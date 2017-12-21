21.12.2017 22:15  Релиз Memcached 1.5.4 с поддержкой кэша на SSD-накопителях

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|1.2, Crazy Alex, 23:09, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Не пойму, а какая религия им помешала сделать персистентность? На тех же условиях, что и сейчас - без гарантий, если вам не повезло - то кэш умер, как всегда с мемкешом и было? По идее, для этого же вообще ничего не нужно?
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|6.26, ыы, 08:53, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Чтобы кэш тёплым после перезапуска оставался.
После перезапуска с какой целью и с каким временем простоя?
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|8.37, sabakka, 10:47, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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если больше трех мемкэш серверов, то проседание производительности будет незначительным, вероятнее всего, вот и ответ кому и зачем такая архитектура нужна.
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|9.43, J.L., 15:15, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> если больше трех мемкэш серверов, то проседание производительности будет незначительным,
> вероятнее всего, вот и ответ кому и зачем такая архитектура нужна.
я правильно понимаю что мемкешед можно держать на двух нодах с разным содержимым - рейд0, но перед рестартом ноды Б можно перевести обе ноды А и Б в рейд1 и содержимое станет одинаковое (выкинув то, что не влезло, но оставив самое актуальное) ?
выключить Б
перевести А в рейд0
включить Б и ввести в рейд0
так можно делать ?
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|2.18, KonstantinB, 02:31, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+3 +/–
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Вопрос в том, как реализовать дамп без блокировок.
В архитектуре мемкеша нет никаких блокировок, кроме глобальной (окей, когда в фейсбуке добавляли мульттредовость, еще сделали локи бакетов - но это непринципиально, бакеты все равно огромные).
В такой ситуации единственный способ сдампиться - поступить так же, как делает Redis - тупо форкнуться. Однако здесь возникает проблема. Memcached преимущественно используется в очень высоконагруженных системах с огромным размером кэша - часто это выделенный сервер, в котором почти вся оперативка отведена под memcached. Пока все эти десятки гигабайтов запишутся на диск, произойдет куча запросов к мемкешу, в том числе и на запись, сработает линуксовый copy-on-write, и в результате задолго до того, как мы успеем все скинуть на диск, оперативка закончится и OOM killer кого-нибудь тупо прибьет.
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|3.30, Роман, 09:07, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Вопрос в том, как реализовать дамп без блокировок.
Тарантул делает дамп без блокировок и без форка.
> В архитектуре мемкеша нет никаких блокировок, кроме глобальной (окей, когда в фейсбуке
> добавляли мульттредовость, еще сделали локи бакетов - но это непринципиально, бакеты
> все равно огромные).
> В такой ситуации единственный способ сдампиться - поступить так же, как делает
Не единственный, можно mvcc в памяти сделать.
> Redis - тупо форкнуться. Однако здесь возникает проблема. Memcached преимущественно используется
> в очень высоконагруженных системах с огромным размером кэша - часто это
> выделенный сервер, в котором почти вся оперативка отведена под memcached. Пока
> все эти десятки гигабайтов запишутся на диск, произойдет куча запросов к
> мемкешу, в том числе и на запись, сработает линуксовый copy-on-write, и
> в результате задолго до того, как мы успеем все скинуть на
> диск, оперативка закончится и OOM killer кого-нибудь тупо прибьет.
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|2.15, Avator, 01:11, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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ИМХО я думаю что придёт просто к тому что диск по скорости догонит или почти догонит ОЗУ и просто понятие ОЗУ постепенно отомрёт на обычных ПК.
Останется только на серверах для использования штук типа Memcached.
Это как замена ДВС на электромотор. Всё станет проще и это круто.
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|3.16, VINRARUS, 02:26, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Всё будет ещо проще - появится энергонезависимая ОЗУ. :)
И вот после этого надобность в дисках хранения отпадет, по крайней мере на многих серверах (ну кроме бекапов).
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|4.19, KonstantinB, 02:40, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Если появится энергонезависимая ОЗУ по цене накопителей, то надобность отпадет очень во многом. Например, в файловой системе. :-) Сериализация-десерализация останется, конечно - для обмена данными между различными приложениями по сети или через IPC - но писать файлы уже не надо - зачем, если можно просто держать в памяти все в естественном виде внутренних структур?
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|5.22, letsmac, 03:18, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> можно просто держать в памяти все в естественном виде внутренних структур?
Ага а резервные копии идиоты придумали. Интересно как в таком идеальном хранилище будет обрабатываться разименование указателя?
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|5.27, ыы, 08:56, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Сериализация-десерализация останется, конечно - для обмена данными между различными приложениями по сети или через IPC
а через IPC нельзя передать просто бинарные данные?
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|4.21, letsmac, 03:17, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Всё будет ещо проще - появится энергонезависимая ОЗУ. :)
> И вот после этого надобность в дисках хранения отпадет, по крайней мере
> на многих серверах (ну кроме бекапов).
В 80-х Smalltalk таки работал в полностью сохраняющей состояние машине. Но тогда и программисты не на PHP/javascript писали.
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|6.29, ыы, 09:06, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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А вот например Ерланг, тоже кстати не молодой, построенный на прямо противоположной идее - что состояние машины сохранять ненадо а надо ее почаще перезапускать - жив.
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|1.31, Роман, 09:09, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Суть нового метода заключается в том, что ключи и метаданные, как и
> раньше, хранится только в оперативной памяти. Если связанные с ключом данные
> небольшого размера, то Memcached работает как обычно, держит данные в памяти
> и не обращается к внешнему хранилищу. Но если данные больше определённого
> значения, они сохраняются во внешнее хранилище, а в ОЗУ остаётся только
> указатель. Если свободной памяти много, то наиболее востребованные данные дополнительно
> могут полностью находиться в кэше в оперативной памяти (например можно указать,
> чтобы на Flash сбрасывались только объекты больше 1024 байт, к которым
> не было обращений 3600 секунд").
Не понятно зачем нужна данная фича, если тот же Тарантул уже лет восемь как умеет хранить данные в памяти, но при этом они персистетны на диске. Таким образом, решается проблема старта с холодном кешом. К тому же, тарантул - это СУБД и имеет таблицы, транзакции, репликацию и прочее, тогда как мешкеш тупо 'кеш."
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|2.33, ыы, 09:23, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Таким образом, решается проблема старта с холодном кешом.
Вы бы не могли более подробно рассказать об этой проблеме в контексте веб-приложения... Очень любопытно..
Что именно видит на экране юзер, пока вы.. эээ "стартуете с горячим кэшом"?
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