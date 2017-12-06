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06.12.2017 11:34  Проект Xen представил Unikraft для выполнения приложений поверх гипервизора

Разработчики гипервизора Xen анонсировали проект Unikraft, в рамках которого развивается технология, позволяющая запускать отдельные приложения поверх гипервизора. Unikraft предоставляет инструменты для упрощения сборки самодостаточных unikernel, в которых исходные тексты приложения компилируются в подобие ядра операционной системы, включающего только компоненты, необходимые для запуска определённой программы. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Избавление от лишних звеньев и поставка только действительно необходимых компонентов операционной системы позволяет снизить потребление ресурсов, уменьшить накладные расходы, сократить время запуска и повысить безопасность, приблизив характеристики решений на базе unikernel к контейнерам, но предоставив высокий уровень изоляции. В качестве областей применения, в которых востребован данный подход, упоминаются системы на базе микросервисов, встраиваемые устройства, интернет вещей (IoT) и автомобильные информационные системы.

В отличие от уже существующих проектов, таких как MirageOS, MiniPython, ClickOS и HaLVM, Unikraft позиционируется как универсальная модульная система, не привязанная к конкретным языкам программирования и позволяющая достаточно быстро организовать сборку в форме unikernel существующих проектов. В состав Unikraft входит сборочный инструментарий и набор настраиваемых библиотек, выступающих в роли сборочных блоков для построения unikernel на основе имеющейся кодовой базы.

Библиотеки разделены на четыре категории:

  • Библиотеки поддержки архитектур, включающие элементы для обеспечения работы на различных аппаратных архитектурах (x86_64, ARM32, MIPS);
  • Библиотеки поддержки платформ, позволяющие адаптировать unikernel для запуска в различных окружениях - поверх обычного оборудования, Xen и KVM или в форме непривилегированного процесса в Linux;
  • Базовые библиотеки (Core), предоставляют такие возможности, как драйверы для сетевого доступа, файловые системы, механизмы распределения памяти, планировщики задач, сетевой стек, runtime (например, интерпретатор Python), инструменты профилирования и отладки;
  • Внешние библиотеки - порты существующих библиотек, адаптированные для работы в Unikraft (libc, openssl и т.п.).

Сборочный инструментарий позволяет скомпилировать приложения с набором заданных библиотек в самодостаточный исполняемый файл, который может работать на выбранной целевой системе без каких-либо прослоек (например, поверх Xen, в виде процесса Linux или вместо ОС на обычном оборудовании). Настройка состава unikernel осуществляется по аналогии с применением kconfig для настройки ядра Linux, а также при помощи набора сборочный файлов (Makefile), через которые можно выбрать и настроить необходимые библиотеки. В простейшем случае достаточно запустить "make menuconfig", выбрать библиотеки и параметры итогового образа, затем сохранить настройки, запустить утилиту make и получить исполняемые образы для всех выбранных платформ.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Docker представил Moby и LinuxKit для построения произвольных систем контейнерной изоляции
  3. OpenNews: Docker поглотил Unikernel, технологию выполнения приложений поверх гипервизора
  4. OpenNews: Выпуск MirageOS 2.5, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
  5. OpenNews: Intel представил инструментарий Clear Containers 3.0, переписанный на языке Go
  6. OpenNews: В рамках проекта IncludeOS развивается ядро для обособленного запуска C++-приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: xen, unikernel
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  • 1.1, Аноним, 12:42, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Что-то вроде докера, работающего над XEN?
     
     
  • 2.10, пох, 16:15, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    наоборот, полная противоположность.
    Не обычная линукс-программа в необычном режиме запущена, а совершенно ни на что не похожая ни разу не линукс-совместимая - в режиме пара-виртуализации, с доступом к диску и сети через специальные api.

    ну я хз зачем это на самом деле нужно - проблем становится еще больше, чем у докера и по тем же причинам.

     
     
  • 3.14, pavlinux, 18:02, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > ну я хз зачем это на самом деле нужно

    Xen -> Dell/EMC²(он же Citrix, он же Vmware) -> бабло.  

    > проблем становится еще больше,

    Ничего не работает, всё поломато? У нас уже есть решение© Citrix XenServer, Сервера Dell, массивы EMC! Call Now!


    > чем у докера и по тем же причинам.

    Мы всегда рады (халявным бета-тестерам) Вашим отзывам.

     
     
  • 4.17, пох, 18:39, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Xen -> Dell/EMC²(он же Citrix, он же Vmware) -> бабло.  

    где бабло-то? А, в смысле, ло...инвесторы считают что работа кипит, капитализация растет, и несут еще и еще? Может, конечно, и так.

    > Ничего не работает, всё поломато?

    да наверное все у них работает, но... а как эти псевдоконтейнеры собираются общаться между собой?
    Ну вот банально лог с собранного таким образом nginx'а как снять? А конфиг ему поменять? А поменять конфиг и очистить дисковый кэш (на виртуальном, понятно, диске) - а, што, уп-с?

    Как это делает докер, мы, спасибо, уже поржали. (теперь, правда, плачем, когда оказалось, что эту ржачную хрень либо ты внедришь, либо тебе внедрят)

    Но тут нет легковесности докера - который ко всему кроме дисков и иногда сети ходит через те же апи что и любая обычная программа - а проблемы с черезмерной изоляцией никуда не денутся.

     
     
  • 5.19, Аноним, 19:25, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    На рынке всегда так Если где-то прибавилось, где-то должно убавиться Например,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.23, pavlinux, 19:49, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я такие плюшки собирал из ядра + встроенный initrd, где initrd/rootfs
    делался через утиль собирающую зависимости по библиотекам.
    На выходе были блобики по 10-60 мегов c нужным сервисом.

    IPC как настроишь. Лучше сразу на TCP/IP делать, чтоб не было переделок,
    когда надумаешь выползать локальной из песочницы (shm/fifo/msg/mailbox)

     
  • 2.22, Шизофреник, 19:37, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это подобие руткитов
     
  • 1.2, Аноним, 12:50, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Всем красив Xen, кроме того что работает только на магии Поменял материнку и пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Фуррь, 12:51, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Проверь параметры виртуализации в UEFI, бывает, что отключено by default.
     
     
  • 3.5, Аноним, 13:13, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ещё может быть secureboot включён.
     
  • 2.20, Аноним, 19:26, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты хотел чтобы у тебя два гипервизора жили и не зарубились за то кто главнее ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Go_blin, 12:58, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Описание как у очередного пакетного менеджера сделанного в попытке навести порядок в зоопарке пакетных менеджеров.
    Взлетит не тот из них который лучше технически, а тот на основе которого создадут магазин приложений.
     
     
  • 2.6, Аноним, 13:20, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    икспертов подвезли
     
  • 1.7, Аноним, 13:37, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда уже можно будет на любом Китай-смартфоне под Xen-ом Android запустить Ну ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Anonymoustus, 15:47, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Напишем-ка подобие операционной системы, потому что операционная система не нужна.
     
     
  • 2.9, Sw00p aka Jerom, 16:14, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    возвращаемся во времена микрокернел (ака гипервизор) и юзерленд приложений (ака контейнеров)

    пс: линух как микрокернел ))

     
     
  • 3.11, пох, 16:18, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > возвращаемся во времена микрокернел (ака гипервизор) и юзерленд приложений (ака контейнеров)

    только message-passing написать забыли, поэтому как должны эти приложения общаться друг с другом и с юзером, if any - загадка.

    А преимуществ реального микроядра у такой конструкции - ровно ноль.

     
     
  • 4.12, Аноним, 16:35, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Там на картинке для этого libtcpip o нарисован Да, и с пользователем тоже по TC... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.13, Sw00p aka Jerom, 16:49, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >>message-passing написать забыли

    а ничего подобного, это один из механизмов IPC, так что смысла не была его писать.

    >>поэтому как должны эти приложения общаться друг с другом и с юзером,

    через общую шину могут общаться


    >>А преимуществ реального микроядра у такой конструкции - ровно ноль.

    у какой такой конструкции ? гипервизор и есть собственно микрокернел, ток в понятии Танненбаума и дрова должны быть вынесены в юзерленд.

     
  • 3.18, pavlinux, 18:39, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На х86/Intel микроядро бесполезно. Частично, может быть, на NUMA оправдается - по одному микроядру на ноду.
     
  • 1.15, Аноним, 18:23, 06/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На самом деле вполне жизнеспособное решение, которое найдёт свою нишу.
     
     
  • 2.16, pavlinux, 18:35, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > На самом деле вполне жизнеспособное решение

    Избыточность зашкаливает.

     
  • 2.21, Аноним, 19:28, 06/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Основной нишей станет то что разработчики пильнут инвесторские деньги А потом п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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