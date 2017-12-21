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21.12.2017 22:15  Релиз Memcached 1.5.4 с поддержкой кэша на SSD-накопителях

Подготовлен релиз системы кеширования данных в оперативной памяти Memcached 1.5.4, оперирующей данными в формате ключ/значение и отличающейся простотой использования. Memcached обычно применяется как легковесное решение для ускорения работы высоконагруженных сайтов путём кэширование доступа к СУБД и промежуточным данным. Код поставляется под лицензией BSD.

Новая версия интересна добавлением прослойки для работы с внешними хранилищами, позволяющая использовать SSD/Flash-накопители для расширения размера кэша. Как и при использовании оперативной памяти, хранилище на Flash не является постоянным и сбрасывается при перезапуске. В качестве области применения нового режима называется обеспечения эффективного кэширования данных большого размера.

Суть нового метода заключается в том, что ключи и метаданные, как и раньше, хранится только в оперативной памяти. Если связанные с ключом данные небольшого размера, то Memcached работает как обычно, держит данные в памяти и не обращается к внешнему хранилищу. Но если данные больше определённого значения, они сохраняются во внешнее хранилище, а в ОЗУ остаётся только указатель. Если свободной памяти много, то наиболее востребованные данные дополнительно могут полностью находиться в кэше в оперативной памяти (например можно указать, чтобы на Flash сбрасывались только объекты больше 1024 байт, к которым не было обращений 3600 секунд").

Основной упор делается на обеспечении максимальной производительности и минимальной нагрузки на CPU, в ущерб эффективности хранения и потери данных после перезапуска. В лучшем случае из-за фрагментации эффективность использования выделенного постоянного хранилища составляет 80-90%. Для снижения фрагментации применяется технология уплотнения страниц памяти в хранилище. Для продления ресурса Flash-накопителей данные буферизируются и сбрасываются в хранилище последовательно. Для обработки ввода/вывода используется пул потоков, сбрасывающих данные в асинхронном режиме.

Возможность пока остаётся экспериментальной, но отмечается как достаточно стабильная и хорошо протестированная. Например, новый режим уже используется компанией Netflix в своей основной инфраструктуре. Для включения внешнего хранилища следует использовать опцию "-o ext_path=/mnt/somefile,ext_page_count=100" (где /mnt/somefile файл с БД, а 100 - число страниц хранения по 64 Мб каждая), предварительно собрав memcached с указанием "./configure --enable-extstore".

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/memcached/m...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 4.0 с новым движком репликации и поддержкой модулей
  3. OpenNews: Критические уязвимости в Memcached
  4. OpenNews: Выпуск СУБД Couchbase Server 4.0, сочетающей возможности CouchDB, memcached и Membase
  5. OpenNews: Релиз Memcached 1.4.10 со значительным увеличением производительности
  6. OpenNews: Проекту memcached исполнилось 10 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: memcached
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  • 1.1, username, 23:09, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Оно живо. Ты смотри.
     
     
  • 2.34, Аноним, 09:29, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Иногда главное вовремя остановиться Memcached отличный, полностью завершенный п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Crazy Alex, 23:09, 21/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не пойму, а какая религия им помешала сделать персистентность? На тех же условиях, что и сейчас - без гарантий, если вам не повезло - то кэш умер, как всегда с мемкешом и было? По идее, для этого же вообще ничего не нужно?
     
     
  • 2.3, Аноним, 23:19, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Лишние несколько байт на сохранение ключа вместе с данными на постоянном носител... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.4, Аноним, 23:26, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Но я бы всё же сделал, что-то типа CoW - кроме ключа сохранял бы время записи, а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.5, ыы, 23:38, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    зачем?
     
     
  • 5.7, Аноним, 23:54, 21/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чтобы кэш тёплым после перезапуска оставался.
     
     
  • 6.26, ыы, 08:53, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Чтобы кэш тёплым после перезапуска оставался.

    После перезапуска с какой целью и с каким временем простоя?

     
     
  • 7.36, Аноним, 09:56, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Например, могут динамически генерироваться картинки видео звук При полном сброс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.37, sabakka, 10:47, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    если больше трех мемкэш серверов, то проседание производительности будет незначительным, вероятнее всего, вот и ответ кому и зачем такая архитектура нужна.
     
     
  • 9.43, J.L., 15:15, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > если больше трех мемкэш серверов, то проседание производительности будет незначительным,
    > вероятнее всего, вот и ответ кому и зачем такая архитектура нужна.

    я правильно понимаю что мемкешед можно держать на двух нодах с разным содержимым - рейд0, но перед рестартом ноды Б можно перевести обе ноды А и Б в рейд1 и содержимое станет одинаковое (выкинув то, что не влезло, но оставив самое актуальное) ?
    выключить Б
    перевести А в рейд0
    включить Б и ввести в рейд0
    так можно делать ?

     
  • 2.18, KonstantinB, 02:31, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Вопрос в том, как реализовать дамп без блокировок.

    В архитектуре мемкеша нет никаких блокировок, кроме глобальной (окей, когда в фейсбуке добавляли мульттредовость, еще сделали локи бакетов - но это непринципиально, бакеты все равно огромные).

    В такой ситуации единственный способ сдампиться - поступить так же, как делает Redis - тупо форкнуться. Однако здесь возникает проблема. Memcached преимущественно используется в очень высоконагруженных системах с огромным размером кэша - часто это выделенный сервер, в котором почти вся оперативка отведена под memcached. Пока все эти десятки гигабайтов запишутся на диск, произойдет куча запросов к мемкешу, в том числе и на запись, сработает линуксовый copy-on-write, и в результате задолго до того, как мы успеем все скинуть на диск, оперативка закончится и OOM killer кого-нибудь тупо прибьет.

     
     
  • 3.24, Аноним, 08:19, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    приличная хранилка имеет скорость 10-15 Gbyte s сервак с 256G-512G - запишет св... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, ыы, 08:30, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >10-15 Gbyte/s
    >запишет свою память

    вы имеете в виду скорость записи на диск?

     
  • 3.30, Роман, 09:07, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Вопрос в том, как реализовать дамп без блокировок.

    Тарантул делает дамп без блокировок и без форка.

    > В архитектуре мемкеша нет никаких блокировок, кроме глобальной (окей, когда в фейсбуке
    > добавляли мульттредовость, еще сделали локи бакетов - но это непринципиально, бакеты
    > все равно огромные).
    > В такой ситуации единственный способ сдампиться - поступить так же, как делает

    Не единственный, можно mvcc в памяти сделать.

    > Redis - тупо форкнуться. Однако здесь возникает проблема. Memcached преимущественно используется
    > в очень высоконагруженных системах с огромным размером кэша - часто это
    > выделенный сервер, в котором почти вся оперативка отведена под memcached. Пока
    > все эти десятки гигабайтов запишутся на диск, произойдет куча запросов к
    > мемкешу, в том числе и на запись, сработает линуксовый copy-on-write, и
    > в результате задолго до того, как мы успеем все скинуть на
    > диск, оперативка закончится и OOM killer кого-нибудь тупо прибьет.

     
  • 1.9, Аноним, 00:38, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    вот и началась стираться граница между озу и диском интересно, когда на компах... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, VINRARUS, 00:47, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вообще то это началось с добавлением кэша диска в неиспользуюмую оперативку под управлением Linux.
     
  • 2.13, Аноним, 00:49, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Надеюсь никогда, ибо ненужно Для для машины с быстрой энергонезависимой памятью... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Аноним, 11:07, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    См. #38.
     
  • 2.15, Avator, 01:11, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ИМХО я думаю что придёт просто к тому что диск по скорости догонит или почти догонит ОЗУ и просто понятие ОЗУ постепенно отомрёт на обычных ПК.
    Останется только на серверах для использования штук типа Memcached.
    Это как замена ДВС на электромотор. Всё станет проще и это круто.
     
     
  • 3.16, VINRARUS, 02:26, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всё будет ещо проще - появится энергонезависимая ОЗУ. :)
    И вот после этого надобность в дисках хранения отпадет, по крайней мере на многих серверах (ну кроме бекапов).
     
     
  • 4.19, KonstantinB, 02:40, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если появится энергонезависимая ОЗУ по цене накопителей, то надобность отпадет очень во многом. Например, в файловой системе. :-) Сериализация-десерализация останется, конечно - для обмена данными между различными приложениями по сети или через IPC - но писать файлы уже не надо - зачем, если можно просто держать в памяти все в естественном виде внутренних структур?
     
     
  • 5.22, letsmac, 03:18, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > можно просто держать в памяти все в естественном виде внутренних структур?

    Ага а резервные копии идиоты придумали. Интересно как в таком идеальном хранилище будет обрабатываться разименование указателя?

     
  • 5.27, ыы, 08:56, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/

    > Сериализация-десерализация останется, конечно - для обмена данными между различными приложениями по сети или через IPC

    а через IPC нельзя передать просто бинарные данные?


     
  • 4.21, letsmac, 03:17, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Всё будет ещо проще - появится энергонезависимая ОЗУ. :)
    > И вот после этого надобность в дисках хранения отпадет, по крайней мере
    > на многих серверах (ну кроме бекапов).

    В 80-х Smalltalk таки работал в полностью сохраняющей состояние машине. Но тогда и программисты не на  PHP/javascript писали.  

     
     
  • 5.28, ыы, 09:00, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Иными словами - технология доказала свою неэффективность еще  20+ лет назад
     
     
  • 6.29, ыы, 09:06, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А вот например Ерланг, тоже кстати не молодой, построенный на прямо противоположной идее - что состояние машины сохранять ненадо а надо ее почаще перезапускать - жив.
     
  • 6.45, Аноним, 18:10, 23/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не успела доказать 8212 упёрлась в технические ограничения в виде слишком мед... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.39, Аноним, 11:07, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    См. #38
     
  • 3.41, Аноним, 11:09, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Физику в школу учить, диск физически не может, т к скорость света в нашу вселен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.38, Аноним, 11:05, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Гуглите "память на мемристорах" и HP The Machine.
     
  • 1.31, Роман, 09:09, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    .


    > Суть нового метода заключается в том, что ключи и метаданные, как и
    > раньше, хранится только в оперативной памяти. Если связанные с ключом данные
    > небольшого размера, то Memcached работает как обычно, держит данные в памяти
    > и не обращается к внешнему хранилищу. Но если данные больше определённого
    > значения, они сохраняются во внешнее хранилище, а в ОЗУ остаётся только
    > указатель. Если свободной памяти много, то наиболее востребованные данные дополнительно
    > могут полностью находиться в кэше в оперативной памяти (например можно указать,
    > чтобы на Flash сбрасывались только объекты больше 1024 байт, к которым
    > не было обращений 3600 секунд").

    Не понятно зачем нужна данная фича, если тот же Тарантул уже лет восемь как умеет хранить данные в памяти, но при этом они персистетны на диске. Таким образом, решается проблема старта с холодном кешом. К тому же, тарантул - это СУБД и имеет таблицы, транзакции, репликацию и прочее, тогда как мешкеш тупо 'кеш."

     
     
  • 2.32, ыы, 09:18, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не понятно зачем нужен Тарантул , ведь есть Oracle который покруче Тарантула, и тоже умеет хранить данные в памяти.


     
  • 2.33, ыы, 09:23, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Таким образом, решается проблема старта с холодном кешом.

    Вы бы не могли более подробно рассказать об этой проблеме в контексте веб-приложения... Очень любопытно..
    Что именно видит на экране юзер, пока вы.. эээ "стартуете с горячим кэшом"?

     
  • 2.42, Аноним, 14:36, 22/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вашими же словами перечитайте новость когда хранить хочется чуточку больше , ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.35, Inv, 09:55, 22/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ждем интеграции с systemd
     

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