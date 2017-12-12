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12.12.2017 10:53  Artifex и Hancom урегулировали конфликт, связанный с нарушением GPL

Компании Artifex Software и Hancom опубликовали совместное заявление, в котором сообщили об урегулировании судебного разбирательства, связанного с заимствованием GPL-кода Ghostscript в офисном пакете ThinkFree Office. Условия прекращения разбирательства не разглашаются и отнесены к конфиденциальной части соглашения. Сообщается только то, что несмотря на разногласия в интерпретации открытой лицензии GPL, компании смогли достичь договорённости, основанной на взаимном уважении, признании авторских прав и философии открытого исходного кода.

Напомним, что пакет Ghostscript распространяется компанией Artifex под двойной лицензией - в случае открытия производных работ Ghostscript можно использовать бесплатно в рамках лицензии AGPL, а на случай если Ghostscript будет использован в составе закрытых продуктов, без раскрытия исходных текстов, предлагается коммерческая лицензия. После выявления факта поставки Ghostscript в продуктах Hancom, компания Artifex предложила приобрести коммерческую лицензию на Ghostscript задним числом для уже проданных экземпляров продуктов. Компания Hancom отказалась переходить на коммерческую лицензию или переводить свои продукты в разряд СПО.

В суде компания Hancom попыталась доказать, что рассматривает условия поставки Ghostscript (GPL в связке с коммерческой лицензией) как договор, с которым она не согласна и не подписывала его. Компания Hancom настаивала, что федеральный закон об авторских правах имеет приоритет перед требованиями договора, а так как закон об авторском праве не обязывает открывать код, требования лицензии GPL могут быть восприняты как "дополнительный элемент", рассматриваемый в соответствии с требованиями области права, регламентирующего договорные отношения. Подобное рассмотрение GPL расходится с позицией Фонда СПО, который утверждает (официальный перевод), что GPL не является договором, так как "пользователь вынужден соблюдать условия лицензии не потому, что он добровольно согласился с ними, а потому, что он вообще не имеет права действовать, кроме как с разрешения, данного лицензией".

  1. Главная ссылка к новости (http://www.prweb.com/releases/...)
  2. OpenNews: Доступен Ghostscript 9.16.0
  3. OpenNews: Red Hat, Facebook, Google и IBM изменили условия расторжения лицензии для GPLv2-кода
  4. OpenNews: Производитель электронных машин для голосования обвиняется в нарушении GPL
  5. OpenNews: Создатели Ghostscript подали в суд на компанию Palm из-за нарушения GPL
  6. OpenNews: Суд посчитал, что GPL попадает в область договорных отношений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: artifex, hancom, ghostscript, gpl
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  • 1.1, Фуррь, 11:04, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    >Условия прекращения разбирательства не разглашаются и отнесены к конфиденциальной части соглашения.

    Ну вы поняли.

     
     
  • 2.8, Аноним, 11:50, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Как обычно, бабло победило зло ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov, 13:32, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >>Условия прекращения разбирательства не разглашаются и отнесены к конфиденциальной части соглашения.
    > Ну вы поняли.

    Поняли, ты забз*** сказать прямо.  Опасаешься исков?

     
     
  • 3.21, Фуррь, 14:03, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно! Ведь как только я напишу, что Artifex Software и Hancom "договорились" с помощью взяток, то в их офисах тут же завоет сирена, замелькают проблесковые маячки, всё зальётся тревожно-красным светом и металлический женский голос из репродукторов начнёт бесстрастно ронять на перепуганных сотрудников слова: "Фуррь с OpenNetа только что раскры^W оклеветал нашу компанию, привести взвод юристов быстрого реагирования в полную боевую готовность и выслать их в Сеинт-Петерсберг, Раша, Nevskiy prospekt стрит для вменения иска на пицот мильёнов долоров о заshitе чести и достоинства..."


    >Поняли, ты забз*** сказать прямо.

    Это ты бздишь даже слово это написать и думаешь, что остальные такие же ссыкунишки :)

     
  • 1.2, arisu, 11:21, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    закрытое решение про открытый код, точно в соответствии с философией открытости.

    война была равна. nuff said.

     
     
  • 2.10, Аноним, 12:17, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    10 Новость Твоя интерпретация Разницу чуешь Если нет, GOTO 10... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, arisu, 13:22, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    ты дурак.
     
     
  • 4.20, Аноним, 13:57, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О, арису опять накрыло.
     
  • 1.3, Аноним, 11:22, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >ThinkFree Office

    Какой же он free? Хоть бы название сменили для приличия.

     
     
  • 2.4, arisu, 11:24, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    >>ThinkFree Office
    > Какой же он free? Хоть бы название сменили для приличия.

    ты свободен думать, что он свободный.

     
     
  • 3.5, fr0ster, 11:30, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ты свободен думать, что он оффис...
     
     
  • 4.7, A.Stahl, 11:42, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А ты свободен корёжить русский язык, вставляя двойное "ф" куда попало.
     
  • 2.6, Аноним, 11:31, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Free speech vs. free beer.
     
     
  • 3.16, Andrey Mitrofanov, 13:35, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Free speech Think vs. free beer Think

    s///


     
  • 2.13, Аноним, 12:48, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Думай забесплатно (пока что).
     
  • 1.9, Аноним, 12:16, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    12 No Surrender of Others Freedom If conditions are imposed on you whether b... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov, 13:38, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > О чём спор вообще?

    Упражнения в лоярском высоком штиле.  Работают люди[I]!

     
  • 1.12, Аноним, 12:29, 12/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    пользователь выбирает, что нарушать: без согласия с GPL он будет пиратом
     
     
  • 2.19, Andrey Mitrofanov, 13:42, 12/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > пользователь выбирает, что нарушать: без согласия с GPL он будет пиратом

    _Пользование_ в GPL безусловно и неограничено.

    Распространеие, изучение внутренностей (потреб---- должны ---), изменение -- да, ставят "пользователя" перед Нелёгким Выбором:

    [I]А не купить ли, внезапно1, коммерческую лицензию Ghostscripta??!

     

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