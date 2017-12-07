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07.12.2017 10:18  Релиз звукового редактора Audacity 2.2.1

Представлен релиз свободного редактора звука Audacity 2.2.1, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPL, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS. В новой версии добавлена возможность изменения цветов индикатора формы звуковой волны, решены проблемы с правильным применением цепочек, налажена работа автоматической прокрутки при изменении границ блока.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.audacityteam.org/au...)
  2. OpenNews: Релиз звукового редактора Audacity 2.2.0
  3. OpenNews: Увидел свет звуковой редактор Audacity 2.1
  4. OpenNews: Увидел свет звуковой редактор Audacity 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: audacity, audio, sound
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  • 1.1, Аноним, 12:59, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    когда уже там к нему нормальные темы темные подвезут?
     
     
  • 2.6, Аноним, 13:22, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Как только они на Qt мигрируют, так сразу автоматом и завезут.
     
  • 1.2, Аноним, 13:03, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –7 +/
    бхахаха установил, запустил, попытался открыть mp3 - эта версия не поддерживает... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 13:17, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Руки сборщика пакета - такие руки. Наверняка, ведь, сборщик пакета убунтоид.
     
     
  • 3.8, Николай, 13:29, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Dолбоящер чтоли? На Ubuntu все открывается нормально и ничего не вылетает.
     
     
  • 4.9, Аноним, 13:32, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Прямо идеальная фраза для аутотренинга Повторять 3 раза в день по 10 раз, гляди... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.13, Аноним, 13:55, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это федораст скорее всего, там всё что связано с патентами - кастрировано ржавой... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Аноним, 14:05, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Arch.
     
  • 2.7, Аноним, 13:28, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Хахаха, виндYзятник такой виндYзятник Сколько тебе шляпа заплатила за коммент ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Аноним, 13:34, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты уж определись, MS его купила или RH Весь мир - MS, а люди в ней - агенты ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Аноним, 14:01, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Весь мир - MS, а люди в ней - партнёры.

    пофиксил

     
  • 2.16, eganru, 14:08, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    последние несколько лет использую audacity для редактирования несложных звуковых композиций.
    у меня не возникало проблем как с mp3, тк и с wav.
     
  • 2.17, Аноним, 14:39, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    http www audacityteam org download windows http www audacityteam org downlo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 13:06, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ссылка не действительна Вот актуальная ссылка - http www audacityteam org dow... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 13:08, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ... налажена работа автоматической.
    Простите чего ? А по конкретней можно ?
     
  • 1.11, Аноним, 13:35, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Новая дефолтная и тёмная тема просто шикарны!
     
  • 1.12, th3m3, 13:44, 07/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Жду новость, что завезли современный интерфейс.
     
     
  • 2.18, DiabloPC, 14:51, 07/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вам шашечки или ехать?
     

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