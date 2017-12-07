07.12.2017 10:18  Релиз звукового редактора Audacity 2.2.1

Представлен релиз свободного редактора звука Audacity 2.2.1, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Код Audacity распространяется под лицензией GPL, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS. В новой версии добавлена возможность изменения цветов индикатора формы звуковой волны, решены проблемы с правильным применением цепочек, налажена работа автоматической прокрутки при изменении границ блока.



