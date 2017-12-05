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05.12.2017 09:50  Уязвимость в реализации протокола DCCP в ядре Linux

В реализации сокетов с поддержкой протокола DCCP выявлена уязвимость CVE-2017-8824, потенциально позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux через локальные манипуляции с сокетами DCCP из непривилегированного процесса. Уязвимость проявляется начиная с выпуска ядра Linux 2.6.16. Для тестирования подготовлен прототип эксплоита.

Проблема вызвана обращением к уже освобождённому блоку памяти в коде обработки сокетов DCCP: Когда объект сокета находится в состоянии DCCP_LISTEN и выполняется вызов функции connect(), выполнение dccp_disconnect() переводит сокет в состояние DCCP_CLOSED, но не освобождает память для структур dccps_hc_tx_ccid и dccps_hc_rx_ccid и не обнуляет их. В дальнейшем, если вызвать connect() в режиме AF_INET6, объект сокета будет клонирован функцией dccp_create_openreq_child(), а на выходе выдан новый объект сокета, в котором сохранятся ссылки dccps_hc_rx_ccid и dccps_hc_tx_ccid из старого объекта сокета. Таким образом, старый и новый объекты сокета будут ссылаться на одну и ту же область памяти.

Уязвимость проявляется только в ядрах, собранных с опцией CONFIG_IP_DCCP, которая, как правило, включена по умолчанию. Исправление пока доступно только в виде патча. Обновления пакетов с ядром для дистрибутивов пока не выпущены (Debian, Fedora, openSUSE, SUSE, RHEL, Ubuntu). Примечательно, что критические проблемы в реализации DCCP уже обнаруживались в феврале 2017 года, а также в 2014 и 2008 годах. В качестве обходного пути защиты можно запретить загрузку модуля ядра dccp, который в обычных условиях загружается автоматически: 


   echo "install dccp /bin/true" >> /etc/modprobe.d/disable-dccp.conf


  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить права root
  3. OpenNews: Опасная удалённая уязвимость в ядре Linux
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в Linux ядре.
  5. OpenNews: В USB-стеке ядра Linux выявлено 14 уязвимостей
  6. OpenNews: В ядре Linux выявлен новый вариант уязвимости Dirty COW
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: dccp, linux, kernel
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  • 1.1, Аноним, 11:17, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Астрологи объявили неделю Уязвимостей Количество дыр в ядре увеличилось вдвое ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, demfloro, 11:29, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    уменьшилось
     
  • 2.8, Аноним, 12:36, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Resheto!
     
  • 1.3, Аноним, 11:34, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > если вызвать connect() в режиме AF_INET6

    IPv6 зло!

     
     
  • 2.4, Аноним, 11:36, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, в 2017 проблема тоже была связана с IPv6 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, 1, 11:45, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А, кстати, когда уже закончатся IPv4 адреса ?

    А то ждём апокалипсиса, ждём ...

     
     
  • 2.6, Аноним, 11:53, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А вас провайдер ваш ещё не запихнул за cgNAT ?
     
  • 2.7, Sarmat, 12:06, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Глобально уже давно закончились https://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=29452
     

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