпу-оверхед, так и не понял как это связанно с опенгл прогами(ну или вообще неправильно понял, что такое оверхед). Заранее благодарен
     
  • 6.65, iPony, 09:35, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Звучит как обогнали и перегнали с отрывом А по факту одинаково теперь https w... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.88, Аноним, 16:52, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Оказывается, их новомодная Вега 64 теряется в выхлопе GTX 1080, не говоря уже о ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.89, Аноним, 16:54, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > теряется в выхлопе СТАРЕНЬКОЙ GTX 1080

    Я хотел сказать ;)

     
  • 6.121, NickFaces, 20:10, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно поподробнее? Какой толпой и кто оптимизировал? Почитать бы
     
  • 2.19, Аноним, 22:23, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Не ведают, что творят Хоронят ещё живьём Вон только недавно по необходимости 3... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.70, gpyra, 12:57, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    А до этого 16-ти разрядная была?
     
     
  • 4.125, pavlinux, 20:30, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну был человек с 1985 года на раскопках Тунгуского метеорита.
     
  • 1.2, Аноним, 20:06, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Все правильно.
     
     
  • 2.3, Аноним, 20:36, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    сейчас налетят хейтеры 16-битных систем и скажут, что от 8-разрядных отказыватьс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, Пшлс, 21:11, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Время 32 бит еще не прошло, ойнон, даже близко Компы мамкиных геймеров и сервер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, фывфыв, 21:47, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Тут речь уже не о количестве памяти, а о скорости работы Во первых в amd64 ABI ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.25, Аноним, 22:58, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Да нет, родной, именно о ней Если скорости не хватает, пользователь подождёт А... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.59, Аноним, 08:14, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Специально проверял по памяти - одинаково они жрут ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.76, Аноним, 14:07, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как проверяли? А то у всех жрут на 30-50% больше, а у вас столько же.
     
     
  • 8.126, pavlinux, 20:32, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как проверяли? А то у всех жрут на 30-50% больше, а у вас столько же.

    Список всех можно?

     
  • 5.30, anonymous, 23:57, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Только ты забыл написать, что оперативы надо этак 16 гигов, ну и проц i7, чтобы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.87, Алексей, 16:50, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Класс, позапускали софт с дефолтными параметрами сборки для каждой платформы и п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.119, Пр0х0жий, 19:57, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И о количестве памяти тоже 32 бит процессор с sse2 32 бит xfce free -m ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.124, Аноним, 20:20, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ох зря ты это написал Сейчас они тебе напишут, что смотри, у тебя в 64-битном ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.127, pavlinux, 20:40, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    32bit: Mem: 2007 375 = занято 18.68%
    64bit: Mem: 7900 542 = занято 6.86%

    Профит! :D


    > Есть и другое подозрение:
    > Это заставить потребителя, который упорно не желает опорожнять свой кошелёк,
    > тратить деньги на более новое железо, - деньги делают деньги.

    Чувак, если ты потреблять, то ты ошибся форумом. Тут обитают спецы по IT, это наша работа!

     
     
  • 7.130, Пр0х0жий, 20:56, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чувак, если ты потреблять, то ты ошибся форумом. Тут обитают спецы по
    > IT, это наша работа!

    Спец, ты зачем проценты потребления памяти меряешь?

     
  • 4.27, Аноним, 23:08, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не прошло время 32-биных микроконтроллеров А новых процов x86_32 и материнок дл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, Аноним, 23:25, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А планок памяти меньше 8ГБ тоже нет в продаже Речь-то не о процессорах, а о пам... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.31, anonymous, 23:59, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У процессора тоже вполне себе кэш, который вполне себе может закончиться на 64-х... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.74, anomymous, 13:58, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Продажу планок менее 8Гб надо запретить законодательно уже С целью снижения кол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.94, Ilya Indigo, 17:16, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А я вот 10 дней назад заказал 4 планки по 2 Гига  на Али, так как моя мать на большее не рассчитана.
    Эх, успел. XD
     
     
  • 8.129, pavlinux, 20:47, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А я вот 10 дней назад заказал 4 планки по 2 Гига
    >  на Али, так как моя мать на большее не рассчитана.

    Клиенты Алиэкспресс никому не интересны.

     
  • 6.78, Аноним, 14:53, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не только 32-битный В 2003 году пробовал один сырой шароварный архиватор, котор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.80, Аноним, 14:54, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не только 32-битный.

    В смысле "Не только 64-битный, но и 32-битный."

     
  • 4.79, Аноним, 14:53, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Последний 32-битный intel atom был выпущен в 2007 году В 2008 уже был например ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.128, Пр0х0жий, 20:46, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это вы про AMD, которые про sse2 вообще ничего не знали?
     
  • 4.84, Zulu, 16:34, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда вы видели 32-бит процессор последний раз Не считая OpenWRT на 32-бит мипс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 20:43, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Интересно Ядро Linux поддерживают начиная с 2 6 9 и заканчивая последним А 32-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, kachsheev, 21:05, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Возможно, одна из причин в том, что многие суперкомпьютеры используют ветку 2.6.x. Не удивлюсь, если за поддержку ещё и платят.
     
     
  • 3.67, sage, 10:58, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Хм, я думал, что суперкомпьютеры используют RedHat с 2 6 32, и именно поэтому та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.71, Zenitur, 13:39, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне кажется что минимально поддерживаемое ядро Linux 2 6 9 - это из-за RHEL4 Но... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Анон8765435, 21:06, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вероятно, по каким-то причинам для старых ядер это проще, чем для 32 битных сбор... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Аноним, 21:10, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Логичный шаг, новые видюхи ставят на новые компы, где много озу и они только 64б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, anonymous, 21:36, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пока из новости не понятно, будет ли поддержка старых веток драйверов А то звуч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, 0x0, 22:01, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ветка 390 будет поддерживаться до января 2019 года, следовательно и у других вет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.54, Аноним, 05:03, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, решили вообще вас дропнуть А кто-то по внешнюю сторону забора это заметит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.64, anonymous, 09:16, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кого вас В отличие от некоторых, не склонен выделять себя в элитную группу по н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Аноним, 22:00, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Какая боль Я заплатил за свой старший компьютер, который ещё на ходу, 15 лет на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.55, Аноним, 05:07, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я свою видеокарту покупал 10 лет назад и у меня сейчас стоит последний драйвер н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     ....нить скрыта, показать (6)

  • 1.17, EuPhobos, 22:03, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вопрос в другом, поддержка 32-ух битных приложений останется как сейчас? Я про multilib
    Т.к. steam вроде до сих пор требует именно 32-х битные либы видеодрайвера что-бы себя самого запустить, да и игр больше 50% под линукс там 32-х битные
     
     
  • 2.18, Аноним, 22:16, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А вот это хороший вопрос -- надеюсь это сподвигнет такие Гейба запилить 64-х бит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Анончик, 22:29, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Стим уже давно 64-битный Глянь в директория - куча исполняемых файлов и библиот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, Аноним, 00:05, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Сам стим 32-битный и требует 32-битные opengl библиотеки То, что в директориях ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.35, Аноним, 00:07, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Большинство игр Valve - 32-bit only. О каком дропе может идти речь?
     
     
  • 4.46, Аноним, 03:35, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как это о каком Мамкин геймер требует 64 бита Там регистров больше, они длинне... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.73, Аноним, 13:51, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Конечно виднее, и он абсолютно прав А гейб торгаш и связан проприетарным шлаком... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.81, Аноним, 14:58, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    То ли дело ваши весноты, ссонотики и вечнобэтная 0ad - вот это шыдеверы, вот это... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.120, Аноним, 20:09, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Столько гордости объемом зохаваного! Амебы в пробирке в панике.
     
  • 4.117, Алког, 19:03, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Большинство игр Valve - 32-bit only. О каком дропе может идти речь?

    Систем
    (но не игр)

     
  • 3.75, Аноним, 14:04, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У вас Гейб уже прямо "игрушечным" столлманом стал, да?
     
  • 2.72, Аноним, 13:47, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вангую, что основной гемор при поддержке 32-х бит у них с ядерным кодом, а вовсе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.23, ano, 22:53, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    шо там Торвальдс говорил? Вернее показывал...
     
     
  • 2.32, SubGun, 00:00, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Он много чего говорил, но всем на него пофиг.
     
     
  • 3.41, Аноним, 02:01, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чего маркетинг нвидии оправдывался и отмазывался ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.53, Аноним, 05:01, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для начала, это линуксопроблемы То есть, маргиналопроблемы 98,5 пользователей... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.99, Аноним, 18:06, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Красивая попытка перевода стрелок и ухода от вопроса Но не дружит с логикой, та... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, vz, 23:01, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    да хоть 128-бит выбросьте, на нам нужна проприетарщина?
     
     
  • 2.34, SubGun, 00:05, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому что они, внезапно, стабильнее Можно сколько угодно бить себя кулаком в г... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, Аноним, 02:06, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Странно, у меня месяц аптайма и ничего не зависло Но это амдшный опенсорц, тут ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, Аноним, 02:29, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Свидетели "амдшного опенсорца", вам ещё кто-то верит?


     
     
  • 5.48, Аноним, 04:14, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кто верит, кто приобщается, как несколько кондовых игродельческих фирм Ну а что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.50, Аноним, 04:55, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Куда смотришь Какие игроделы входят во вкус Что за кондовые игродельческие фи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.61, Аноним, 08:20, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    микрософт, сони всякие... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.77, Аноним, 14:08, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты про приставки? Так у них там свободные драйвера? Линукс?

     
     
  • 9.96, Аноним, 17:32, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У них там фрибсд и амдшные дрова, которые амд пилит из опенсорцных, судя по отчё... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.103, Аноним, 18:12, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Valve и ряд вендырей которые у них в стиме свои игры продают Я не знаю что с ни... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.114, iPony, 18:56, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ряд

    Эээ, а кто кроме Feral?

     
     
  • 9.122, Аноним, 20:13, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот собственно Feral для начала И еще кто-то с валвом довольно плотно работал, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.68, Анонимы, 12:39, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Один амд-шный АПУ, второй на интеле дикретка амд, месяцы аптайма Справедливости... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.86, leap42, 16:46, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    пользователи nvidia превратились в third-class citizens в linux, что поделать н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 23:27, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Подскажите, пожалуйста, на открытых AMD дровах speed-dreams-2 пойдёт?
     
  • 1.45, Ivan_83, 03:22, 23/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да ладно бухтеть то.
    Тот же вайн чего то там подтягивает и ставит, в он х32 онли.
    Вайн нонче единственный способ поиграть во что то старое без необходимости возится с реальным старым железом и всякими вин98 и винХР.

    С другой стороны прогресс идёт и дрова АМД вполне годные уже.
    Так что к тому времени когда текущие ГТ1030 станут еол будет уже пофик.
    Те на допил дров амд есть ещё 3-5 лет.

     
     
  • 2.51, Аноним, 04:57, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Хочу русский перевод ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, Аноним, 12:47, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Непереводимая игра слов
     
  • 3.83, Аноним, 16:14, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Перевод 1 дрова - драйвера видеокарт 2 еол - EOL End of Life - конец жи... весь текст скрыт [показать]
     

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