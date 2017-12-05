05.12.2017 09:49  Релиз медиапроигрывателя VLC 2.2.8

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|4.15, Влад, 11:54, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Подтверждаю. Не зависит не только от дистрибутива Linux, но и от операционной системы. На новой железке 2015 года стоит ubuntu, debian и windows - одинаково артефактик mkv через один.
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|4.22, НяшМяш, 12:20, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Потому что они решили выпендриться и вместо того, чтобы помочь запилить mplayer и оболочку к нему, начали изобретать велосипед. Кое-что у них таки получилось - например, IPTV им смотреть получается лучше всего, но в mkv так и не смогли.
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|3.23, НяшМяш, 12:24, 05/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну чувак в комментах всё правильно написал - пока нет стандартного декоратора окон в вяленом, он этим заниматься не будет. Ибо в плеере возможность видео играть важнее каких-то границ окон (которые в большинстве случаев даже мешают). Да и никто не заставляет пользовать чистый mpv - оболочек для него уже предостаточно написано.
Ну и традиционно: нужна фича - сделай пуллреквест.
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