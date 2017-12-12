12.12.2017 10:53  Artifex и Hancom урегулировали конфликт, связанный с нарушением GPL

Компании Artifex Software и Hancom опубликовали совместное заявление, в котором сообщили об урегулировании судебного разбирательства, связанного с заимствованием GPL-кода Ghostscript в офисном пакете ThinkFree Office. Условия прекращения разбирательства не разглашаются и отнесены к конфиденциальной части соглашения. Сообщается только то, что несмотря на разногласия в интерпретации открытой лицензии GPL, компании смогли достичь договорённости, основанной на взаимном уважении, признании авторских прав и философии открытого исходного кода. Напомним, что пакет Ghostscript распространяется компанией Artifex под двойной лицензией - в случае открытия производных работ Ghostscript можно использовать бесплатно в рамках лицензии AGPL, а на случай если Ghostscript будет использован в составе закрытых продуктов, без раскрытия исходных текстов, предлагается коммерческая лицензия. После выявления факта поставки Ghostscript в продуктах Hancom, компания Artifex предложила приобрести коммерческую лицензию на Ghostscript задним числом для уже проданных экземпляров продуктов. Компания Hancom отказалась переходить на коммерческую лицензию или переводить свои продукты в разряд СПО. В суде компания Hancom попыталась доказать, что рассматривает условия поставки Ghostscript (GPL в связке с коммерческой лицензией) как договор, с которым она не согласна и не подписывала его. Компания Hancom настаивала, что федеральный закон об авторских правах имеет приоритет перед требованиями договора, а так как закон об авторском праве не обязывает открывать код, требования лицензии GPL могут быть восприняты как "дополнительный элемент", рассматриваемый в соответствии с требованиями области права, регламентирующего договорные отношения. Подобное рассмотрение GPL расходится с позицией Фонда СПО, который утверждает (официальный перевод), что GPL не является договором, так как "пользователь вынужден соблюдать условия лицензии не потому, что он добровольно согласился с ними, а потому, что он вообще не имеет права действовать, кроме как с разрешения, данного лицензией".



