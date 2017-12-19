19.12.2017 23:58  Релиз системы резервного копирования Bareos 17.2

После более года разработки представлен шестой значительный релиз (17.2) проекта Bareos, в рамках которого развивается форк клиент-серверной системы резервного копирования Bacula. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3. Готовые сборки сформированы для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. Bareos был создан участниками из сообщества в ответ на смещение разработки Bacula в сторону развития закрытой коммерческой редакции, появления проблем с приёмом патчей и урезания возможностей открытой версии. Два года назад компания Bacula Systems SA попыталась инициировать судебное разбирательство в отношении нарушения своих авторских прав, но компания Bareos GmbH & Co выдвинула встречные претензии и дело было закрыто по соглашению сторон. После ответвления от Bacula в Bareos были добавлены такие возможности, как поддержка квот на стороне клиента, встроенная реализация NDMP, дедупликация, мультиарендность (multi-tenancy), средства для ограничения пропускной способности, новый установщик для Windows, пассивный режим работы клиента (все соединения инициируются с сервера), со стороны клиента, средства для аудита, бэкенды для Gluster и Ceph, возможность локализации интерфейса, новый интерфейс для плагинов, поддержка резервного копирования LDAP и VMware, web-интерфейс для управления через браузер. Bareos совместим с Bacula и предоставляет сценарий миграции для старых конфигураций Bacula. Основные новшества: Проведена оптимизация хранения информации о файлах в БД, что позволило значительно повысить скорость работы при резервном копировании очень большого числа файлов (миллионы);

Расширены возможности по сохранению бэкапов в хранилищах, поддерживающих протокол NDMP (Network Data Management Protocol). Добавлена поддержка двунаправленной передачи файлов из хранилища на ленту напрямую поверх сети хранения данных. Значительно ускорено восстановление единичных файлов через NDMP, благодаря реализации механизмов DAR и DDAR (Direct Recovery);

В управляющий демон добавлена директива LanAddress, позволяющая клиентам из внутренних сетей напрямую записывать бэкапы в локальное хранилище, образуя распределённую сеть. Например, сетевые операторы могут выполнять резервное копирование из клиентских сетей;

В web-интерфейс добавлено отображение прогресса выполнения операций для всех запущенных работ. Обеспечена возможность отдельного запуска кастомизированных работ с произвольным набором опций;

Добавлена поддержка резервного копирования и восстановления окружений Amazon S3;

В базовую поставку добавлен пакет python-bareos;

В число поддерживаемых платформ добавлен HP-UX 11.31 (ia64);

В bareos-vmware-plugin добавлена поддержка Virtual Disk Development Kit (VDDK) 6.5.x, а также VMware vSphere 6.5 и более новых выпусков, сохраняя совместимость с VMware vSphere 5.5 и 6.0.



