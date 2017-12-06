06.12.2017 11:34  Проект Xen представил Unikraft для выполнения приложений поверх гипервизора

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|2.10, пох, 16:15, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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наоборот, полная противоположность.
Не обычная линукс-программа в необычном режиме запущена, а совершенно ни на что не похожая ни разу не линукс-совместимая - в режиме пара-виртуализации, с доступом к диску и сети через специальные api.
ну я хз зачем это на самом деле нужно - проблем становится еще больше, чем у докера и по тем же причинам.
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|3.14, pavlinux, 18:02, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> ну я хз зачем это на самом деле нужно
Xen -> Dell/EMC²(он же Citrix, он же Vmware) -> бабло.
> проблем становится еще больше,
Ничего не работает, всё поломато? У нас уже есть решение© Citrix XenServer, Сервера Dell, массивы EMC! Call Now!
> чем у докера и по тем же причинам.
Мы всегда рады (халявным бета-тестерам) Вашим отзывам.
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|4.17, пох, 18:39, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Xen -> Dell/EMC²(он же Citrix, он же Vmware) -> бабло.
где бабло-то? А, в смысле, ло...инвесторы считают что работа кипит, капитализация растет, и несут еще и еще? Может, конечно, и так.
> Ничего не работает, всё поломато?
да наверное все у них работает, но... а как эти псевдоконтейнеры собираются общаться между собой?
Ну вот банально лог с собранного таким образом nginx'а как снять? А конфиг ему поменять? А поменять конфиг и очистить дисковый кэш (на виртуальном, понятно, диске) - а, што, уп-с?
Как это делает докер, мы, спасибо, уже поржали. (теперь, правда, плачем, когда оказалось, что эту ржачную хрень либо ты внедришь, либо тебе внедрят)
Но тут нет легковесности докера - который ко всему кроме дисков и иногда сети ходит через те же апи что и любая обычная программа - а проблемы с черезмерной изоляцией никуда не денутся.
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|5.23, pavlinux, 19:49, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я такие плюшки собирал из ядра + встроенный initrd, где initrd/rootfs
делался через утиль собирающую зависимости по библиотекам.
На выходе были блобики по 10-60 мегов c нужным сервисом.
IPC как настроишь. Лучше сразу на TCP/IP делать, чтоб не было переделок,
когда надумаешь выползать локальной из песочницы (shm/fifo/msg/mailbox)
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|1.4, Go_blin, 12:58, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]
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Описание как у очередного пакетного менеджера сделанного в попытке навести порядок в зоопарке пакетных менеджеров.
Взлетит не тот из них который лучше технически, а тот на основе которого создадут магазин приложений.
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|3.11, пох, 16:18, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> возвращаемся во времена микрокернел (ака гипервизор) и юзерленд приложений (ака контейнеров)
только message-passing написать забыли, поэтому как должны эти приложения общаться друг с другом и с юзером, if any - загадка.
А преимуществ реального микроядра у такой конструкции - ровно ноль.
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|4.13, Sw00p aka Jerom, 16:49, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>message-passing написать забыли
а ничего подобного, это один из механизмов IPC, так что смысла не была его писать.
>>поэтому как должны эти приложения общаться друг с другом и с юзером,
через общую шину могут общаться
>>А преимуществ реального микроядра у такой конструкции - ровно ноль.
у какой такой конструкции ? гипервизор и есть собственно микрокернел, ток в понятии Танненбаума и дрова должны быть вынесены в юзерленд.
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