The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

05.12.2017 09:49  Релиз медиапроигрывателя VLC 2.2.8

Подготовлен корректирующий релиз медиаплеера VLC 2.2.8 (выпуски 2.2.6 и 2.2.7 не были официально анонсированы). В новом выпуске устранена уязвимость в коде распаковки медиаконтейнеров в формате AVI, которая может привести к разыменованию указателя при обработке специально оформленных AVI-файлов. Также устранены переполнения буфера в модуле обработки формата FLAC, в библиотеке libavcodec (CVE-2017-10699) и в обработчиках субтитров (CVE-2017-8310/8311/8312/8313).

Из не связанных с безопасностью изменений отмечается обеспечение совместимости с macOS High Sierra, решение проблем с отрисовкой субтитров SSA в macOS, улучшение определения каналов AAC 7.1, устранение краха при выполнении автоматического обновления, решение проблем в парсере ASX, добавление поддержки libupnp 1.8 и устранение краха в реализации протокола MTP.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.videolan.org/news....)
  2. OpenNews: Атака на Kodi, VLC и Popcorn-Time через вредоносные субтитры
  3. OpenNews: Уязвимости в GDK-Pixbuf, затрагивающие Chromium, Firefox, VLC и GNOME thumbnailer
  4. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 2.2.5
  5. OpenNews: VLC тестирует просмотр в режиме 360 градусов
  6. OpenNews: В Debian 7 Wheezy прекращена поддержка Mediawiki, VLC, libv8 и SOGo
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vlc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 11:03, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А матрёшку он научился проигрывать норм или как обычно?
     
     
  • 2.2, leap42, 11:11, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    да как вы это делаете? ubuntu небось :-D ? я уже пару лет как перешёл на mpv+smplayer, но до перехода постоянно играл mkv (фильмы, сериалы, видеокурсы) через vlc - ни разу проблем не видел
     
     
  • 3.5, A.Stahl, 11:15, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    После постановки на паузу и последующего продолжения часто можно наблюдать белый экран. Очень часто.
     
  • 3.7, iPony, 11:22, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > ubuntu небось

    Без разницы - везде косячит.

     
     
  • 4.8, Аноним, 11:27, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Но я уверен, что вы сможете помочь https trac videolan org vlc Спасибо ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.15, Влад, 11:54, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подтверждаю. Не зависит не только от дистрибутива Linux, но и от операционной системы. На новой железке 2015 года стоит ubuntu, debian и windows - одинаково артефактик mkv через один.
     
  • 3.21, Аноним, 12:15, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    К сожалению квадратит на доброй половине фильмов MKV hd 720 1080p Причем на л... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Sunderland93, 11:30, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Артефактит, к сожалению
     
     
  • 3.20, Аноним, 12:12, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скачал, последняя версия тоже Я вот не понимаю, 10 лет уже артефактит mkv, дофи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, НяшМяш, 12:20, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Потому что они решили выпендриться и вместо того, чтобы помочь запилить mplayer и оболочку к нему, начали изобретать велосипед. Кое-что у них таки получилось - например, IPTV им смотреть получается лучше всего, но в mkv так и не смогли.
     
  • 1.3, Аноним, 11:12, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень давно им пользуюсь, отличный плеер.
     
  • 1.4, 2018 Year of Linux on Desktops, 11:14, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Не нужно. Есть mpv.
     
     
  • 2.10, Аноним, 11:45, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Мэйнтенеры mpv забили на wayland https github com mpv-player mpv issues 139 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, НяшМяш, 12:24, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну чувак в комментах всё правильно написал - пока нет стандартного декоратора окон в вяленом, он этим заниматься не будет. Ибо в плеере возможность видео играть важнее каких-то границ окон (которые в большинстве случаев даже мешают). Да и никто не заставляет пользовать чистый mpv - оболочек для него уже предостаточно написано.

    Ну и традиционно: нужна фича - сделай пуллреквест.

     
  • 2.19, Аноним, 12:09, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Я смотрю ты не шаришь.
     
  • 1.6, anonymous, 11:21, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для спутника пока вне конкуренции.
     
  • 1.11, Аноним, 11:45, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Оно уже умеет во вменяемое добавление внешних дорожек звука и сабов или по прежд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Zamson, 11:52, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кстати, меня это тоже всегда бесило, столько действий чтобы только подключить внешние дороги. В свое время даже в инет лез, чтобы разобраться как это сделать, мда.
     
  • 1.12, Zamson, 11:51, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Все также крошит в квадраты MKV и любое HD-аниме с подключенной ВНЕШНЕЙ дорожкой?
     
     
  • 2.16, Аноним, 11:55, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Крашит аниме? ... "И это хорошо" (с)
     
     
  • 3.18, rinata, 12:08, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ты дурак? Есть же нормальное аниме. Вон мульты студии ghibli смотрят даже безнадежные аниме-хейтеры.
     
     
  • 4.25, Аноним, 12:35, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Интересно, что это так бумкнуло" (с)
     
  • 1.13, linxon, 11:52, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    хороший плеер! Ждем обновления
     
  • 1.17, Аноним, 11:56, 05/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    удобно на арм с windows ставить, этот комбайн ест всё что нужно пользователю как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, НяшМяш, 12:25, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В 2017 нормальные люди не пользуются кодекпаками, ибо полно всеядных плееров, которые не засирают систему.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor