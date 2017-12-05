05.12.2017 09:49  Релиз медиапроигрывателя VLC 2.2.8

Подготовлен корректирующий релиз медиаплеера VLC 2.2.8 (выпуски 2.2.6 и 2.2.7 не были официально анонсированы). В новом выпуске устранена уязвимость в коде распаковки медиаконтейнеров в формате AVI, которая может привести к разыменованию указателя при обработке специально оформленных AVI-файлов. Также устранены переполнения буфера в модуле обработки формата FLAC, в библиотеке libavcodec (CVE-2017-10699) и в обработчиках субтитров (CVE-2017-8310/8311/8312/8313).

Из не связанных с безопасностью изменений отмечается обеспечение совместимости с macOS High Sierra, решение проблем с отрисовкой субтитров SSA в macOS, улучшение определения каналов AAC 7.1, устранение краха при выполнении автоматического обновления, решение проблем в парсере ASX, добавление поддержки libupnp 1.8 и устранение краха в реализации протокола MTP.



